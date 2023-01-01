50 английских фраз для путешествий: общение за границей без стресса

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездки за границу.

Люди, испытывающие страх или неуверенность в общении на английском языке.

Начинающие изучающие английский, ищущие практические фразы для путешествий. Путешествуя за границу, вы неизбежно сталкиваетесь с необходимостью общаться на английском — от регистрации в аэропорту до заказа ужина в ресторане. Однако многие туристы испытывают настоящий стресс при мысли о разговоре с иностранцами. Имея опыт организации более 200 индивидуальных туров, могу с уверенностью заявить: достаточно знать всего 50 ключевых фраз, чтобы чувствовать себя комфортно в любой точке мира. Эта шпаргалка станет вашим надежным помощником и избавит от необходимости лихорадочно искать перевод в словаре в самый неподходящий момент. 🌎

Самые важные фразы на английском для любой поездки

Начнем с абсолютного минимума — универсальных фраз, которые пригодятся вам в любой ситуации. Это базовые выражения вежливости и короткие вопросы, позволяющие получить необходимую информацию.

Hello/Hi — Привет

— Привет Good morning/afternoon/evening — Доброе утро/день/вечер

— Доброе утро/день/вечер Excuse me — Извините (чтобы привлечь внимание)

— Извините (чтобы привлечь внимание) Please — Пожалуйста

— Пожалуйста Thank you/Thanks — Спасибо

— Спасибо You're welcome — Пожалуйста (в ответ на благодарность)

— Пожалуйста (в ответ на благодарность) Yes/No — Да/Нет

— Да/Нет Sorry — Извините (при извинении)

— Извините (при извинении) I don't understand — Я не понимаю

— Я не понимаю Could you speak more slowly, please? — Не могли бы вы говорить помедленнее, пожалуйста?

Даже если вы владеете только этими фразами, окружающие оценят вашу вежливость и желание общаться. Это откроет двери к дальнейшему взаимодействию. 🤝

Для более эффективного общения, добавьте в свой арсенал несколько вопросительных конструкций:

Do you speak Russian/English? — Вы говорите по-русски/английски?

— Вы говорите по-русски/английски? How much is it? — Сколько это стоит?

— Сколько это стоит? Where is...? — Где находится...?

— Где находится...? Can you help me, please? — Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста?

— Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста? I am looking for... — Я ищу...

Екатерина Волкова, туристический консультант Однажды в Барселоне я стала свидетелем показательной истории. Моя клиентка, не владеющая английским, панически боялась самостоятельно выходить из отеля. Мы составили для неё список из 15 базовых фраз и устроили мини-тренинг по произношению. Через три дня она уже спокойно заказывала такси, обедала в местных кафе и даже отправилась на шопинг без переводчика. "Я поняла, что испанцы не ожидают от меня идеального английского. Им важно мое желание общаться," — поделилась она впечатлениями. Этот случай наглядно демонстрирует: не обязательно свободно владеть языком, чтобы комфортно путешествовать. Достаточно знать ключевые фразы и произносить их с улыбкой.

Английский в аэропорту и транспорте: что говорить

Первое, с чем сталкивается турист в чужой стране — это аэропорт и транспорт. Здесь особенно важно уметь быстро и четко объяснять свои потребности и понимать инструкции персонала. Вот необходимые фразы для этого этапа путешествия:

Ситуация Полезная фраза Перевод На стойке регистрации I'd like to check in for my flight to [destination]. Я бы хотел(а) зарегистрироваться на рейс до [место назначения]. О багаже I have one/two check-in bags and one carry-on. У меня один/два багажа и одна ручная кладь. Выбор места Could I have a window/aisle seat, please? Можно мне место у окна/у прохода, пожалуйста? На паспортном контроле I'm here for tourism/business. Я здесь с туристическими/деловыми целями. В такси Take me to this address, please. Отвезите меня по этому адресу, пожалуйста.

Дополнительные фразы для ориентации в транспортной системе:

Where is the nearest bus/train station? — Где ближайшая автобусная/железнодорожная станция?

— Где ближайшая автобусная/железнодорожная станция? Which bus goes to...? — Какой автобус идет до...?

— Какой автобус идет до...? One ticket to..., please. — Один билет до..., пожалуйста.

— Один билет до..., пожалуйста. Is this seat free? — Это место свободно?

— Это место свободно? What time is the next train/bus to...? — Во сколько следующий поезд/автобус до...?

— Во сколько следующий поезд/автобус до...? Could you tell me when we reach...? — Не могли бы вы сказать мне, когда мы приедем в...?

В аэропорту также полезно знать фразы для решения распространенных проблем:

My flight is delayed/cancelled. — Мой рейс задерживается/отменен.

— Мой рейс задерживается/отменен. I've missed my connecting flight. — Я пропустил стыковочный рейс.

— Я пропустил стыковочный рейс. My luggage is lost/damaged. — Мой багаж потерян/поврежден.

— Мой багаж потерян/поврежден. I need to file a claim for lost luggage. — Мне нужно заполнить заявление о потере багажа.

Путешествуя общественным транспортом, всегда держите под рукой адрес вашего отеля, записанный на бумаге или в телефоне. Это упростит коммуникацию с водителем такси или местными жителями, если вы потеряетесь. 🚕

Базовый английский для заселения в отель и быта

После прибытия в место назначения вам предстоит заселиться в отель и организовать свой быт. Эти английские выражения помогут решить все возникающие вопросы:

I have a reservation under the name... — У меня забронирован номер на имя...

— У меня забронирован номер на имя... Could I see the room first? — Могу я сначала посмотреть номер?

— Могу я сначала посмотреть номер? What time is check-out? — В какое время выезд?

— В какое время выезд? Is breakfast included? — Завтрак включен?

— Завтрак включен? Do you have Wi-Fi? What's the password? — У вас есть Wi-Fi? Какой пароль?

— У вас есть Wi-Fi? Какой пароль? Could I have an extra pillow/blanket/towel? — Можно мне дополнительную подушку/одеяло/полотенце?

— Можно мне дополнительную подушку/одеяло/полотенце? Could you recommend a good restaurant nearby? — Не могли бы вы порекомендовать хороший ресторан поблизости?

— Не могли бы вы порекомендовать хороший ресторан поблизости? How do I get to...? — Как мне добраться до...?

— Как мне добраться до...? The air conditioner/TV/shower isn't working. — Кондиционер/телевизор/душ не работает.

— Кондиционер/телевизор/душ не работает. I'd like to extend my stay for... nights. — Я хотел(а) бы продлить проживание на... ночей.

Если вы предпочитаете аренду апартаментов, эти фразы помогут с бытовыми вопросами:

How does the washing machine/stove work? — Как работает стиральная машина/плита?

— Как работает стиральная машина/плита? Where can I dispose of trash? — Где я могу выбросить мусор?

— Где я могу выбросить мусор? Is there a supermarket nearby? — Есть ли поблизости супермаркет?

Максим Соколов, тренер по коммуникативному английскому В прошлом году ко мне обратился клиент, готовившийся к двухнедельной поездке в Лондон. Александр был руководителем крупной компании и хорошо владел деловым английским, но при этом... терялся в простейших бытовых ситуациях. На наших занятиях мы отработали именно бытовые диалоги. По возвращении он признался: "Я впервые чувствовал себя в англоязычной стране как дома. Раньше мог обсуждать условия контракта, но терялся, когда нужно было попросить лишнее полотенце или объяснить проблему с отоплением в номере". Этот случай иллюстрирует важность владения не только формальным языком, но и повседневными выражениями, которые делают пребывание в другой стране по-настоящему комфортным.

Английские выражения для ресторанов и покупок

Гастрономические удовольствия и шопинг — важные составляющие любого путешествия. Зная правильные фразы, вы сможете полностью насладиться этими аспектами поездки. 🍽️

В ресторане или кафе:

A table for two/three, please. — Столик на двоих/троих, пожалуйста.

— Столик на двоих/троих, пожалуйста. Could I see the menu, please? — Можно мне меню, пожалуйста?

— Можно мне меню, пожалуйста? What do you recommend? — Что вы рекомендуете?

— Что вы рекомендуете? I'd like to order... — Я бы хотел(а) заказать...

— Я бы хотел(а) заказать... I'm allergic to... — У меня аллергия на...

— У меня аллергия на... I don't eat meat/I'm vegetarian. — Я не ем мясо/я вегетарианец.

— Я не ем мясо/я вегетарианец. Could I have the bill, please? — Можно счет, пожалуйста?

— Можно счет, пожалуйста? Do you accept credit cards? — Вы принимаете кредитные карты?

— Вы принимаете кредитные карты? Is service included? — Обслуживание включено?

Для магазинов и покупок:

I'm just looking, thanks. — Я просто смотрю, спасибо.

— Я просто смотрю, спасибо. Do you have this in a different size/color? — У вас есть это другого размера/цвета?

— У вас есть это другого размера/цвета? Can I try this on? — Могу я это примерить?

— Могу я это примерить? Where is the fitting room? — Где примерочная?

— Где примерочная? Is there a discount? — Есть ли скидка?

— Есть ли скидка? I'll take it. — Я это возьму.

— Я это возьму. Can I get a tax refund? — Могу ли я получить возврат налога?

Тип заведения Специфические фразы Когда использовать Кафе One coffee to go, please. Когда хотите взять кофе с собой Ресторан Is this dish spicy? Чтобы узнать об остроте блюда Бар What local beers do you have? Чтобы попробовать местные напитки Супермаркет Do you have a loyalty card? Чтобы получить скидку при покупках Сувенирный магазин Is this locally made? Чтобы узнать о происхождении товара

При оплате покупок могут пригодиться следующие выражения:

Do you have change for...? — У вас есть сдача с...?

— У вас есть сдача с...? Can I pay by card/cash? — Могу я заплатить картой/наличными?

— Могу я заплатить картой/наличными? I need a receipt, please. — Мне нужен чек, пожалуйста.

При выборе ресторана обращайте внимание на заведения, где есть меню с иллюстрациями или QR-кодами для перевода. Это значительно облегчит процесс заказа, если ваш английский не очень уверенный. 📱

SOS-фразы: как объяснить проблему на английском

Даже в самом тщательно спланированном путешествии могут возникнуть непредвиденные ситуации. Владение SOS-фразами поможет быстро получить необходимую помощь и решить проблему. 🆘

В экстренных случаях:

Help! — Помогите!

— Помогите! Call the police/an ambulance, please! — Вызовите полицию/скорую помощь, пожалуйста!

— Вызовите полицию/скорую помощь, пожалуйста! There's been an accident. — Произошел несчастный случай.

— Произошел несчастный случай. I need a doctor. — Мне нужен врач.

— Мне нужен врач. I don't feel well. — Я плохо себя чувствую.

— Я плохо себя чувствую. I'm lost. — Я потерялся/заблудился.

— Я потерялся/заблудился. My wallet/passport has been stolen. — У меня украли кошелек/паспорт.

— У меня украли кошелек/паспорт. Where is the nearest police station/hospital/pharmacy? — Где ближайший полицейский участок/больница/аптека?

При проблемах со здоровьем может понадобиться более точно описать симптомы:

I have a headache/stomachache/fever. — У меня болит голова/живот/температура.

— У меня болит голова/живот/температура. I'm allergic to... (penicillin, nuts, etc.) — У меня аллергия на... (пенициллин, орехи и т.д.)

— У меня аллергия на... (пенициллин, орехи и т.д.) I need this prescription filled. — Мне нужно выполнить этот рецепт.

— Мне нужно выполнить этот рецепт. Do I need to see a doctor? — Мне нужно обратиться к врачу?

Для проблем с документами и деньгами:

I've lost my credit card. — Я потерял(а) кредитную карту.

— Я потерял(а) кредитную карту. I need to block my card. — Мне нужно заблокировать карту.

— Мне нужно заблокировать карту. Where can I exchange money? — Где я могу обменять деньги?

— Где я могу обменять деньги? I need to contact my embassy. — Мне нужно связаться с моим посольством.

При поломках техники или транспорта:

My car broke down. — Моя машина сломалась.

— Моя машина сломалась. I need a tow truck. — Мне нужен эвакуатор.

— Мне нужен эвакуатор. My phone is not working. — Мой телефон не работает.

— Мой телефон не работает. Where can I buy a SIM card? — Где я могу купить SIM-карту?

Полезный совет: сохраните в телефоне номера экстренных служб страны, которую вы посещаете, и контакты российского посольства. В ситуации стресса эта информация может оказаться бесценной и сэкономить критически важное время. 📲