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Курс «Java-разработчик» с нуля с трудоустройством

по внедрению ИИ в образование
№ 1
по версии Edtechs Awards 2025
Лицензия Л035-01298-77/00181469
Выдаем диплом
о профпереподготовке
1 год английского от
в подарок
Готовим к официальной аттестации от Минцифры
Точно знаем запросы рынка, государства и времени. Готовим к тестам, помогаем получить сертификат.
Освоите новую профессию с нуля за 11 месяцев и найдете любимую работу в перспективной сфере.
Откройте бесплатный доступ к первым занятиям по каждой теме
Освоите самые базовые понятия и посмотрите, подходит ли вам такой формат.
11 месяцев
Поможем с поиском работы
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coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
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Чем занимается Java-разработчик

Какие инструменты использует Java-разработчик

Для работы Java-разработчику необходимы:

Кто такой Java-разработчик

Java-разработчик — это специалист, который создает программы, сайты и приложения на языке Java. Он делает так, чтобы данные хранились в нужном месте, а запросы быстро обрабатывались.
На курсе «Java-разработчик» вы научитесь писать код на Java с нуля, создавать веб-приложения на Spring Boot и подключать к ним базы данных через SQL.

Чем занимается Java-разработчик

Он пишет логику приложений, настраивает обмен данными между сервером и базами данных, создает API для связи с другими сервисами. А еще тестирует код и работает с системами контроля версий.

Как Java-разработчик помогает бизнесу

Он поддерживает стабильную работу онлайн-сервисов: магазинов, банков, такси. Разработчик знает, как сделать так, чтобы сайты не зависали, а деньги списывались с правильных карт.
IntelliJ IDEA
Java
SQL
Maven
Spring
PostgreSQL
Git
Swagger
Docker
Postman

Что по зарплате и перспективам?

311 000 ₽
1 год
3 года
5+ лет
283 000 ₽
85 000 ₽
239 000 ₽
средняя зарплата у выпускников Skypro
>5000
студентов уже нашли любимое дело после обучения
19–60
такого возраста наши ученики
>1100
вакансий на hh.ru
Это джун — начинающий программист. Это вы после курса
Это мидл — уверенный программист. Работает самостоятельно, помогает джунам
Посчитали на основе зарплат 230 наших выпускников
*данные на апрель 2026 года
Такое количество выпадает по запросу «Java» в поиске по всей России на апрель 2026 года
Это сеньор — он знает ответы на все вопросы: настоящий профи
Трудоустроили 234 выпускника: все они прошли испытательный срок. Данные до ноября 2024 года
Самый младший — Георгий Тиунов, ему 19 лет, он из Казани. А самый старший — Алексей Корниенко, ему 60 лет, он из Санкт-Петербурга

На бесплатной диагностике составите пошаговый план и найдете себя в новой сфере

Программа

Введение в синтаксис

1. Вводное занятие

  • Познакомитесь с преподавательским составом
  • Разберетесь, что такое программирование и какие функции у разработчика
  • Узнаете историю Java, как он строится

2. Установка инструментов разработчика

  • Настроите рабочее окружение: IDEA, Git. Зарегистрируетесь в GitHub
  • Сможете создавать и сохранять кейсы

3. Переменные

  • Начнете знакомиться с синтаксисом Java
  • Изучите, как работать с переменными и решать задачи с их помощью
  • Напишете первую простую программу

4. Условный оператор

  • Узнаете про логические переменные
  • Сможете применять условные операторы if и switch

5. Циклы

  • Определите, что такое циклы
  • Разберетесь, как комбинировать использование условных операторов и циклов

6. Массивы. Комбинация циклов и массивов

  • Разберетесь, что такое массивы, как и зачем сочетать массивы с циклами
  • Сможете читать код, который содержит в себе массивы

7. Массивы. Сравнение массивов

  • Узнаете, как применять массивы

8. Строки

  • Разберетесь в устройстве строк

9. Методы

  • Разберетесь, что это такое и как их применять
  • Разберетесь в типах — с параметрами и без
  • Изучите, что такое область видимости

10. Объекты и классы

  • Познакомитесь с объектами и классами
  • Сможете отличать объекты от примитивов

11. Объекты класса object

  • Рассмотрите один из принципов объектно-ориентированного программирования — инкапсуляцию
  • Начнете применять equals () и toString ()
Курсовая работа
  • Напишете программу учета сотрудников
  • Получите обратную связь по курсовому проекту
  • Посмотрите на поставленные и выполненные цели

Java Core

1. Память в Java

  • Разберетесь, как устроена память

2. ООП. Инкапсуляция и наследования. Часть 1

  • Изучите, что такое объектно-ориентированное программирование (ООП) и какие у него основные принципы
  • Разберете, как объявить класс и создать объект, задать параметры класса
  • Разберетесь, почему важна инкапсуляция и какие доступы регулируют модификаторы видимости

3. ООП. Наследование и абстрактные классы. Часть 2

  • Определите, как используется механизм наследования
  • Изучите абстрактные классы

4. ООП. Полиморфизм и интерфейсы. Часть 3

  • Определите, что такое полиморфизм и как менять поведение классов-наследников
  • Разберетесь, как повысить читаемость через интерфейсы

5. Исключения

  • Разберетесь с обработкой исключений и ключевыми словами для них
  • Определите, как оптимально обрабатывать возникающие ошибки

6. Java Collections Framework: List

  • Изучите, что такое коллекции и какие явные преимущества существуют в коллекциях
  • Познакомитесь с двумя типами коллекций — списком и множеством (List и Set)
  • Разберетесь, что такое дженерики

7. Java Collections Framework: Map

  • Продолжите изучать коллекции
  • Узнаете, что такое карта (Map) и встроенные классы
  • Разберетесь, как применять методы для использования коллекций

8. Java Collections Framework: Set

  • Завершите изучение коллекций, мапов и дженериков

9. Stream API optional

  • Изучите, что такое стримы, опционалы, лямбда-выражения и операторы

10. Spring

  • Изучите актуальные технологии фреймворка Spring, которые используют в реальных проектах банков и энтерпрайзов: Web, Data JPA, Security
  • Освоите управление зависимостями в разработке
  • Сможете программировать с использованием Spring Boot
  • Освоите жизненный цикл компонентов
  • Познакомитесь с зависимостями и исключениями

11. Тестирование

  • Начнете тестировать
  • Запустите первые юнит-тесты
  • Определите, какие библиотеки можно использовать при тестировании и зачем это делать
Курсовой проект
Приложение для генерации вопросов к экзаменам по Java и математике

Код: базовый уровень

1. Введение в веб-разработку. Протокол HTTP, REST

  • Разберетесь в веб-приложениях
  • Изучите глубже протоколы, HTTP и URL

2. Создание API. Swagger-UI, Postman

  • Определите, как самостоятельно создать API, что такое Swagger-UI
  • Сможете использовать PathVariable и RequestParam
  • Сможете использовать контроллеры и выполнять запросы разных типов из Postman
  • Разберете, как создавать контроллеры в Spring

3. Введение в базы данных

  • Разберетесь, что это такое
  • Определите, как подключаться к БД, сохранять и извлекать данные из БД
  • Сможете создавать репозитории для сущностей

4. Введение в SQL

  • Изучите язык запросов SQL, типы связей в SQL, запрос SELECT в SQL
  • Сможете создавать связи m-t-m, o-t-m, m-t-o
  • Будете фильтровать данные с помощью операторов и создавать кастомные методы в репозиториях

5. Потоки данных и файлы

  • Изучите, что такое потоки данных и blob
  • Разберетесь в специфике использования файла HTTP
  • Сможете открывать и закрывать потоки данных

6. Тестирование

  • Познакомитесь с разными видами исключений, алгоритмом их реализации и примените обработку исключений с помощью блоков try, except и оператора raise

Код: продвинутый уровень

1. Продолжение знакомства с SQL

  • Углубитесь в изучение SQL и его функциональных возможностей
  • Освоите сложные запросы и операции в SQL

2. Управление схемами БД

  • Разберетесь, какие основные типы данных существуют в SQL
  • Сможете создавать таблицы, связи в таблицах в БД, накладывать ограничения

3. Миграции и индексы

  • Ознакомитесь с механизмами миграций для обновления структуры
  • Изучите индексы для оптимизации запросов

4. Логирование и конфигурирование в приложении

  • Изучите инструменты логирования
  • Освоите конфигурирование

5. Параллельные стримы

  • Разберете понятия «лямбда», «method reference», «поток»
  • Определите, что такое параллельные стримы и как их использовать
  • Сможете использовать лямбды, method reference и параллельные стримы
  • Будете создавать и запускать потоки

6. Потоки

  • Сможете синхронизировать и прерывать потоки
  • Определите, что такое deadlock и пул потоков

Итоговая работа третьего этапа

1. Брифинг

  • Обсуждение порядка выполнения технического задания

2. Подведение итогов

  • Код-ревью, разбор частых ошибок и подведение итогов

Командная работа

1. Цикл разработки ПО

  • Разберетесь, как планировать процессы
  • Изучите роли и задачи

2. Требования. Декомпозиция

  • Сможете определять и формализовать запросы к программным продуктам
  • Разберетесь в этапах сбора и анализа и научитесь декомпозировать

3. UML-диаграммы

  • Освоите основы UML и инструменты для создания UML-диаграмм
  • Сможете создавать диаграммы классов и диаграммы компонентов
  • Определите, как создавать диаграммы последовательностей и диаграммы активностей

4. Задачи

  • Разберетесь, как управлять тасками с помощью GitHub Projects
  • Узнаете, что такое бэклог и как им управлять
  • Сможете определять трудоемкость и планировать спринты

5. Git

  • Сможете использовать Git в командах и разрешать конфликты в Git
  • Изучите GitFlow, GitHub Flow, GitLab Flow и trunk-based development

6. Документирование

  • Изучите виды документации
  • Сможете комментировать
  • Освоите шаги развертывания проекта
Курсовой проект
Разработаете банковское приложение для формирования финансовых рекомендаций

Диплом

1. Диплом

  • Во время обучения вы будете регулярно выполнять задания по реальным ТЗ специалистов
  • Мы подробно расскажем, как и в каком порядке действовать

2. Разработка диплома

  • Вы выполните большое задание, созданное на основе реальных вводных

3. Защита диплома

  • Презентуете свою работу и защитите результаты

4. Выпускной

  • Встретитесь с одногруппниками и преподавателями на онлайн-вечеринке

Центр карьеры

1. Проведем испытание

  • Вы выполните тестовое задание, которое сдают соискатели. Преподаватель укажет на сильные и слабые стороны
  • Если вы готовы решать реальные кейсы рынка — пройдете дальше. Если нет — мы укажем на пробелы и доучим

2. Вместе составим сильное резюме

  • Сможете выделяться на фоне других соискателей и привлекать внимание менеджера по персоналу
  • Разберетесь, на что смотрит рекрутер, и расставите правильные акценты
  • Отфильтруете слабые кейсы в портфолио и оставите только лучшее
  • Консультант даст рекомендации перед отправкой

3. Расскажем, как искать вакансии

  • Искать можно не только на хедхантере. Мы дадим вам базу ресурсов
  • Определите, как отличать перспективные предложения с достойными условиями от сомнительных и невыгодных

4. Подготовим к реальному собеседованию

  • Пройдете тестовое собеседование с менеджером по персоналу и техническим руководителем. Избавитесь от страха перед реальным интервью
  • Дадим список стандартных и каверзных тем, о которых спрашивают рекрутеры
  • Отрепетируете процесс собеседования, чтобы звучать убедительно
  • Потренируетесь сами спрашивать рекрутеров об условиях найма

5. Проанализируем ваши приглашения и научим отделять выгодные
от сомнительных

  • Смотрим на зарплату, условия и рейтинг работодателей

6. Научим составлять сопроводительное письмо

  • Изучите инструкции и шаблон письма
  • Разберетесь, на что обращать внимание в требованиях, чтобы написать сильный текст о себе
  • Потренируетесь писать сопроводительное письмо под присмотром консультанта

Узнаете полное содержание на личной консультации

Как будет выглядеть ваше резюме

от 110 000 ₽
Владею инструментами:
Java-разработчик
Мои навыки:
  • Умею разрабатывать приложения на популярном фреймворке Spring Boot
  • Умею проектировать и создавать схемы баз данных
  • Умею проводить автоматизированное тестирование и проверять свои алгоритмы
  • Знаю, как отладить написанный код, документирую его через JavaDoc, API — через Swagger
  • Знаю, как извлекать данные из БД, и умею записывать их обратно через SQL и из Java-приложения
  • Разбираюсь в GitHub/GitLab, Jira, Agile
Проекты в портфолио Java-разработчика после курса
Это Java — основной язык программирования. Его используют везде: от умной кофеварки до системы онлайн-переводов
IntelliJ IDEA — это среда разработки. Здесь разработчикам удобно писать, отлаживать и запускать программы на Java
Это PostgreSQL — мощная БД в виде табличек. В ней хранят данные и управляют ими
SQL — язык запросов для работы с базами данных
Maven — это система сборки проектов. Помогает использовать библиотеки, написанные другими разработчиками
Это Docker — платформа, которая упрощает развертывание приложений, чтобы код одинаково функционировал в разных средах
Spring — это платформа, где удобно писать и поддерживать крупные проекты с большим количеством зависимостей
Swagger — это инструмент, с которым создают и документируют контракты (API) общения с информационными системами
Postman — программа для отправки HTTP-запросов и тестирования контрактов (API)
Git — система контроля версий исходного кода программ

Расчет средней зарплаты по отделам на классах и методах

Научитесь обрабатывать массивы данных о сотрудниках, вычислять среднюю зарплату по каждому отделу с помощью собственных классов и методов без ручных формул в Excel.
Результат: готовая консольная программа, которая принимает список сотрудников и выдает статистику по отделам.
Технологии: Java (переменные, циклы, массивы, классы, методы).
Проекты на GitHub с документацией: покажут работодателю вашу компетентность

Сервис для автоматической генерации экзаменационных билетов

Создадите приложение, которое по набору вопросов и тем случайным образом формирует экзаменационные билеты.
Результат: программа, которая генерирует билеты для разных предметов.
Технологии: Java (коллекции, работа с файлами, случайные числа, ООП).

Бот для напоминаний о событиях

Напишете бота, который запоминает дату и текст напоминания, а в назначенное время присылает сообщение. Бот умеет создавать, просматривать и удалять напоминания.
Результат: бот, который помогает не забывать о встречах и повседневных делах.
Технологии: Java, Telegram Bot API, работа с потоками, хранение данных в файлах или базе данных.
+ Командный проект: симуляция реальной разработки 

Финансовый рекомендательный сервис для банка

Спроектируете и внедрите приложение, которое на основе транзакций клиента формирует персональные финансовые предложения.
Результат: серверное приложение с API для интеграции с банковскими системами.
Технологии: Java, Spring Boot, SQL, REST API, Swagger, Postman.

Серверная часть маркетплейса

Построите полноценную серверную часть для площадки объявлений: регистрация и авторизация пользователей, создание и поиск объявлений, комментарии, модерация.
Результат: готовое веб-приложение с документацией по API и базе данных.
Технологии: Java, Spring Boot, Spring Security, PostgreSQL, Docker, Maven, Git.
Посмотреть больше
Это направление — база
Fullstack-разработчик
Android-разработчик
Backend-разработчик
Frontend-разработчик
Тестировщик
DevOps
Потом сможете уйти в любую специализацию или расти в карьере на нынешнем месте.

Мы знаем, что нужно работодателю

Мы анализируем, что сейчас востребовано, и обновляем учебный контент. Так мы учим только актуальному.
Регулярно проводим исследование вакансий. Например, насколько много их сейчас на рынке. Затем делаем выводы и изучаем, какие стратегии приведут вас к работе быстрее.
1 раз в квартал →
100+ компаний-партнеров
доверяют нам подбор сильных кандидатов: приглашают выпускников на стажировки, проводят отборочные встречи и забирают лучших в свои команды.
От 3 лет
практики в консультировании у экспертов Skypro по трудоустройству. Они знают, как действовать на собеседовании, чтобы вас взяли.

Преподаватели, которые вас научат

Кирилл Кондрашкин
Опыт — 6+ лет. Сейчас — технический руководитель команды разработки в банке. Создает программы, которые каждый день обрабатывают тысячи новых заявок на ипотеку.
Ключевой навык Кирилла — погружать в детали энтерпрайзной разработки.
Илья Семёнов
Опыт в коммерческой разработке — 6+ лет. Работал в «Сбере», «Т-Банке», ВТБ, Deusche Telekom, «Уралсибе», Т1. Помог трудоустроиться 250+ выпускникам Skypro.
Ключевой навык Ильи — проявлять эмпатию и говорить понятным языком о сложном.
Эксперты-практики, которые работают в сфере Java-разработки и каждый день пишут надежный код для высоконагруженных систем.
В каждом домашнем задании вы будете добавлять изменения в общий код проекта — так же, как потом в реальной работе. Наставник оставляет комментарии по улучшению на той же платформе, где вы будете работать с будущими коллегами. Так вы и учитесь, и сразу готовитесь коммуницировать в команде.
Наставники проверяют работы и код (Code Review) по определенным критериям.
Дают развернутую обратную связь, отвечают на вопросы, конструктивно разбирают ошибки, подсказывают лучшие практики.
Индивидуальный подход: вы получаете не шаблонные ответы, а разбор лично вашей ситуации от практикующих специалистов.
Сразу после оплаты вы получаете доступ к нашей платформе — и тут же можете начать осваивать материал. Занятия и домашки открываются два раза в неделю, а еще регулярно проходят прямые эфиры с экспертами. Всё это — чтобы вы полноценно изучили новую сферу и нашли любимое дело.
Как проходит учеба
Света Шиманская
Руководительница продукта
Центр карьеры Skypro — команда консультантов с глубокой экспертизой в найме сотрудников. Они знают, каких специалистов ищут работодатели, — и помогают ими стать.
Начнете искать работу уже во время учебы
В центре карьеры научитесь:
презентовать себя
грамотно упаковывать свой опыт
отвечать на каверзные вопросы рекрутеров
выбирать только проверенных работодателей
Составим резюме
Сделаем два резюме: на hh.ru и зарубежной платформе — так вы сможете искать работу по всему миру. А еще проверим каждое по полному чек-листу из 40 пунктов.
Напишем сопроводительные письма
Расскажем, как формулировать короткие и точные тексты под конкретную компанию. Покажем, почему универсальные письма работают хуже, и научим адаптировать отклик под любую вакансию.
Проанализируем отказы и отклики
Вместе разберем путь от первого отклика до собеседования, выясним, что пошло не так, и проведем работу над ошибками.
Соберем портфолио
Сделаем портфолио из проектов — аналогов задач, востребованных на рынке труда. Сможете показать работодателям, что умеете.
Проведем тренировочное техническое собеседование с наставником
Там вы сможете ошибаться, задавать вопросы действующему руководителю команды из крупной компании — и отрабатывать навыки общения, полученные на курсе.
95%
выпускников находят реальную работу
53
дня — среднее время,
за которое студенты находят работу
4–6
месяцев учебы достаточно, чтобы начинать искать работу
5000+
выпускников уже нашли работу
Предоставляем бессрочный доступ к курсу и бесплатное дообучение
Помогаем искать работу во время курса и еще 6 месяцев после
Центр карьеры регулярно приносит нам статистику по количеству выпускников, которые нашли работу. Мы знаем каждого по имени, фамилии и компании.
составите пошаговый план
поймете, как применить прошлый опыт
подберете направление под ваши способности и склонности

На бесплатной диагностике с консультантом обсудите свои перспективы:

Истории и отзывы выпускников

Точка А
После учебы в деревенской школе работала официанткой, бухгалтером и стюардессой. Получала мало, а в пандемию потеряла работу.
Точка Б
Получила приглашение от «СберТеха», прошла собеседование — и теперь работает в новой перспективной сфере.
Узнать весь путь →
Читать остальные истории
Официантка
Java-
разработчик
Ольга
Гонцова
Точка А
Была директором «Бургер Кинга» в Питере, потом вернулась в родной город и стала зарабатывать 30 000 ₽ — не выдержала и решила сменить профессию.
Точка Б
Устроилась Java-разработчиком в «Подружку», через полгода получила повышение и теперь зарабатывает 150 000 ₽.
Узнать весь путь →
Читать остальные истории
Директор
Java-
разработчик
Анастасия
Тришкина
Точка А
Получил машиностроительную специальность, попробовал себя в предпринимательстве, но устал вести бизнес и начал искать другую сферу.
Точка Б
Сделал всё, чему учили в центре карьеры, и получил приглашение на работу с окладом 145 000 ₽.
Узнать весь путь →
Читать остальные истории
Бизнесмен
Java-
разработчик
Дмитрий
Лунев
Точка А
Поступил в один из топовых университетов и бросил. Потом переехал за границу, работал на заводе, но уставал от тяжелого труда.
Точка Б
Нашел работу за месяц, реализовал одну из самых сложных интеграций в стране — теперь руководит командой и получает больше.
Узнать весь путь →
Читать остальные истории
Рабочий
Java-
разработчик
Сыргак
Карыбеков

Компании-партнеры, где сейчас работают выпускники Skypro. И вы тоже сможете!

партнер Совкомбанк
партнер Сервизория
партнер CoMagic.dev
партнер DIGITAL SPIRIT
партнер skyeng
партнер ACITS
партнер автомакон
партнер Creditexpress
партнер промцифра
партнер ALFA
партнер Doct 24
партнер skypro
партнер flowwow
партнер Чижик
партнер T-Power
партнер BILLZ
партнер Сарафан
партнер Ланит экспертиза
партнер Goodt
Занятия в малых группах
Регулярные групповые встречи
24 часа на проверку домашек
10 индивидуальных встреч с экспертом
Супернавык в подарок: веб-разработка
Индивидуальный тариф
Доступно для каждого тарифа:
Вечный доступ к материалам курса
Помощь в подготовке резюме и проектов для портфолио
Сопровождение наставником и куратором
Уроки центра карьеры
от 0000 ₽
осталось 6 мест
-XX%
Оставить заявку
Помощь в трудоустройстве
Помогаем найти реальную работу с достойной зарплатой: учим проходить собеседования, упаковывать навыки в резюме и доводим до трудоустройства.
от 0000 ₽
ежемесячный платеж при рассрочке на 36 мес.
С нашей помощью соберете документы и вернете налог на образование после обучения.
Вернем 13% от стоимости
Хотите узнать обо всех вариантах оплаты обучения?
Наш эксперт поможет выбрать оптимальный вариант оплаты. Оставьте заявку, и мы забронируем с вами звонок.

Стоимость и варианты оплаты

Без переплат
За 5 минут
Несколько способов оплаты
Разделим стоимость обучения на части. Это не дороже, чем оплатить сразу.
Оформим рассрочку онлайн с подтверждением по СМС.
Есть рассрочка от Skypro и еще нескольких партнеров.

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Ответы на вопросы

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