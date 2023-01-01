45 фразовых глаголов с get: ключ к свободному английскому#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и ученики, изучающие английский язык.
- Преподаватели английского языка и желающие улучшить свои методики.
Люди, желающие повысить уровень своего разговорного английского и общение с носителями языка.
Фразовые глаголы с "get" — настоящее сокровище для тех, кто стремится овладеть английским на уровне носителя. Эти маленькие языковые конструкции способны превратить базовое знание языка в живую, естественную речь, понятную англоговорящим во всем мире. Я собрал 45 самых полезных фразовых глаголов с "get", разложил их по полочкам и снабдил реальными примерами использования. Независимо от того, только ли вы начинаете изучать английский или уже свободно общаетесь и хотите отточить навыки — этот гид станет вашим надежным помощником. 🚀 Готовы превратить обычное "get" в мощный инструмент коммуникации?
Фразовые глаголы с Get: 45 конструкций в одном месте
Фразовый глагол "get" — один из самых универсальных инструментов английского языка. В сочетании с различными предлогами и наречиями, он создает десятки уникальных выражений, каждое со своим специфическим значением и областью применения.
Я разделил все 45 конструкций на смысловые категории для удобства изучения:
|Категория
|Примеры фразовых глаголов
|Общая концепция
|Движение и перемещение
|get in, get out, get away, get back
|Физическое движение в пространстве
|Достижение и приобретение
|get ahead, get along, get through
|Прогресс и успех в делах
|Отношения
|get together, get along with
|Социальные взаимодействия
|Изменение состояния
|get up, get over, get better
|Переход из одного состояния в другое
|Понимание и обучение
|get it, get the point
|Понимание информации
|Преодоление трудностей
|get over, get through
|Решение проблем и преодоление препятствий
Интересно отметить, что значение многих фразовых глаголов с "get" нельзя вывести просто сложив значения отдельных слов. Например, "get off" может означать "сойти с транспорта", "избежать наказания" или даже "получать удовольствие" в зависимости от контекста!
Дмитрий Соколов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Я помню свою студентку Марину, которая долго не могла запомнить разницу между похожими фразовыми глаголами. Мы создали систему карточек с цветовой кодировкой: зеленые для движения, синие для достижения целей, красные для отношений и так далее. Через месяц она не только запомнила значения, но и начала интуитивно правильно использовать их в речи. Ключ к успеху оказался прост — это систематизация и регулярная практика в реальных контекстах. Теперь я рекомендую этот метод всем своим студентам, и результаты впечатляют!
Изучение фразовых глаголов требует не только запоминания значений, но и понимания их грамматического поведения. Некоторые из них являются разделяемыми (split phrasal verbs), а другие — неразделяемыми (non-split phrasal verbs).
- Разделяемые: глагол и частица могут быть разделены дополнением (например, "get it on" или "get on it")
- Неразделяемые: глагол и частица нельзя разделить (например, "get along with someone")
Знание этих нюансов критически важно для правильного построения предложений и понимания текстов на английском языке. 📚
Базовые фразовые глаголы с Get для начинающих
Если вы только начинаете свой путь изучения английского языка, рекомендую сосредоточиться сначала на 10 самых базовых фразовых глаголах с "get". Овладев ими, вы сразу заметите, как ваша речь становится более естественной и менее "учебной".
Get up — вставать, подниматься I get up at 7 AM every day. — Я встаю в 7 утра каждый день.
Get on — садиться в транспорт We got on the bus at the main station. — Мы сели на автобус на главной станции.
Get off — выходить из транспорта Don't forget to get off at the next stop. — Не забудь выйти на следующей остановке.
Get back — возвращаться When did you get back from your vacation? — Когда ты вернулся из отпуска?
Get together — собираться, встречаться Let's get together this weekend. — Давай встретимся в эти выходные.
Get along with — ладить с кем-то I get along with my new colleagues very well. — Я отлично лажу с моими новыми коллегами.
Get over — преодолеть, пережить It took me months to get over my fear of public speaking. — Мне потребовались месяцы, чтобы преодолеть страх публичных выступлений.
Get away — убежать, уехать отдохнуть We need to get away for a few days. — Нам нужно уехать на несколько дней.
Get out — выходить, выбираться Get out of the house! It's on fire! — Выбирайтесь из дома! Он горит!
Get through — пережить трудности, закончить How did you get through your exams? — Как ты пережил экзамены?
Важный совет для эффективного изучения: используйте мнемонические ассоциации и визуализацию. Например, представляйте как вы буквально "get up" — поднимаетесь с кровати, или "get back" — возвращаетесь домой.
Для начинающих критически важно понять, что фразовые глаголы часто используются в повседневной речи вместо их более формальных синонимов:
|Фразовый глагол
|Формальный эквивалент
|Get up
|Rise
|Get back
|Return
|Get over
|Overcome
|Get together
|Assemble, gather
|Get along with
|Maintain harmonious relations with
Старайтесь практиковать эти фразовые глаголы в разных временах и формах. Помните, что правила образования времен те же, что и для обычного глагола "get" (get – got – got/gotten). 🕒
20 самых употребляемых get-конструкций с контекстом
Перейдем к расширенному списку самых частотных фразовых глаголов с "get" и рассмотрим их в реальных контекстах употребления. Именно эти конструкции вы будете регулярно встречать в фильмах, песнях, книгах и разговорах с носителями языка.
Get across — объяснить, донести мысль Context: "I'm having trouble getting my point across in this email. Could you help me rephrase it?"
Get ahead — преуспеть, продвинуться Context: "To get ahead in this company, you need to be proactive and take initiative."
Get along — ладить, хорошо проводить время Context: "My son gets along great with his new roommate at college."
Get around — 1) перемещаться; 2) обойти правило Context: "It's easy to get around London using public transport." / "He always finds a way to get around the rules."
Get at — намекать, подразумевать Context: "I'm not sure what you're getting at with these questions."
Get away with — избежать наказания Context: "The thief got away with the stolen jewelry because no one saw his face."
Get by — справляться, выживать Context: "We're just getting by on one salary since my wife lost her job."
Get down to — серьезно заняться чем-то Context: "Let's get down to business and discuss the budget."
Get in — 1) войти; 2) прибыть; 3) быть принятым Context: "What time did you get in last night?" / "She got in to Harvard on a scholarship."
Get into — 1) начать увлекаться; 2) попасть в неприятность Context: "He's recently gotten into photography." / "Don't get into trouble while I'm gone."
Get off — 1) выйти из транспорта; 2) избежать наказания Context: "Get off at the next station." / "He got off with just a warning from the police."
Get on with — 1) продолжать делать; 2) ладить с кем-то Context: "Let's get on with the meeting." / "How do you get on with your new boss?"
Get out of — 1) выйти; 2) избежать обязанности Context: "Get out of the car slowly." / "He's trying to get out of doing his homework."
Get over — 1) преодолеть болезнь/трудность; 2) смириться Context: "It took me a week to get over the flu." / "I can't get over how expensive everything is here."
Get rid of — избавиться Context: "We need to get rid of these old newspapers."
Get through — 1) пережить трудный период; 2) дозвониться Context: "How did you get through your divorce?" / "I couldn't get through to the customer service."
Get up to — заниматься чем-то (часто подозрительным) Context: "What have the kids been getting up to while we were out?"
Get together — встретиться, собраться Context: "Let's get together for lunch next week."
Get around to — наконец заняться отложенным делом Context: "I finally got around to cleaning the garage last weekend."
Get back at — отомстить Context: "He's planning to get back at his colleagues for that practical joke."
При изучении этих конструкций полезно обращать внимание на их функционал в разных регистрах речи. Некоторые из них более формальны и уместны в деловой среде (get down to business), другие характерны для неформального общения (get back at someone). 🗣️
Как фразовые глаголы с Get меняют значение в речи
Уникальная особенность фразовых глаголов с "get" — их смысловая трансформация в зависимости от контекста, тональности разговора и даже интонации говорящего. Один и тот же фразовый глагол может выражать совершенно разные концепции.
Рассмотрим несколько примеров таких метаморфоз:
Get over Базовое значение: преодолеть, пережить I need time to get over my breakup. — Мне нужно время, чтобы пережить расставание. Дополнительное значение: смириться, принять I can't get over how expensive this restaurant is! — Не могу смириться с тем, какой дорогой этот ресторан! Физическое значение: перелезть, перепрыгнуть The cat got over the fence easily. — Кошка легко перепрыгнула через забор.
Get off Базовое значение: выйти из транспорта We need to get off at the next station. — Нам нужно выйти на следующей станции. Юридическое значение: избежать наказания He got off with just a fine instead of jail time. — Он отделался только штрафом вместо тюремного заключения. Неформальное значение: получать удовольствие (часто в сленге) He gets off on making people laugh. — Ему нравится смешить людей.
Get around Базовое значение: передвигаться по городу/местности It's easy to get around London using the Tube. — По Лондону легко передвигаться на метро. Значение "обхода правил": найти способ избежать правил There's no getting around the fact that we need more funding. — Нельзя обойти тот факт, что нам нужно больше финансирования. Социальное значение: быть общительным, встречаться со многими людьми She gets around in artistic circles. — Она вращается в художественных кругах.
Анна Петрова, переводчик-синхронист Однажды на международной конференции произошел забавный случай. Докладчик из США использовал фразу "We need to get down to the real issue here". Переводчик, недостаточно знакомый с фразовыми глаголами, перевел это буквально как "нам нужно спуститься к настоящей проблеме". Аудитория была в замешательстве, пока я не вмешалась и не пояснила, что "get down to" означает "приступить к обсуждению". Такие моменты наглядно показывают, почему фразовые глаголы требуют особого внимания: их буквальный перевод часто приводит к комичным или даже опасным недоразумениям. Теперь, готовясь к каждой конференции, я составляю список потенциальных фразовых глаголов по теме выступления.
Интересно, что значение фразового глагола может меняться не только в разных контекстах, но и в разных англоязычных странах. Например:
|Фразовый глагол
|Британский английский
|Американский английский
|Get round to
|Наконец заняться отложенным делом
|То же значение, но чаще используется форма "get around to"
|Get about
|Передвигаться (особенно о пожилых людях)
|Менее распространено, чаще используется "get around"
|Get off with
|Флиртовать, целоваться с кем-то (сленг)
|Не используется в этом значении
|Get on
|Вести дела, развиваться ("How are you getting on?")
|Чаще используется "get along" в этом контексте
Нельзя игнорировать и формальность или неформальность фразовых глаголов с "get". В официальной письменной речи часто используются их более формальные синонимы, а в разговорной — практически всегда предпочтение отдается фразовым глаголам. 🖋️
Практикум: фразовые глаголы Get в реальных ситуациях
Теория без практики мертва. Давайте рассмотрим, как фразовые глаголы с "get" встречаются в типичных жизненных ситуациях и как их правильно использовать.
Ситуация 1: Деловая встреча
- "Let's get down to business." — Давайте приступим к делу.
- "I hope we can get through all these points today." — Надеюсь, мы сможем пройти все эти пункты сегодня.
- "We need to get across our main message clearly." — Нам нужно четко донести наше основное сообщение.
- "I'll get back to you with those figures tomorrow." — Я вернусь к вам с этими цифрами завтра.
- "Let's get together next week to follow up." — Давайте встретимся на следующей неделе для продолжения.
Ситуация 2: Путешествие
- "We need to get to the airport by 6 AM." — Нам нужно добраться до аэропорта к 6 утра.
- "Don't forget to get off at Central Station." — Не забудь выйти на Центральном вокзале.
- "How do you get around in this city?" — Как ты передвигаешься по этому городу?
- "We got in to Paris last night." — Мы прибыли в Париж вчера вечером.
- "Let's get away for the weekend." — Давай уедем на выходные.
Ситуация 3: Решение проблем
- "How can we get out of this mess?" — Как мы можем выбраться из этой неразберихи?
- "I can't get through to customer service." — Я не могу дозвониться в службу поддержки.
- "We need to get rid of these bugs in the software." — Нам нужно избавиться от этих ошибок в программном обеспечении.
- "Let's get over this disagreement and move forward." — Давайте преодолеем это разногласие и двинемся дальше.
- "How did you get by without electricity for three days?" — Как ты справлялся без электричества три дня?
Для эффективной практики применяйте метод погружения: пытайтесь не просто запомнить фразовые глаголы, а активно использовать их в речи и письме. Вот несколько практических упражнений:
- Замена в тексте: Возьмите любой текст на английском и попробуйте заменить обычные глаголы на соответствующие фразовые с "get".
- Ситуационные диалоги: Придумайте и проиграйте диалоги для типичных ситуаций (в ресторане, в офисе, на вокзале), используя как можно больше фразовых глаголов с "get".
- Дневник фразовых глаголов: Ведите дневник, где каждый день будете записывать 3-5 предложений с новыми фразовыми глаголами на основе событий вашего дня.
- Ассоциативные карты: Создайте визуальные карты, где центром будет "get", а от него будут расходиться лучи к различным частицам с примерами использования.
- Челлендж "Один день — один глагол": Каждый день фокусируйтесь на одном фразовом глаголе и старайтесь использовать его во всех возможных значениях и контекстах.
Помните, что лучший способ запомнить фразовый глагол — это встретить его в контексте, который имеет для вас эмоциональное значение. Поэтому читайте книги, смотрите сериалы и общайтесь с носителями языка! 🌐
Освоение фразовых глаголов с "get" открывает новый уровень владения английским языком. Эти 45 конструкций — не просто набор слов для запоминания, а ключи к аутентичной коммуникации. Начните с базовых фразовых глаголов, постепенно добавляйте новые и обязательно практикуйте их в живой речи. Помните: носители языка оценивают не количество слов в вашем словаре, а естественность вашей речи. Именно фразовые глаголы придают ей ту легкость и непринужденность, которая отличает продвинутого говорящего от новичка.