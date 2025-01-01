Курс для тех, кто хочет создавать будущее, а не наблюдать, как его создают другие. Подружим с искусственным интеллектом, научим экономить время и силы, а еще — поможем начать зарабатывать на фрилансе.
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