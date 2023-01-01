40+ способов завершить письмо на английском: формальные и дружеские
Для кого эта статья:
- Люди, занимающиеся деловой перепиской на английском языке
- Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои навыки написания писем
Преподаватели английского языка и тренеры по деловой коммуникации
Представьте ситуацию: вы составили безупречное деловое письмо на английском, изложили все мысли чётко и грамотно, но в самом финале запнулись. Чем завершить? Просто "Bye"? Или может "Yours truly"? А для письма другу — достаточно ли написать "See you"? Завершающая фраза — это последнее впечатление, которое вы оставляете о себе, ваша визитная карточка. Неправильно выбранная концовка может перечеркнуть даже самое блестящее письмо. В этой статье я собрал более 40 проверенных вариантов завершения писем на английском для любой ситуации — от строго официальных до душевно-дружеских. Больше никаких неловких "Best wishes" в письме генеральному директору! 📝
Почему так важно правильно закончить письмо на английском
Заключительная фраза письма — это как рукопожатие в конце встречи. Слишком вялое или, напротив, слишком фамильярное прощание может испортить всё впечатление, даже если основная часть письма была безупречной.
Выбор правильной концовки зависит от нескольких ключевых факторов:
- Степень формальности общения
- Ваши отношения с адресатом
- Культурный контекст и ожидания в конкретной сфере
- Цель письма (запрос, благодарность, извинение и т.д.)
- Предполагаемые дальнейшие шаги коммуникации
В англоязычных странах существует чёткая градация формальности завершающих фраз, и ошибка может дорого стоить. Например, использование слишком неформального "Cheers" в письме потенциальному работодателю может быть воспринято как непрофессионализм, в то время как чрезмерно официальное "Yours faithfully" в письме коллеге может создать ненужную дистанцию.
Елена Корнеева, преподаватель бизнес-английского
Один мой студент, занимающий высокую должность в IT-компании, рассказал показательную историю. После нескольких месяцев переписки с зарубежными партнёрами он получил приватное сообщение от своего американского коллеги: "Джон, между нами говоря, ваше постоянное "Sincerely yours" в конце каждого письма звучит как из 19 века. Мы в Силиконовой долине используем "Best" или просто "Regards". Такая мелочь заставила его пересмотреть своё отношение к заключительным фразам. Позже он признался, что копировал эту формулировку из какого-то старого учебника делового английского, даже не задумываясь о её актуальности.
Правильно подобранная концовка не только демонстрирует ваше уважение к адресату и знание языковых норм, но и может существенно повлиять на эффективность вашего письма, особенно когда речь идёт о деловой переписке или официальных запросах.
Формальные заключительные фразы для деловой переписки
В формальной переписке завершающие фразы следуют определённой иерархии по уровню официальности. Чем выше статус адресата или чем меньше вы с ним знакомы, тем более формальную концовку стоит выбрать.
|Уровень формальности
|Завершающая фраза
|Контекст использования
|Максимально формальный
|Yours faithfully
|Письма, начинающиеся с "Dear Sir/Madam"
|Очень формальный
|Yours sincerely / Sincerely yours
|Официальные письма, когда имя получателя известно
|Формальный
|Respectfully yours / With respect
|Письма высокопоставленным лицам
|Бизнес-формальный
|Kind regards / Best regards
|Деловая переписка с людьми, которых вы знаете
|Умеренно формальный
|Regards / With regards
|Регулярная деловая коммуникация
Помимо этих базовых вариантов, существуют контекстно-специфичные формальные завершения:
- Sincerely — классическое деловое завершение, подходящее для большинства формальных писем
- Yours truly — традиционное, но немного устаревшее завершение, используемое в основном в США
- Respectfully — особенно уместно в письмах к вышестоящим лицам или при обращении в государственные учреждения
- Cordially — формальное, но тёплое завершение, подчёркивающее вашу доброжелательность
- With appreciation — хорошо подходит для писем с выражением благодарности
- Yours faithfully — строго формальное завершение, используемое в британском английском, когда имя адресата неизвестно
В американской деловой переписке более распространены такие варианты как "Sincerely" и "Best regards", в то время как британцы чаще используют "Yours sincerely" и "Yours faithfully". Эта тонкая разница важна при общении с международными партнёрами. 🌍
Для деловой переписки с регулярными контактами можно использовать менее формальные, но всё ещё профессиональные завершения:
- Best wishes — тёплое, но профессиональное завершение
- All the best — дружелюбное, но сохраняющее деловой тон завершение
- Kind regards — универсальный вариант с оттенком теплоты
- Best — краткий современный вариант, популярный в корпоративной среде
Неформальные способы завершения дружеских писем
В дружеской переписке правила гораздо более гибкие, и выбор завершающей фразы зависит от ваших отношений с адресатом, общего настроения письма и даже вашего личного стиля общения.
Михаил Дроздов, переводчик и преподаватель английского
Я долго переписывался с моим британским другом Питером, и меня всегда веселило разнообразие его заключительных фраз. Вместо стандартного "Best wishes" он мог написать "Stay awesome", "Until our digital paths cross again" или даже "Sending virtual high fives". Когда я спросил его об этом, он ответил: "Зачем повторяться, если можно каждый раз удивлять?" С тех пор я стал экспериментировать со своими концовками в неформальной переписке и заметил, как это оживляет общение. Люди начали отвечать с большим энтузиазмом, а некоторые даже включались в эту игру, придумывая свои оригинальные подписи.
Вот некоторые популярные неформальные способы завершения писем друзьям, семье и близким знакомым:
- Take care — тёплое, заботливое завершение
- Cheers — дружеское, неформальное прощание (особенно популярно в Великобритании и Австралии)
- See you soon/later — подчёркивает ожидание скорой встречи
- Talk to you soon — намекает на продолжение общения в ближайшем будущем
- Catch you later — очень неформальное, молодёжное выражение
- Hugs или Hugs and kisses — очень тёплое завершение для близких людей
- XOXO — неформальный способ передать объятия и поцелуи (X = поцелуй, O = объятие)
- Love или Lots of love — для близких друзей и членов семьи
- All the best — универсальное дружеское пожелание
- Stay awesome — современное, позитивное завершение
В неформальной переписке также популярны персонализированные концовки, отражающие специфику ваших отношений или ситуации:
- Happy studying! — для друга, готовящегося к экзамену
- Enjoy your trip! — для того, кто собирается в путешествие
- Until next time — подчёркивает продолжение общения
- Peace out — расслабленное, молодёжное прощание
- Rock on — энергичное, поддерживающее завершение
- Stay cool — непринуждённое прощание
В эпоху цифрового общения даже эмодзи могут служить завершением неформального письма: ❤️, 👋, 😊 или их комбинации часто используются вместе с текстовыми фразами или самостоятельно.
Универсальные завершающие выражения для разных ситуаций
Существуют универсальные завершающие фразы, которые можно адаптировать практически к любой ситуации, слегка меняя их в зависимости от контекста и степени формальности общения.
|Ситуация
|Формальный вариант
|Нейтральный вариант
|Неформальный вариант
|Благодарность
|With sincere appreciation
|With thanks
|Thanks again!
|Ожидание ответа
|I look forward to your reply
|Looking forward to hearing from you
|Can't wait to hear back!
|Завершение проекта
|With appreciation for our collaboration
|Thank you for your cooperation
|It was great working together!
|Поздравление
|With best wishes on your achievement
|Congratulations again
|Way to go!
|Извинение
|With sincere apologies
|Once again, my apologies
|Really sorry about that!
Универсальные завершающие выражения особенно полезны, когда вы не уверены в степени формальности, необходимой в конкретной ситуации. Вот некоторые из них:
- Best regards — работает практически в любом деловом контексте
- Kind regards — добавляет нотку теплоты, оставаясь профессиональным
- All the best — достаточно универсальное выражение с позитивным оттенком
- Best wishes — подходит для большинства случаев, от полуформальных до дружеских
- Regards — нейтральный, безопасный вариант для деловой переписки
- Take care — уместно в большинстве неформальных ситуаций
В зависимости от цели вашего письма, можно использовать специфические завершения:
- Looking forward to our meeting on [date] — подчёркивает планируемую встречу
- Thank you for your consideration — хорошо подходит для запросов и заявлений
- I appreciate your assistance in this matter — для писем с просьбами о помощи
- Please let me know if you need any further information — оставляет канал коммуникации открытым
- Thank you for your attention to this matter — формальное завершение для важных запросов
Для международной переписки полезно знать культурные особенности: например, в некоторых странах ценится выражение уважения в заключительных фразах больше, чем простота и краткость. В Азии часто используются более церемониальные завершения даже в относительно неформальной переписке. 🌏
Особенности пунктуации и оформления концовки письма
Правильное оформление концовки письма так же важно, как и выбор самой заключительной фразы. Мелкие ошибки в пунктуации или форматировании могут создать впечатление небрежности.
Вот основные правила пунктуации при оформлении заключительной части письма на английском языке:
- После завершающей фразы ставится запятая: "Best regards," (в американском английском) или "Best regards" без знаков препинания (в современном британском варианте)
- После заключительной фразы следует пропустить строку перед подписью
- Имя подписывающего обычно пишется без знаков препинания в конце
- В официальных письмах рекомендуется указывать должность и/или контактную информацию после имени
Типичная структура завершения письма выглядит так:
[Завершающая фраза],
[Имя]
[Должность] (если необходимо)
[Контактная информация] (если необходимо)
Например:
Kind regards,
John Smith
Marketing Manager
+1 (555) 123-4567
В электронных письмах часто используются автоматические подписи, которые могут включать логотип компании, ссылки на социальные сети и другие элементы фирменного стиля. Однако важно помнить, что завершающая фраза должна находиться непосредственно в теле письма, а не быть частью автоматической подписи.
Распространённые ошибки при оформлении концовки письма:
- Использование точки вместо запятой после заключительной фразы
- Отсутствие пробела между завершающей фразой и подписью
- Неверное написание традиционных завершающих выражений (например, "Your's sincerely" вместо "Yours sincerely")
- Использование разного стиля оформления в переписке с одним и тем же человеком
- Слишком длинная или перегруженная информацией подпись в неформальных письмах
При использовании электронной почты некоторые особенности оформления могут отличаться от традиционных бумажных писем. В современной деловой e-mail переписке наблюдается тенденция к упрощению:
- Многие опускают запятую после завершающей фразы
- Вместо полной подписи с должностью часто используется только имя или даже инициалы
- В цепочке писем после первого полного представления часто используются сокращённые варианты подписи
Для формальных и официальных документов, таких как мотивационные письма или резюме, рекомендуется придерживаться классических правил оформления концовки. Для регулярной деловой переписки можно следовать более современным тенденциям, но всегда с учётом ожиданий и стиля общения в конкретной организации. 📧
Правильно подобранная завершающая фраза — это не просто формальность, а важный инструмент эффективной коммуникации. Она отражает вашу лингвистическую компетентность, уважение к адресату и понимание контекста общения. Используйте представленные в этой статье примеры как отправную точку, но не бойтесь адаптировать их под свой стиль и конкретные ситуации. Помните, что даже в строго формальной переписке есть место для индивидуальности — главное, чтобы она проявлялась уместно и со вкусом. Ваш финальный аккорд в письме может стать началом успешного диалога или закрепить положительное впечатление о вас как о грамотном коммуникаторе.