20 английских фраз о погоде: от солнца до снега – для общения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, желающие улучшить разговорные навыки

Преподаватели английского языка, ищущие полезные материалы для уроков

Путешественники и туристы, которые хотят уверенно общаться о погоде во время поездок Погода — универсальная тема для разговора во всем мире, но без подходящей лексики даже простой комментарий о дожде может стать настоящим испытанием для изучающих английский. 🌦️ Помню, как одна из моих учениц в Лондоне вместо "It's pouring outside" сказала "It's watering very hard", вызвав недоумение собеседника. Именно поэтому владение правильными выражениями о погоде на английском открывает двери к непринужденному общению с носителями языка, помогает понимать прогнозы погоды и даже шутить о климатических сюрпризах. Давайте разберемся с 20 наиболее полезными фразами, которые сделают ваши беседы о погоде естественными и точными.

Основные фразы для описания погоды на английском языке

Овладение базовыми выражениями для описания погодных условий — первый шаг к свободному общению на английском языке. Эти фразы помогут вам точно передать информацию о текущей погоде, задать вопросы или поддержать непринужденную беседу с англоговорящими собеседниками. 🌤️

Вот список основных выражений, которые должен знать каждый:

It's sunny — Солнечно

— Солнечно It's cloudy — Облачно

— Облачно It's raining — Идёт дождь

— Идёт дождь It's snowing — Идёт снег

— Идёт снег It's windy — Ветрено

— Ветрено It's foggy — Туманно

— Туманно It's hot — Жарко

— Жарко It's cold — Холодно

Обратите внимание на конструкцию этих фраз. В английском языке мы используем безличное местоимение "it" при описании погоды, в то время как в русском языке такие выражения часто безличны.

Английское выражение Русский перевод Пример использования What's the weather like today? Какая сегодня погода? What's the weather like today in Moscow? How's the weather? Как погода? How's the weather in your city? The temperature is... Температура... The temperature is 25 degrees Celsius. The forecast says... Прогноз говорит... The forecast says it will rain tomorrow.

Для более точного описания интенсивности погодных явлений используйте наречия степени:

It's slightly/a bit rainy — Немного дождливо

— Немного дождливо It's extremely hot — Чрезвычайно жарко

— Чрезвычайно жарко It's fairly windy — Довольно ветрено

Эти базовые выражения станут надежной основой для дальнейшего расширения вашего словарного запаса по теме погоды. Практикуйте их ежедневно — например, начинайте утро с описания погоды за окном на английском языке.

Словарь погоды на английском: от солнца до снега

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать английский в языковом центре, у меня была группа бизнесменов, готовящихся к командировке в Великобританию. Мы провели серию уроков о погоде, и я была удивлена, насколько ограничен их словарный запас — в основном "rain" и "sun". Через месяц один из учеников, Сергей, позвонил мне из Лондона: "Елена Викторовна, сегодня я смог поддержать 20-минутный разговор с британским партнером о погоде! Он даже спросил, не родился ли я в Англии, так как я использовал выражение 'It's absolutely bucketing down' во время ливня". Этот случай напомнил мне, что в английском языке, особенно британском варианте, погода — не просто тема для светской беседы, а целая культура со своим богатым лексиконом. Знание этих нюансов помогает не просто общаться, а действительно интегрироваться в языковую среду.

Расширенный словарь погодных явлений позволит вам точнее выражать свои мысли и более естественно звучать в разговоре с носителями языка. Рассмотрим основные категории погодных явлений и соответствующую лексику. ☀️🌧️❄️

Солнечная погода:

Sunshine — солнечный свет

Clear sky — ясное небо

Scorching heat — палящая жара

Heatwave — период сильной жары

Облачность:

Overcast — пасмурно

Partly cloudy — переменная облачность

Gloomy — мрачно, пасмурно

Dull weather — унылая погода

Осадки:

Drizzle — морось

Downpour — ливень

Shower — кратковременный дождь

Torrential rain — проливной дождь

Sleet — мокрый снег

Hail — град

Зимние явления:

Blizzard — метель, вьюга

Frost — мороз, иней

Slush — слякоть

Black ice — черный лед (невидимый гололед)

Для более точного описания температурных ощущений используйте следующие выражения:

Английское выражение Русский перевод Пример использования Freezing Леденящий холод It's freezing outside! Don't forget your hat. Chilly Прохладно It's a bit chilly this morning. Mild Мягкий, умеренный We're having a mild winter this year. Pleasant Приятный The weather is very pleasant today. Warm Тепло It's warm enough to go swimming. Boiling Очень жарко It's absolutely boiling today!

Помните, что многие погодные явления в английском описываются идиоматическими выражениями. Например:

It's raining cats and dogs — Льет как из ведра

— Льет как из ведра It's coming down in buckets — Льет как из ведра

— Льет как из ведра A storm is brewing — Надвигается буря/шторм

Изучив этот расширенный словарь, вы сможете не только понимать прогнозы погоды, но и участвовать в более нюансированных обсуждениях климата и погодных условий на английском языке. 🌈

Сезонные особенности в описании погоды по-английски

Каждое время года имеет свои погодные особенности, а значит, и специфическую лексику для их описания. Овладев сезонной терминологией, вы сможете легко поддерживать разговор о любимых временах года, планировании отпуска или текущих климатических изменениях. 🍂❄️🌸☀️

Давайте рассмотрим наиболее характерные выражения для каждого сезона:

Весна (Spring):

Spring is in the air — Весна витает в воздухе

The weather is getting milder — Погода становится мягче

April showers — Апрельские дожди

Everything is in bloom — Всё цветёт

Лето (Summer):

Scorching heat — Палящая жара

Sultry evening — Душный вечер

Summer thunderstorms — Летние грозы

Perfect weather for sunbathing — Идеальная погода для загара

Осень (Autumn/Fall):

Indian summer — Бабье лето

The leaves are turning — Листья меняют цвет

It's getting nippy — Становится прохладно

Foggy mornings — Туманные утра

Зима (Winter):

Bitter cold — Лютый холод

Winter wonderland — Зимняя сказка

Frosty morning — Морозное утро

The roads are icy — Дороги обледенели

Для более точного описания сезонных изменений и переходных периодов между сезонами используйте следующие выражения:

The weather is changing — Погода меняется

— Погода меняется We're having an unusually warm winter — У нас необычно теплая зима

— У нас необычно теплая зима It feels like summer already — Уже чувствуется лето

— Уже чувствуется лето Autumn is setting in early this year — В этом году осень наступает рано

Интересно отметить, что в разных англоговорящих странах могут использоваться различные термины для описания одних и тех же явлений. Например, в Великобритании чаще говорят "autumn", тогда как в США предпочитают слово "fall" для обозначения осени.

Андрей Петрович, гид-переводчик международных туристических групп В моей практике сопровождения туристов по Европе был забавный случай во время поездки с группой российских путешественников в Шотландию в ноябре. Прогноз обещал типичную для Шотландии "переменчивую погоду", но никто из группы не был готов к тому, что все четыре сезона могут сменить друг друга за один день. Утром мы выехали из Эдинбурга под легким весенним дождем. К полудню в горах Хайленда нас встретил летний зной, а после обеда неожиданно налетел осенний шквал с порывами ветра. Вечером, возвращаясь в отель, мы попали в настоящую зимнюю метель! Моя заготовленная фраза "We might experience some changeable weather today" (Сегодня мы можем столкнуться с переменчивой погодой) вызвала смех в конце дня, когда один из туристов заметил: "Так вот что значит 'four seasons in one day' на шотландском английском!" С тех пор я всегда включаю в свой словарь погоды региональные особенности и учу туристов специфическим местным выражениям. Например, в Шотландии "dreich" описывает серую, промозглую, мрачную погоду — этим словом местные жители гордятся, считая его уникальным для их климата.

При планировании путешествия или разговоре о будущих событиях полезно знать следующие фразы:

What's the weather forecast for tomorrow? — Какой прогноз погоды на завтра?

— Какой прогноз погоды на завтра? Do you think it will clear up later? — Как думаешь, прояснится позже?

— Как думаешь, прояснится позже? I hope the good weather holds — Надеюсь, хорошая погода продержится

— Надеюсь, хорошая погода продержится They're predicting a harsh winter — Предсказывают суровую зиму

Знание сезонных особенностей в описании погоды поможет вам не только поддерживать разговор, но и правильно планировать активности в зависимости от времени года и климатических условий. 🌦️

Разговорные выражения о погоде для живого общения

Погода — одна из самых распространенных тем для начала разговора во многих культурах, особенно в англоговорящих странах. Владение разговорными выражениями о погоде поможет вам звучать естественно и непринужденно в повседневном общении. 🗣️

Вот некоторые распространенные разговорные фразы и их контекст использования:

Lovely day, isn't it? — Прекрасный день, не так ли? (используется при хорошей погоде)

— Прекрасный день, не так ли? (используется при хорошей погоде) Terrible weather we're having! — Ужасная погода! (при плохих погодных условиях)

— Ужасная погода! (при плохих погодных условиях) Not a cloud in the sky — Ни облачка на небе (о ясной погоде)

— Ни облачка на небе (о ясной погоде) It's pouring down — Льет как из ведра (о сильном дожде)

— Льет как из ведра (о сильном дожде) I'm freezing — Я замерзаю (о ощущении холода)

— Я замерзаю (о ощущении холода) I'm melting — Я таю (о сильной жаре)

Для поддержания беседы о погоде можно использовать следующие вопросы и ответы:

Вопрос Возможный ответ Контекст использования How about this weather, eh? I know, crazy, right? Универсальное начало разговора при любой погоде Do you think it's going to rain? It looks like it might, better take an umbrella. При облачной или переменчивой погоде Isn't this heat unbearable? Absolutely! I can't wait for it to cool down. В жаркий день Can you believe this snow? I know! It's like a winter wonderland out there. Во время снегопада What's the weather like where you are? It's quite mild today, perfect for a walk. В телефонном разговоре или онлайн-общении

Англичане известны своей любовью к обсуждению погоды. Вот некоторые типично британские выражения:

It's a bit parky — Немного холодновато

— Немного холодновато It's brass monkeys out there — На улице жуткий холод (сокращение от "cold enough to freeze the balls off a brass monkey")

— На улице жуткий холод (сокращение от "cold enough to freeze the balls off a brass monkey") It's chucking it down — Льет как из ведра

— Льет как из ведра Spitting — Моросит (о легком дожде)

Американцы также имеют свои особенности в разговоре о погоде:

It's muggy — Душно и влажно

— Душно и влажно It's a scorcher today — Сегодня жарища

— Сегодня жарища We're having a cold snap — У нас внезапное похолодание

— У нас внезапное похолодание The weather is dicey — Погода непредсказуемая

Для выражения реакции на неожиданные погодные изменения используйте следующие фразы:

The weather has turned! — Погода изменилась!

— Погода изменилась! It came out of nowhere! — Это случилось неожиданно!

— Это случилось неожиданно! One minute sunshine, the next rain — Только что было солнце, а теперь дождь

— Только что было солнце, а теперь дождь The forecast got it completely wrong — Прогноз полностью ошибся

Освоив эти разговорные выражения, вы сможете с легкостью поддержать светскую беседу на тему погоды с носителями языка и создать впечатление человека, уверенно владеющего английским. Помните, что в англоязычных культурах обсуждение погоды — это не просто способ заполнить паузу, но и возможность установить контакт перед переходом к более серьезным темам. ☔🌤️

Полезные примеры описания погоды в разных ситуациях

Знание правильных фраз для описания погоды особенно ценно, когда вы попадаете в различные жизненные ситуации — от делового общения до путешествий. Рассмотрим примеры диалогов и выражений, которые пригодятся в разных контекстах. 🌍

Ситуация 1: Разговор с коллегами перед началом рабочего дня

You: Morning! Quite chilly today, isn't it? Colleague: Tell me about it! I had to scrape ice off my windshield this morning. You: The forecast says it should warm up by the afternoon though. Colleague: That would be nice. I'm planning to grab lunch outside if it does.

Ситуация 2: Планирование выходных с друзьями

Friend: What do you think about going hiking on Saturday? You: Sounds great! Have you checked the weather forecast? Friend: Yes, they're predicting scattered showers in the morning, but it should clear up by noon. You: Perfect! I'll bring a light raincoat just in case. Better safe than sorry!

Ситуация 3: Разговор с администратором отеля во время путешествия

You: Excuse me, I'm planning a trip to the beach tomorrow. What's the weather usually like this time of year? Receptionist: Well, we typically have warm, sunny days, around 28 degrees Celsius. But there's a chance of thunderstorms tomorrow afternoon. You: Oh, I see. Is it usually a passing storm or should I plan an indoor activity for the whole day? Receptionist: Usually it's just a quick downpour and then it clears up. I'd recommend going to the beach in the morning.

Ситуация 4: Разговор о погодных условиях в стране

Local: How are you finding our weather? It's quite different from Russia, I imagine. You: It's much more humid than I'm used to. In my hometown, we have very distinct seasons – freezing winters and hot, dry summers. Local: We don't really have four seasons here – it's either wet or dry season. You: That's fascinating! I'm still getting used to the tropical downpours in the afternoons.

Дополнительные полезные выражения для различных погодных условий:

Ситуация Полезные выражения Экстремально жарко – I'm absolutely baking!<br>- This heat is unbearable.<br>- I'm sweating buckets.<br>- The humidity is killing me. Сильный дождь – I got caught in a downpour.<br>- I'm soaked to the bone.<br>- The rain is coming down in sheets.<br>- We need to find shelter until the rain lets up. Снежная погода – The roads are treacherous with black ice.<br>- The snow is really coming down now.<br>- They've issued a blizzard warning.<br>- The snowplows have been out all night. Ветреная погода – The wind is howling today.<br>- Hold on to your hat – it's blowing a gale!<br>- The wind chill makes it feel much colder.<br>- There are strong wind advisories in effect.

Для описания погоды на фотографиях или в социальных сетях:

Perfect blue skies for our beach day! #nofilterneeded — Идеальное голубое небо для пляжного дня!

— Идеальное голубое небо для пляжного дня! Caught in an unexpected shower but still smiling! ☔ — Попал под неожиданный дождь, но все еще улыбаюсь!

— Попал под неожиданный дождь, но все еще улыбаюсь! First snow of the season has transformed the city into a winter wonderland ❄️ — Первый снег превратил город в зимнюю сказку!

— Первый снег превратил город в зимнюю сказку! Stunning sunset after a stormy day #goldenhour — Потрясающий закат после штормового дня!

Если вы планируете звонок или видеовстречу, можно использовать следующие фразы:

I might have some connection issues if the storm gets worse — У меня могут быть проблемы с соединением, если шторм усилится

— У меня могут быть проблемы с соединением, если шторм усилится Sorry for the background noise – it's hailing quite heavily outside — Извините за фоновый шум — на улице сильный град

— Извините за фоновый шум — на улице сильный град The forecast is predicting power outages due to the blizzard, so I might lose electricity — Прогноз предсказывает отключения электричества из-за метели, так что я могу остаться без электричества

Эти примеры помогут вам уверенно описывать погоду в различных ситуациях, от повседневных разговоров до деловых встреч и путешествий. Практикуйте их регулярно, и вскоре вы заметите, как легко стало обсуждать погоду на английском языке. 🌤️🌧️