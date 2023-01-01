50 базовых английских фраз и примеров для быстрого старта: легко!

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Люди, планирующие поездки в англоязычные страны

Испытывающие трудности в устной практике английского языка Первые шаги в изучении английского напоминают погружение в ледяную воду: поначалу некомфортно, но постепенно привыкаешь и начинаешь плавать. Ключ к успешному старту — простые примеры, которые можно сразу применять в реальных ситуациях. Именно такие практичные фразы помогают преодолеть языковой барьер и обрести уверенность гораздо быстрее, чем заучивание громоздких грамматических правил. Собранные ниже 50 примеров станут вашим надежным фундаментом для дальнейшего языкового прогресса. 🚀

50 базовых английских фраз для успешного старта

Начиная изучать английский язык, важно сфокусироваться на ключевых фразах, которые обеспечат базовое общение. Эти выражения — ваши первые инструменты для построения более сложных языковых конструкций.

Антон Викторович, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Работая с начинающими студентами, я всегда предлагаю им выучить набор из 30-50 базовых фраз в первую неделю обучения. Однажды ко мне пришла Марина, 42-летняя руководительница отдела, которой предстояла срочная командировка в Лондон через месяц. Она была в панике — за 20 лет после школы не сказала ни слова по-английски. Мы начали с самого необходимого: приветствий, способов представиться и базовых вопросов. Марина записывала фразы на стикеры и расклеивала их по всей квартире, проговаривая их при каждом взгляде. К третьей неделе она уже могла поддерживать простой диалог. После поездки она позвонила мне в восторге: "Представляете, я смогла не только заказать еду и объясниться в такси, но даже провести маленькую презентацию!"

Ниже представлены 50 базовых фраз, разделённых по категориям для удобного изучения:

Категория Английская фраза Перевод на русский Приветствия и прощания Hello! / Hi! Здравствуйте! / Привет! Good morning! Доброе утро! Good afternoon! Добрый день! Good evening! Добрый вечер! Goodbye! / Bye! До свидания! / Пока! Знакомство My name is... Меня зовут... What's your name? Как вас зовут? Nice to meet you! Приятно познакомиться! I'm from Russia Я из России Where are you from? Откуда вы?

Следующие 20 базовых фраз помогут вам в повседневных ситуациях:

Excuse me — Извините (для привлечения внимания)

— Извините (для привлечения внимания) I'm sorry — Извините (для выражения сожаления)

— Извините (для выражения сожаления) Thank you / Thanks — Спасибо

— Спасибо You're welcome — Пожалуйста (в ответ на благодарность)

— Пожалуйста (в ответ на благодарность) How are you? — Как дела?

— Как дела? I'm fine, thanks — У меня всё хорошо, спасибо

— У меня всё хорошо, спасибо I don't understand — Я не понимаю

— Я не понимаю Could you repeat, please? — Не могли бы вы повторить?

— Не могли бы вы повторить? Could you speak slower, please? — Не могли бы вы говорить медленнее?

— Не могли бы вы говорить медленнее? Yes / No — Да / Нет

— Да / Нет How much is it? — Сколько это стоит?

— Сколько это стоит? I'd like... — Я бы хотел...

— Я бы хотел... Can you help me? — Можете мне помочь?

— Можете мне помочь? Where is the bathroom? — Где находится туалет?

— Где находится туалет? I'm lost — Я заблудился

— Я заблудился What time is it? — Который час?

— Который час? I like it — Мне это нравится

— Мне это нравится I don't like it — Мне это не нравится

— Мне это не нравится I'm hungry/thirsty — Я голоден/хочу пить

— Я голоден/хочу пить Can I have the bill, please? — Можно счёт, пожалуйста?

Для удобства учащихся, оставшиеся 20 фраз разделены на категории:

В магазине/ресторане: I would like to order... — Я хотел бы заказать...

Do you have...? — У вас есть...?

Can I try this on? — Можно это примерить?

It's too expensive — Это слишком дорого

I'll take it — Я это возьму Ориентирование: How can I get to...? — Как мне добраться до...?

Turn right/left — Поверните направо/налево

Go straight — Идите прямо

Is it far from here? — Это далеко отсюда?

I need a taxi — Мне нужно такси Общие фразы: I don't speak English well — Я не очень хорошо говорю по-английски

Do you speak Russian? — Вы говорите по-русски?

I need help — Мне нужна помощь

Call the police/ambulance — Вызовите полицию/скорую помощь

I have a question — У меня есть вопрос Базовые утверждения: I am busy — Я занят

I am tired — Я устал

I don't know — Я не знаю

I agree/disagree — Я согласен/не согласен

That's interesting — Это интересно

Рекомендуется учить по 5-7 фраз ежедневно, практикуя их произношение и применение в контексте. 🗣️

Разговорный английский: первые шаги к общению

Освоение разговорного английского требует не только знания отдельных фраз, но и понимания контекста их использования. Эффективное общение на начальном уровне возможно даже с ограниченным словарным запасом при правильном подходе.

Существует принципиальное отличие между письменным академическим и повседневным разговорным английским. Последний характеризуется:

Использованием сокращённых форм (I'm вместо I am, don't вместо do not)

Более простыми грамматическими конструкциями

Частым употреблением разговорных выражений и фразовых глаголов

Меньшей формальностью в построении предложений

Мария Петровна, методист по языковому обучению Я часто сравниваю изучение языка с освоением вождения. Помню случай с моим студентом Алексеем, 35-летним программистом. Он обладал обширными теоретическими знаниями грамматики, мог читать техническую документацию, но при попытке заговорить с иностранными коллегами буквально немел. Мы начали практиковать микро-диалоги по 2-3 минуты каждый день. Сначала это были банальные вопросы о погоде и планах на выходные. Алексей записывал эти разговоры на диктофон и анализировал свою речь. Через месяц такой практики он заметил, что начал автоматически отвечать на английском, не переводя мысленно каждое слово с русского. Его "ага" превратилось в "yeah", а "не знаю" — в "I'm not sure". Когда на международной конференции к нему подошёл специалист из Германии, Алексей впервые поддержал непринуждённый разговор без внутреннего переводчика в голове. "Это как будто что-то щёлкнуло, и я просто заговорил", — рассказывал он позже.

Для успешного старта в разговорном английском рекомендую придерживаться следующих принципов:

Принцип Описание Практическое применение Chunking (обучение блоками) Изучение целых фраз вместо отдельных слов Учите фразы "How are you doing?" целиком, а не как отдельные слова Functional language (функциональный язык) Фокус на языковых функциях, а не на грамматике Вместо изучения Present Simple учите способы "Как спросить дорогу" Активное слушание Регулярное прослушивание аутентичной речи Просмотр коротких видео с субтитрами, аудиокниги для начинающих Shadow speaking (теневое говорение) Повторение за диктором с минимальной задержкой Повторяйте фразы из аудиоматериалов, копируя интонацию и темп Речевые шаблоны Использование готовых речевых моделей Освойте конструкции "I think that...", "In my opinion..."

Начинающим важно понимать: не стремитесь сразу говорить идеально! Даже при ограниченном словарном запасе можно эффективно общаться, используя:

Язык тела и жесты — универсальные для большинства культур Переформулирование — если не знаете слово, опишите его другими словами Интернациональные слова — многие термины похожи в разных языках (taxi, internet, restaurant) Визуальные подсказки — указывание на предметы, использование карт и изображений Базовые вежливые фразы — они помогают создать положительное впечатление даже при минимальном словарном запасе

Ключевые фразы для поддержания разговора:

"I see" (Понятно) — показывает, что вы следите за разговором

"Really?" (Правда?) — выражает заинтересованность

"That sounds good/interesting" (Звучит хорошо/интересно) — поддерживает разговор

"Could you explain that?" (Не могли бы вы объяснить?) — помогает прояснить непонятное

"By the way" (Кстати) — позволяет сменить тему

"Let me think" (Дайте подумать) — даёт время на обдумывание ответа

Пробуйте говорить ежедневно, даже если это всего 5 минут практики. Регулярность важнее продолжительности. 🗓️

Простые предложения для повседневных ситуаций

Уверенное владение базовыми предложениями для типичных жизненных ситуаций позволяет чувствовать себя комфортно в англоязычной среде. Эти готовые языковые конструкции работают как спасательный круг, когда нужно быстро сориентироваться в разговоре.

Рассмотрим несколько ключевых ситуаций и полезные фразы для них:

В аэропорту и при путешествии:

I need to check in, please. — Мне нужно зарегистрироваться на рейс, пожалуйста.

Where is gate number...? — Где выход номер...?

I have a connecting flight to... — У меня пересадка на рейс в...

Is this seat taken? — Это место занято?

Could you take a photo of me, please? — Не могли бы вы меня сфотографировать, пожалуйста?

How long does it take to get to...? — Сколько времени занимает дорога до...?

В гостинице:

I have a reservation under the name... — У меня забронирован номер на имя...

Is breakfast included? — Завтрак включен?

What time is check-out? — Во сколько выезд?

Could I have a wake-up call at...? — Можно мне заказать будильник на...?

The air conditioner is not working. — Кондиционер не работает.

Is there Wi-Fi in the room? — В номере есть Wi-Fi?

В кафе и ресторане:

A table for two, please. — Столик на двоих, пожалуйста.

Could I see the menu, please? — Можно меню, пожалуйста?

What do you recommend? — Что бы вы порекомендовали?

I'm allergic to... — У меня аллергия на...

I'd like my steak medium rare. — Я бы хотел стейк средней прожарки.

Could we have the bill, please? — Можно нам счёт, пожалуйста?

При покупках:

I'm just looking, thanks. — Я просто смотрю, спасибо.

Do you have this in a larger size? — У вас есть это большего размера?

Does this come in other colors? — Это есть в других цветах?

Is there a discount? — Есть ли скидка?

I'd like to return this. — Я хотел бы вернуть это.

Do you accept credit cards? — Вы принимаете кредитные карты?

При знакомстве и общении:

Tell me about yourself. — Расскажите о себе.

What do you do for a living? — Чем вы занимаетесь (по работе)?

I've been learning English for... — Я изучаю английский...

I enjoy reading/swimming/traveling. — Мне нравится читать/плавать/путешествовать.

That's a good point. — Это хорошая мысль.

Let's keep in touch. — Давайте поддерживать связь.

В экстренных ситуациях:

I need a doctor. — Мне нужен врач.

Where is the nearest pharmacy? — Где ближайшая аптека?

I've lost my passport. — Я потерял(а) свой паспорт.

Can you help me? It's urgent. — Можете мне помочь? Это срочно.

I don't feel well. — Я плохо себя чувствую.

Please call the police/ambulance. — Пожалуйста, вызовите полицию/скорую помощь.

Изучая эти фразы, важно практиковать их в контексте ситуаций. Представьте себя в этих обстоятельствах и проиграйте диалог мысленно или с партнёром по обучению. 🏙️

Для более эффективного запоминания предложений можно:

Записывать их на карточки и периодически просматривать Создать ситуативные мини-диалоги и проговаривать их вслух Прикрепить стикеры с фразами на предметы, связанные с ситуациями (например, на холодильник — фразы о еде) Использовать мнемонические техники, ассоциируя фразы с образами Записать себя на диктофон и анализировать произношение

Английские диалоги начального уровня

Диалоги — незаменимый инструмент для тренировки навыков общения. Они демонстрируют применение изученных фраз в естественном контексте и учат реагировать на реплики собеседника. Ниже представлены простые диалоги для различных повседневных ситуаций, которые можно использовать как основу для практики.

Диалог 1: Знакомство

A: Hello! My name is Alex. What's your name? (Привет! Меня зовут Алекс. Как тебя зовут?)

B: Hi, Alex! I'm Maria. Nice to meet you. (Привет, Алекс! Я Мария. Приятно познакомиться.)

A: Nice to meet you too. Where are you from? (Мне тоже приятно познакомиться. Откуда ты?)

B: I'm from Moscow. And you? (Я из Москвы. А ты?)

A: I'm from Saint Petersburg. Do you speak English well? (Я из Санкт-Петербурга. Ты хорошо говоришь по-английски?)

B: Not very well. I'm still learning. And you? (Не очень хорошо. Я всё ещё учусь. А ты?)

A: I'm learning too. Maybe we can practice together? (Я тоже учусь. Может, будем практиковаться вместе?)

B: That sounds great! Here's my phone number. (Отличная идея! Вот мой номер телефона.)

Диалог 2: В кафе

Waiter: Good afternoon! Can I help you? (Добрый день! Чем могу помочь?)

Customer: Hello! A table for one, please. (Здравствуйте! Столик на одного, пожалуйста.)

Waiter: Sure. Please follow me. Here's the menu. (Конечно. Следуйте за мной. Вот меню.)

Customer: Thank you. What do you recommend? (Спасибо. Что вы рекомендуете?)

Waiter: Our pasta is very popular today. (Наша паста сегодня очень популярна.)

Customer: Sounds good. I'll have the pasta and a glass of water, please. (Звучит хорошо. Я возьму пасту и стакан воды, пожалуйста.)

Waiter: Would you like anything else? (Хотите что-нибудь еще?)

Customer: No, thank you. That's all for now. (Нет, спасибо. Это всё на данный момент.)

Диалог 3: Спрашиваем дорогу

Tourist: Excuse me, could you help me? I'm lost. (Извините, не могли бы вы мне помочь? Я заблудился.)

Local: Of course. Where do you want to go? (Конечно. Куда вы хотите попасть?)

Tourist: I'm looking for the National Museum. Is it far from here? (Я ищу Национальный музей. Это далеко отсюда?)

Local: Not very far. Go straight and turn right at the traffic light. The museum is on the left. (Не очень далеко. Идите прямо и поверните направо на светофоре. Музей будет слева.)

Tourist: How long will it take to walk there? (Сколько времени займет дойти туда пешком?)

Local: About 10 minutes. (Около 10 минут.)

Tourist: Thank you very much for your help! (Большое спасибо за вашу помощь!)

Local: You're welcome. Enjoy your visit! (Пожалуйста. Приятного посещения!)

Диалог 4: Телефонный разговор

A: Hello, may I speak to John, please? (Здравствуйте, могу я поговорить с Джоном, пожалуйста?)

B: Speaking. Who's calling? (Это я. Кто говорит?)

A: Hi John, this is Anna. How are you? (Привет, Джон, это Анна. Как дела?)

B: Hi Anna! I'm fine, thanks. And you? (Привет, Анна! У меня всё хорошо, спасибо. А у тебя?)

A: I'm good. Are you free this weekend? (У меня хорошо. Ты свободен в эти выходные?)

B: Yes, I am. Why? (Да, свободен. Почему ты спрашиваешь?)

A: Would you like to go to the movies with me? (Не хочешь пойти со мной в кино?)

B: That sounds great! What time? (Отлично! Во сколько?)

Диалог 5: В магазине одежды

Sales Assistant: Hello! Can I help you find something? (Здравствуйте! Могу я помочь вам что-нибудь найти?)

Customer: Hi! I'm looking for a winter jacket. (Привет! Я ищу зимнюю куртку.)

Sales Assistant: What size do you wear? (Какой у вас размер?)

Customer: Medium, usually. And I prefer dark colors. (Обычно средний. И я предпочитаю тёмные цвета.)

Sales Assistant: We have these models in black and navy blue. (У нас есть эти модели в чёрном и темно-синем цвете.)

Customer: I like this black one. Can I try it on? (Мне нравится эта чёрная. Можно примерить?)

Sales Assistant: Of course. The fitting rooms are over there. (Конечно. Примерочные вон там.)

Customer: Thank you. I'll take this one. How much is it? (Спасибо. Я возьму эту. Сколько она стоит?)

Для эффективной практики диалогов рекомендуется:

Читать диалоги вслух, соблюдая правильную интонацию

Практиковать с партнёром, поочерёдно меняясь ролями

Записывать своё произношение и сравнивать с оригиналом

Модифицировать диалоги, добавляя свои фразы и меняя детали

Разыгрывать ролевые игры на основе данных диалогов

Выучить ключевые фразы наизусть для спонтанного использования

Помните, что даже простые диалоги на начальном уровне могут значительно повысить вашу уверенность в разговоре и помочь преодолеть языковой барьер. 🎭

Практика для начинающих: от слов к предложениям

Переход от изучения отдельных слов к составлению полноценных предложений — критически важный этап в освоении английского языка. Этот процесс требует системного подхода и регулярной практики, но именно он открывает дверь к свободному общению.

Рассмотрим основные стратегии построения предложений для начинающих:

1. Базовая структура английского предложения В английском языке большинство предложений строится по формуле:

ПОДЛЕЖАЩЕЕ + ГЛАГОЛ + ДОПОЛНЕНИЕ

Например:

I read books. (Я читаю книги.)

She likes coffee. (Она любит кофе.)

They visit museums. (Они посещают музеи.)

2. Расширение простых предложений Постепенно усложняйте предложения, добавляя:

Прилагательные: I read interesting books. (Я читаю интересные книги.)

Наречия: She often likes coffee. (Она часто любит кофе.)

Предлоги с существительными: They visit museums on weekends. (Они посещают музеи по выходным.)

3. Шаблоны для построения вопросов Общие вопросы (ответ да/нет):

Do you read books? (Ты читаешь книги?)

Can she speak English? (Она умеет говорить по-английски?)

Is he your friend? (Он твой друг?)

Специальные вопросы (с вопросительными словами):

What do you read? (Что ты читаешь?)

Where does she work? (Где она работает?)

When do they arrive? (Когда они прибывают?)

Предлагаю несколько практических упражнений для тренировки навыка составления предложений:

Упражнение 1: Составьте предложение из слов Расставьте слова в правильном порядке:

coffee / morning / I / in / drink / the

English / they / study / every day

like / we / movies / to / watch

dinner / she / after / usually / walks

my / is / Moscow / in / friend

Упражнение 2: Дополните предложения Добавьте подходящие слова:

I ___ to work by bus. (go)

She ___ in a big company. (works)

We ___ lunch at 2 PM. (have)

They ___ English very well. (speak)

He ___ in the park every morning. (runs)

Упражнение 3: Трансформация предложений Измените утверждения на вопросы:

You are a student. → ___?

They live in London. → ___?

She can swim. → ___?

He likes pizza. → ___?

We meet on Fridays. → ___?

Упражнение 4: Объединение простых предложений Соедините два простых предложения, используя слова в скобках:

I'm tired. I want to sleep. (because)

She studies hard. She wants to pass the exam. (because)

We can go to the park. We can go to the cinema. (or)

He likes tea. He doesn't like coffee. (but)

They work together. They live together. (and)

Эффективные методы для тренировки составления предложений:

Метод карточек: создайте карточки с разными частями речи (подлежащие, глаголы, дополнения) и составляйте из них предложения Перефразирование: прочитайте простое предложение и попробуйте выразить ту же мысль другими словами Цепочка предложений: каждое следующее предложение должно начинаться с последнего слова предыдущего Описание картинок: составляйте простые предложения, описывающие то, что вы видите на изображении Дневник на английском: записывайте 3-5 простых предложений о своем дне

Отслеживайте свой прогресс, регулярно усложняя задания. Начните с 5-7 слов в предложении и постепенно увеличивайте это количество. 📝