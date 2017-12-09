В каждом домашнем задании вы будете добавлять изменения в общий код проекта — так же, как потом в реальной работе. Наставник оставляет комментарии по улучшению на той же платформе, где вы будете работать с будущими коллегами. Так вы и учитесь, и сразу готовитесь коммуницировать в команде.