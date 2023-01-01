40+ способов завершить письмо на английском: формальные и дружеские

Для кого эта статья:

Люди, занимающиеся деловой перепиской на английском языке

Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои навыки написания писем

Преподаватели английского языка и тренеры по деловой коммуникации Представьте ситуацию: вы составили безупречное деловое письмо на английском, изложили все мысли чётко и грамотно, но в самом финале запнулись. Чем завершить? Просто "Bye"? Или может "Yours truly"? А для письма другу — достаточно ли написать "See you"? Завершающая фраза — это последнее впечатление, которое вы оставляете о себе, ваша визитная карточка. Неправильно выбранная концовка может перечеркнуть даже самое блестящее письмо. В этой статье я собрал более 40 проверенных вариантов завершения писем на английском для любой ситуации — от строго официальных до душевно-дружеских. Больше никаких неловких "Best wishes" в письме генеральному директору! 📝

Почему так важно правильно закончить письмо на английском

Заключительная фраза письма — это как рукопожатие в конце встречи. Слишком вялое или, напротив, слишком фамильярное прощание может испортить всё впечатление, даже если основная часть письма была безупречной.

Выбор правильной концовки зависит от нескольких ключевых факторов:

Степень формальности общения

Ваши отношения с адресатом

Культурный контекст и ожидания в конкретной сфере

Цель письма (запрос, благодарность, извинение и т.д.)

Предполагаемые дальнейшие шаги коммуникации

В англоязычных странах существует чёткая градация формальности завершающих фраз, и ошибка может дорого стоить. Например, использование слишком неформального "Cheers" в письме потенциальному работодателю может быть воспринято как непрофессионализм, в то время как чрезмерно официальное "Yours faithfully" в письме коллеге может создать ненужную дистанцию.

Елена Корнеева, преподаватель бизнес-английского Один мой студент, занимающий высокую должность в IT-компании, рассказал показательную историю. После нескольких месяцев переписки с зарубежными партнёрами он получил приватное сообщение от своего американского коллеги: "Джон, между нами говоря, ваше постоянное "Sincerely yours" в конце каждого письма звучит как из 19 века. Мы в Силиконовой долине используем "Best" или просто "Regards". Такая мелочь заставила его пересмотреть своё отношение к заключительным фразам. Позже он признался, что копировал эту формулировку из какого-то старого учебника делового английского, даже не задумываясь о её актуальности.

Правильно подобранная концовка не только демонстрирует ваше уважение к адресату и знание языковых норм, но и может существенно повлиять на эффективность вашего письма, особенно когда речь идёт о деловой переписке или официальных запросах.

Формальные заключительные фразы для деловой переписки

В формальной переписке завершающие фразы следуют определённой иерархии по уровню официальности. Чем выше статус адресата или чем меньше вы с ним знакомы, тем более формальную концовку стоит выбрать.

Уровень формальности Завершающая фраза Контекст использования Максимально формальный Yours faithfully Письма, начинающиеся с "Dear Sir/Madam" Очень формальный Yours sincerely / Sincerely yours Официальные письма, когда имя получателя известно Формальный Respectfully yours / With respect Письма высокопоставленным лицам Бизнес-формальный Kind regards / Best regards Деловая переписка с людьми, которых вы знаете Умеренно формальный Regards / With regards Регулярная деловая коммуникация

Помимо этих базовых вариантов, существуют контекстно-специфичные формальные завершения:

Sincerely — классическое деловое завершение, подходящее для большинства формальных писем

— классическое деловое завершение, подходящее для большинства формальных писем Yours truly — традиционное, но немного устаревшее завершение, используемое в основном в США

— традиционное, но немного устаревшее завершение, используемое в основном в США Respectfully — особенно уместно в письмах к вышестоящим лицам или при обращении в государственные учреждения

— особенно уместно в письмах к вышестоящим лицам или при обращении в государственные учреждения Cordially — формальное, но тёплое завершение, подчёркивающее вашу доброжелательность

— формальное, но тёплое завершение, подчёркивающее вашу доброжелательность With appreciation — хорошо подходит для писем с выражением благодарности

— хорошо подходит для писем с выражением благодарности Yours faithfully — строго формальное завершение, используемое в британском английском, когда имя адресата неизвестно

В американской деловой переписке более распространены такие варианты как "Sincerely" и "Best regards", в то время как британцы чаще используют "Yours sincerely" и "Yours faithfully". Эта тонкая разница важна при общении с международными партнёрами. 🌍

Для деловой переписки с регулярными контактами можно использовать менее формальные, но всё ещё профессиональные завершения:

Best wishes — тёплое, но профессиональное завершение

— тёплое, но профессиональное завершение All the best — дружелюбное, но сохраняющее деловой тон завершение

— дружелюбное, но сохраняющее деловой тон завершение Kind regards — универсальный вариант с оттенком теплоты

— универсальный вариант с оттенком теплоты Best — краткий современный вариант, популярный в корпоративной среде

Неформальные способы завершения дружеских писем

В дружеской переписке правила гораздо более гибкие, и выбор завершающей фразы зависит от ваших отношений с адресатом, общего настроения письма и даже вашего личного стиля общения.

Михаил Дроздов, переводчик и преподаватель английского Я долго переписывался с моим британским другом Питером, и меня всегда веселило разнообразие его заключительных фраз. Вместо стандартного "Best wishes" он мог написать "Stay awesome", "Until our digital paths cross again" или даже "Sending virtual high fives". Когда я спросил его об этом, он ответил: "Зачем повторяться, если можно каждый раз удивлять?" С тех пор я стал экспериментировать со своими концовками в неформальной переписке и заметил, как это оживляет общение. Люди начали отвечать с большим энтузиазмом, а некоторые даже включались в эту игру, придумывая свои оригинальные подписи.

Вот некоторые популярные неформальные способы завершения писем друзьям, семье и близким знакомым:

Take care — тёплое, заботливое завершение

— тёплое, заботливое завершение Cheers — дружеское, неформальное прощание (особенно популярно в Великобритании и Австралии)

— дружеское, неформальное прощание (особенно популярно в Великобритании и Австралии) See you soon/later — подчёркивает ожидание скорой встречи

— подчёркивает ожидание скорой встречи Talk to you soon — намекает на продолжение общения в ближайшем будущем

— намекает на продолжение общения в ближайшем будущем Catch you later — очень неформальное, молодёжное выражение

— очень неформальное, молодёжное выражение Hugs или Hugs and kisses — очень тёплое завершение для близких людей

или — очень тёплое завершение для близких людей XOXO — неформальный способ передать объятия и поцелуи (X = поцелуй, O = объятие)

— неформальный способ передать объятия и поцелуи (X = поцелуй, O = объятие) Love или Lots of love — для близких друзей и членов семьи

или — для близких друзей и членов семьи All the best — универсальное дружеское пожелание

— универсальное дружеское пожелание Stay awesome — современное, позитивное завершение

В неформальной переписке также популярны персонализированные концовки, отражающие специфику ваших отношений или ситуации:

Happy studying! — для друга, готовящегося к экзамену

— для друга, готовящегося к экзамену Enjoy your trip! — для того, кто собирается в путешествие

— для того, кто собирается в путешествие Until next time — подчёркивает продолжение общения

— подчёркивает продолжение общения Peace out — расслабленное, молодёжное прощание

— расслабленное, молодёжное прощание Rock on — энергичное, поддерживающее завершение

— энергичное, поддерживающее завершение Stay cool — непринуждённое прощание

В эпоху цифрового общения даже эмодзи могут служить завершением неформального письма: ❤️, 👋, 😊 или их комбинации часто используются вместе с текстовыми фразами или самостоятельно.

Универсальные завершающие выражения для разных ситуаций

Существуют универсальные завершающие фразы, которые можно адаптировать практически к любой ситуации, слегка меняя их в зависимости от контекста и степени формальности общения.

Ситуация Формальный вариант Нейтральный вариант Неформальный вариант Благодарность With sincere appreciation With thanks Thanks again! Ожидание ответа I look forward to your reply Looking forward to hearing from you Can't wait to hear back! Завершение проекта With appreciation for our collaboration Thank you for your cooperation It was great working together! Поздравление With best wishes on your achievement Congratulations again Way to go! Извинение With sincere apologies Once again, my apologies Really sorry about that!

Универсальные завершающие выражения особенно полезны, когда вы не уверены в степени формальности, необходимой в конкретной ситуации. Вот некоторые из них:

Best regards — работает практически в любом деловом контексте

— работает практически в любом деловом контексте Kind regards — добавляет нотку теплоты, оставаясь профессиональным

— добавляет нотку теплоты, оставаясь профессиональным All the best — достаточно универсальное выражение с позитивным оттенком

— достаточно универсальное выражение с позитивным оттенком Best wishes — подходит для большинства случаев, от полуформальных до дружеских

— подходит для большинства случаев, от полуформальных до дружеских Regards — нейтральный, безопасный вариант для деловой переписки

— нейтральный, безопасный вариант для деловой переписки Take care — уместно в большинстве неформальных ситуаций

В зависимости от цели вашего письма, можно использовать специфические завершения:

Looking forward to our meeting on [date] — подчёркивает планируемую встречу

— подчёркивает планируемую встречу Thank you for your consideration — хорошо подходит для запросов и заявлений

— хорошо подходит для запросов и заявлений I appreciate your assistance in this matter — для писем с просьбами о помощи

— для писем с просьбами о помощи Please let me know if you need any further information — оставляет канал коммуникации открытым

— оставляет канал коммуникации открытым Thank you for your attention to this matter — формальное завершение для важных запросов

Для международной переписки полезно знать культурные особенности: например, в некоторых странах ценится выражение уважения в заключительных фразах больше, чем простота и краткость. В Азии часто используются более церемониальные завершения даже в относительно неформальной переписке. 🌏

Особенности пунктуации и оформления концовки письма

Правильное оформление концовки письма так же важно, как и выбор самой заключительной фразы. Мелкие ошибки в пунктуации или форматировании могут создать впечатление небрежности.

Вот основные правила пунктуации при оформлении заключительной части письма на английском языке:

После завершающей фразы ставится запятая: "Best regards," (в американском английском) или "Best regards" без знаков препинания (в современном британском варианте)

После заключительной фразы следует пропустить строку перед подписью

Имя подписывающего обычно пишется без знаков препинания в конце

В официальных письмах рекомендуется указывать должность и/или контактную информацию после имени

Типичная структура завершения письма выглядит так:

[Завершающая фраза], [Имя] [Должность] (если необходимо) [Контактная информация] (если необходимо)

Например:

Kind regards, John Smith Marketing Manager +1 (555) 123-4567

В электронных письмах часто используются автоматические подписи, которые могут включать логотип компании, ссылки на социальные сети и другие элементы фирменного стиля. Однако важно помнить, что завершающая фраза должна находиться непосредственно в теле письма, а не быть частью автоматической подписи.

Распространённые ошибки при оформлении концовки письма:

Использование точки вместо запятой после заключительной фразы

Отсутствие пробела между завершающей фразой и подписью

Неверное написание традиционных завершающих выражений (например, "Your's sincerely" вместо "Yours sincerely")

Использование разного стиля оформления в переписке с одним и тем же человеком

Слишком длинная или перегруженная информацией подпись в неформальных письмах

При использовании электронной почты некоторые особенности оформления могут отличаться от традиционных бумажных писем. В современной деловой e-mail переписке наблюдается тенденция к упрощению:

Многие опускают запятую после завершающей фразы

Вместо полной подписи с должностью часто используется только имя или даже инициалы

В цепочке писем после первого полного представления часто используются сокращённые варианты подписи

Для формальных и официальных документов, таких как мотивационные письма или резюме, рекомендуется придерживаться классических правил оформления концовки. Для регулярной деловой переписки можно следовать более современным тенденциям, но всегда с учётом ожиданий и стиля общения в конкретной организации. 📧