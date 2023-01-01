5 способов сортировки массивов объектов по свойствам в JavaScript

Для кого эта статья:

Разработчики, желающие улучшить свои навыки в JavaScript

Студенты и ученики, изучающие веб-разработку

Профессионалы, занимающиеся оптимизацией кода и производительностью веб-приложений Работа с массивами объектов в JavaScript — это как готовка по сложному рецепту: при правильных ингредиентах и технике результат получается идеальным. Сортировка таких массивов — один из самых востребованных навыков, от которого зависит читаемость кода и производительность приложения. Массив из хаотично расположенных объектов превращается в упорядоченную структуру, с которой удобно работать. Давайте разберем пять эффективных способов сортировки массивов объектов по свойствам, которые сделают ваш код не только функциональным, но и элегантным. 💪

Сортировка массива объектов по свойству: основные принципы

Массивы объектов — фундаментальная структура данных в JavaScript, с которой регулярно сталкиваются разработчики. Корректная сортировка таких массивов критически важна для множества задач: от отображения отфильтрованного списка товаров до визуализации упорядоченных аналитических данных.

Ключ к эффективной сортировке — понимание встроенного метода sort() . Этот метод изменяет исходный массив, располагая его элементы в определённом порядке. Важнейший аспект работы с sort() — функция сравнения, которая определяет логику упорядочивания. По умолчанию sort() преобразует элементы в строки и сортирует их лексикографически, что не всегда даёт желаемый результат.

Рассмотрим базовый массив объектов, который будет использоваться в наших примерах:

JS Скопировать код const users = [ { id: 3, name: "Алексей", age: 28 }, { id: 1, name: "Мария", age: 34 }, { id: 5, name: "Иван", age: 22 }, { id: 2, name: "Ольга", age: 31 }, { id: 4, name: "Дмитрий", age: 25 } ];

Для сортировки массива объектов необходимо следовать пяти ключевым принципам:

Принцип сравнения: создайте функцию, возвращающую отрицательное число, ноль или положительное число в зависимости от результата сравнения двух элементов.

создайте функцию, возвращающую отрицательное число, ноль или положительное число в зависимости от результата сравнения двух элементов. Иммутабельность: если требуется сохранить исходный массив, используйте slice() для создания копии перед сортировкой.

если требуется сохранить исходный массив, используйте для создания копии перед сортировкой. Многоуровневая сортировка: учитывайте возможность сортировки по нескольким свойствам с установленными приоритетами.

учитывайте возможность сортировки по нескольким свойствам с установленными приоритетами. Обработка специальных значений: предусматривайте корректную обработку null , undefined и других особых значений.

предусматривайте корректную обработку , и других особых значений. Локализация: при необходимости используйте localeCompare() для корректной сортировки строк с учётом национальных особенностей.

Базовый синтаксис сортировки массива объектов выглядит так:

JS Скопировать код array.sort((a, b) => { // Логика сравнения объектов по нужному свойству if (a.property < b.property) return -1; if (a.property > b.property) return 1; return 0; });

Этот шаблон модифицируется в зависимости от типа сортируемых данных и требуемого порядка сортировки. Давайте рассмотрим каждый из методов более подробно. 🧩

Метод sort() для сортировки объектов по числовому свойству

Антон Корнилов, Lead Frontend Developer Однажды наша команда столкнулась с проблемой при работе над панелью администратора для интернет-магазина. Клиенты жаловались, что список товаров отображается в произвольном порядке, что затрудняло поиск конкретных позиций. Изначально мы использовали стандартный метод sort() без функции сравнения: JS Скопировать код products.sort(); Это приводило к хаотичной сортировке. Мы не понимали, почему данные отображаются неправильно, пока не осознали, что sort() по умолчанию преобразует элементы в строки. Для числовых значений это давало абсурдные результаты: 10 оказывалось перед 2, потому что "10" лексикографически предшествует "2". Решение оказалось простым — мы внедрили числовую функцию сравнения: JS Скопировать код products.sort((a, b) => a.price – b.price); Эта небольшая модификация полностью трансформировала пользовательский опыт. Клиенты перестали жаловаться, а администраторы магазина смогли эффективнее управлять товарным ассортиментом.

Сортировка по числовым свойствам — одна из наиболее распространённых задач при работе с массивами объектов. JavaScript предлагает элегантные решения для подобных сценариев. 📊

Самый распространённый метод сортировки объектов по числовому свойству использует вычитание:

JS Скопировать код // Сортировка по возрастанию возраста const sortedByAge = users.sort((a, b) => a.age – b.age); console.log(sortedByAge); // Результат: отсортированный массив с Иваном (22) первым и Марией (34) последней

Для сортировки по убыванию достаточно поменять порядок операндов:

JS Скопировать код // Сортировка по убыванию возраста const sortedByAgeDesc = users.sort((a, b) => b.age – a.age);

Это лаконичное и эффективное решение работает из-за механики sort() :

Если результат вычитания отрицательный, a размещается перед b

размещается перед Если результат положительный, b размещается перед a

размещается перед Если результат равен нулю, относительный порядок элементов сохраняется

При сортировке по числовым свойствам важно учитывать потенциальные проблемы:

Проблема Решение Пример кода Отсутствующие значения Проверка на null/undefined (a, b) => (a.age || 0) – (b.age || 0) NaN значения Конвертация в число с проверкой (a, b) => Number(a.age || 0) – Number(b.age || 0) Переполнение при больших числах Использование Math.sign() (a, b) => Math.sign(a.age – b.age) Производительность при часто меняющихся данных Кэширование отсортированных результатов const cached = memoize(array => array.sort(...))

Для сортировки вложенных числовых свойств используется обращение через цепочку свойств:

JS Скопировать код const companies = [ { name: "Tech Corp", metrics: { revenue: 5000000, employees: 120 } }, { name: "Startup Inc", metrics: { revenue: 1200000, employees: 15 } }, { name: "Enterprise Ltd", metrics: { revenue: 8500000, employees: 350 } } ]; // Сортировка по количеству сотрудников companies.sort((a, b) => a.metrics.employees – b.metrics.employees);

Для более сложной логики сортировки можно использовать тернарные операторы или полные условные выражения:

JS Скопировать код // Сортировка с приоритетом: сначала по возрасту, затем по id users.sort((a, b) => { if (a.age === b.age) { return a.id – b.id; } return a.age – b.age; });

Используя эти техники, вы сможете эффективно сортировать объекты по любым числовым свойствам, от простых до самых сложных случаев. 🔢

Сортировка объектов по строковым свойствам в JavaScript

Сортировка объектов по строковым свойствам требует иного подхода, чем сортировка по числовым значениям. Текстовые данные имеют свои особенности, включая регистр символов, диакритические знаки и разные кодировки. 📝

Базовый способ сортировки по строковым свойствам использует операторы сравнения:

JS Скопировать код // Сортировка по имени (алфавитный порядок) const sortedByName = users.sort((a, b) => { if (a.name < b.name) return -1; if (a.name > b.name) return 1; return 0; }); console.log(sortedByName); // Результат: массив, отсортированный по алфавиту (Алексей, Дмитрий, Иван, ...)

Однако для корректной сортировки строк с учётом локализации рекомендуется использовать метод localeCompare() :

JS Скопировать код // Сортировка по имени с учётом локализации const sortedByNameLocale = users.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru'));

Метод localeCompare() особенно полезен при работе с многоязычными данными, так как учитывает правила сортировки для конкретного языка. Например, в русском языке "Ё" сортируется иначе, чем в простом посимвольном сравнении.

Преимущества использования localeCompare() :

Корректная обработка национальных алфавитов

Правильная сортировка диакритических знаков

Настраиваемая чувствительность к регистру

Возможность указания дополнительных параметров сортировки

Пример расширенной настройки localeCompare() :

JS Скопировать код users.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru', { sensitivity: 'base', // игнорировать регистр и акценты ignorePunctuation: true, // игнорировать знаки пунктуации numeric: true // правильно сортировать числа в строках }));

Для сортировки без учёта регистра без использования localeCompare() можно применить преобразование к нижнему регистру:

JS Скопировать код // Сортировка по имени без учёта регистра users.sort((a, b) => a.name.toLowerCase() > b.name.toLowerCase() ? 1 : -1);

Для сложных случаев, когда необходимо сортировать объекты по нескольким строковым свойствам, используется каскадное сравнение:

JS Скопировать код const employees = [ { firstName: "Иван", lastName: "Петров", department: "IT" }, { firstName: "Анна", lastName: "Сидорова", department: "HR" }, { firstName: "Иван", lastName: "Иванов", department: "IT" } ]; // Сортировка сначала по отделу, затем по фамилии, затем по имени employees.sort((a, b) => { const deptCompare = a.department.localeCompare(b.department, 'ru'); if (deptCompare !== 0) return deptCompare; const lastNameCompare = a.lastName.localeCompare(b.lastName, 'ru'); if (lastNameCompare !== 0) return lastNameCompare; return a.firstName.localeCompare(b.firstName, 'ru'); });

Метод сортировки строк Преимущества Недостатки Рекомендуемые случаи использования Операторы сравнения (< >) Простота, высокая производительность Не учитывает локализацию, проблемы с Unicode Простые ASCII строки, высоконагруженные приложения localeCompare() базовый Поддержка локализации Ниже производительность, чем у операторов Многоязычные приложения localeCompare() с параметрами Максимальная гибкость настроек Самая низкая производительность Критичные к точности сортировки задачи toLowerCase() + операторы Нечувствительность к регистру, хорошая производительность Не решает проблемы с диакритическими знаками Поиск и фильтрация без учёта регистра

При работе со строками, содержащими цифры, стоит обратить внимание на "естественную" сортировку, которая обрабатывает числовые части строк как числа:

JS Скопировать код const files = [ { name: "file1.txt" }, { name: "file10.txt" }, { name: "file2.txt" } ]; // Естественная сортировка (file1.txt, file2.txt, file10.txt) files.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, undefined, { numeric: true }));

Владея этими техниками, вы сможете эффективно сортировать массивы объектов по строковым свойствам с учётом всех нюансов текстовых данных. 🔡

Сравнение эффективности различных методов сортировки

Выбор метода сортировки массивов объектов может существенно влиять на производительность вашего приложения, особенно при работе с большими наборами данных. Давайте сравним эффективность различных подходов, чтобы вы могли выбрать оптимальный метод для своих задач. ⚡

Сначала рассмотрим временную сложность доступных методов сортировки:

Метод сортировки Временная сложность Сохранение исходного массива Использование памяти array.sort() O(n log n) в среднем Нет (изменяет исходный массив) O(log n) [...array].sort() O(n log n) + O(n) для копирования Да O(n) array.slice().sort() O(n log n) + O(n) для копирования Да O(n) lodash sortBy O(n log n) Да O(n) Ручная реализация quicksort O(n log n) в среднем, O(n²) в худшем Зависит от реализации O(log n)

Результаты тестирования производительности на массиве из 10,000 объектов показывают значительные различия:

JS Скопировать код // Тестирование на большом массиве const largeArray = Array.from({ length: 10000 }, (_, i) => ({ id: Math.floor(Math.random() * 10000), name: `Item ${i}`, value: Math.random() * 1000 })); // Замер времени для разных методов console.time('Native sort'); largeArray.sort((a, b) => a.value – b.value); console.timeEnd('Native sort'); // Native sort: ~15ms console.time('Spread + sort'); [...largeArray].sort((a, b) => a.value – b.value); console.timeEnd('Spread + sort'); // Spread + sort: ~40ms

Для числовых сортировок наиболее эффективным является простой метод вычитания, но для строковых сравнений ситуация сложнее:

JS Скопировать код // Сравнение методов строковой сортировки console.time('Direct comparison'); largeArray.sort((a, b) => a.name > b.name ? 1 : -1); console.timeEnd('Direct comparison'); // Direct comparison: ~18ms console.time('localeCompare basic'); largeArray.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name)); console.timeEnd('localeCompare basic'); // localeCompare basic: ~80ms console.time('localeCompare with options'); largeArray.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, undefined, { sensitivity: 'base' })); console.timeEnd('localeCompare with options'); // localeCompare with options: ~95ms

Михаил Сергеев, JavaScript Performance Engineer В проекте по созданию интерактивной таблицы с тысячами строк данных мы столкнулись с серьезными проблемами производительности. Пользователи жаловались на зависания интерфейса при сортировке данных по различным столбцам. Изначально мы использовали стандартный подход с localeCompare для строковых полей: JS Скопировать код data.sort((a, b) => a.customerName.localeCompare(b.customerName, 'ru', { sensitivity: 'base' })); Профилирование показало, что именно этот код вызывал задержки до 500 мс при каждой сортировке. Мы оптимизировали решение, создав кэширующую функцию сортировки: JS Скопировать код const cachedSort = memoize((array, property, direction) => { const multiplier = direction === 'asc' ? 1 : -1; return [...array].sort((a, b) => { // Для строк используем простое сравнение в большинстве случаев return multiplier * (a[property] > b[property] ? 1 : -1); }); }); Это решение снизило время сортировки до 50 мс — улучшение в 10 раз! Для случаев, где требовалась корректная локализация, мы применяли localeCompare только по явному требованию пользователя через настройки. Главный вывод: не используйте сложные методы сортировки без необходимости. Часто простое лексикографическое сравнение достаточно эффективно для большинства задач.

Практические рекомендации по оптимизации сортировки:

Используйте мемоизацию для кэширования результатов сортировки, если исходные данные меняются нечасто.

для кэширования результатов сортировки, если исходные данные меняются нечасто. Сортируйте только видимые данные при работе с пагинацией, а не весь массив.

при работе с пагинацией, а не весь массив. Избегайте повторной сортировки при каждом рендеринге в React или других фреймворках.

при каждом рендеринге в React или других фреймворках. Предварительно вычисляйте ключи сортировки для сложных функций сравнения.

для сложных функций сравнения. Используйте Web Workers для сортировки больших массивов в фоновом потоке.

Пример оптимизации через предварительное вычисление ключей:

JS Скопировать код // Неоптимальный вариант для больших массивов array.sort((a, b) => complexFunction(a) – complexFunction(b)); // Оптимизированный вариант const arrayWithKeys = array.map(item => ({ original: item, sortKey: complexFunction(item) })); arrayWithKeys.sort((a, b) => a.sortKey – b.sortKey); const result = arrayWithKeys.map(item => item.original);

Выбирая метод сортировки, всегда учитывайте конкретный сценарий использования, объем данных и требования к локализации, чтобы найти оптимальный баланс между корректностью и производительностью. 🚀

Продвинутые техники сортировки массивов объектов

Для решения сложных задач сортировки массивов объектов в JavaScript требуются продвинутые техники, которые выходят за рамки базового применения метода sort() . Рассмотрим пять мощных подходов, которые позволят вам создавать гибкие и масштабируемые решения. 🔧

1. Динамическая сортировка по произвольному свойству

Этот паттерн позволяет создавать универсальные функции сортировки, которые могут работать с любым свойством объекта:

JS Скопировать код // Функция динамической сортировки function dynamicSort(property, order = 'asc') { const sortOrder = order === 'asc' ? 1 : -1; return function(a, b) { const aValue = a[property]; const bValue = b[property]; // Обработка null и undefined if (aValue == null) return sortOrder; if (bValue == null) return -sortOrder; // Выбор метода сравнения в зависимости от типа if (typeof aValue === 'string' && typeof bValue === 'string') { return sortOrder * aValue.localeCompare(bValue); } return sortOrder * (aValue < bValue ? -1 : (aValue > bValue ? 1 : 0)); }; } // Использование users.sort(dynamicSort('age', 'desc')); // Сортировка по возрасту по убыванию users.sort(dynamicSort('name')); // Сортировка по имени по возрастанию

2. Сортировка по вложенным свойствам с использованием путей к данным

Для работы со сложными объектами, содержащими вложенные структуры, полезна функция сортировки, которая принимает путь к свойству в нотации через точку:

JS Скопировать код function sortByPath(path, order = 'asc') { const sortOrder = order === 'asc' ? 1 : -1; return function(a, b) { // Разбиваем путь на сегменты const segments = path.split('.'); // Получаем значения по указанному пути let aValue = a; let bValue = b; for (const segment of segments) { aValue = aValue?.[segment]; bValue = bValue?.[segment]; // Если путь прервался, прекращаем обход if (aValue === undefined) break; if (bValue === undefined) break; } // Далее логика сравнения как в dynamicSort if (aValue == null) return sortOrder; if (bValue == null) return -sortOrder; if (typeof aValue === 'string' && typeof bValue === 'string') { return sortOrder * aValue.localeCompare(bValue); } return sortOrder * (aValue < bValue ? -1 : (aValue > bValue ? 1 : 0)); }; } // Пример использования const complexUsers = [ { id: 1, profile: { personal: { firstName: 'Иван', lastName: 'Петров' } } }, { id: 2, profile: { personal: { firstName: 'Мария', lastName: 'Иванова' } } } ]; complexUsers.sort(sortByPath('profile.personal.lastName'));

3. Мультисортировка с конфигурируемым приоритетом полей

Этот метод позволяет сортировать по нескольким полям с указанием порядка сортировки для каждого:

JS Скопировать код function multiSort(sortCriteria) { return (a, b) => { // Проходим по всем критериям сортировки for (const { key, order } of sortCriteria) { const direction = order === 'asc' ? 1 : -1; const aValue = typeof key === 'function' ? key(a) : a[key]; const bValue = typeof key === 'function' ? key(b) : b[key]; // Пропускаем равные значения if (aValue === bValue) continue; // Сравниваем по текущему критерию if (typeof aValue === 'string') { return direction * aValue.localeCompare(bValue); } return direction * (aValue < bValue ? -1 : 1); } return 0; // Все значения равны }; } // Пример использования users.sort(multiSort([ { key: 'age', order: 'asc' }, { key: 'name', order: 'desc' } ])); // Можно использовать функции для извлечения значений users.sort(multiSort([ { key: user => user.profile?.rank || 0, order: 'desc' }, { key: 'name', order: 'asc' } ]));

4. Стабильная сортировка с сохранением исходного порядка при равенстве

Для создания стабильной сортировки, которая сохраняет исходный порядок элементов при равенстве сравниваемых свойств:

JS Скопировать код function stableSort(array, compareFn) { // Добавляем индексы к элементам const indexed = array.map((item, index) => ({ item, index })); // Сортируем с учетом исходных индексов indexed.sort((a, b) => { const compareResult = compareFn(a.item, b.item); // При равенстве основного критерия используем исходный порядок return compareResult !== 0 ? compareResult : a.index – b.index; }); // Возвращаем исходные элементы в новом порядке return indexed.map(({ item }) => item); } // Пример использования const stableSorted = stableSort(users, (a, b) => a.age – b.age);

5. Сортировка с учетом весов и комбинированных критериев

Этот подход позволяет сортировать элементы по комбинированному критерию с весами:

JS Скопировать код function weightedSort(criteriaWithWeights) { return (a, b) => { let totalDifference = 0; for (const { key, weight, normalize } of criteriaWithWeights) { const aValue = typeof key === 'function' ? key(a) : a[key]; const bValue = typeof key === 'function' ? key(b) : b[key]; // Опциональная нормализация значений const normalizedA = normalize ? normalize(aValue) : aValue; const normalizedB = normalize ? normalize(bValue) : bValue; // Вычисляем взвешенную разницу const difference = typeof normalizedA === 'string' ? normalizedA.localeCompare(normalizedB) : normalizedA – normalizedB; totalDifference += difference * weight; } return totalDifference; }; } // Пример использования const sortedByMultipleCriteria = users.sort(weightedSort([ { key: 'age', weight: 0.7, normalize: age => age / 100 }, { key: user => user.orders?.length || 0, weight: 0.3 } ]));

Применяя эти продвинутые техники, вы сможете создавать гибкие и мощные системы сортировки для любых сценариев использования. Главное преимущество этих подходов — возможность абстрагировать логику сортировки от конкретных данных, что делает код более универсальным и поддерживаемым. 🧠

Эти методы особенно полезны в сложных приложениях с большими объемами данных, таких как панели управления, аналитические инструменты и интерактивные таблицы с возможностью пользовательской настройки сортировки. 🚀