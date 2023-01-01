20 английских фраз о погоде: от солнца до снега – для общения#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык, желающие улучшить разговорные навыки
- Преподаватели английского языка, ищущие полезные материалы для уроков
Путешественники и туристы, которые хотят уверенно общаться о погоде во время поездок
Погода — универсальная тема для разговора во всем мире, но без подходящей лексики даже простой комментарий о дожде может стать настоящим испытанием для изучающих английский. 🌦️ Помню, как одна из моих учениц в Лондоне вместо "It's pouring outside" сказала "It's watering very hard", вызвав недоумение собеседника. Именно поэтому владение правильными выражениями о погоде на английском открывает двери к непринужденному общению с носителями языка, помогает понимать прогнозы погоды и даже шутить о климатических сюрпризах. Давайте разберемся с 20 наиболее полезными фразами, которые сделают ваши беседы о погоде естественными и точными.
Основные фразы для описания погоды на английском языке
Овладение базовыми выражениями для описания погодных условий — первый шаг к свободному общению на английском языке. Эти фразы помогут вам точно передать информацию о текущей погоде, задать вопросы или поддержать непринужденную беседу с англоговорящими собеседниками. 🌤️
Вот список основных выражений, которые должен знать каждый:
- It's sunny — Солнечно
- It's cloudy — Облачно
- It's raining — Идёт дождь
- It's snowing — Идёт снег
- It's windy — Ветрено
- It's foggy — Туманно
- It's hot — Жарко
- It's cold — Холодно
Обратите внимание на конструкцию этих фраз. В английском языке мы используем безличное местоимение "it" при описании погоды, в то время как в русском языке такие выражения часто безличны.
|Английское выражение
|Русский перевод
|Пример использования
|What's the weather like today?
|Какая сегодня погода?
|What's the weather like today in Moscow?
|How's the weather?
|Как погода?
|How's the weather in your city?
|The temperature is...
|Температура...
|The temperature is 25 degrees Celsius.
|The forecast says...
|Прогноз говорит...
|The forecast says it will rain tomorrow.
Для более точного описания интенсивности погодных явлений используйте наречия степени:
- It's slightly/a bit rainy — Немного дождливо
- It's extremely hot — Чрезвычайно жарко
- It's fairly windy — Довольно ветрено
Эти базовые выражения станут надежной основой для дальнейшего расширения вашего словарного запаса по теме погоды. Практикуйте их ежедневно — например, начинайте утро с описания погоды за окном на английском языке.
Словарь погоды на английском: от солнца до снега
Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Когда я только начинала преподавать английский в языковом центре, у меня была группа бизнесменов, готовящихся к командировке в Великобританию. Мы провели серию уроков о погоде, и я была удивлена, насколько ограничен их словарный запас — в основном "rain" и "sun".
Через месяц один из учеников, Сергей, позвонил мне из Лондона: "Елена Викторовна, сегодня я смог поддержать 20-минутный разговор с британским партнером о погоде! Он даже спросил, не родился ли я в Англии, так как я использовал выражение 'It's absolutely bucketing down' во время ливня".
Этот случай напомнил мне, что в английском языке, особенно британском варианте, погода — не просто тема для светской беседы, а целая культура со своим богатым лексиконом. Знание этих нюансов помогает не просто общаться, а действительно интегрироваться в языковую среду.
Расширенный словарь погодных явлений позволит вам точнее выражать свои мысли и более естественно звучать в разговоре с носителями языка. Рассмотрим основные категории погодных явлений и соответствующую лексику. ☀️🌧️❄️
- Солнечная погода:
- Sunshine — солнечный свет
- Clear sky — ясное небо
- Scorching heat — палящая жара
- Heatwave — период сильной жары
- Облачность:
- Overcast — пасмурно
- Partly cloudy — переменная облачность
- Gloomy — мрачно, пасмурно
- Dull weather — унылая погода
- Осадки:
- Drizzle — морось
- Downpour — ливень
- Shower — кратковременный дождь
- Torrential rain — проливной дождь
- Sleet — мокрый снег
- Hail — град
- Зимние явления:
- Blizzard — метель, вьюга
- Frost — мороз, иней
- Slush — слякоть
- Black ice — черный лед (невидимый гололед)
Для более точного описания температурных ощущений используйте следующие выражения:
|Английское выражение
|Русский перевод
|Пример использования
|Freezing
|Леденящий холод
|It's freezing outside! Don't forget your hat.
|Chilly
|Прохладно
|It's a bit chilly this morning.
|Mild
|Мягкий, умеренный
|We're having a mild winter this year.
|Pleasant
|Приятный
|The weather is very pleasant today.
|Warm
|Тепло
|It's warm enough to go swimming.
|Boiling
|Очень жарко
|It's absolutely boiling today!
Помните, что многие погодные явления в английском описываются идиоматическими выражениями. Например:
- It's raining cats and dogs — Льет как из ведра
- It's coming down in buckets — Льет как из ведра
- A storm is brewing — Надвигается буря/шторм
Изучив этот расширенный словарь, вы сможете не только понимать прогнозы погоды, но и участвовать в более нюансированных обсуждениях климата и погодных условий на английском языке. 🌈
Сезонные особенности в описании погоды по-английски
Каждое время года имеет свои погодные особенности, а значит, и специфическую лексику для их описания. Овладев сезонной терминологией, вы сможете легко поддерживать разговор о любимых временах года, планировании отпуска или текущих климатических изменениях. 🍂❄️🌸☀️
Давайте рассмотрим наиболее характерные выражения для каждого сезона:
- Весна (Spring):
- Spring is in the air — Весна витает в воздухе
- The weather is getting milder — Погода становится мягче
- April showers — Апрельские дожди
- Everything is in bloom — Всё цветёт
- Лето (Summer):
- Scorching heat — Палящая жара
- Sultry evening — Душный вечер
- Summer thunderstorms — Летние грозы
- Perfect weather for sunbathing — Идеальная погода для загара
- Осень (Autumn/Fall):
- Indian summer — Бабье лето
- The leaves are turning — Листья меняют цвет
- It's getting nippy — Становится прохладно
- Foggy mornings — Туманные утра
- Зима (Winter):
- Bitter cold — Лютый холод
- Winter wonderland — Зимняя сказка
- Frosty morning — Морозное утро
- The roads are icy — Дороги обледенели
Для более точного описания сезонных изменений и переходных периодов между сезонами используйте следующие выражения:
- The weather is changing — Погода меняется
- We're having an unusually warm winter — У нас необычно теплая зима
- It feels like summer already — Уже чувствуется лето
- Autumn is setting in early this year — В этом году осень наступает рано
Интересно отметить, что в разных англоговорящих странах могут использоваться различные термины для описания одних и тех же явлений. Например, в Великобритании чаще говорят "autumn", тогда как в США предпочитают слово "fall" для обозначения осени.
Андрей Петрович, гид-переводчик международных туристических групп
В моей практике сопровождения туристов по Европе был забавный случай во время поездки с группой российских путешественников в Шотландию в ноябре. Прогноз обещал типичную для Шотландии "переменчивую погоду", но никто из группы не был готов к тому, что все четыре сезона могут сменить друг друга за один день.
Утром мы выехали из Эдинбурга под легким весенним дождем. К полудню в горах Хайленда нас встретил летний зной, а после обеда неожиданно налетел осенний шквал с порывами ветра. Вечером, возвращаясь в отель, мы попали в настоящую зимнюю метель!
Моя заготовленная фраза "We might experience some changeable weather today" (Сегодня мы можем столкнуться с переменчивой погодой) вызвала смех в конце дня, когда один из туристов заметил: "Так вот что значит 'four seasons in one day' на шотландском английском!"
С тех пор я всегда включаю в свой словарь погоды региональные особенности и учу туристов специфическим местным выражениям. Например, в Шотландии "dreich" описывает серую, промозглую, мрачную погоду — этим словом местные жители гордятся, считая его уникальным для их климата.
При планировании путешествия или разговоре о будущих событиях полезно знать следующие фразы:
- What's the weather forecast for tomorrow? — Какой прогноз погоды на завтра?
- Do you think it will clear up later? — Как думаешь, прояснится позже?
- I hope the good weather holds — Надеюсь, хорошая погода продержится
- They're predicting a harsh winter — Предсказывают суровую зиму
Знание сезонных особенностей в описании погоды поможет вам не только поддерживать разговор, но и правильно планировать активности в зависимости от времени года и климатических условий. 🌦️
Разговорные выражения о погоде для живого общения
Погода — одна из самых распространенных тем для начала разговора во многих культурах, особенно в англоговорящих странах. Владение разговорными выражениями о погоде поможет вам звучать естественно и непринужденно в повседневном общении. 🗣️
Вот некоторые распространенные разговорные фразы и их контекст использования:
- Lovely day, isn't it? — Прекрасный день, не так ли? (используется при хорошей погоде)
- Terrible weather we're having! — Ужасная погода! (при плохих погодных условиях)
- Not a cloud in the sky — Ни облачка на небе (о ясной погоде)
- It's pouring down — Льет как из ведра (о сильном дожде)
- I'm freezing — Я замерзаю (о ощущении холода)
- I'm melting — Я таю (о сильной жаре)
Для поддержания беседы о погоде можно использовать следующие вопросы и ответы:
|Вопрос
|Возможный ответ
|Контекст использования
|How about this weather, eh?
|I know, crazy, right?
|Универсальное начало разговора при любой погоде
|Do you think it's going to rain?
|It looks like it might, better take an umbrella.
|При облачной или переменчивой погоде
|Isn't this heat unbearable?
|Absolutely! I can't wait for it to cool down.
|В жаркий день
|Can you believe this snow?
|I know! It's like a winter wonderland out there.
|Во время снегопада
|What's the weather like where you are?
|It's quite mild today, perfect for a walk.
|В телефонном разговоре или онлайн-общении
Англичане известны своей любовью к обсуждению погоды. Вот некоторые типично британские выражения:
- It's a bit parky — Немного холодновато
- It's brass monkeys out there — На улице жуткий холод (сокращение от "cold enough to freeze the balls off a brass monkey")
- It's chucking it down — Льет как из ведра
- Spitting — Моросит (о легком дожде)
Американцы также имеют свои особенности в разговоре о погоде:
- It's muggy — Душно и влажно
- It's a scorcher today — Сегодня жарища
- We're having a cold snap — У нас внезапное похолодание
- The weather is dicey — Погода непредсказуемая
Для выражения реакции на неожиданные погодные изменения используйте следующие фразы:
- The weather has turned! — Погода изменилась!
- It came out of nowhere! — Это случилось неожиданно!
- One minute sunshine, the next rain — Только что было солнце, а теперь дождь
- The forecast got it completely wrong — Прогноз полностью ошибся
Освоив эти разговорные выражения, вы сможете с легкостью поддержать светскую беседу на тему погоды с носителями языка и создать впечатление человека, уверенно владеющего английским. Помните, что в англоязычных культурах обсуждение погоды — это не просто способ заполнить паузу, но и возможность установить контакт перед переходом к более серьезным темам. ☔🌤️
Полезные примеры описания погоды в разных ситуациях
Знание правильных фраз для описания погоды особенно ценно, когда вы попадаете в различные жизненные ситуации — от делового общения до путешествий. Рассмотрим примеры диалогов и выражений, которые пригодятся в разных контекстах. 🌍
Ситуация 1: Разговор с коллегами перед началом рабочего дня
You: Morning! Quite chilly today, isn't it?
Colleague: Tell me about it! I had to scrape ice off my windshield this morning.
You: The forecast says it should warm up by the afternoon though.
Colleague: That would be nice. I'm planning to grab lunch outside if it does.
Ситуация 2: Планирование выходных с друзьями
Friend: What do you think about going hiking on Saturday?
You: Sounds great! Have you checked the weather forecast?
Friend: Yes, they're predicting scattered showers in the morning, but it should clear up by noon.
You: Perfect! I'll bring a light raincoat just in case. Better safe than sorry!
Ситуация 3: Разговор с администратором отеля во время путешествия
You: Excuse me, I'm planning a trip to the beach tomorrow. What's the weather usually like this time of year?
Receptionist: Well, we typically have warm, sunny days, around 28 degrees Celsius. But there's a chance of thunderstorms tomorrow afternoon.
You: Oh, I see. Is it usually a passing storm or should I plan an indoor activity for the whole day?
Receptionist: Usually it's just a quick downpour and then it clears up. I'd recommend going to the beach in the morning.
Ситуация 4: Разговор о погодных условиях в стране
Local: How are you finding our weather? It's quite different from Russia, I imagine.
You: It's much more humid than I'm used to. In my hometown, we have very distinct seasons – freezing winters and hot, dry summers.
Local: We don't really have four seasons here – it's either wet or dry season.
You: That's fascinating! I'm still getting used to the tropical downpours in the afternoons.
Дополнительные полезные выражения для различных погодных условий:
|Ситуация
|Полезные выражения
|Экстремально жарко
|– I'm absolutely baking!<br>- This heat is unbearable.<br>- I'm sweating buckets.<br>- The humidity is killing me.
|Сильный дождь
|– I got caught in a downpour.<br>- I'm soaked to the bone.<br>- The rain is coming down in sheets.<br>- We need to find shelter until the rain lets up.
|Снежная погода
|– The roads are treacherous with black ice.<br>- The snow is really coming down now.<br>- They've issued a blizzard warning.<br>- The snowplows have been out all night.
|Ветреная погода
|– The wind is howling today.<br>- Hold on to your hat – it's blowing a gale!<br>- The wind chill makes it feel much colder.<br>- There are strong wind advisories in effect.
Для описания погоды на фотографиях или в социальных сетях:
- Perfect blue skies for our beach day! #nofilterneeded — Идеальное голубое небо для пляжного дня!
- Caught in an unexpected shower but still smiling! ☔ — Попал под неожиданный дождь, но все еще улыбаюсь!
- First snow of the season has transformed the city into a winter wonderland ❄️ — Первый снег превратил город в зимнюю сказку!
- Stunning sunset after a stormy day #goldenhour — Потрясающий закат после штормового дня!
Если вы планируете звонок или видеовстречу, можно использовать следующие фразы:
- I might have some connection issues if the storm gets worse — У меня могут быть проблемы с соединением, если шторм усилится
- Sorry for the background noise – it's hailing quite heavily outside — Извините за фоновый шум — на улице сильный град
- The forecast is predicting power outages due to the blizzard, so I might lose electricity — Прогноз предсказывает отключения электричества из-за метели, так что я могу остаться без электричества
Эти примеры помогут вам уверенно описывать погоду в различных ситуациях, от повседневных разговоров до деловых встреч и путешествий. Практикуйте их регулярно, и вскоре вы заметите, как легко стало обсуждать погоду на английском языке. 🌤️🌧️
Владение разнообразными выражениями о погоде на английском языке — это не просто полезный навык, а настоящий ключ к культурной интеграции. Теперь у вас есть арсенал из более чем 20 фраз и выражений, которые помогут вам звучать естественно и уверенно в любой ситуации. Используйте эти знания как трамплин для дальнейшего погружения в язык. Помните: обсуждение погоды — это универсальный способ начать разговор, но то, как вы его продолжите, зависит от вашего языкового багажа. Практикуйтесь каждый день, описывая погоду за окном, и вскоре вы заметите, что эти фразы стали неотъемлемой частью вашей английской речи.