Neither-Nor и Either-Or: правила использования в английском языке

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к экзаменам на знание английского языка (например, IELTS) Английский язык полон коварных грамматических конструкций, и среди них особое место занимают "Neither-Nor" и "Either-Or". Эти парные союзы часто вызывают затруднения даже у опытных изучающих. "Ни то, ни другое" или "либо то, либо другое" — казалось бы, всё просто, но на практике студенты сталкиваются с целым рядом нюансов: от порядка слов до согласования глагола. Эта статья поможет разложить по полочкам все правила и особенности использования этих конструкций, чтобы вы могли применять их безошибочно и естественно. 🎯

Прежде чем погрузиться в тонкости употребления этих конструкций, важно понять их базовую роль в языке. "Either-Or" и "Neither-Nor" — это парные союзы (correlative conjunctions), которые используются для связи равнозначных элементов в предложении.

"Either-Or" выражает выбор между двумя альтернативами, где возможен только один вариант:

Either we go to the cinema or we stay at home. — Либо мы идём в кино, либо остаёмся дома.

You can have either tea or coffee. — Ты можешь выбрать либо чай, либо кофе.

"Neither-Nor" выражает отрицание обеих альтернатив:

Neither John nor Mike came to the party. — Ни Джон, ни Майк не пришли на вечеринку.

She speaks neither French nor German. — Она не говорит ни по-французски, ни по-немецки.

Мария, преподаватель английского языка высшей категории: Помню случай с моим студентом Алексеем, готовившимся к IELTS. В его эссе я обнаружила предложение: "Either the government will take measures or people will suffer from pollution." Технически предложение было верным, но звучало неестественно. Я объяснила Алексею, что носители языка часто используют "either... or" в более коротких конструкциях. Для сложных предложений лучше использовать "If... then" или другие конструкции условного наклонения. После нескольких упражнений Алексей начал чувствовать разницу и получил 7.5 баллов за письменную часть!

Основные правила использования этих конструкций:

Правило Either-Or Neither-Nor Значение Одно или другое (выбор) Не одно и не другое (двойное отрицание) Отрицание в предложении Обычно не требуется Заключено в самой конструкции Позиция в предложении Either + первый вариант + or + второй вариант Neither + первый вариант + nor + второй вариант Синтаксические требования Элементы после either и or должны быть одинаковой грамматической формы Элементы после neither и nor должны быть одинаковой грамматической формы

Важно помнить, что "neither-nor" уже содержит отрицание, поэтому не требует дополнительных отрицательных элементов в предложении. Распространённая ошибка — добавление "not" к глаголу в таких конструкциях.

❌ Неверно: Neither John nor Mike didn't come to the party. ✅ Верно: Neither John nor Mike came to the party.

Конструкции Neither Nor и Either Or: основные функции

Парные союзы "Either-Or" и "Neither-Nor" обладают широким спектром функций в английском языке, что делает их незаменимыми для выражения определённых смысловых оттенков. 🔍

Основные функции "Either-Or":

Выражение выбора между двумя альтернативами: "You can either walk or take a bus to school." (Ты можешь либо пойти пешком, либо поехать на автобусе в школу.) Указание на взаимоисключающие возможности: "Either he's lying or he's mistaken." (Либо он лжёт, либо он ошибается.) Обозначение равнозначности вариантов: "You can sit either here or there." (Ты можешь сесть либо здесь, либо там.)

Основные функции "Neither-Nor":

Отрицание обоих вариантов: "I like neither seafood nor spicy dishes." (Мне не нравятся ни морепродукты, ни острые блюда.) Усиление отрицания: "She is neither interested nor motivated to learn English." (Она ни заинтересована, ни мотивирована изучать английский.) Создание баланса в отрицательных утверждениях: "Neither the director nor the actors were aware of the script changes." (Ни режиссёр, ни актёры не знали об изменениях в сценарии.)

Интересно, что эти конструкции могут соединять различные части речи и даже целые предложения, но при этом необходимо сохранять параллелизм структур.

Параллелизм структур означает, что элементы после "either/neither" и "or/nor" должны быть одинаковой грамматической формы:

Существительные: "Either John or Mary will help you." (Либо Джон, либо Мэри поможет тебе.)

Глаголы: "He can either swim or run." (Он может либо плавать, либо бегать.)

Прилагательные: "The restaurant is neither expensive nor fancy." (Ресторан ни дорогой, ни шикарный.)

Предложные группы: "The book is either in the living room or in the study." (Книга либо в гостиной, либо в кабинете.)

Придаточные предложения: "Either you tell the truth or I will have to report you." (Либо ты говоришь правду, либо мне придется сообщить о тебе.)

Важно отметить, что "Either" и "Neither" могут также выступать в роли местоимений и определителей:

🔹 Как местоимения: "I don't like either of these books." (Мне не нравится ни одна из этих книг.) 🔹 Как определители: "Neither answer is correct." (Ни один из ответов не является правильным.)

Особенности согласования подлежащего и сказуемого

Одной из наиболее сложных граней использования конструкций "Either-Or" и "Neither-Nor" является правильное согласование подлежащего и сказуемого. Здесь действуют особые правила, требующие внимания. 📝

Основное правило согласования гласит: если "either-or" или "neither-nor" соединяют два подлежащих, глагол согласуется с ближайшим к нему подлежащим.

Однако на практике всё несколько сложнее:

Ситуация Правило Пример Оба подлежащих в единственном числе Глагол в единственном числе Either Tom or John is going to speak. <br> Neither the manager nor the assistant has the key. Оба подлежащих во множественном числе Глагол во множественном числе Either the students or the teachers are responsible. <br> Neither the cats nor the dogs were fed. Одно подлежащее в единственном числе, другое — во множественном Глагол согласуется с ближайшим подлежащим Either the teacher or the students are going to present the project. <br> Neither the students nor the teacher is happy about the deadline. Подлежащие разных лиц (я, ты, он и т.д.) Глагол согласуется с ближайшим подлежащим Either you or I am going to win. <br> Neither he nor you are eligible for the position.

Алексей, переводчик и редактор технической документации: Работая над переводом контракта, я столкнулся с предложением, содержащим сложное согласование с "neither-nor": "Neither the contractor nor its employees are liable for any damages". Клиент поправил меня, когда я перевел это, используя единственное число глагола. Я думал, что "contractor" как ближайшее подлежащее требует "is". Но оказалось, что в юридическом английском часто используют множественное число глагола после "neither-nor", если хотя бы одно из подлежащих множественного числа. После этого случая я создал для себя шпаргалку с примерами согласования, которой пользуюсь до сих пор при работе с деловыми текстами.

В формальном английском строго соблюдается правило согласования с ближайшим подлежащим, однако в разговорном языке можно встретить отклонения:

Формально верно: "Neither the CEO nor the managers were informed." (Ни генеральный директор, ни менеджеры не были проинформированы.)

В разговорной речи иногда: "Neither the CEO nor the managers was informed." (хотя это считается грамматически некорректным)

Для сложных случаев, особенно в формальном письме, многие лингвисты рекомендуют перестроить предложение, чтобы избежать потенциальных ошибок:

Сложное согласование: "Either I or they are going to be held responsible." Перестроенное предложение: "Either they will be held responsible, or I will."

Помните также, что когда "either" и "neither" используются как местоимения или определители (без "or"/"nor"), они всегда требуют единственного числа глагола:

"Either of the options is acceptable." (Любой из вариантов приемлем.)

"Neither of these methods works well." (Ни один из этих методов не работает хорошо.)

Сравнение Neither Nor и Either Or: когда что применять

Выбор между "Either-Or" и "Neither-Nor" может существенно повлиять на смысл высказывания. Понимание ситуаций, в которых следует использовать каждую из этих конструкций, критически важно для точной коммуникации. 🧠

Ключевые различия в применении:

Положительный выбор vs. отрицание: "Either-Or" предлагает выбор между вариантами, в то время как "Neither-Nor" отрицает оба варианта. Логика высказывания: "Either-Or" подразумевает логическое "ИЛИ" (один из вариантов), а "Neither-Nor" — логическое "И" в отрицании (не один И не другой). Контекст использования: "Either-Or" чаще используется в контексте предложения выбора или возможностей, тогда как "Neither-Nor" — для выражения двойного отрицания или исключения обоих вариантов.

Анализ ситуаций использования:

Используйте "Either-Or", когда:

Предлагаете выбор: "You can either stay or leave." (Ты можешь либо остаться, либо уйти.)

Указываете на альтернативы: "Either we find a solution today, or we postpone the project." (Либо мы найдем решение сегодня, либо отложим проект.)

Выражаете условия: "Either you apologize, or our friendship is over." (Либо ты извинишься, либо нашей дружбе конец.)

Используйте "Neither-Nor", когда:

Отрицаете обе возможности: "He is neither rich nor famous." (Он ни богат, ни знаменит.)

Выражаете отсутствие качеств: "The movie was neither interesting nor educational." (Фильм не был ни интересным, ни познавательным.)

Подчеркиваете полное исключение: "Neither time nor money can solve this problem." (Ни время, ни деньги не могут решить эту проблему.)

Важно учитывать тонкие оттенки значений, которые могут передаваться этими конструкциями. Например, предложение "Either John or Mary will attend the conference" (Либо Джон, либо Мэри посетит конференцию) подразумевает, что один из них обязательно будет присутствовать, но не оба. Тогда как "Neither John nor Mary will attend the conference" (Ни Джон, ни Мэри не посетят конференцию) исключает присутствие обоих.

Существуют также идиоматические выражения с этими конструкциями:

"Either way" — в любом случае

"Either... or..." — либо... либо...

"Neither here nor there" — ни к селу ни к городу (неуместно, не имеет отношения к делу)

"Neither fish nor fowl" — ни рыба ни мясо (нечто неопределенное)

Распространенная ошибка — смешение "either" с "too" и "neither" с "also" в ответных репликах:

A: "I don't like coffee." (Мне не нравится кофе.) B: "Neither do I." (Мне тоже.) [корректно] ❌ B: "Either do I." [некорректно]

A: "I like tea." (Мне нравится чай.) B: "I do too." (Мне тоже.) [корректно] ❌ B: "Neither don't I." [некорректно]

Практические примеры использования в речи и письме

Теория без практики малополезна, особенно когда речь идет о таких нюансных конструкциях как "Either-Or" и "Neither-Nor". Рассмотрим примеры их использования в различных языковых ситуациях, от повседневных диалогов до формальной письменной речи. 👩‍💼👨‍💼

В повседневных разговорах:

"I'll either call you tonight or send you a message." (Я либо позвоню тебе сегодня вечером, либо отправлю сообщение.)

"Neither my brother nor my sister enjoys winter sports." (Ни мой брат, ни моя сестра не любят зимние виды спорта.)

"Either we leave now or we'll be late." (Либо мы уходим сейчас, либо опоздаем.)

"I can go neither today nor tomorrow." (Я не могу пойти ни сегодня, ни завтра.)

В деловой переписке:

"The company will either increase production or outsource part of the work." (Компания либо увеличит производство, либо передаст часть работы на аутсорсинг.)

"Neither the deadline nor the budget can be changed at this stage." (На данном этапе нельзя изменить ни срок, ни бюджет.)

"Please respond either by email or by phone before Friday." (Пожалуйста, ответьте либо по электронной почте, либо по телефону до пятницы.)

"Neither party shall disclose confidential information to third parties." (Ни одна из сторон не должна раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам.)

В академическом письме:

"The research demonstrates that neither approach yields satisfactory results." (Исследование показывает, что ни один из подходов не дает удовлетворительных результатов.)

"Scholars must either accept this hypothesis or propose a viable alternative." (Ученые должны либо принять эту гипотезу, либо предложить жизнеспособную альтернативу.)

"Neither the methodology nor the findings of the previous study were replicated in our experiment." (Ни методология, ни результаты предыдущего исследования не были воспроизведены в нашем эксперименте.)

Реагирование с использованием "either" и "neither":

Особый случай использования — короткие ответы для выражения согласия или несогласия:

A: "I don't like horror movies." (Мне не нравятся фильмы ужасов.) B: "Neither do I." (Мне тоже не нравятся.)

A: "I haven't been to Paris." (Я не был в Париже.) B: "Neither have I." (Я тоже не был.)

A: "I can't swim." (Я не умею плавать.) B: "I can't either." (Я тоже не умею.)

Частые ошибки и их исправление:

❌ "Neither I like chocolate nor ice cream." (Неверный порядок слов) ✅ "I like neither chocolate nor ice cream." (Я не люблю ни шоколад, ни мороженое.)

❌ "Either the manager or the employees is wrong." (Неверное согласование) ✅ "Either the manager or the employees are wrong." (Либо менеджер, либо сотрудники ошибаются.)

❌ "Neither my sister nor my brother doesn't like sports." (Двойное отрицание) ✅ "Neither my sister nor my brother likes sports." (Ни моя сестра, ни мой брат не любят спорт.)

Для лучшего усвоения этих конструкций полезно создавать свои собственные примеры, основанные на личном опыте или интересах. Например:

"I can either watch a documentary or read a book tonight." (Сегодня вечером я могу либо посмотреть документальный фильм, либо почитать книгу.)

"Neither my manager nor my colleagues understand the complexity of this project." (Ни мой менеджер, ни мои коллеги не понимают сложность этого проекта.)

Постепенно включая эти конструкции в свою речь и письмо, вы не только сделаете их более точными и выразительными, но и продемонстрируете более высокий уровень владения английским языком. 🌟