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ИИ может находить местоположение, используя фото из соцсетей.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
22 Янв 2025
2 мин
4
Новости IT

ИИ может находить местоположение, используя фото из соцсетей.

Содержание

Бостонская компания Graylark Technologies представила GeoSpy — ИИ-инструмент, который точно определяет местоположение фото за считанные секунды.

Главное:

  • Компания Graylark Technologies разработала инструмент ИИ GeoSpy для определения местоположения по фотографиям.
  • GeoSpy обучен на миллионах изображений и может распознавать уникальные географические маркеры.
  • Доступ к инструменту теперь открыт только для правоохранительных органов из-за его потенциального неправомерного использования.

Технология GeoSpy и ее возможности

GeoSpy, разработка компании Graylark Technologies, представляет собой мощный инструмент искусственного интеллекта, который способен с высокой точностью определять местоположение фотографий за считанные секунды. Его работа основана на анализе различных характеристик изображений, таких как растительность, архитектура и расстояния между объектами. Этот инструмент обучен на миллионах изображений со всего мира, что позволяет ему распознавать уникальные географические маркеры, включая архитектурные стили и особенности почвы.

В зависимости от контекста, GeoSpy может демонстрировать высокую точность в определении местоположения, однако его эффективность заметно снижается при анализе фото с низким разрешением или без характерных особенностей. Четкость и качество изображения играют критическую роль в возможности инструмента идентифицировать географию.

Проблемы безопасности и ограниченный доступ

К сожалению, с момента начала использования GeoSpy выявились опасения относительно его применения в неправомерных целях. Некоторые пользователи начали использовать инструмент для слежки за людьми и планирования преступных действий. Это побудило Graylark Technologies принять решение об ограничении доступа к GeoSpy только для правоохранительных органов и государственных учреждений. Данный шаг, безусловно, справедлив, учитывая потенциальные угрозы, связанные с вторжением в частную жизнь и правами человека.

Важно отметить, что подобные инструменты могут создавать нового рода риски и угрозы. Это поднимает вопросы о необходимости строгих норм и правил, регулирующих использование технологий, о которых общество еще только начинает осознавать.

Перспективы использования ИИ в правоохранительных органах

Несмотря на ограничение доступа, эксперты IT-World подчеркивают, что GeoSpy не станет последним решением на рынке. Технологии искусственного интеллекта продолжают развиваться, и аналогичные инструменты могут быть разработаны в будущем. Целесообразно, чтобы такие технологии использовались с соблюдением этических норм и под строгим надзором.

Интересно, что аналогичные подходы к данным разрабатывает Центральное разведывательное управление США, где используют ИИ для анализа поведения мировых лидеров. Это открывает новые горизонты для понимания международной политики и взаимодействия между странами.

В заключение, такие технологии, как GeoSpy, иллюстрируют, как ИИ может быть использован как инструмент для выявления важных данных, однако всегда стоит помнить о балансировке между инновациями и безопасностью, а также о необходимости соблюдения этических норм.

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