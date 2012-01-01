О нас Корпоративное обучение Английский язык Вход в Skypro Подобрать профессию Скидки друзьям Медиа Отзывы Партнерам
Точно знаем требования рынка, государства и времени. Готовим к тестам, помогаем получить сертификат.
Готовим к официальной аттестации от Минцифры
Лицензия Л035-01298-77/00181469
Получите диплом
о профессиональной переподготовке
Бесплатный курс по нейросетям при покупке
1 год английского от
в подарок

Курс «Специалист по контекстной рекламе» с нуля

по внедрению ИИ в образование
№ 1
по версии Edtechs Awards 2025
Обучим с нуля настройке контекстной рекламы, поможем получить новую профессию и применить прошлый опыт.
Получите бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме курса «Специалист по контекстной рекламе»
Узнаете, насколько понятно объясняем темы по настройке рекламных кампаний, и увидите «внутрянку» учебы.
В разработке
Поможем с поиском работы
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
Специалист по настройке контекстной рекламы подстраивает тренды под бренды и превращает «зачем оно мне надо» в «а где кнопка„Купить“?».
Он анализирует семантику, занимается ретаргетингом и разбирается в Яндекс Директе — и не только в нём.
Генерьте мемчики с котиками, а вместо лайков считайте денежки от рекламных кампаний

Специалист по контекстной рекламе

Использует маркетинговый бюджет, где каждый вложенный рубль приносит максимальную отдачу
Отговорит покупать рекламу у рандомного блогера просто потому, что он ваш краш
Создает креативы и тексты, которые зацепят
Знает, что заставит вас хихикать и попадет прямо в сердечко
Защищает свои идеи перед заказчиками и сотрудниками компании
Объясняет тете Свете из бухгалтерии, почему она должна сняться для рилса
Прогнозирует эффективность рекламных кампаний
Понимает, что «Сафонов, оплати» уже не сработает
Определяет показатели эффективности маркетинговых кампаний и корректирует запуски
Постит только красивое и смешное — некрасивое и несмешное не постит

На бесплатной диагностике составите пошаговый карьерный план и найдете себя в новой профессии

Что у контекстолога по зарплате и перспективам?

123 000+ ₽
1 год
3 года
5+ лет
85 000 ₽
53 000 ₽
105 000 ₽
средняя зарплата у выпускников курса Skypro «Специалист по контекстной рекламе»
>3000
студентов Skypro уже зарабатывают в новой профессии
17–64
такого возраста студенты у нас учатся
>3200
вакансий на hh.ru
Это джун — начинающий специалист. Это вы после курса
Это мидл — уверенный специалист. Всё делает самостоятельно, помогает джунам
Студенты курса «Контекстолог» после учебы получают в среднем 105 000 ₽.

* информация за июль 2024 года
Такое количество выпадает по запросу «Контекстолог» в поиске по всей России на июль 2024 года
Это сеньор — опытный специалист. Знает ответы на все вопросы — настоящий профи в своей сфере
3000 выпускников прошли испытательный срок. Данные до июля 2024 года
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17 лет. А самая старшая — Наталья Николаева, ей 64 года. Обе из Ростова-на-Дону

Как выглядит ваша идеальная работа?

Узнаете в тесте на профориентацию
5 мин.
бесплатно

Программа курса «Специалист по контекстной рекламе»

Это база!

Введение в интернет-маркетинг

1. Введение

  • Познакомитесь со сферой и узнаете, какие задачи стоят перед специалистом по контекстной рекламе
  • Изучите основную терминологию
  • Познакомитесь с ключевыми особенностями настройки и запуска рекламных кампаний
  • Узнаете про пути роста в профессии: уйти на фриланс или в агентство, стать специалистом для конкретной индустрии или digital-маркетологом широкого профиля

2. Анализ конкурентов

  • Изучите параметры для анализа конкурентов и научитесь их использовать
  • Узнаете об основных методах исследования продуктов на рынке
  • Сможете проводить сравнительный анализ и формулировать выводы и гипотезы по его эффективности

3. Исследование аудитории

  • Поймете, как сегментировать пользователей на группы по разным признакам
  • Узнаете, как проводятся исследования аудитории
  • Поймете, зачем разделять пользователей по теплоте и для каких целей это нужно

4. Драйверы и барьеры целевой аудитории. Формирование УТП

  • Сформулируете уникальные торговые предложения по четырем формулам
  • Сможете разбирать УТП конкурентов, чтобы выделить свой продукт на рынке
  • Узнаете, какими способами стоит определять боли клиентов и как это поможет продвигать компанию
Основы маркетинговой стратегии

1. Введение в маркетинговую стратегию и брендинг

  • Погрузитесь в жизненный цикл компании и поймете, как меняется стратегия для контекстной рекламы
  • Узнаете, из чего состоит маркетинговая стратегия и как формулировать цели маркетинга
  • Познакомитесь с понятием бренда и позиционирования

2. Бриф: как взаимодействовать с заказчиком

  • Узнаете, что такое бриф от заказчика и как его обрабатывать
  • Определите, какую информацию содержит бриф и что важно запрашивать дополнительно
  • Узнаете, как проводить встречи-брифинги, какие организационные ритуалы существуют: адженда, тайминг, фоллоу-апы и пр.

3. Маркетинговая воронка

  • Поймете, как подбирать наиболее подходящие маркетинговые каналы для разных ситуаций
  • Познакомитесь с подсчетом метрик: CPC, CPM, CPA, CR, CTR
  • Узнаете, из каких этапов состоит воронка, какие цели и задачи встретятся на каждом этапе
  • Узнаете, что делать с разными моделями оплаты рекламных размещений

4. Варианты оптимизации

  • Поймете, как принимать решения об оптимизации или масштабировании стратегии
  • Узнаете, что такое юнит-экономика и что делать с маркетинговым бюджетом
  • Поймете, как определять гипотезы для тестирования и корректировки планов

5. Генерация идей

  • Узнаете, зачем специалисту по контентной рекламе развивать креативность
  • На реальных примерах научитесь искать идеи для маркетинговых текстов
Маркетинговые каналы

1. Таргетированная реклама

  • Узнаете, что это такое и как разобраться в настройках
  • Погрузитесь в специфику TG Ads и VK Ads
  • Освоите инструменты анализа креативов конкурентов и сможете измерять результаты рекламы, чтобы менять ее в будущем

2. Контекстная реклама

  • Узнаете, что такое поисковая реклама в Яндексе и гугле, в чём ее преимущества и недостатки
  • Изучите инструменты оценки спроса и принципы показов рекламы разным сегментам аудитории
  • Освоите Wordstat, KeysSo
  • Научитесь собирать семантическое ядро, работать с минус-словами
  • Узнаете, как создавать и проверять заливочные файлы, настраивать UTM-метки
  • Сможете настраивать ретаргетинг в Яндекс Директе

3. SMM & Influence

  • Узнаете всё об этих каналах и о том, как они связаны с брендом
  • Поймете, как разбирать контент-план соцсетей бизнеса
  • Сможете оцифровывать эффективность по обоим каналам

4. CRM

  • Узнаете, как привлекать и удерживать аудиторию с помощью писем, пушей, СМС и чат-ботов
  • Разберетесь со специфическими терминами в CRM

5. Коммуникация с командой

  • Сможете давать бережную обратную связь, которая никого не обидит
  • Поймете, как принимать критику своих рекламных кампаний, настроек и запуска

6. Постановка задач

  • Сможете ставить задачи по SMART
  • Узнаете, что такое Agile и матрица Эйзенхауэра
  • Поймете, как приоритизировать задачи и пользоваться таск-трекерами
Аналитика

1. Введение

  • Познакомитесь с Яндекс Метрикой, Яндекс Директом, Google Analytics и Google Ads
  • Сможете создавать счетчики в яндексе, чтобы отслеживать события
  • Сформируете UTM-метки, которые помогут отследить действия пользователей через яндекс

2. Разбор мобильных приложений

  • Узнаете, зачем это нужно, чтобы настроить рекламные кампании
  • Поймете, как получить данные на AppsFlyer

3. Разбор данных в Яндексе

  • Узнаете, как найти данные в яндексе по всем каналам привлечения
  • Определите взаимосвязь между несколькими каналами в РСЯ (рекламной сети яндекса) на основе данных
  • Поймете, как оценивать поведение пользователей на сайтах через Webvisor

4. Кол-трекинг и CRM

  • Познакомитесь с процессом кол-трекинга и принципами работы Calltouch
  • Узнаете, как настроить кол-трекинг
  • Поймете, как разбирать итоги и качество заявок с отделом продаж

5. Сквозная аналитика

  • Сможете визуализировать данные
  • Построите сводные таблицы в Excel, Google Sheets, которые отражают данные проекта
  • Сможете формировать отчеты в Roistat и DataLens

6. Отработка результатов

  • Поймете, как интерпретировать данные из разных инструментов
  • Узнаете, как принимать решения об оптимизации или масштабировании рекламных кампаний на основе данных
  • Построите CJM пользователя с данными для каждого этапа воронки и сгенерируете гипотезы для тех этапов, которые нужно оптимизировать
Корректировка стратегии

1. Тестирование гипотез

  • Сформулируете цели тестов и познакомитесь с ключевой механикой — А/В-тестированием
  • Составите техзадания: для копирайтинга, на лендинг и для тестовых креативов
  • Поймете, по каким критериям принимать итог от исполнителя
  • Познакомитесь с Figma и Tilda

2. Взаимодействие с командой

  • Усвоите правила коммуникации, которые нужны для эффективного общения с коллегами
  • Потренируетесь презентовать собственные решения

3. Оценка проведенных тестов

  • Узнаете, как определить успешность теста: сработала ваша гипотеза или нет
  • Познакомитесь с параметром статистической значимости

4. Построение сводного медиаплана

  • Познакомитесь с процессом медиапланирования
  • Составите медиаплан со всеми цифрами проекта и прогнозом на ближайший период

5. Презентация решений

  • Потренируетесь презентовать скорректированную стратегию наставнику

6. Корректировка планов и формирование KPI

  • Составите отчеты: план/факт и флоу-чарты
  • Познакомитесь с кабинетными и байинговыми метриками
  • Декомпозируете KPI до уровня различных команд, задействованных в проекте
