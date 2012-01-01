Зарплаты и востребованность веб-разработчиков на рынке труда
средняя зарплата у выпускников Skypro по веб-разработке
студентов уже нашли любимое дело после обучения
такого возраста студенты проходят у нас курс
Это джун — начинающий IT-специалист. Это вы после курса «Веб-разработчик»
Это мидл — уверенный специалист. Работает самостоятельно, помогает джунам-разработчикам
Студенты курса до учебы получали в среднем 71 000 ₽, а после —
86 000 ₽*
*информация на июль 2024 года
Это сеньор — опытный специалист. Знает ответы на все вопросы: настоящий профи в веб-разработке
Нашли работу 5000+ выпускникам: все они прошли испытательный срок. Данные до января 2026 года
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17 лет. А самая старшая — Наталья Николаева, ей 64 года. Обе из Ростова-на-Дону