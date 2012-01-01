Зарплаты и востребованность веб-разработчиков на рынке труда

250 000+ ₽

1 год

3 года

5+ лет

120 000 ₽

60 000 ₽

70 000 ₽

средняя зарплата у выпускников Skypro по веб-разработке

>5000

студентов уже нашли любимое дело после обучения

17–64

такого возраста студенты проходят у нас курс

>1900

вакансий на hh.ru

Это джун — начинающий IT-специалист. Это вы после курса «Веб-разработчик»

Это мидл — уверенный специалист. Работает самостоятельно, помогает джунам-разработчикам

Студенты курса до учебы получали в среднем 71 000 ₽, а после —

86 000 ₽*



*информация на июль 2024 года

Это сеньор — опытный специалист. Знает ответы на все вопросы: настоящий профи в веб-разработке

Нашли работу 5000+ выпускникам: все они прошли испытательный срок. Данные до января 2026 года