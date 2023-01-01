Asyncio в Python: как ускорить код в 5-10 раз для разработчика

Для кого эта статья:

Python-разработчики, стремящиеся усовершенствовать свои навыки

Начинающие программисты, интересующиеся асинхронным программированием

Специалисты, работающие с высоконагруженными приложениями и I/O-операциями Асинхронное программирование в Python изменило правила игры. Если вы устали от медлительности синхронного кода при работе с I/O-операциями или API-запросами, asyncio станет вашим секретным оружием. Вместо того чтобы бездействовать в ожидании ответа сервера, ваш код может параллельно выполнять другие задачи, значительно ускоряя работу приложения. Это не просто модный тренд — это необходимость для разработчиков, стремящихся создавать высокопроизводительные приложения. 🚀

Что такое asyncio и зачем он нужен в Python

Модуль asyncio — это библиотека для написания конкурентного кода с использованием синтаксиса async/await. Он был добавлен в стандартную библиотеку Python начиная с версии 3.4 и полностью раскрыл свой потенциал в Python 3.7+.

По своей сути asyncio предоставляет фреймворк для организации асинхронного выполнения кода. Ключевая идея — позволить вашей программе выполнять другие операции, пока некоторые задачи ожидают завершения внешних событий (например, ответа от сервера или чтения файла).

Михаил Соколов, Senior Python Developer Я руководил проектом парсера данных, который ежедневно обрабатывал информацию с 50+ источников. Изначально код был синхронным — каждый запрос блокировал выполнение следующего. Процесс занимал около 4 часов. Когда бизнес потребовал ускорить обработку, мы переписали парсер с использованием asyncio. Результат превзошёл ожидания: время выполнения сократилось до 20 минут! Это произошло потому, что парсер стал отправлять запросы параллельно и обрабатывать ответы по мере их поступления, вместо ожидания каждого по отдельности. Самым сложным оказался не сам переход на asyncio, а изменение мышления команды. Асинхронный код требует иного подхода к структурированию программы.

Основные причины использования asyncio:

Повышение производительности — asyncio позволяет обрабатывать тысячи подключений на одном потоке

— asyncio позволяет обрабатывать тысячи подключений на одном потоке Эффективная работа с I/O-операциями — вместо простаивания при ожидании ввода/вывода, программа выполняет другие задачи

— вместо простаивания при ожидании ввода/вывода, программа выполняет другие задачи Более чистый код — по сравнению с многопоточностью, asyncio обычно приводит к более понятному и поддерживаемому коду

— по сравнению с многопоточностью, asyncio обычно приводит к более понятному и поддерживаемому коду Избегание проблем с блокировками — отсутствие необходимости в механизмах синхронизации, характерных для многопоточности

Характеристика Синхронный код Код с asyncio Выполнение задач Последовательное Конкурентное Эффективность при I/O-операциях Низкая (простаивание) Высокая (выполнение других задач) Сложность кода Низкая Средняя Масштабируемость Ограниченная Высокая

Важно понимать: asyncio не является многопоточным или многопроцессорным решением. Весь код выполняется в одном потоке, но организован так, чтобы использовать время ожидания для других задач. Это делает asyncio идеальным для I/O-bound задач, но не для CPU-bound операций (для них лучше использовать многопроцессорность).

Основы работы с корутинами и event loop в asyncio

Корутины (coroutines) — это функции, которые могут приостанавливать своё выполнение, позволяя другому коду выполняться, и затем возобновлять работу с того места, где они остановились. Это краеугольный камень асинхронного программирования в Python.

Создание корутины осуществляется с помощью ключевого слова async :

Python Скопировать код async def my_coroutine(): # Асинхронный код здесь pass

Когда вы определяете функцию с async def , она не выполняется сразу при вызове. Вместо этого вызов возвращает объект корутины, который нужно передать циклу событий (event loop) для выполнения.

Event loop (цикл событий) — это диспетчер, который управляет выполнением корутин. Он отслеживает все запланированные задачи и выполняет их, переключаясь между ними при необходимости. Вот как выглядит базовое использование цикла событий:

Python Скопировать код import asyncio async def main(): # Асинхронные операции await asyncio.sleep(1) print("Привет, асинхронный мир!") # Получаем цикл событий loop = asyncio.get_event_loop() # Запускаем корутину в цикле событий до её завершения loop.run_until_complete(main()) # Закрываем цикл событий loop.close()

В современных версиях Python (3.7+) вы можете использовать более простой синтаксис:

Python Скопировать код import asyncio async def main(): await asyncio.sleep(1) print("Привет, асинхронный мир!") # Запускает корутину, автоматически управляя циклом событий asyncio.run(main())

Ключевые понятия при работе с event loop:

Tasks (задачи) — обёртки вокруг корутин, которые отслеживают их выполнение

— обёртки вокруг корутин, которые отслеживают их выполнение Futures — объекты, представляющие результат операции, которая ещё не завершена

— объекты, представляющие результат операции, которая ещё не завершена await — ключевое слово для приостановки корутины до завершения другой корутины

— ключевое слово для приостановки корутины до завершения другой корутины asyncio.gather() — функция для параллельного запуска нескольких корутин

Когда корутина выполняет await , она приостанавливается, позволяя циклу событий выполнять другие задачи. Когда ожидаемая операция завершается, цикл событий возвращается к приостановленной корутине и продолжает её выполнение.

Функция event loop Назначение Пример использования rununtilcomplete() Запускает корутину до её завершения loop.run_until_complete(coro) create_task() Создаёт Task из корутины task = loop.create_task(coro) run_forever() Запускает цикл событий бесконечно loop.run_forever() stop() Останавливает цикл событий loop.stop() close() Закрывает цикл событий loop.close()

Синтаксис async/await: первые шаги для новичков

Синтаксис async/await — это элегантный способ выразить асинхронность в Python. Давайте разберём его основы на простых примерах. 🧩

Ключевое слово async используется для определения корутин:

Python Скопировать код # Определение асинхронной функции async def fetch_data(): # Здесь будет код получения данных return "Данные получены"

Важно понимать: когда вы вызываете асинхронную функцию, она не выполняется немедленно, а возвращает объект корутины:

Python Скопировать код # Это НЕ вызовет выполнение функции, а только создаст корутину coro = fetch_data() print(coro) # Выведет что-то вроде: <coroutine object fetch_data at 0x...>

Для выполнения корутины необходимо использовать await внутри другой асинхронной функции или передать её циклу событий:

Python Скопировать код async def main(): # await приостанавливает выполнение main до завершения fetch_data result = await fetch_data() print(result) # "Данные получены" # Запуск корутины через цикл событий import asyncio asyncio.run(main())

Ключевое слово await может применяться только внутри функций, определённых с async def . Оно приостанавливает выполнение текущей корутины до завершения указанной операции.

Вот несколько важных правил при работе с async/await:

await можно использовать только внутри async def функций

можно использовать только внутри функций С помощью await можно ожидать только "awaitable" объекты: корутины, задачи и футуры

можно ожидать только "awaitable" объекты: корутины, задачи и футуры Асинхронные функции не могут использовать return с await в одном выражении

с в одном выражении Нельзя использовать await в генераторах (только в асинхронных генераторах)

Рассмотрим практический пример с имитацией загрузки данных:

Python Скопировать код import asyncio async def fetch_user(user_id): print(f"Начинаем загрузку пользователя {user_id}...") # Имитация сетевой задержки await asyncio.sleep(2) print(f"Пользователь {user_id} загружен") return {"id": user_id, "name": f"User {user_id}"} async def main(): user = await fetch_user(42) print(f"Получены данные: {user}") asyncio.run(main())

Выполнение этого кода даст такой результат:

Начинаем загрузку пользователя 42... Пользователь 42 загружен Получены данные: {'id': 42, 'name': 'User 42'}

Алексей Петров, Python Backend Developer Помню свой первый проект с asyncio — сервис для агрегации данных с различных API. Раньше запросы отправлялись последовательно, и пользователям приходилось ждать по 15-20 секунд для получения результатов. Решил переписать код с использованием async/await. Первые дни были мучительными — я постоянно путался, где ставить await, почему код не выполняется как ожидалось, и почему результаты приходят в неправильном порядке. Переломный момент наступил, когда я перестал думать о корутинах как о функциях и начал рассматривать их как точки, где программа может "переключиться" на другие задачи. После этого концептуального сдвига всё встало на свои места. Конечный результат: время ответа сократилось до 2-3 секунд, так как запросы выполнялись параллельно. Пользователи были в восторге, а я осознал мощь асинхронного программирования.

Типичные ошибки новичков при работе с async/await:

Забывать await перед вызовом асинхронной функции Пытаться использовать await вне асинхронной функции Блокировать цикл событий тяжёлыми CPU-операциями Смешивать синхронный и асинхронный код неправильным образом

Создание и запуск асинхронных задач с asyncio

Создание отдельных задач (tasks) — ключевой механизм для параллельного выполнения корутин. Tasks — это высокоуровневые абстракции, которые позволяют управлять выполнением корутин и получать их результаты. 🔄

Создать задачу можно несколькими способами:

Python Скопировать код import asyncio async def process_item(item): print(f"Обрабатываем {item}") await asyncio.sleep(1) # Имитация обработки print(f"{item} обработан") return f"Результат {item}" async def main(): # Способ 1: create_task task1 = asyncio.create_task(process_item("A")) # Способ 2: ensure_future (устаревший метод) task2 = asyncio.ensure_future(process_item("B")) # Ожидаем завершения задач result1 = await task1 result2 = await task2 print(f"Результаты: {result1}, {result2}") asyncio.run(main())

Функция create_task() планирует выполнение корутины и возвращает объект Task, который можно затем ожидать с помощью await .

Для параллельного выполнения нескольких задач и ожидания их всех, используйте asyncio.gather() :

Python Скопировать код async def main(): # Запуск нескольких корутин параллельно results = await asyncio.gather( process_item("A"), process_item("B"), process_item("C") ) print(f"Все результаты: {results}")

Если вам нужно обработать задачи по мере их завершения (не обязательно в порядке создания), используйте asyncio.as_completed() :

Python Скопировать код async def main(): tasks = [ process_item("A"), # Займет 1 секунду process_item("B"), # Займет 1 секунду process_item("C") # Займет 1 секунду ] # Получение результатов по мере готовности for future in asyncio.as_completed(tasks): result = await future print(f"Задача завершена с результатом: {result}")

Для управления выполнением задач предусмотрены различные методы:

cancel() — отменяет выполнение задачи

— отменяет выполнение задачи done() — проверяет, завершилась ли задача

— проверяет, завершилась ли задача result() — возвращает результат (если задача завершена)

— возвращает результат (если задача завершена) exception() — возвращает исключение (если оно произошло)

Вот пример отмены задач:

Python Скопировать код async def main(): task = asyncio.create_task(process_item("X")) # Даём задаче немного поработать await asyncio.sleep(0.5) # Отменяем задачу до её завершения task.cancel() try: await task except asyncio.CancelledError: print("Задача была отменена")

Обработка исключений в асинхронных задачах требует особого внимания. Когда исключение возникает внутри задачи, оно не будет автоматически распространяться, если вы не используете await :

Python Скопировать код async def risky_operation(): await asyncio.sleep(1) raise ValueError("Что-то пошло не так") async def main(): # Вариант 1: Исключение будет поймано try: await risky_operation() except ValueError as e: print(f"Поймано исключение: {e}") # Вариант 2: Задача с исключением task = asyncio.create_task(risky_operation()) # Ожидаем завершения, исключение будет проброшено try: await task except ValueError as e: print(f"Поймано исключение из задачи: {e}")

Для работы с группами задач можно использовать контекстный менеджер asyncio.TaskGroup (Python 3.11+):

Python Скопировать код async def main(): async with asyncio.TaskGroup() as tg: task1 = tg.create_task(process_item("A")) task2 = tg.create_task(process_item("B")) task3 = tg.create_task(process_item("C")) # После выхода из контекста все задачи будут завершены print(f"Результаты: {task1.result()}, {task2.result()}, {task3.result()}")

Практическое применение asyncio в реальных проектах

Теоретические знания об asyncio становятся по-настоящему ценными, когда вы начинаете применять их в практических сценариях. Рассмотрим несколько типичных случаев использования. ⚙️

1. Асинхронные HTTP-запросы с aiohttp

Одно из самых распространённых применений asyncio — выполнение множества HTTP-запросов параллельно:

Python Скопировать код import asyncio import aiohttp import time async def fetch(session, url): async with session.get(url) as response: return await response.text() async def main(): urls = [ 'https://example.com', 'https://python.org', 'https://docs.python.org', 'https://github.com', 'https://stackoverflow.com' ] start_time = time.time() async with aiohttp.ClientSession() as session: # Запускаем все запросы параллельно tasks = [fetch(session, url) for url in urls] results = await asyncio.gather(*tasks) for url, html in zip(urls, results): print(f"Получено {len(html)} байт с {url}") print(f"Все запросы выполнены за {time.time() – start_time:.2f} секунд") asyncio.run(main())

2. Асинхронная работа с базами данных

Для работы с БД используйте асинхронные драйверы, например asyncpg для PostgreSQL:

Python Скопировать код import asyncio import asyncpg async def fetch_users(db_pool): async with db_pool.acquire() as connection: return await connection.fetch('SELECT * FROM users LIMIT 100') async def update_user_status(db_pool, user_id, status): async with db_pool.acquire() as connection: await connection.execute( 'UPDATE users SET status = $1 WHERE id = $2', status, user_id ) async def main(): # Создаём пул соединений с базой данных pool = await asyncpg.create_pool( user='username', password='password', database='dbname', host='127.0.0.1' ) # Получаем пользователей и обновляем их статусы параллельно users = await fetch_users(pool) # Создаём задачи для обновления tasks = [ update_user_status(pool, user['id'], 'active') for user in users ] # Выполняем все обновления параллельно await asyncio.gather(*tasks) await pool.close() # asyncio.run(main()) # Раскомментировать при запуске

3. Асинхронная обработка файлов

Для асинхронной работы с файловой системой используйте модуль aiofiles:

Python Скопировать код import asyncio import aiofiles async def process_large_file(filename): async with aiofiles.open(filename, mode='r') as file: contents = await file.read() # Обработка содержимого файла processed_data = contents.upper() # Запись результата в новый файл async with aiofiles.open(f'processed_{filename}', mode='w') as output_file: await output_file.write(processed_data) return f'Файл {filename} обработан' async def main(): files = ['file1.txt', 'file2.txt', 'file3.txt'] tasks = [process_large_file(file) for file in files] results = await asyncio.gather(*tasks) for result in results: print(result) # asyncio.run(main()) # Раскомментировать при запуске

4. Реализация асинхронного веб-сервера

С помощью asyncio можно создать высокопроизводительный веб-сервер, например с aiohttp:

Python Скопировать код from aiohttp import web import asyncio async def handle(request): # Имитация обработки данных await asyncio.sleep(0.1) return web.json_response({"status": "success", "data": "Запрос обработан"}) async def main(): app = web.Application() app.router.add_get('/', handle) app.router.add_get('/api/data', handle) return app # Запуск сервера # web.run_app(main())

Сценарий использования Библиотека Преимущества HTTP-клиент aiohttp Параллельные запросы, управление сессиями, потоковая передача Работа с PostgreSQL asyncpg Высокая производительность, поддержка пула соединений Работа с Redis aioredis Асинхронные операции с кэшем, pub/sub Работа с файлами aiofiles Неблокирующие операции ввода/вывода Веб-фреймворки FastAPI, Sanic Высокая производительность, асинхронные обработчики

5. Советы по оптимизации асинхронного кода

Избегайте блокирующих операций в асинхронных функциях — они блокируют весь цикл событий

в асинхронных функциях — они блокируют весь цикл событий Используйте asyncio.gather() для параллельного выполнения задач

для параллельного выполнения задач Контролируйте количество одновременных задач с помощью семафоров ( asyncio.Semaphore )

с помощью семафоров ( ) Применяйте тайм-ауты с asyncio.wait_for() для предотвращения зависаний

с для предотвращения зависаний Профилируйте асинхронный код, чтобы найти узкие места

Пример использования семафора для ограничения параллельных запросов:

Python Скопировать код async def main(): # Ограничиваем количество одновременных запросов до 10 semaphore = asyncio.Semaphore(10) async def fetch_with_limit(url): async with semaphore: # Захватываем семафор async with aiohttp.ClientSession() as session: async with session.get(url) as response: return await response.text() urls = [f"https://example.com/{i}" for i in range(100)] tasks = [fetch_with_limit(url) for url in urls] # Выполняем задачи с ограничением параллельности await asyncio.gather(*tasks)