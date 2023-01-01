50 базовых английских фраз и примеров для быстрого старта: легко!
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Люди, планирующие поездки в англоязычные страны
Испытывающие трудности в устной практике английского языка
Первые шаги в изучении английского напоминают погружение в ледяную воду: поначалу некомфортно, но постепенно привыкаешь и начинаешь плавать. Ключ к успешному старту — простые примеры, которые можно сразу применять в реальных ситуациях. Именно такие практичные фразы помогают преодолеть языковой барьер и обрести уверенность гораздо быстрее, чем заучивание громоздких грамматических правил. Собранные ниже 50 примеров станут вашим надежным фундаментом для дальнейшего языкового прогресса. 🚀
50 базовых английских фраз для успешного старта
Начиная изучать английский язык, важно сфокусироваться на ключевых фразах, которые обеспечат базовое общение. Эти выражения — ваши первые инструменты для построения более сложных языковых конструкций.
Антон Викторович, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Работая с начинающими студентами, я всегда предлагаю им выучить набор из 30-50 базовых фраз в первую неделю обучения. Однажды ко мне пришла Марина, 42-летняя руководительница отдела, которой предстояла срочная командировка в Лондон через месяц. Она была в панике — за 20 лет после школы не сказала ни слова по-английски.
Мы начали с самого необходимого: приветствий, способов представиться и базовых вопросов. Марина записывала фразы на стикеры и расклеивала их по всей квартире, проговаривая их при каждом взгляде. К третьей неделе она уже могла поддерживать простой диалог. После поездки она позвонила мне в восторге: "Представляете, я смогла не только заказать еду и объясниться в такси, но даже провести маленькую презентацию!"
Ниже представлены 50 базовых фраз, разделённых по категориям для удобного изучения:
|Категория
|Английская фраза
|Перевод на русский
|Приветствия и прощания
|Hello! / Hi!
|Здравствуйте! / Привет!
|Good morning!
|Доброе утро!
|Good afternoon!
|Добрый день!
|Good evening!
|Добрый вечер!
|Goodbye! / Bye!
|До свидания! / Пока!
|Знакомство
|My name is...
|Меня зовут...
|What's your name?
|Как вас зовут?
|Nice to meet you!
|Приятно познакомиться!
|I'm from Russia
|Я из России
|Where are you from?
|Откуда вы?
Следующие 20 базовых фраз помогут вам в повседневных ситуациях:
- Excuse me — Извините (для привлечения внимания)
- I'm sorry — Извините (для выражения сожаления)
- Thank you / Thanks — Спасибо
- You're welcome — Пожалуйста (в ответ на благодарность)
- How are you? — Как дела?
- I'm fine, thanks — У меня всё хорошо, спасибо
- I don't understand — Я не понимаю
- Could you repeat, please? — Не могли бы вы повторить?
- Could you speak slower, please? — Не могли бы вы говорить медленнее?
- Yes / No — Да / Нет
- How much is it? — Сколько это стоит?
- I'd like... — Я бы хотел...
- Can you help me? — Можете мне помочь?
- Where is the bathroom? — Где находится туалет?
- I'm lost — Я заблудился
- What time is it? — Который час?
- I like it — Мне это нравится
- I don't like it — Мне это не нравится
- I'm hungry/thirsty — Я голоден/хочу пить
- Can I have the bill, please? — Можно счёт, пожалуйста?
Для удобства учащихся, оставшиеся 20 фраз разделены на категории:
В магазине/ресторане:
- I would like to order... — Я хотел бы заказать...
- Do you have...? — У вас есть...?
- Can I try this on? — Можно это примерить?
- It's too expensive — Это слишком дорого
- I'll take it — Я это возьму
Ориентирование:
- How can I get to...? — Как мне добраться до...?
- Turn right/left — Поверните направо/налево
- Go straight — Идите прямо
- Is it far from here? — Это далеко отсюда?
- I need a taxi — Мне нужно такси
Общие фразы:
- I don't speak English well — Я не очень хорошо говорю по-английски
- Do you speak Russian? — Вы говорите по-русски?
- I need help — Мне нужна помощь
- Call the police/ambulance — Вызовите полицию/скорую помощь
- I have a question — У меня есть вопрос
Базовые утверждения:
- I am busy — Я занят
- I am tired — Я устал
- I don't know — Я не знаю
- I agree/disagree — Я согласен/не согласен
- That's interesting — Это интересно
Рекомендуется учить по 5-7 фраз ежедневно, практикуя их произношение и применение в контексте. 🗣️
Разговорный английский: первые шаги к общению
Освоение разговорного английского требует не только знания отдельных фраз, но и понимания контекста их использования. Эффективное общение на начальном уровне возможно даже с ограниченным словарным запасом при правильном подходе.
Существует принципиальное отличие между письменным академическим и повседневным разговорным английским. Последний характеризуется:
- Использованием сокращённых форм (I'm вместо I am, don't вместо do not)
- Более простыми грамматическими конструкциями
- Частым употреблением разговорных выражений и фразовых глаголов
- Меньшей формальностью в построении предложений
Мария Петровна, методист по языковому обучению Я часто сравниваю изучение языка с освоением вождения. Помню случай с моим студентом Алексеем, 35-летним программистом. Он обладал обширными теоретическими знаниями грамматики, мог читать техническую документацию, но при попытке заговорить с иностранными коллегами буквально немел.
Мы начали практиковать микро-диалоги по 2-3 минуты каждый день. Сначала это были банальные вопросы о погоде и планах на выходные. Алексей записывал эти разговоры на диктофон и анализировал свою речь. Через месяц такой практики он заметил, что начал автоматически отвечать на английском, не переводя мысленно каждое слово с русского. Его "ага" превратилось в "yeah", а "не знаю" — в "I'm not sure". Когда на международной конференции к нему подошёл специалист из Германии, Алексей впервые поддержал непринуждённый разговор без внутреннего переводчика в голове. "Это как будто что-то щёлкнуло, и я просто заговорил", — рассказывал он позже.
Для успешного старта в разговорном английском рекомендую придерживаться следующих принципов:
|Принцип
|Описание
|Практическое применение
|Chunking (обучение блоками)
|Изучение целых фраз вместо отдельных слов
|Учите фразы "How are you doing?" целиком, а не как отдельные слова
|Functional language (функциональный язык)
|Фокус на языковых функциях, а не на грамматике
|Вместо изучения Present Simple учите способы "Как спросить дорогу"
|Активное слушание
|Регулярное прослушивание аутентичной речи
|Просмотр коротких видео с субтитрами, аудиокниги для начинающих
|Shadow speaking (теневое говорение)
|Повторение за диктором с минимальной задержкой
|Повторяйте фразы из аудиоматериалов, копируя интонацию и темп
|Речевые шаблоны
|Использование готовых речевых моделей
|Освойте конструкции "I think that...", "In my opinion..."
Начинающим важно понимать: не стремитесь сразу говорить идеально! Даже при ограниченном словарном запасе можно эффективно общаться, используя:
- Язык тела и жесты — универсальные для большинства культур
- Переформулирование — если не знаете слово, опишите его другими словами
- Интернациональные слова — многие термины похожи в разных языках (taxi, internet, restaurant)
- Визуальные подсказки — указывание на предметы, использование карт и изображений
- Базовые вежливые фразы — они помогают создать положительное впечатление даже при минимальном словарном запасе
Ключевые фразы для поддержания разговора:
- "I see" (Понятно) — показывает, что вы следите за разговором
- "Really?" (Правда?) — выражает заинтересованность
- "That sounds good/interesting" (Звучит хорошо/интересно) — поддерживает разговор
- "Could you explain that?" (Не могли бы вы объяснить?) — помогает прояснить непонятное
- "By the way" (Кстати) — позволяет сменить тему
- "Let me think" (Дайте подумать) — даёт время на обдумывание ответа
Пробуйте говорить ежедневно, даже если это всего 5 минут практики. Регулярность важнее продолжительности. 🗓️
Простые предложения для повседневных ситуаций
Уверенное владение базовыми предложениями для типичных жизненных ситуаций позволяет чувствовать себя комфортно в англоязычной среде. Эти готовые языковые конструкции работают как спасательный круг, когда нужно быстро сориентироваться в разговоре.
Рассмотрим несколько ключевых ситуаций и полезные фразы для них:
В аэропорту и при путешествии:
- I need to check in, please. — Мне нужно зарегистрироваться на рейс, пожалуйста.
- Where is gate number...? — Где выход номер...?
- I have a connecting flight to... — У меня пересадка на рейс в...
- Is this seat taken? — Это место занято?
- Could you take a photo of me, please? — Не могли бы вы меня сфотографировать, пожалуйста?
- How long does it take to get to...? — Сколько времени занимает дорога до...?
В гостинице:
- I have a reservation under the name... — У меня забронирован номер на имя...
- Is breakfast included? — Завтрак включен?
- What time is check-out? — Во сколько выезд?
- Could I have a wake-up call at...? — Можно мне заказать будильник на...?
- The air conditioner is not working. — Кондиционер не работает.
- Is there Wi-Fi in the room? — В номере есть Wi-Fi?
В кафе и ресторане:
- A table for two, please. — Столик на двоих, пожалуйста.
- Could I see the menu, please? — Можно меню, пожалуйста?
- What do you recommend? — Что бы вы порекомендовали?
- I'm allergic to... — У меня аллергия на...
- I'd like my steak medium rare. — Я бы хотел стейк средней прожарки.
- Could we have the bill, please? — Можно нам счёт, пожалуйста?
При покупках:
- I'm just looking, thanks. — Я просто смотрю, спасибо.
- Do you have this in a larger size? — У вас есть это большего размера?
- Does this come in other colors? — Это есть в других цветах?
- Is there a discount? — Есть ли скидка?
- I'd like to return this. — Я хотел бы вернуть это.
- Do you accept credit cards? — Вы принимаете кредитные карты?
При знакомстве и общении:
- Tell me about yourself. — Расскажите о себе.
- What do you do for a living? — Чем вы занимаетесь (по работе)?
- I've been learning English for... — Я изучаю английский...
- I enjoy reading/swimming/traveling. — Мне нравится читать/плавать/путешествовать.
- That's a good point. — Это хорошая мысль.
- Let's keep in touch. — Давайте поддерживать связь.
В экстренных ситуациях:
- I need a doctor. — Мне нужен врач.
- Where is the nearest pharmacy? — Где ближайшая аптека?
- I've lost my passport. — Я потерял(а) свой паспорт.
- Can you help me? It's urgent. — Можете мне помочь? Это срочно.
- I don't feel well. — Я плохо себя чувствую.
- Please call the police/ambulance. — Пожалуйста, вызовите полицию/скорую помощь.
Изучая эти фразы, важно практиковать их в контексте ситуаций. Представьте себя в этих обстоятельствах и проиграйте диалог мысленно или с партнёром по обучению. 🏙️
Для более эффективного запоминания предложений можно:
- Записывать их на карточки и периодически просматривать
- Создать ситуативные мини-диалоги и проговаривать их вслух
- Прикрепить стикеры с фразами на предметы, связанные с ситуациями (например, на холодильник — фразы о еде)
- Использовать мнемонические техники, ассоциируя фразы с образами
- Записать себя на диктофон и анализировать произношение
Английские диалоги начального уровня
Диалоги — незаменимый инструмент для тренировки навыков общения. Они демонстрируют применение изученных фраз в естественном контексте и учат реагировать на реплики собеседника. Ниже представлены простые диалоги для различных повседневных ситуаций, которые можно использовать как основу для практики.
Диалог 1: Знакомство
A: Hello! My name is Alex. What's your name? (Привет! Меня зовут Алекс. Как тебя зовут?)
B: Hi, Alex! I'm Maria. Nice to meet you. (Привет, Алекс! Я Мария. Приятно познакомиться.)
A: Nice to meet you too. Where are you from? (Мне тоже приятно познакомиться. Откуда ты?)
B: I'm from Moscow. And you? (Я из Москвы. А ты?)
A: I'm from Saint Petersburg. Do you speak English well? (Я из Санкт-Петербурга. Ты хорошо говоришь по-английски?)
B: Not very well. I'm still learning. And you? (Не очень хорошо. Я всё ещё учусь. А ты?)
A: I'm learning too. Maybe we can practice together? (Я тоже учусь. Может, будем практиковаться вместе?)
B: That sounds great! Here's my phone number. (Отличная идея! Вот мой номер телефона.)
Диалог 2: В кафе
Waiter: Good afternoon! Can I help you? (Добрый день! Чем могу помочь?)
Customer: Hello! A table for one, please. (Здравствуйте! Столик на одного, пожалуйста.)
Waiter: Sure. Please follow me. Here's the menu. (Конечно. Следуйте за мной. Вот меню.)
Customer: Thank you. What do you recommend? (Спасибо. Что вы рекомендуете?)
Waiter: Our pasta is very popular today. (Наша паста сегодня очень популярна.)
Customer: Sounds good. I'll have the pasta and a glass of water, please. (Звучит хорошо. Я возьму пасту и стакан воды, пожалуйста.)
Waiter: Would you like anything else? (Хотите что-нибудь еще?)
Customer: No, thank you. That's all for now. (Нет, спасибо. Это всё на данный момент.)
Диалог 3: Спрашиваем дорогу
Tourist: Excuse me, could you help me? I'm lost. (Извините, не могли бы вы мне помочь? Я заблудился.)
Local: Of course. Where do you want to go? (Конечно. Куда вы хотите попасть?)
Tourist: I'm looking for the National Museum. Is it far from here? (Я ищу Национальный музей. Это далеко отсюда?)
Local: Not very far. Go straight and turn right at the traffic light. The museum is on the left. (Не очень далеко. Идите прямо и поверните направо на светофоре. Музей будет слева.)
Tourist: How long will it take to walk there? (Сколько времени займет дойти туда пешком?)
Local: About 10 minutes. (Около 10 минут.)
Tourist: Thank you very much for your help! (Большое спасибо за вашу помощь!)
Local: You're welcome. Enjoy your visit! (Пожалуйста. Приятного посещения!)
Диалог 4: Телефонный разговор
A: Hello, may I speak to John, please? (Здравствуйте, могу я поговорить с Джоном, пожалуйста?)
B: Speaking. Who's calling? (Это я. Кто говорит?)
A: Hi John, this is Anna. How are you? (Привет, Джон, это Анна. Как дела?)
B: Hi Anna! I'm fine, thanks. And you? (Привет, Анна! У меня всё хорошо, спасибо. А у тебя?)
A: I'm good. Are you free this weekend? (У меня хорошо. Ты свободен в эти выходные?)
B: Yes, I am. Why? (Да, свободен. Почему ты спрашиваешь?)
A: Would you like to go to the movies with me? (Не хочешь пойти со мной в кино?)
B: That sounds great! What time? (Отлично! Во сколько?)
Диалог 5: В магазине одежды
Sales Assistant: Hello! Can I help you find something? (Здравствуйте! Могу я помочь вам что-нибудь найти?)
Customer: Hi! I'm looking for a winter jacket. (Привет! Я ищу зимнюю куртку.)
Sales Assistant: What size do you wear? (Какой у вас размер?)
Customer: Medium, usually. And I prefer dark colors. (Обычно средний. И я предпочитаю тёмные цвета.)
Sales Assistant: We have these models in black and navy blue. (У нас есть эти модели в чёрном и темно-синем цвете.)
Customer: I like this black one. Can I try it on? (Мне нравится эта чёрная. Можно примерить?)
Sales Assistant: Of course. The fitting rooms are over there. (Конечно. Примерочные вон там.)
Customer: Thank you. I'll take this one. How much is it? (Спасибо. Я возьму эту. Сколько она стоит?)
Для эффективной практики диалогов рекомендуется:
- Читать диалоги вслух, соблюдая правильную интонацию
- Практиковать с партнёром, поочерёдно меняясь ролями
- Записывать своё произношение и сравнивать с оригиналом
- Модифицировать диалоги, добавляя свои фразы и меняя детали
- Разыгрывать ролевые игры на основе данных диалогов
- Выучить ключевые фразы наизусть для спонтанного использования
Помните, что даже простые диалоги на начальном уровне могут значительно повысить вашу уверенность в разговоре и помочь преодолеть языковой барьер. 🎭
Практика для начинающих: от слов к предложениям
Переход от изучения отдельных слов к составлению полноценных предложений — критически важный этап в освоении английского языка. Этот процесс требует системного подхода и регулярной практики, но именно он открывает дверь к свободному общению.
Рассмотрим основные стратегии построения предложений для начинающих:
1. Базовая структура английского предложения В английском языке большинство предложений строится по формуле:
ПОДЛЕЖАЩЕЕ + ГЛАГОЛ + ДОПОЛНЕНИЕ
Например:
- I read books. (Я читаю книги.)
- She likes coffee. (Она любит кофе.)
- They visit museums. (Они посещают музеи.)
2. Расширение простых предложений Постепенно усложняйте предложения, добавляя:
- Прилагательные: I read interesting books. (Я читаю интересные книги.)
- Наречия: She often likes coffee. (Она часто любит кофе.)
- Предлоги с существительными: They visit museums on weekends. (Они посещают музеи по выходным.)
3. Шаблоны для построения вопросов Общие вопросы (ответ да/нет):
- Do you read books? (Ты читаешь книги?)
- Can she speak English? (Она умеет говорить по-английски?)
- Is he your friend? (Он твой друг?)
Специальные вопросы (с вопросительными словами):
- What do you read? (Что ты читаешь?)
- Where does she work? (Где она работает?)
- When do they arrive? (Когда они прибывают?)
Предлагаю несколько практических упражнений для тренировки навыка составления предложений:
Упражнение 1: Составьте предложение из слов Расставьте слова в правильном порядке:
- coffee / morning / I / in / drink / the
- English / they / study / every day
- like / we / movies / to / watch
- dinner / she / after / usually / walks
- my / is / Moscow / in / friend
Упражнение 2: Дополните предложения Добавьте подходящие слова:
- I ___ to work by bus. (go)
- She ___ in a big company. (works)
- We ___ lunch at 2 PM. (have)
- They ___ English very well. (speak)
- He ___ in the park every morning. (runs)
Упражнение 3: Трансформация предложений Измените утверждения на вопросы:
- You are a student. → ___?
- They live in London. → ___?
- She can swim. → ___?
- He likes pizza. → ___?
- We meet on Fridays. → ___?
Упражнение 4: Объединение простых предложений Соедините два простых предложения, используя слова в скобках:
- I'm tired. I want to sleep. (because)
- She studies hard. She wants to pass the exam. (because)
- We can go to the park. We can go to the cinema. (or)
- He likes tea. He doesn't like coffee. (but)
- They work together. They live together. (and)
Эффективные методы для тренировки составления предложений:
- Метод карточек: создайте карточки с разными частями речи (подлежащие, глаголы, дополнения) и составляйте из них предложения
- Перефразирование: прочитайте простое предложение и попробуйте выразить ту же мысль другими словами
- Цепочка предложений: каждое следующее предложение должно начинаться с последнего слова предыдущего
- Описание картинок: составляйте простые предложения, описывающие то, что вы видите на изображении
- Дневник на английском: записывайте 3-5 простых предложений о своем дне
Отслеживайте свой прогресс, регулярно усложняя задания. Начните с 5-7 слов в предложении и постепенно увеличивайте это количество. 📝
Язык — это не то, что нужно выучить и забыть, а инструмент, который следует регулярно использовать и совершенствовать. Начиная с простых примеров и постепенно переходя к более сложным конструкциям, вы формируете прочный фундамент для дальнейшего развития. Помните: каждая выученная фраза — это маленькая победа, а каждый разговор — шаг к свободному владению английским. Даже если сейчас вы запомнили только 10 из 50 представленных примеров — это уже значительный результат, который можно сразу применить в реальной жизни.