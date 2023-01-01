Менеджер проектов организует процесс разработки и реализации различных проектов и управляет этим процессом. Его основные задачи:



Сбор информации и определение целей проекта. Это начальный этап проекта. Он поможет вам лучше понять потребности клиента, определить стратегию развития проекта и разработать эффективные процессы.



Планирование и разработка плана работ : определение сроков, этапов и ресурсов. Качественное планирование — гарантия того, что команда вовремя выполнит работу и достигнет ожидаемых результатов.



Набор команды проекта и координация ее работы . Набор команды — это определение ролей, распределение задач и ресурсов, а еще налаживание коммуникации между участниками. Руководитель проекта координирует работу команды, контролирует выполнение задач и решает возникающие проблемы.



Управление коммуникациями между участниками проекта и контроль выполнения задач. Сюда относятся сбор, обработка, подготовка и передача актуальной информации заказчикам и сотрудникам. Важно планировать и адаптировать коммуникацию под конкретные задачи команды.



Оценка рисков и управление ими, разработка стратегий для их предотвращения и минимизации . Среди них — идентификация, анализ, оценка и мониторинг потенциальных событий или условий, которые могут повлиять на цели, качество, бюджет, сроки и репутацию проекта.



Подготовка и ведение документации проекта, а еще техническое задание, сметы, графики и договоры . Задача подразумевает создание и обновление текстовых и графических материалов: техническое задание, сметы, графики и договоры. Эти документы раскрывают суть проекта, обосновывают его целесообразность и реализуемость.



Обеспечение соответствия результата проекта требованиям заказчика и соблюдение заданных сроков и бюджетов . Проджект-менеджер контролирует, чтобы результат проекта соответствовал требованиям заказчика, соблюдались сроки и бюджеты. Проводит декомпозицию проекта на отдельные работы, планирует и контролирует выполнение задач и предоставляет результат заказчику.