Курс «React-разработчик» с нуля

В вузе я пробовал себя в качестве менеджера в общепите. В какой-то момент даже казалось, что я хочу дальше развиваться в этой сфере. Так было до вуза и еще год после диплома. И вот я понял, что общепит и управление — это не мое. Я будто насильно заставлял себя верить в то, что это оно, но всё равно постоянно задумывался об IT.



Я начал искать бесплатные материалы в интернете по аналитике, но быстро понял, что мне нужен системный подход и четкая структура блоков в обучении. Моя девушка тогда учила английский в Skyeng, а я искал платные курсы — и очень быстро пришел к Skypro.

В начале всё давалось очень легко, но со временем блоки усложнились, требовалось больше времени на учебу. Если бы не Skypro, на получение того же уровня знаний потребовалось бы гораздо больше времени, гораздо.



На поиск ушло примерно полтора месяца. Это было сложно, так как IT-рынок в это время переживал не самый лучший момент в своей истории. Спустя 300 откликов и 15 собеседований я успешно выполнил тестовое и прошел все этапы отбора аналитиком в финансовый департамент, в компанию по продаже итальянской мужской одежды в Москве и Питере — и увеличил зарплату на 20%.