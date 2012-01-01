skypro-support@skyeng.ru
+7 499 704 21 32

Аналитик данных

Поможем стать востребованным специалистом и освоить Python, SQL, Excel и Power BI. А еще — выйти на удаленку и быть уверенными в будущем.
Получите бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме
Освоите самые базовые понятия из аналитики и поймете, подходит ли вам такой формат.
по внедрению ИИ в образование
№ 1
по версии Edtechs Awards 2025
1 год английского от
в подарок
Готовим к официальной аттестации от Минцифры
Точно знаем требования рынка, государства и времени. Готовим к тестам, помогаем получить сертификат.
Лицензия Л035-01298-77/00181469
Получите диплом
о профпереподготовке
Поможем с поиском работы
Бесплатный курс по нейросетям при покупке
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
Для работы аналитику данных необходимы:

Кто такой аналитик данных

Аналитик данных — это специалист, который помогает компаниям принимать решения на основе данных и находить точки роста бизнеса.
На курсе «Аналитик данных» вы освоите набор ключевых инструментов и научитесь решать реальные задачи специалиста — от построения отчетов и дашбордов до анализа метрик и A/B-тестов.

Он собирает информацию, очищает и структурирует ее, анализирует показатели, выявляет закономерности, формулирует и проверяет гипотезы, а затем оформляет выводы в отчетах и дашбордах.

Как аналитик данных помогает бизнесу

Аналитик изучает данные, чтобы повышать эффективность процессов, оптимизировать бюджеты, увеличивать прибыль и снижать риски для компаний.
PostgreSQL
Python
SQL
Excel
Google Таблицы
Pandas
Seaborn
На бесплатной диагностике составите пошаговый карьерный план и найдете себя в новой сфере аналитики данных

Какая зарплата у аналитиков данных на рынке труда

94 000 ₽
средняя зарплата у выпускников Skypro после курса «Аналитик данных»
>1000
выпускников уже нашли работу по новой профессии курса
17–64
такого возраста студенты проходят у нас курс
>10 000
вакансий на hh.ru
Такое количество выпадает по запросу «Аналитик данных» в поиске по всей России на январь 2026 года
Нашли работу 1040 выпускникам: все они прошли испытательный срок. Данные до января 2026 года
По данным hh.ru, средняя зарплата аналитика данных в Москве — 220 000 ₽. Сумма зависит от опыта и набора инструментов, которыми вы владеете: SQL, Python, Power BI
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17 лет. А самая старшая — Наталья Николаева, ей 64 года. Обе из Ростова-на-Дону
Как выглядит ваша идеальная работа?
Узнаете в тесте на профориентацию
5 мин.
бесплатно

Кому подойдет курс «Аналитик данных»

Всем, кто ищет себя
чтобы освоить новое дело, выйти на стабильный доход и работать удаленно.
Любителям таблиц
чтобы улучшить навыки и найти себя в профессии аналитика данных.
Новичкам без опыта
чтобы начать карьеру в сфере аналитики данных с нуля.
Начинающим аналитикам
которые хотят структурировать знания и ускорить карьерный рост.
Специалистам из смежных сфер
чтобы в работе принимать решения на основе данных.

Программа курса «Аналитик данных»

Таблицы и базовый анализ данных

Работа с формулами, очистка и объединение данных, сводные таблицы, базовые бизнес-метрики.
Тренажеры и симуляторы (Excel):
  • Анализ эффективности торговых точек
  • Анализ влияния технических сбоев и промоакций
Инструменты: Excel, Google Таблицы

Когортный анализ и юнит-экономика

Retention, churn, LTR, LTV, ARPU, ARPPU, юнит-модели и сценарный анализ. Сборка бизнес-калькуляторов.
Тренажеры и симуляторы (Excel):
  • Корректировка и доработка бизнес-калькулятора
Инструменты: Excel, Google Таблицы

Визуализация, дашборды и отчеты

Принципы визуализации, интерактивные дашборды, параметризация, подготовка аналитических отчетов и презентаций, работа с источниками данных и логика расчетов.
Тренажеры и симуляторы (Excel / Google Sheets):
  • Построение графиков и дашбордов
Инструменты: Excel, Google Таблицы, PowerPoint / Google Slides, Power BI, DataLens

Логика и аналитическое мышление

Причинно-следственные связи, проверка гипотез, логические операторы, корреляция и каузация в бизнесе.
Инструменты: логические модели, диаграммы, кейсы

Бизнес-метрики и продуктовая аналитика

Воронки, конверсии, DAU/WAU/MAU, маркетинговые и вирусные метрики, приоритизация и сторителлинг.
Инструменты: Excel, Google Таблицы

SQL-запросы в PostgreSQL

Фильтрация, агрегации, JOIN, подзапросы, CTE, оконные функции, анализ пользовательских и финансовых данных.
Тренажеры и симуляторы (SQL):
  • Работа с базой данных: базовые запросы
  • Аналитические SQL-запросы для бизнес-задач
  • Комплексный SQL-кейс
Инструменты: PostgreSQL, SQL

Теория вероятностей и статистика

Вероятности, распределения, базовая статистика, работа с выборками и выбросами.
Инструменты: Excel, Python

Центр карьеры: первый этап

  • Подготовитесь к поиску работы: создадите резюме, которое демонстрирует ваши навыки, научитесь отбирать подходящие вакансии и оцените свою готовность к трудоустройству
  • Узнаете, как успешно проходить собеседования

Python для аналитики данных

Основы Python, pandas, обработка и объединение данных, EDA, визуализация.
Тренажеры и симуляторы (Python):
  • Анализ и обработка данных на Python
  • Исследовательский анализ данных (EDA)
  • Аналитический кейс на Python
Инструменты: Python, Jupyter Notebook, pandas, matplotlib, seaborn

A/B-тесты и проверка гипотез

Дизайн экспериментов, t-тесты, критерий Манна — Уитни, множественные проверки, интерпретация результатов для бизнеса.
Инструменты: Python, pandas, SciPy

Дипломный проект

Комплексный анализ данных: SQL, Python, Excel, бизнес-калькулятор, отчет и рекомендации для бизнеса.
Инструменты: Excel, SQL, Python, презентации

Центр карьеры: финальный этап

1. Работа над ошибками