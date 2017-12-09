Проекты на GitHub с документацией: покажут работодателю вашу компетентность
Сервис для автоматической генерации экзаменационных билетов
Создадите приложение, которое по набору вопросов и тем случайным образом формирует экзаменационные билеты.
Результат:программа, которая генерирует билеты для разных предметов.
Технологии: Java (коллекции, работа с файлами, случайные числа, ООП).
Бот для напоминаний о событиях
Напишете бота, который запоминает дату и текст напоминания, а в назначенное время присылает сообщение. Бот умеет создавать, просматривать и удалять напоминания.
Результат: бот, который помогает не забывать о встречах и повседневных делах.
Технологии: Java, Telegram Bot API, работа с потоками, хранение данных в файлах или базе данных.
+ Командный проект: симуляция реальной разработки
Финансовый рекомендательный сервис для банка
Спроектируете и внедрите приложение, которое на основе транзакций клиента формирует персональные финансовые предложения.
Результат: серверное приложение с API для интеграции с банковскими системами.
Технологии: Java, Spring Boot, SQL, REST API, Swagger, Postman.
Серверная часть маркетплейса
Построите полноценную серверную часть для площадки объявлений: регистрация и авторизация пользователей, создание и поиск объявлений, комментарии, модерация.
Результат: готовое веб-приложение с документацией по API и базе данных.
Технологии:Java, Spring Boot, Spring Security, PostgreSQL, Docker, Maven, Git.
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Это направление — база
Fullstack-разработчик
Android-разработчик
Backend-разработчик
Frontend-разработчик
Тестировщик
DevOps
Потом сможете уйти в любую специализацию или расти в карьере на нынешнем месте.
Мы знаем, что нужно работодателю
Мы анализируем, что сейчас востребовано, и обновляем учебный контент. Так мы учим только актуальному.
Регулярно проводим исследование вакансий. Например, насколько много их сейчас на рынке. Затем делаем выводы и изучаем, какие стратегии приведут вас к работе быстрее.
1 раз в квартал →
100+ компаний-партнеров
доверяют нам подбор сильных кандидатов: приглашают выпускников на стажировки, проводят отборочные встречи и забирают лучших в свои команды.
От 3 лет
практики в консультировании у экспертов Skypro по трудоустройству. Они знают, как действовать на собеседовании, чтобы вас взяли.
Преподаватели, которые вас научат
Кирилл Кондрашкин
Опыт — 6+ лет. Сейчас — технический руководитель команды разработки в банке. Создает программы, которые каждый день обрабатывают тысячи новых заявок на ипотеку.
Ключевой навык Кирилла — погружать в детали энтерпрайзной разработки.
Илья Семёнов
Опыт в коммерческой разработке — 6+ лет. Работал в «Сбере», «Т-Банке», ВТБ, Deusche Telekom, «Уралсибе», Т1. Помог трудоустроиться 250+ выпускникам Skypro.
Ключевой навык Ильи — проявлять эмпатию и говорить понятным языком о сложном.
Эксперты-практики, которые работают в сфере Java-разработки и каждый день пишут надежный код для высоконагруженных систем.
В каждом домашнем задании вы будете добавлять изменения в общий код проекта — так же, как потом в реальной работе. Наставник оставляет комментарии по улучшению на той же платформе, где вы будете работать с будущими коллегами. Так вы и учитесь, и сразу готовитесь коммуницировать в команде.
Наставники проверяют работы и код (Code Review) по определенным критериям.
Дают развернутую обратную связь, отвечают на вопросы, конструктивно разбирают ошибки, подсказывают лучшие практики.
Индивидуальный подход: вы получаете не шаблонные ответы, а разбор лично вашей ситуации от практикующих специалистов.
Сразу после оплаты вы получаете доступ к нашей платформе — и тут же можете начать осваивать материал. Занятия и домашки открываются два раза в неделю, а еще регулярно проходят прямые эфиры с экспертами. Всё это — чтобы вы полноценно изучили новую сферу и нашли любимое дело.
Как проходит учеба
Света Шиманская
Руководительница продукта
Центр карьеры Skypro — команда консультантов с глубокой экспертизой в найме сотрудников. Они знают, каких специалистов ищут работодатели, — и помогают ими стать.
Начнете искать работу уже во время учебы
В центре карьеры научитесь:
презентовать себя
грамотно упаковывать свой опыт
отвечать на каверзные вопросы рекрутеров
выбирать только проверенных работодателей
Составим резюме
Сделаем два резюме: на hh.ru и зарубежной платформе — так вы сможете искать работу по всему миру. А еще проверим каждое по полному чек-листу из 40 пунктов.
Напишем сопроводительные письма
Расскажем, как формулировать короткие и точные тексты под конкретную компанию. Покажем, почему универсальные письма работают хуже, и научим адаптировать отклик под любую вакансию.
Проанализируем отказы и отклики
Вместе разберем путь от первого отклика до собеседования, выясним, что пошло не так, и проведем работу над ошибками.
Соберем портфолио
Сделаем портфолио из проектов — аналогов задач, востребованных на рынке труда. Сможете показать работодателям, что умеете.
Проведем тренировочное техническое собеседование с наставником
Там вы сможете ошибаться, задавать вопросы действующему руководителю команды из крупной компании — и отрабатывать навыки общения, полученные на курсе.
95%
выпускников находят реальную работу
53
дня — среднее время, за которое студенты находят работу
4–6
месяцев учебы достаточно, чтобы начинать искать работу
5000+
выпускников уже нашли работу
Предоставляем бессрочный доступ к курсу и бесплатное дообучение
Помогаем искать работу во время курса и еще 6 месяцев после
Центр карьеры регулярно приносит нам статистику по количеству выпускников, которые нашли работу. Мы знаем каждого по имени, фамилии и компании.
составите пошаговый план
поймете, как применить прошлый опыт
подберете направление под ваши способности и склонности
На бесплатной диагностике с консультантом обсудите свои перспективы:
Истории и отзывы выпускников
Точка А
После учебы в деревенской школе работала официанткой, бухгалтером и стюардессой. Получала мало, а в пандемию потеряла работу.
Точка Б
Получила приглашение от «СберТеха», прошла собеседование — и теперь работает в новой перспективной сфере.
Помогаем найти реальную работу с достойной зарплатой: учим проходить собеседования, упаковывать навыки в резюме и доводим до трудоустройства.
от 0000 ₽
ежемесячный платеж при рассрочке на 36 мес.
С нашей помощью соберете документы и вернете налог на образование после обучения.
Вернем 13% от стоимости
Хотите узнать обо всех вариантах оплаты обучения?
Наш эксперт поможет выбрать оптимальный вариант оплаты. Оставьте заявку, и мы забронируем с вами звонок.
Стоимость и варианты оплаты
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Оставьте свои данные и менеджер свяжется с вами
Без переплат
За 5 минут
Несколько способов оплаты
Разделим стоимость обучения на части. Это не дороже, чем оплатить сразу.
Оформим рассрочку онлайн с подтверждением по СМС.
Есть рассрочка от Skypro и еще нескольких партнеров.
Проходите курс сейчас, а платите потом с рассрочкой от Skypro и партнеров
Ответы на вопросы
Курс начинается с основ: установка инструментов, переменные, условия, циклы. Всё объясняем с нуля по шагам. Специальных знаний не нужно — только уверенное владение компьютером.
Java-разработчик в основном занимается серверной частью: обработкой запросов, хранением данных, безопасностью, нагрузками. На Java пишут крупные системы для банков и маркетплейсов — где важны надежность и стабильность.
Вы изучите Java Core, Spring Boot для создания веб-приложений, SQL и базы данных, Maven, Git, Docker, а также написание тестов и API. В конце сделаете Telegram-бота, банковское приложение и доску объявлений.
Spring Boot — это готовый набор инструментов, с которым проще создавать веб-приложения на Java. Вместо того чтобы писать много однотипного кода, вы используете готовые шаблоны и концентрируетесь на бизнес-логике. Почти все работодатели ждут от Java-разработчика знания Spring.
Нет, курс посвящен серверной части. Вы не будете верстать страницы или писать клиентские скрипты. Всё взаимодействие происходит через API — вы просто отдаете данные в нужном формате. Для тестирования API используете Postman, а не браузер.
Вы изучите SQL, научитесь создавать таблицы, связи между ними, накладывать ограничения, делать миграции и индексы. Также освоите подключение базы данных к приложению через Spring Data JPA и будете писать свои репозитории.
Многопоточность позволяет программе выполнять несколько задач одновременно. Например, обрабатывать сотни запросов от пользователей параллельно. На курсе вы разберетесь с потоками, синхронизацией, пулами потоков и ситуациями, когда они могут заблокировать друг друга. Это важный навык для работы с высоконагруженными системами.