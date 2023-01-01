Present Simple для детей: как объяснить базовое время игрой

Для кого эта статья:

Родители, которые хотят обучать своих детей английскому языку

Учителя и репетиторы английского языка для детей

Педагоги, занимающиеся методикой обучения иностранным языкам детям Путешествие в мир английской грамматики начинается с Present Simple — времени, которое открывает дверь к полноценному общению на английском языке. Когда ребёнок осваивает это базовое время, он получает мощный инструмент для описания своей повседневной жизни, рассказа о привычках и выражения простых истин. Но как объяснить маленькому ученику концепцию, которая кажется абстрактной даже взрослым? 🧩 В этой статье я собрала лучшие методики, которые превращают сложные правила в увлекательную игру, позволяя детям не просто заучивать, а по-настоящему понимать и использовать Present Simple без страха и сомнений.

Что такое Present Simple и когда его используют

Present Simple — это время, которое описывает действия, происходящие регулярно или являющиеся постоянными фактами. Объясняя детям, я всегда говорю, что это "время привычек и истин" 🕰️.

Когда мы используем Present Simple:

Для описания ежедневных ритуалов и распорядка дня: I brush my teeth every morning (Я чищу зубы каждое утро)

(Я чищу зубы каждое утро) Для выражения общеизвестных фактов: The sun rises in the east (Солнце встает на востоке)

(Солнце встает на востоке) Для рассказа о привычках и хобби: She plays tennis on Saturdays (Она играет в теннис по субботам)

(Она играет в теннис по субботам) Для описания постоянных состояний: He lives in London (Он живет в Лондоне)

Объясняя детям, важно акцентировать внимание на словах-маркерах, которые сигнализируют об использовании Present Simple:

Наречия частоты Временные маркеры Always (всегда) Every day/week/month (каждый день/неделю/месяц) Usually (обычно) On Mondays (по понедельникам) Often (часто) Once a week (раз в неделю) Sometimes (иногда) At weekends (по выходным) Rarely (редко) In the morning/afternoon (утром/днем) Never (никогда) At night (ночью)

Для детей особенно важно понимать, что образование Present Simple имеет свои особенности:

В утвердительных предложениях с I/you/we/they используется основная форма глагола: They play football

используется основная форма глагола: С he/she/it к глаголу добавляется окончание -s : She plays football

к глаголу добавляется окончание : В отрицательных предложениях добавляется вспомогательный глагол do not (don't) или does not (doesn't) : I don't like broccoli. He doesn't like broccoli

или : В вопросах вспомогательный глагол ставится в начало: Do you like pizza? Does she like pizza?

Секреты объяснения Present Simple детям в картинках

Визуализация — ключ к успешному освоению грамматики детьми. Когда ребенок видит, как работает правило, оно перестает быть абстрактным и становится осязаемым 🖼️.

Марина Петрова, методист по английскому языку для дошкольников: Я столкнулась с трудностями, объясняя 6-летней Маше, почему к глаголам в третьем лице добавляется -s. Всё изменилось, когда я нарисовала "персонажей" he/she/it как особенных супергероев, которые всегда носят "шапочку-s". На карточках мы изобразили действия: когда обычные персонажи (I/you/we/they) просто "jump", супергерои всегда "jumps". За неделю Маша не только запомнила правило, но и сама придумывала истории про "героев с шапочками-s", безошибочно используя верные формы глаголов.

Эффективные способы визуализации Present Simple:

Таблицы-ассоциации : связывайте местоимения с цветами или символами (например, he/she/it всегда в красной рамке с буквой "s")

: связывайте местоимения с цветами или символами (например, he/she/it всегда в красной рамке с буквой "s") Картинки распорядка дня : последовательность действий с подписями "I wake up at 7 AM", "I brush my teeth"

: последовательность действий с подписями "I wake up at 7 AM", "I brush my teeth" Комиксы с диалогами : персонажи задают вопросы и отвечают, используя Present Simple

: персонажи задают вопросы и отвечают, используя Present Simple Карточки-триггеры : изображение часов (показывает регулярность), календарь (показывает постоянство)

: изображение часов (показывает регулярность), календарь (показывает постоянство) Визуальные правила для особых случаев: карточки с глаголами, заканчивающимися на -o, -ch, -sh, -x, -ss, к которым добавляется -es

Особенно эффективны "говорящие картинки" — когда ребенок видит ситуацию и подпись к ней. Например, изображение мальчика, который каждый день кормит собаку, сопровождается текстом: "Tom feeds his dog every day". Такие картинки помогают установить прочную связь между визуальным образом и грамматической конструкцией.

Игровой подход: 5 забавных упражнений на Present Simple

Превратите изучение Present Simple в увлекательное приключение с помощью игр, которые не только обучают, но и развлекают детей 🎮.

"Правда или ложь" (Truth or Lie) — ребенок составляет 5 предложений о себе в Present Simple, одно из которых — неправда. Другие игроки должны угадать, какое именно. Пример: "I eat pizza every day. I play tennis on weekends. I have two dogs..." "Детективное расследование" (Detective Investigation) — один ученик выбирает профессию, а другие задают вопросы в Present Simple, чтобы угадать её: "Do you work at night? Do you help people? Do you wear a uniform?" "Шарады привычек" (Habit Charades) — ребенок изображает какую-то регулярную деятельность, а остальные должны угадать и составить предложение: "You brush your teeth every morning!" "Карусель вопросов" (Question Carousel) — дети встают в два круга (внутренний и внешний), лицом друг к другу. Внешний круг задает вопрос в Present Simple, внутренний отвечает. Затем внешний круг делает шаг вправо, и игра продолжается с новым партнером. "Кубики историй" (Story Dice) — специальные кубики с картинками (или обычные с наклейками). Ребенок бросает кубики и составляет предложения в Present Simple, связанные с выпавшими изображениями.

Дмитрий Соколов, репетитор английского языка: Мой ученик Саша (8 лет) никак не мог запомнить, когда добавлять -s к глаголам. Мы создали игру "Тайный агент S". Я подготовил карточки с местоимениями и основными глаголами. Когда выпадала комбинация he/she/it + глагол, Саша должен был громко крикнуть "Агент S прибыл!" и добавить окончание -s к глаголу. Если он не ошибался, получал балл. Игра так его увлекла, что вскоре он начал замечать "агента S" во всех текстах, которые мы читали. Через месяц правило было полностью усвоено, а игра стала нашим любимым разминочным упражнением.

Для закрепления материала используйте тематические игры, связанные с интересами ребенка:

Для любителей животных: "Что делает жираф каждый день?"

Для маленьких поваров: "Как мама готовит твое любимое блюдо?"

Для фанатов супергероев: "Какие суперспособности есть у твоего героя?"

Важно: всегда хвалите ребенка за правильное использование Present Simple, даже если предложение содержит другие ошибки. Концентрируйтесь на одной грамматической структуре за раз.

Схемы и таблицы для быстрого запоминания правил

Структурированное представление правил Present Simple помогает детям систематизировать знания и быстрее запоминать грамматические конструкции 📊.

Тип предложения I/You/We/They He/She/It Утвердительное (+) play plays Отрицательное (-) do not (don't) play does not (doesn't) play Вопросительное (?) Do ... play? Does ... play? Краткий ответ (+) Yes, I/you/we/they do. Yes, he/she/it does. Краткий ответ (-) No, I/you/we/they don't. No, he/she/it doesn't.

Для детей особенно эффективны схемы-памятки с мнемоническими приемами:

"Правило светофора" : Зеленый (утвердительное) — просто глагол или глагол + s; Желтый (вопросительное) — do/does + подлежащее + глагол; Красный (отрицательное) — подлежащее + don't/doesn't + глагол.

"Секретный код -s" : Если слово заканчивается на -ch, -sh, -s, -x, -o — добавляем -es (watch → watches, go → goes).

"Волшебное превращение -y": Если глагол заканчивается на согласную + y, меняем y на i и добавляем -es (fly → flies, cry → cries).

Визуальные опоры помогают детям быстрее ориентироваться в правилах:

Цветовое кодирование: разные типы предложений выделяются разными цветами

Символы-подсказки: вопросительный знак для вспомогательных глаголов do/does, перечеркнутый круг для отрицаний

"Дом времен": каждая комната — определенный тип предложения с примером

Карточки-триггеры с наречиями частоты: always (100%), usually (80%), often (70%), sometimes (50%), rarely (20%), never (0%)

Обучая детей, важно делать акцент на практическое применение схем. Например, можно создать "Грамматическое лото", где ребенок должен сопоставить подлежащее, сказуемое и дополнение, опираясь на правила.

Поощряйте детей самостоятельно создавать свои схемы и таблицы — когда ребенок сам формулирует правило, оно лучше запоминается.

Практика в действии: учим Present Simple через сказки

Сказки — идеальный инструмент для погружения детей в языковую среду и практики Present Simple в контексте 📚. Истории создают эмоциональную связь с грамматикой, делая её запоминание естественным.

Как эффективно использовать сказки для изучения Present Simple:

Мини-сказки о повседневной жизни: "Sally the Rabbit wakes up at 7 o'clock. She brushes her teeth and eats breakfast. Then she goes to school..." Адаптация известных сказок: Переписать "Три поросенка" в Present Simple: "The first pig builds a house of straw. The wolf comes and blows the house down." Сказки-загадки: "Mr. Mystery lives in a big house. He drinks tea every morning. He reads books in the evening. Who is Mr. Mystery?" Дети отгадывают, задавая вопросы в Present Simple. Сказки с пропусками: Текст с пропущенными глаголами в Present Simple, которые дети должны вставить. Комиксы с речевыми пузырями: Персонажи говорят, используя Present Simple.

Практические задания на основе сказок:

Пересказ от третьего лица : Ребенок рассказывает о главном герое, используя he/she + глагол с окончанием -s.

Изменение концовки : "Что делает Красная Шапочка теперь, когда знает об опасности?"

Интервью с персонажем : Дети задают вопросы герою сказки и отвечают от его имени.

Сравнение персонажей : "Золушка cleans the house, but her sisters watch TV all day."

Создание собственной истории с использованием опорных слов в Present Simple.

Отлично работает метод "сторителлинг + действие" — когда рассказ сопровождается физической активностью. Например, читая историю "A Day at the Zoo", дети изображают животных и комментируют: "The monkey jumps on trees. The elephant drinks water with its trunk."

Для закрепления материала после прочтения сказки задавайте вопросы: "What does the princess do every morning? Does the frog swim in the pond? How often does the king visit other kingdoms?"

Важно подбирать истории, соответствующие уровню ребенка, с повторяющимися конструкциями и понятным контекстом. Начните с очень простых текстов, постепенно увеличивая сложность.