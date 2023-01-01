5 простых способов добавить кнопку наверх на сайт: пошаговый код

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и программисты, желающие улучшить свои навыки в создании UX-элементов

Владельцы и администрации сайтов, желающие повысить удобство навигации на своих ресурсах

Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна и разработки, ищущие практические решения для своих проектов Длинные страницы — настоящая проблема для пользователей. Они прокручивают контент вниз, но когда нужно вернуться к началу — приходится выполнять утомительный скролл в обратном направлении. Кнопка "Наверх" решает эту задачу одним кликом, повышая удобство использования сайта и удержание посетителей. Я изучил все популярные способы добавления этого элемента и собрал пять проверенных решений с готовым кодом, который можно сразу вставить на ваш сайт. От минималистичного CSS до продвинутых JavaScript-анимаций — выбирайте то, что соответствует вашим навыкам и потребностям. 🚀

Зачем нужна кнопка наверх и как она улучшает UX сайта

Кнопка "Наверх" (Scroll to Top, Back to Top) — это навигационный элемент, позволяющий пользователю одним нажатием вернуться в начало страницы. Такая функциональность особенно ценна для сайтов с длинными страницами: интернет-магазинов, блогов, новостных порталов и лендингов.

Исследования показывают, что 76% пользователей испытывают раздражение при необходимости многократно прокручивать страницу, чтобы вернуться к верхней навигации. Каждое лишнее действие увеличивает вероятность того, что посетитель покинет сайт, не выполнив целевое действие.

Алексей Морозов, UX-дизайнер Работая над редизайном крупного информационного портала, мы заметили, что средняя глубина прокрутки страницы составляла 2800 пикселей, но при этом большинство пользователей возвращались к верхнему меню для перехода между разделами. После добавления анимированной кнопки "Наверх" среднее время сессии увеличилось на 14%, а показатель отказов снизился на 8%. Особенно заметный эффект наблюдался на мобильных устройствах, где скролл требует больше физических усилий.

Вот ключевые преимущества, которые даёт кнопка "Наверх" для UX вашего сайта:

Экономия времени и сил пользователя — моментальный возврат в начало страницы без утомительного скроллинга

Снижение показателя отказов — пользователи с большей вероятностью останутся на сайте, если навигация по нему комфортна

Улучшение доступности — особенно важно для людей с ограниченными возможностями

Повышение конверсии — упрощение доступа к главным меню и призывам к действию

Адаптивность — особенно полезна на мобильных устройствах, где скроллинг менее удобен

Тип сайта Влияние кнопки "Наверх" на метрики Рекомендуемое расположение Блог/Новостной сайт Снижение отказов на 5-8% Нижний правый угол Интернет-магазин Увеличение просмотра категорий на 12% Фиксированное положение справа Лендинг Рост конверсии на 3-5% Появление после 50% прокрутки Портал документации Увеличение времени на сайте на 15% Справа с дополнительной навигацией

Теперь, когда мы понимаем важность кнопки "Наверх", давайте рассмотрим пять практических способов её реализации, начиная с самых простых. 🔍

Реализация кнопки наверх на чистом HTML и CSS

Простейший способ добавить кнопку "Наверх" не требует JavaScript. Для начала создадим базовую структуру с использованием только HTML и CSS. Такое решение идеально подходит для простых сайтов или случаев, когда вы хотите минимизировать количество скриптов.

Вот базовый код для фиксированной кнопки в правом нижнем углу экрана:

HTML Скопировать код <!-- HTML-код кнопки --> <a href="#top" class="scroll-top-button">↑</a> <!-- CSS-стили --> <style> .scroll-top-button { position: fixed; bottom: 20px; right: 20px; background-color: #007BFF; color: white; width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 20px; text-decoration: none; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.3); opacity: 0.7; transition: opacity 0.3s; } .scroll-top-button:hover { opacity: 1; } </style>

Этот код создаёт простую круглую кнопку со стрелкой, которая всегда остаётся видимой в правом нижнем углу экрана. При клике на неё пользователь моментально перемещается к началу страницы благодаря якорной ссылке #top .

Для более продвинутой версии можно добавить стили, скрывающие кнопку, когда пользователь находится в верхней части страницы:

HTML Скопировать код <!-- HTML-код кнопки --> <a href="#top" id="scroll-button" class="scroll-top-button hidden">↑</a> <!-- CSS-стили с добавлением класса hidden --> <style> .scroll-top-button { /* Те же стили, что и выше */ transition: opacity 0.3s, visibility 0.3s; } .scroll-top-button.hidden { opacity: 0; visibility: hidden; } </style> <!-- Простой JavaScript для показа/скрытия кнопки --> <script> window.onscroll = function() { var button = document.getElementById('scroll-button'); if (document.body.scrollTop > 200 || document.documentElement.scrollTop > 200) { button.classList.remove('hidden'); } else { button.classList.add('hidden'); } }; </script>

Преимущество этого подхода — его простота и скорость загрузки. Однако, у него есть ограничения:

Якорные ссылки не обеспечивают плавной прокрутки

Кнопка может работать некорректно на страницах с динамически загружаемым контентом

Сложно реализовать дополнительные эффекты появления и исчезновения

Вы можете кастомизировать внешний вид кнопки, изменив такие параметры как:

Размер и форму (через width, height, border-radius)

Цвет фона и текста (background-color, color)

Тень (box-shadow)

Отступы от краёв экрана (bottom, right)

Символ стрелки (можно заменить на изображение или иконочный шрифт)

Для более контролируемого и плавного поведения рекомендую использовать JavaScript, о чём мы поговорим в следующем разделе. ⬇️

JavaScript-решения для плавного скролла к началу страницы

Использование JavaScript для реализации кнопки "Наверх" даёт нам больший контроль над поведением и анимацией. Плавный скролл значительно улучшает впечатление пользователя, делая навигацию более естественной и приятной.

Вот элегантное решение с плавной анимацией:

HTML Скопировать код <!-- HTML-код кнопки --> <button id="scroll-top-btn" title="Вернуться наверх">↑</button> <!-- CSS-стили --> <style> #scroll-top-btn { display: none; position: fixed; bottom: 25px; right: 30px; z-index: 99; border: none; outline: none; background-color: #555; color: white; cursor: pointer; padding: 15px; border-radius: 50%; font-size: 18px; width: 50px; height: 50px; transition: all 0.3s ease; } #scroll-top-btn:hover { background-color: #333; transform: translateY(-3px); box-shadow: 0 5px 10px rgba(0,0,0,0.2); } </style> <!-- JavaScript для функционала --> <script> // Появление/исчезновение кнопки window.onscroll = function() {scrollFunction()}; function scrollFunction() { var btn = document.getElementById("scroll-top-btn"); if (document.body.scrollTop > 300 || document.documentElement.scrollTop > 300) { btn.style.display = "block"; } else { btn.style.display = "none"; } } // Плавная прокрутка наверх document.getElementById("scroll-top-btn").addEventListener("click", function() { scrollToTop(800); // 800 мс – длительность анимации }); function scrollToTop(duration) { const startPosition = window.pageYOffset; const startTime = performance.now(); function scrollStep(timestamp) { const currentTime = timestamp – startTime; const progress = Math.min(currentTime / duration, 1); window.scrollTo(0, startPosition * (1 – easeInOutCubic(progress))); if (currentTime < duration) { window.requestAnimationFrame(scrollStep); } } // Функция плавности function easeInOutCubic(t) { return t < 0.5 ? 4 * t * t * t : (t – 1) * (2 * t – 2) * (2 * t – 2) + 1; } window.requestAnimationFrame(scrollStep); } </script>

Михаил Ветров, Front-end разработчик На одном из проектов нашего интернет-магазина мы столкнулись с интересной проблемой. Длинные страницы с товарами отлично конвертировали, но аналитика показала, что многие пользователи не возвращаются к меню категорий после просмотра. Мы добавили умную кнопку "Наверх", которая появлялась только после прокрутки 60% страницы и анимировала движение с замедлением в конце. Этот небольшой элемент повысил возврат в каталог на 22% и увеличил среднее количество просматриваемых категорий с 2.3 до 3.1 за сессию. Главное открытие: даже простые UX-решения могут значительно влиять на поведение пользователей, если они появляются в нужный момент и правильно взаимодействуют с пользователем.

Приведенный выше код имеет несколько ключевых преимуществ:

Плавная анимация прокрутки с эффектом замедления в конце

Кнопка появляется только когда пользователь прокрутил страницу на определенное расстояние

Визуальная обратная связь при наведении (эффект поднятия и тени)

Работает на всех современных браузерах

Для более компактной реализации можно использовать современный метод scrollTo с объектом поведения:

JS Скопировать код document.getElementById("scroll-top-btn").addEventListener("click", function() { window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }); });

Это более короткий код, но он имеет ограниченную поддержку в старых браузерах, хотя работает отлично в современных.

Вы также можете настроить дополнительные параметры для вашей кнопки:

Параметр Описание Пример кода Пороговое значение прокрутки На какой высоте появляется кнопка if (scrollY > 500) {...} Длительность анимации Скорость возврата наверх scrollToTop(600); // 600мс Функция плавности Характер движения анимации easeOutQuad, easeInOutCubic и др. Событие появления Триггер для отображения кнопки scroll, timeout, клик и др.

Теперь рассмотрим, как упростить процесс с помощью готовых плагинов для популярных CMS. 🧩

Готовые плагины для добавления кнопки наверх в CMS

Если вы используете популярную CMS или фреймворк, нет необходимости писать код с нуля. Существует множество готовых плагинов, которые можно установить в пару кликов.

Рассмотрим лучшие решения для наиболее распространенных платформ:

WordPress

Для WordPress существует несколько отличных плагинов:

WP Scroll to Top — минималистичный плагин с настраиваемым внешним видом и анимацией

— минималистичный плагин с настраиваемым внешним видом и анимацией Smooth Scroll Up — предлагает 10+ стилей кнопок и различные эффекты появления

— предлагает 10+ стилей кнопок и различные эффекты появления Easy Back To Top — легковесный плагин с мобильной оптимизацией

Процесс установки прост:

В админ-панели WordPress перейдите в раздел "Плагины > Добавить новый" Введите название нужного плагина в поиске Нажмите "Установить", а затем "Активировать" Найдите настройки плагина (обычно в разделе "Внешний вид" или "Настройки") Настройте внешний вид и поведение кнопки

Например, для плагина WP Scroll to Top вы можете настроить:

Позицию кнопки на экране

Выбрать из готовых иконок или загрузить собственную

Настроить размер, цвета и прозрачность

Выбрать тип анимации и скорость прокрутки

Установить правила отображения для разных устройств

Joomla

Для Joomla рекомендую обратить внимание на:

JA Back to Top — бесплатное и гибкое решение с множеством опций

— бесплатное и гибкое решение с множеством опций CS Scroll to Top — минималистичный модуль с хорошей оптимизацией

Drupal

Пользователи Drupal могут воспользоваться:

Scroll to Top — полностью интегрируется с системой тем Drupal

— полностью интегрируется с системой тем Drupal Back to Top — предлагает расширенные возможности настройки

Shopify

Для интернет-магазинов на Shopify:

Большинство современных тем уже имеют встроенную кнопку "Наверх"

В Theme Customizer можно найти настройки в разделе "Theme settings > Advanced"

Приложение "Scroll to Top Button" из Shopify App Store

При выборе плагина обращайте внимание на следующие критерии:

Скорость работы — плагин не должен замедлять ваш сайт

— плагин не должен замедлять ваш сайт Регулярность обновлений — показатель того, что плагин поддерживается

— показатель того, что плагин поддерживается Совместимость с мобильными устройствами — критически важно для современных сайтов

— критически важно для современных сайтов Настройки кастомизации — возможность подстроить под дизайн вашего сайта

— возможность подстроить под дизайн вашего сайта Отзывы пользователей — рейтинг и комментарии помогут избежать проблемных решений

Если ни один из готовых плагинов не соответствует вашим требованиям, переходите к следующему разделу, где мы рассмотрим продвинутые техники кастомизации. ✨

Продвинутые техники кастомизации кнопки возврата вверх

Для тех, кто хочет создать действительно уникальную кнопку "Наверх", предлагаю рассмотреть продвинутые техники кастомизации. Эти методы позволят сделать ваш интерфейс не только функциональным, но и запоминающимся.

Анимированные кнопки с CSS

Современный CSS позволяет создавать сложные анимации без JavaScript. Вот пример пульсирующей кнопки:

HTML Скопировать код <!-- HTML --> <button id="fancy-top-button"> <svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24"> <path d="M7 14l5-5 5 5z" fill="currentColor" /> </svg> </button> <!-- CSS --> <style> #fancy-top-button { position: fixed; bottom: 30px; right: 30px; width: 60px; height: 60px; border-radius: 50%; background: linear-gradient(145deg, #6e48aa, #9d50bb); border: none; color: white; cursor: pointer; display: flex; align-items: center; justify-content: center; box-shadow: 0 4px 15px rgba(157, 80, 187, 0.4); transition: all 0.3s; opacity: 0; animation: pulse 2s infinite; z-index: 999; } @keyframes pulse { 0% { transform: scale(1); box-shadow: 0 4px 15px rgba(157, 80, 187, 0.4); } 50% { transform: scale(1.05); box-shadow: 0 8px 20px rgba(157, 80, 187, 0.6); } 100% { transform: scale(1); box-shadow: 0 4px 15px rgba(157, 80, 187, 0.4); } } #fancy-top-button:hover { transform: translateY(-5px); box-shadow: 0 10px 25px rgba(157, 80, 187, 0.7); animation: none; } #fancy-top-button.show { opacity: 1; } </style>

Прогресс-бар прокрутки

Продвинутый вариант — комбинирование кнопки "Наверх" с индикатором прокрутки, показывающим пользователю, насколько он продвинулся по странице:

HTML Скопировать код <!-- HTML --> <div id="progress-container"> <div id="progress-bar"></div> </div> <button id="top-button" class="with-progress">↑</button> <!-- CSS --> <style> #progress-container { position: fixed; top: 0; z-index: 100; width: 100%; height: 5px; background: transparent; } #progress-bar { height: 5px; background: #4CAF50; width: 0%; } #top-button { position: fixed; bottom: 20px; right: 30px; z-index: 99; border: none; outline: none; background-color: white; color: #333; cursor: pointer; padding: 15px; border-radius: 50%; font-size: 18px; width: 50px; height: 50px; transition: all 0.3s; opacity: 0; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); } #top-button.with-progress::before { content: ''; position: absolute; top: 5px; left: 5px; right: 5px; bottom: 5px; border-radius: 50%; border: 3px solid #f3f3f3; } #top-button.with-progress::after { content: ''; position: absolute; top: 5px; left: 5px; right: 5px; bottom: 5px; border-radius: 50%; border: 3px solid transparent; border-top-color: #4CAF50; animation: spin 1s linear infinite; opacity: 0; transition: opacity 0.3s; } #top-button:hover { background-color: #f8f8f8; } #top-button.active { opacity: 1; } #top-button.scrolling::after { opacity: 1; } @keyframes spin { 0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotate(360deg); } } </style> <!-- JavaScript --> <script> // Обновление прогресс-бара window.onscroll = function() { // Прогресс прокрутки в процентах let winScroll = document.body.scrollTop || document.documentElement.scrollTop; let height = document.documentElement.scrollHeight – document.documentElement.clientHeight; let scrolled = (winScroll / height) * 100; document.getElementById("progress-bar").style.width = scrolled + "%"; // Отображение кнопки let button = document.getElementById("top-button"); if (winScroll > 300) { button.classList.add("active"); } else { button.classList.remove("active"); } }; // Плавная прокрутка вверх с анимацией кнопки document.getElementById("top-button").addEventListener("click", function() { this.classList.add("scrolling"); const scrollToTop = () => { const c = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop; if (c > 0) { window.requestAnimationFrame(scrollToTop); window.scrollTo(0, c – c / 8); } else { this.classList.remove("scrolling"); } }; scrollToTop(); }); </script>

Контекстно-зависимые кнопки

Продвинутый подход — это создание кнопки, которая меняет свое поведение в зависимости от контекста:

На длинных страницах блога — стандартная кнопка "Наверх"

На страницах продуктов — кнопка "Вернуться к характеристикам/отзывам"

На странице корзины — кнопка "Продолжить покупки", ведущая в каталог

Такой подход требует более сложной логики JavaScript, но значительно улучшает удобство использования сайта.

Кнопки с микровзаимодействиями

Микровзаимодействия делают интерфейс живым и отзывчивым. Для кнопки "Наверх" это могут быть:

Изменение иконки при наведении (например, стрелка "распрямляется")

Эффект "материального дизайна" с рябью при нажатии

Анимация перехода между состояниями видимости

Звуковые эффекты (используйте их осторожно)

Вот краткое сравнение различных подходов к кастомизации:

Техника Сложность Влияние на производительность UX-ценность CSS-анимации Средняя Низкое Высокая Прогресс-индикаторы Средняя Низкое Высокая Контекстные кнопки Высокая Среднее Очень высокая Микровзаимодействия Высокая Среднее Средняя WebGL/Canvas эффекты Очень высокая Высокое Зависит от уместности

При выборе уровня кастомизации всегда придерживайтесь баланса между эстетикой и производительностью. Помните, что главная задача кнопки "Наверх" — быть удобной и заметной, а не отвлекать пользователя от содержимого сайта. 🎨