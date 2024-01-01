Курс «SMM-специалист» с нуля: обучение продвижению в социальных сетях онлайн

С нуля освоите новую профессию в сфере SMM, изучите Яндекс Метрику, Roistat, Miro и DataLens — и найдете новую любимую работу.
Получите бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме курса по SMM
Поймете, насколько понятно объясняем темы, и увидите «внутрянку» учебы.
Поможем с поиском работы
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
Эсэмэмщик подстраивает тренды под бренды и превращает «зачем оно мне надо» в «а где кнопка „Купить“?».
Генерьте мемчики с котиками, а вместо лайков считайте денежки
Создает креативы и тексты, которые цепляют целевую аудиторию в соцсетях
Знает, что заставит вас хихикать и попадет прямо в сердечко

SMM-специалист

Защищает свои идеи перед заказчиками и сотрудниками компании
Объясняет тете Свете из бухгалтерии, почему нужно срочно сняться для рилса
Прогнозирует результаты и составляет контент-план для брендов
Понимает, что «Сафонов, оплати» уже не сработает
Определяет показатели эффективности и корректирует SMM-стратегию продвижения брендов в соцсетях
Постит в соцсетях только красивое и смешное — некрасивое и несмешное не постит
Работает с бюджетом, где каждый вложенный рубль приносит максимальную отдачу
Отговорит покупать рекламу у рандомного блогера просто потому, что он ваш краш

На бесплатной диагностике составите пошаговый карьерный план и найдете себя в новой профессии

Зарплаты и востребованность SMM-менеджеров на рынке труда

123 000+ ₽
1 год
3 года
5+ лет
85 000 ₽
53 000 ₽
105 000 ₽
средняя зарплата у выпускников Skypro
>3000
студентов Skypro уже работают по профессии после курса
17–64
такого возраста студенты проходят у нас курс
>3200
вакансий SMM-специалиста на hh.ru
Это джун — начинающий SMM-специалист. Это вы после курса
Это мидл — уверенный SMM-специалист. Работает самостоятельно, помогает джунам
Студенты курса «SMM-специалист» после учебы получают в среднем 105 000 ₽.

* информация за июль 2024 года
Это сеньор — опытный SMM-специалист. Знает ответы на все вопросы — настоящий профи в  сфере соцсетей
Трудоустроили 3000 выпускников: все они прошли испытательный срок. Информация до июля 2024 года
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17 лет. А самая старшая — Наталья Николаева, ей 64 года. Обе из Ростова-на-Дону
Такое количество выпадает по запросу «SMM-специалист» в поиске по всей России на июль 2024 года

Программа обучения SMM-менеджера

Это база!

Введение в интернет-маркетинг и SMM

1. Введение

  • Познакомитесь со сферой и поймете, какие задачи стоят перед интернет-маркетологом
  • Изучите основную терминологию, цели SMM-продвижения в соцсетях и форматы контента
  • Познакомитесь с ключевыми метриками в маркетинге
  • Изучите пути роста в сфере: уйти на фриланс, работать в агентстве, стать профессионалом для конкретной индустрии или digital-маркетологом широкого профиля

2. Проработка конкурентов

  • Изучите параметры для исследования конкурентов и сможете их использовать в своих кейсах
  • Познакомитесь с основными методами исследования продуктов и брендов на рынке
  • Сможете проводить сравнительный анализ и формулировать выводы и гипотезы по его результатам

3. Исследование целевой аудитории

  • Поймете, как сегментировать пользователей на группы по разным признакам для своих кейсов
  • Изучите, как проводятся исследования аудитории в соцсетях
  • Поймете, зачем разделять пользователей по теплоте и для каких целей это нужно

4. Драйверы и барьеры целевой аудитории. Формирование УТП

  • Сможете формулировать уникальные торговые предложения по четырем формулам в своих кейсах для соцсетей
  • Научитесь прорабатывать УТП конкурентов, чтобы выделить свой продукт на рынке среди других брендов в соцсетях
  • Поймете, какими способами стоит определять боли клиентов
Основы маркетинговой стратегии в соцсетях

1. Введение в стратегию и брендинг в соцсетях

  • Поймете, как меняется стратегия и цели SMM в маркетинге
  • Изучите, из чего состоит маркетинговая стратегия и как формулировать цели в своих кейсах для соцсетей
  • Познакомитесь с понятием бренда и позиционирования

2. Бриф: понимание стратегии

  • Поймете, что такое бриф от заказчика и как с ним работать
  • Определите, какую информацию содержит бриф и что важно запрашивать дополнительно
  • Рассмотрите, как проводить встречи-брифинги, какие организационные ритуалы существуют: адженда, тайминг, фоллоу-апы и пр.

3. Воронка

  • Сможете подбирать наиболее подходящие каналы для разных ситуаций под цели SMM
  • Познакомитесь с подсчетом метрик: CPC, CPM, CPA, CR, CTR
  • Поймете, из каких этапов состоит воронка, какие цели и задачи есть на каждом этапе
  • Рассмотрите, как работать с разными моделями оплаты размещений для продвижения бренда в соцсетях

4. Варианты оптимизации результатов

  • Поймете, как принимать решения об оптимизации или масштабировании SMM-стратегии продвижения в соцсетях
  • Разберете, что такое юнит-экономика и как работать с  бюджетом в своих кейсах
  • Поймете, как определять гипотезы для тестирования и корректировки стратегии для продвижения бренда в соцсетях

5. Генерация идей

  • Разберетесь, зачем маркетологу развивать креативность для создания контента в соцсетях
  • На реальных примерах разберете, как искать идеи для текстов
Маркетинговые каналы и платформы

1. Таргетированная реклама

  • Рассмотрите, как она работает
  • Погрузитесь в специфику TG Ads и VK Ads
  • Освоите инструменты изучения креативов конкурентов и сможете измерять результаты рекламы, чтобы менять ее в будущем под цели SMM в своих кейсах

2. Контекстная реклама

  • Разберетесь, что такое поисковая реклама в яндексе и гугле, в чём ее преимущества и недостатки
  • Погрузитесь в инструменты оценки спроса и принципы показов рекламы разным сегментам аудитории
  • Освоите инструменты Wordstat, KeysSo и будете их применять в кейсах

3. SMM & Influence

  • Узнаете всё об этих каналах и о том, как они связаны с брендом
  • Поймете, как составлять контент-план соцсетей, зачем нужно контент-планирование и как подбирать блогеров в соцсетях
  • Изучите, как измерять результаты по обоим каналам

4. CRM

  • Поймете, как привлекать и удерживать аудиторию соцсетей с помощью писем, пушей, СМС и чат-ботов для продвижения бренда
  • Разберетесь со специфическими метриками CRM

5. Коммуникация с командой

  • Сможете давать бережную обратную связь, которая никого не обидит
  • Поймете, как принимать критику своей работы

6. Постановка задач

  • Научитесь ставить задачи по SMART
  • Изучите, что такое Agile и матрица Эйзенхауэра
  • Сможете приоритизировать задачи и пользоваться таск-трекерами в своих кейсах для соцсетей
Аналитика и метрики

1. Введение в аналитику

  • Познакомитесь с Яндекс Метрикой, Google Analytics и Google Tag Manager
  • Сможете создавать счетчики, чтобы отслеживать события
  • Сформируете UTM-метки, которые помогут отследить действия пользователей для продвижения бренда в соцсетях

2. Яндекс Метрика

  • Поймете, как найти показатели по всем каналам привлечения
  • Определите взаимосвязь работы нескольких каналов
  • Разберетесь, как оценивать поведение пользователей на сайтах через Webvisor

3. Кол-трекинг и CRM

  • Познакомитесь с процессом кол-трекинга и принципами работы Calltouch
  • Разберете, как настроить кол-трекинг
  • Сможете проверять работу отдела продаж и качество заявок

4. Сквозная аналитика

  • Разберете, как визуализировать полученную информацию для развития бренда в соцсетях
  • Построите сводные таблицы в Excel, Google Sheets
  • Изучите, как формировать отчеты в Roistat и DataLens для своих кейсов

5. Результаты

  • Сможете интерпретировать показатели из разных инструментов
  • Поймете, как принимать решения об оптимизации или масштабировании
  • Построите CJM пользователя и сгенерируете гипотезы для тех этапов, которые нужно оптимизировать
Корректировка стратегии

1. Тестирование гипотез

  • Изучите, как формулировать цели тестов, и познакомитесь с ключевой механикой — А/В-тестированием
  • Сможете составлять техзадания: для копирайтинга, на лендинг и для тестовых креативов в соцсетях
  • Поймете, по каким критериям принимать результат от исполнителя

2. Работа с командой

  • Усвоите правила коммуникации, которые нужны для эффективной работы с коллегами
  • Потренируетесь презентовать собственные решения

3. Оценка проведенных тестов

  • Изучите, как определить успешность теста: сработала ваша гипотеза или нет
  • Познакомитесь с параметром статистической значимости

4. Построение сводного медиаплана

  • Познакомитесь с процессом медиапланирования
  • Сможете составлять медиаплан проекта c прогнозом на ближайший период для любого бренда

5. Презентация решений

  • Потренируетесь презентовать скорректированную стратегию продвижения наставнику

6. Корректировка стратегии и формирование KPI

  • Научитесь составлять отчеты: план/факт и флоу-чарты
  • Познакомитесь с кабинетными и байинговыми метриками для корректировки SMM-стратегии продвижения в соцсетях
  • Декомпозируете KPI до уровня различных команд, задействованных в проекте

С места — в карьеру ⛰️