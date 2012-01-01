1 год английского от
в подарок
Готовим к официальной аттестации от Минцифры
Точно знаем требования рынка, государства и времени. Готовим к тестам, помогаем получить сертификат.
Лицензия Л035-01298-77/00181469
по внедрению ИИ в образование
№ 1
по версии Edtechs Awards 2025
Получите диплом
о профпереподготовке
Бесплатный курс по нейросетям при покупке

Курс «Веб- дизайнер» с нуля

С нуля освоите новую профессию в сфере веб-дизайна, изучите Figma, Photoshop, After Effects, Adobe Illustrator и Tilda — и найдете новую любимую работу.
В разработке
Получите бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме
Освоите самые базовые понятия из сферы веб-дизайна и поймете, подходит ли вам программа.
Поможем с поиском работы
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
Веб-дизайнер говорит на языке визуала — без переводчика и словаря.
Его задача — делать компании привлекательными с помощью того, что наши бабушки называют «картинками».
Зарабатывайте денежки на красивом, которое создадите своими руками
Создает баннеры для коммуникативного дизайна
Создает картинки и анимации
Разрабатывает уникальную упаковку товаров на сайте
Изучает потребность клиента и находит для него оптимальное решение
Создает айдентику для обновленного бренда
Придумывает логотип для нового фастфуд-ресторана
Создает визуал, верстку, анимации и удобный интерфейс лендингов
Создает веб-дизайн сайта, который вы видите сейчас

Веб- дизайнер

Рисует знаменитого кота для бутылки молока
Играет со шрифтами по заданию от заказчика

На бесплатной диагностике получите пошаговый план и найдете себя в новой специальности

Зарплаты и востребованность веб-дизайнеров на рынке труда

150 000+ ₽
1 год
3 года
5+ лет
100 000 ₽
60 000 ₽
30 000 ₽
средняя цена одного проекта выпускника Skypro по веб-дизайну
>1000
веб-дизайнеров уже работают с кайфом после учебы в Skypro
17–64
такого возраста студенты у нас учатся
>4000
вакансий на hh.ru
Это джун — начинающий специалист. Это вы после учебы
Это мидл — уверенный специалист. Работает самостоятельно, помогает дизайнерам-джунам
Большинство наших учеников находят первые задания на фрилансе уже во время курса
Это сеньор — опытный специалист. Знает ответы на все вопросы — настоящий профи в  своей сфере
Помогли найти любимое дело 1032 выпускникам: все они прошли испытательный срок. Данные до июля 2024 года
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17 лет. А самая старшая — Наталья Николаева, ей 64 года. Обе из Ростова-на-Дону
Такое количество выпадает по запросу «Веб-дизайнер» в поиске по всей России на июль 2024 года

Программа профессии «Веб-дизайнер»

Нейросети для дизайнеров 👽

Нейросеть и ее особенности

Наиболее известные нейросети, в которых вы научитесь создавать дизайн на практике:

  • Lensa
  • Stable Diffusion
  • Midjourney
  • ironov.artlebedev.com
  • Coloize
  • Inpainting
  • Cayon

Плюсы, минусы и лимиты возможностей каждой нейросети

1. Знакомство с нейросетями

2. Применение нейросетей в веб-дизайне

  • Выбор нейросети для того или иного проекта
  • Генерация картинок и применение сгенерированных продуктов
  • Знакомство с сервисами на основе нейросетей

Это база!

Введение в веб-дизайн

1. Погружение в специальность

  • Графический дизайн, его цели и задачи
  • Сферы применения на примерах
  • Инструменты для дизайна
  • Области графического дизайна
  • Стили и тренды
  • Вход в дизайн и развитие в сфере после учебы

2. Креативное мышление и насмотренность

  • Насмотренность и ее важность
  • Креативное мышление и за что оно отвечает
  • Принципы построения креативной идеи: метафоры и ассоциативные карты
  • Упражнения и майндмапы на развитие насмотренности и креативного мышления на практике

3. Основы композиции

  • Композиция: цель и важность
  • Основные виды композиций
  • Правила и принципы построения композиций
  • Особенности построения композиций для разных медианосителей: веб-сайты, приложения, наружная реклама, печатная продукция

4. Основы типографики

  • Типографика, ее цели и задачи
  • Основные виды и характеристики шрифтов
  • Иерархия шрифтов в текстовом контенте
  • Сочетание шрифтов и составление шрифтовых пар
  • Площадки для скачивания шрифтов и ограничения в использовании

5. Основы цвета

  • Роль цвета, психологические характеристики основных цветов
  • Основные свойства цвета, правила и схемы сочетания цветов
  • Цветовые модели и особенности их использования для разных медианосителей
  • Онлайн-инструменты для цветовых палитр

6. Принципы хорошего веб-дизайна

  • Критерии определения хорошего дизайна
Первые шаги в веб-дизайне

1. Работа над проектом

  • Основные принципы планирования
  • Таск- и тайм-трекеры
  • Календарь и Notion
  • Бриф и его разбор на настоящем проекте на практике

2. Введение в брендинг

  • Бренд и брендинг
  • Система и основные принципы построения
  • Позиционирование и гайдбук

3. Дизайн и аналитика: введение

  • Влияние дизайна на бизнес-показатели
  • Ключевые метрики: CR, CTR, OR
  • Принцип проведения тестов для баннеров (A/B-тест)
  • Требования к баннерам для различных рекламных площадок

4. Figma: обзор и настройка интерфейса

  • Функции основных окон в Figma
  • Настройка размеров для проекта
  • Горячие клавиши в Figma
  • Сетки и фигуры
  • Цвет и обводка фигур в Figma

5. Figma: инструменты для создания баннера

  • Параметры наложения, эффекты и градиент
  • Рисование фигур пером в Figma
  • Обрезка изображений, маски и цветокоррекция
  • Установка плагинов
  • Текстовый фрейм в Figma

6. UX-райтинг: продающий текст

  • Иерархия элементов текста баннера
  • Основные правила пунктуации и написания продающих текстов
  • Правила оформления текста для разных носителей и форматов заданий

7. Сбор референсов и мудборда для проекта

  • Площадки для поиска изображений
  • Подбор изображений на основе знаний о бренде и целях
  • Ограничения в использовании изображений
  • Профессиональная структура хранения файлов

8. Статичный баннер

  • Статичный баннер для решения задач бизнеса
Photoshop

1. Дизайн-ресурсы: поиск и подбор изображений

  • Контент-план и как с ним работать
  • Стоки для поиска изображений для соцсетей
  • Подбор изображений в зависимости от локации

2. Обзор интерфейса и инструментов

  • Интерфейс первой по популярности программы для дизайнеров
  • Настройка сеток и выравнивания
  • Растровые изображения и основные форматы
  • Панели инструментов и горячие клавиши
  • Настройка цветового профиля и переключение RGB и CMYK
  • Фигуры, слои и маски

3. Основные инструменты дизайнера

  • Смарт-объекты в Photoshop
  • Текстовый фрейм и растрирование текста
  • Возможности по корректировке и редактированию изображений: слои, палитра fx и эффекты
  • Инструменты трассировки: волшебная палочка, лассо, выделение
  • Обрезка объектов через маску, каналы и контраст
  • Инструменты трансформации объектов: перспектива, distort, wrap

4. Контент для соцсетей

  • Принципы и форматы дизайна в оформлении соцсетей
  • Задачи дизайна в соцсетях
  • Навык анализа задания от клиента
  • Подбор изображений, шрифтов и цветовой палитры

5. Защита дизайн-проекта

  • Презентация и отработка критики
  • Принципы аргументации и обработки возражений
  • Составление описания
Курсовая работа
  • Создадите статичный баннер в Figma по ТЗ от заказчика и ресайзы к разным рекламным площадкам

  • Создадите дизайн визуала для рекламного поста в социальных сетях и оформление сторис по ТЗ в Photoshop
Основы коммуникативного дизайна