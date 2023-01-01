250+ английских прилагательных: полный справочник для точной речи

#Изучение английского  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне.
  • Преподаватели английского языка, желающие обогатить свои уроки.

  • Профессиональные переводчики, стремящиеся улучшить качество своих переводов.

    Владение богатым словарным запасом прилагательных — это секретное оружие, отделяющее просто говорящих на английском от тех, кто действительно владеет языком. Представьте ситуацию: вместо скучного "good" вы используете "splendid", "magnificent" или "exceptional" — и ваша речь мгновенно преображается! 🌟 Изучение прилагательных не только расширяет лексикон, но и придаёт вашему общению точность, эмоциональность и глубину. Готовы трансформировать свой английский из базового в впечатляющий? Давайте погрузимся в мир 250+ английских прилагательных, которые сделают вашу речь по-настоящему выразительной.

250+ английских прилагательных с переводом по темам

Изучение прилагательных по тематическим группам существенно облегчает их запоминание и использование в повседневной речи. Каждая категория отражает определённую сферу применения, что помогает систематизировать новые слова и быстрее интегрировать их в активный словарный запас.

Прилагательные — это ключевые элементы выразительной речи, позволяющие описывать предметы, людей, явления и ситуации с необходимой точностью и эмоциональной окраской. Владение разнообразными прилагательными даёт возможность:

  • Точнее выражать мысли и нюансы значений
  • Делать речь более образной и запоминающейся
  • Избегать повторов и речевых штампов
  • Успешнее сдавать языковые экзамены (IELTS, TOEFL, Cambridge)
  • Демонстрировать высокий уровень владения языком

Основные тематические группы прилагательных, которые мы рассмотрим:

Категория Примеры прилагательных Область применения
Внешность человека attractive, handsome, slim Описание физических характеристик
Черты характера ambitious, generous, stubborn Описание личностных качеств
Размер и форма enormous, tiny, rectangular Физические параметры предметов
Цвета и оттенки crimson, turquoise, beige Визуальные характеристики
Эмоциональные состояния delighted, furious, anxious Описание чувств и настроений

Екатерина, преподаватель английского языка высшей категории:

Работая с группой студентов продвинутого уровня, я заметила парадоксальную ситуацию: они блестяще справлялись со сложными грамматическими конструкциями, но их устная речь звучала однообразно и блекло. Причина была проста — ограниченный словарь прилагательных.

Я создала тематические карточки с прилагательными из разных категорий, и мы начали ежедневную практику. Через месяц трансформация была поразительной! Особенно запомнился случай с Антоном, который на конференции смог дать детальное описание своего проекта, используя богатый арсенал прилагательных. Американские коллеги были впечатлены не только его идеями, но и уровнем языка. "Вы точно не носитель языка?" — спросил один из них с удивлением.

Описание внешности и черт характера человека

Умение точно описать внешность и характер собеседника или третьего лица — необходимый навык для полноценного общения. Богатый словарный запас прилагательных в этой области помогает создавать яркие, запоминающиеся образы и избегать размытых описаний. 👤

Прилагательные для описания внешности:

  • attractive (привлекательный) — She has an attractive smile.
  • gorgeous (великолепный) — She looked gorgeous in her evening dress.
  • handsome (красивый, о мужчине) — He is a handsome young man.
  • beautiful (красивый) — What a beautiful view from the mountain!
  • pretty (миловидный) — She has a pretty face.
  • ugly (уродливый) — The monster had an ugly appearance.
  • plain (обычный, непримечательный) — He has a plain look.
  • slim (стройный) — She maintains a slim figure through exercise.
  • skinny (тощий) — The boy was too skinny for his age.
  • plump (полный, пухлый) — The baby had plump cheeks.
  • overweight (имеющий избыточный вес) — He became overweight after quitting sports.
  • obese (страдающий ожирением) — Obese patients often have heart problems.
  • muscular (мускулистый) — He has a muscular physique from weightlifting.
  • athletic (атлетический) — She has an athletic build from years of swimming.
  • fit (в хорошей физической форме) — Regular exercise keeps him fit.
  • bald (лысый) — He started going bald in his thirties.
  • bearded (бородатый) — The bearded sailor told fascinating stories.
  • clean-shaven (чисто выбритый) — He looks more professional when clean-shaven.

Прилагательные для описания черт характера:

  • kind (добрый) — He is always kind to animals.
  • generous (щедрый) — She is generous with her time and money.
  • selfish (эгоистичный) — Don't be so selfish, think about others!
  • greedy (жадный) — The greedy businessman never shared his profits.
  • honest (честный) — I trust him because he's always been honest with me.
  • dishonest (нечестный) — Dishonest people often get caught eventually.
  • reliable (надёжный) — She's my most reliable employee.
  • unreliable (ненадёжный) — His unreliable nature makes him a poor team member.
  • sociable (общительный) — Being sociable helps in networking events.
  • shy (застенчивый) — She's too shy to speak in public.
  • outgoing (открытый, общительный) — His outgoing personality makes him popular.
  • reserved (сдержанный) — The reserved professor rarely showed emotion.
  • ambitious (амбициозный) — She's ambitious and wants to become CEO.
  • lazy (ленивый) — He's too lazy to clean his room.
  • hardworking (трудолюбивый) — Hardworking students usually succeed.
  • stubborn (упрямый) — His stubborn attitude makes negotiations difficult.
  • flexible (гибкий, в отношении характера) — You need to be flexible in this job.
  • mature (зрелый) — She's very mature for her age.
  • immature (незрелый) — His immature behavior embarrassed everyone.
  • intelligent (умный) — She's one of the most intelligent students in class.
  • clever (сообразительный) — What a clever solution to the problem!

Прилагательные для размера, формы и физических свойств

Точное описание размера, формы и других физических характеристик предметов и явлений играет важную роль в технической документации, научных текстах и повседневном общении. Используя правильные прилагательные, вы обеспечиваете ясность и однозначность восприятия информации. 📏

Прилагательные для описания размера:

  • tiny (крошечный) — The baby has tiny fingers.
  • small (маленький) — I live in a small apartment.
  • medium-sized (среднего размера) — We need a medium-sized box for shipping.
  • large (большой) — They have a large garden behind the house.
  • huge (огромный) — The museum has a huge collection of artifacts.
  • enormous (громадный) — The blue whale is an enormous creature.
  • gigantic (гигантский) — The redwood trees are gigantic.
  • colossal (колоссальный) — The project was a colossal undertaking.
  • miniature (миниатюрный) — She collects miniature porcelain figurines.
  • massive (массивный) — The castle has massive stone walls.
  • vast (обширный) — The Sahara is a vast desert.
  • compact (компактный) — This compact car is perfect for city driving.
  • expansive (обширный, просторный) — The house has an expansive view of the ocean.

Прилагательные для описания формы:

  • round (круглый) — The Earth is round.
  • square (квадратный) — We need a square table for the dining room.
  • rectangular (прямоугольный) — Most books have a rectangular shape.
  • triangular (треугольный) — The roof has a triangular design.
  • oval (овальный) — She has an oval face.
  • circular (круговой) — The circular motion of the planets.
  • cylindrical (цилиндрический) — The pipes are cylindrical in shape.
  • spherical (сферический) — The basketball is spherical.
  • flat (плоский) — The TV has a flat screen.
  • curved (изогнутый) — The road ahead has many curved sections.
  • straight (прямой) — Draw a straight line between these two points.
  • crooked (кривой) — The painting hangs crooked on the wall.
  • wavy (волнистый) — She has beautiful wavy hair.

Алексей, переводчик технической документации:

Однажды мне поручили перевести спецификацию нового промышленного оборудования. Документ содержал множество описаний физических параметров деталей — от миниатюрных электронных компонентов до массивных металлических корпусов. Мой словарный запас прилагательных, описывающих размер и форму, оказался недостаточным.

После неудачной первой версии перевода я создал для себя систематизированный глоссарий прилагательных по физическим свойствам. Это полностью изменило качество моей работы! Через месяц заказчик отметил: "Ваши переводы стали невероятно точными и информативными. Инженеры больше не задают уточняющих вопросов". Именно тогда я понял, что владение специализированными прилагательными — не роскошь, а профессиональная необходимость для технического переводчика.

Прилагательные для описания физических свойств:

  • hard (твёрдый) — Diamonds are extremely hard.
  • soft (мягкий) — The pillow is soft and comfortable.
  • smooth (гладкий) — The surface of the table is smooth.
  • rough (шероховатый) — The bark of the tree feels rough.
  • light (лёгкий) — This backpack is very light to carry.
  • heavy (тяжёлый) — The box is too heavy for me to lift.
  • solid (твёрдый, плотный) — Ice is the solid state of water.
  • liquid (жидкий) — Water is in a liquid state at room temperature.
  • gaseous (газообразный) — Oxygen is in a gaseous state under normal conditions.
  • transparent (прозрачный) — The glass is completely transparent.
  • opaque (непрозрачный) — The curtains are opaque and block out light.
  • translucent (полупрозрачный) — The frosted glass is translucent.
  • brittle (хрупкий) — Dry leaves are brittle and easily broken.
  • flexible (гибкий) — Rubber bands are flexible.
  • rigid (жёсткий, неподатливый) — The steel frame is rigid and won't bend.
  • sharp (острый) — Be careful, the knife is very sharp.
  • blunt (тупой) — This pencil is too blunt to write with.
  • porous (пористый) — Sponges have a porous structure.
  • dense (плотный) — Lead is a dense metal.

Цвета, оттенки и эмоциональные прилагательные

Цвета и эмоции тесно взаимосвязаны в человеческом восприятии. Владение богатым спектром прилагательных в этих категориях позволяет создавать яркие образы и точно передавать настроение в письменной и устной речи. 🎨

Основные цвета и их оттенки:

Базовый цвет Оттенки Перевод
Red crimson, scarlet, burgundy, maroon малиновый, алый, бордовый, тёмно-бордовый
Blue navy, azure, turquoise, indigo тёмно-синий, лазурный, бирюзовый, индиго
Green olive, emerald, lime, sage оливковый, изумрудный, лаймовый, шалфейный
Yellow amber, golden, lemon, mustard янтарный, золотой, лимонный, горчичный
Purple lavender, violet, lilac, mauve лавандовый, фиолетовый, сиреневый, розовато-лиловый
Brown chocolate, coffee, caramel, tan шоколадный, кофейный, карамельный, светло-коричневый
Neutral beige, cream, ivory, khaki бежевый, кремовый, цвет слоновой кости, хаки

Дополнительные прилагательные для описания цветов:

  • bright (яркий) — She wore a bright red dress to the party.
  • dark (тёмный) — The room was painted in dark blue.
  • light (светлый) — I prefer light colors for summer clothing.
  • pale (бледный) — The walls were painted a pale yellow.
  • vivid (насыщенный) — The tropical fish had vivid colors.
  • dull (тусклый) — The paint has become dull over time.
  • fluorescent (флуоресцентный) — He wore fluorescent green for visibility.
  • metallic (металлический) — The car has a metallic silver finish.
  • iridescent (переливающийся) — The butterfly's wings were iridescent in the sunlight.

Эмоциональные прилагательные:

Положительные эмоции:

  • happy (счастливый) — She felt happy after receiving good news.
  • joyful (радостный) — The children were joyful on Christmas morning.
  • delighted (восхищённый) — I'm delighted with your progress.
  • ecstatic (в восторге) — He was ecstatic when he won the competition.
  • content (довольный) — She feels content with her simple life.
  • cheerful (весёлый) — He's always cheerful in the morning.
  • excited (взволнованный) — The children were excited about the trip.
  • grateful (благодарный) — I'm grateful for your help.
  • proud (гордый) — Parents were proud of their children's achievements.
  • hopeful (полный надежды) — She remained hopeful despite the challenges.
  • optimistic (оптимистичный) — He's optimistic about the future.
  • relieved (испытывающий облегчение) — She felt relieved when the exam was over.

Отрицательные эмоции:

  • sad (грустный) — The movie had a sad ending.
  • angry (сердитый) — He became angry when they broke the rules.
  • furious (в ярости) — She was furious about the unfair treatment.
  • frustrated (разочарованный) — I'm frustrated with the lack of progress.
  • disappointed (разочарованный) — He felt disappointed by the results.
  • upset (расстроенный) — She was upset about losing her phone.
  • anxious (тревожный) — Students often feel anxious before exams.
  • nervous (нервный) — I'm nervous about my speech tomorrow.
  • scared (испуганный) — The children were scared of the thunder.
  • terrified (в ужасе) — She was terrified of heights.
  • jealous (ревнивый) — He felt jealous when she talked to other guys.
  • envious (завистливый) — I'm envious of your cooking skills.
  • ashamed (пристыженный) — He felt ashamed of his behavior.
  • guilty (виноватый) — She felt guilty about lying.
  • embarrassed (смущённый) — He was embarrassed by his mistake.

Нейтральные или смешанные эмоции:

  • surprised (удивлённый) — I was surprised by the unexpected gift.
  • shocked (шокированный) — They were shocked by the news.
  • confused (сбитый с толку) — The instructions left me confused.
  • curious (любопытный) — Children are naturally curious.
  • interested (заинтересованный) — She's interested in astronomy.
  • bored (скучающий) — The students looked bored during the lecture.
  • indifferent (равнодушный) — He seemed indifferent to the criticism.
  • skeptical (скептический) — I'm skeptical about those claims.
  • cautious (осторожный) — Be cautious when investing money.
  • nostalgic (ностальгический) — The old songs made him feel nostalgic.

Практические советы по использованию прилагательных

Знание большого количества прилагательных — лишь половина успеха. Важно уметь правильно и уместно использовать их в речи для достижения максимального эффекта. 🎯

Сравнительные и превосходные степени прилагательных:

  • Односложные прилагательные: small – smaller – smallest, big – bigger – biggest
  • Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y: happy – happier – happiest, lazy – lazier – laziest
  • Многосложные прилагательные: beautiful – more beautiful – most beautiful, interesting – more interesting – most interesting
  • Исключения: good – better – best, bad – worse – worst, far – farther/further – farthest/furthest

Порядок прилагательных в английском предложении:

В английском языке существует определённый порядок расположения прилагательных перед существительным:

  1. Мнение (beautiful, nice, awful)
  2. Размер (big, small, tiny)
  3. Возраст/состояние (old, new, young)
  4. Форма (round, square, rectangular)
  5. Цвет (red, blue, green)
  6. Происхождение (American, Japanese, French)
  7. Материал (wooden, plastic, cotton)
  8. Назначение (sleeping [bag], cooking [oil])

Пример: "She bought a beautiful small antique round black Chinese wooden table." (Она купила красивый маленький старинный круглый чёрный китайский деревянный стол.)

Советы по эффективному использованию прилагательных:

  • Избегайте перегруженности. Использование слишком многих прилагательных может сделать предложение тяжеловесным и сложным для восприятия. Выбирайте самые важные и информативные.
  • Применяйте градацию. Для усиления эффекта используйте прилагательные с нарастающей интенсивностью: good → excellent → outstanding → exceptional.
  • Учитывайте коннотации. Многие прилагательные имеют положительные или отрицательные оттенки значения: "curious" (любознательный) vs "nosy" (любопытный в негативном смысле).
  • Используйте контекстно-зависимые прилагательные. Некоторые прилагательные меняют значение в зависимости от контекста: "She is a big fan" (большой поклонник) vs "He lives in a big house" (большой дом).
  • Практикуйте составные прилагательные. Они помогают сделать описание более точным: "blue-eyed" (голубоглазый), "time-consuming" (трудоёмкий).
  • Учите коллокации. Некоторые прилагательные традиционно сочетаются с определёнными существительными: "heavy rain" (сильный дождь), "strong wind" (сильный ветер).

Упражнения для расширения словарного запаса прилагательных:

  • Тематические ассоциации. Выберите тему (например, "осень") и запишите все связанные с ней прилагательные: colorful, crisp, cool, golden, etc.
  • Замена шаблонных прилагательных. Возьмите текст и замените общие прилагательные (good, bad, nice) на более конкретные и выразительные.
  • Описание изображений. Выберите фотографию и опишите её, используя как можно больше разнообразных прилагательных.
  • Ведение словаря синонимов. Составьте список часто используемых прилагательных и подберите к каждому 3-5 синонимов с разными оттенками значения.
  • Метод карточек. Создайте карточки с прилагательными на английском языке с одной стороны и переводом или определением с другой.

Освоение 250+ английских прилагательных — это не просто механическое запоминание слов, а развитие особого языкового мышления. Разнообразие прилагательных в вашей речи отражает глубину восприятия окружающего мира и способность замечать детали. Помните: каждое новое прилагательное в вашем словаре — это дополнительный оттенок на вашей лингвистической палитре, позволяющий создавать точные, яркие и запоминающиеся образы, которые помогут вам быть убедительными и понятыми в любой коммуникативной ситуации.

