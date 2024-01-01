Точно знаем требования рынка, государства и времени. Готовим к тестам, помогаем получить сертификат.
Готовим к официальной аттестации от Минцифры
Лицензия Л035-01298-77/00181469
Получите диплом
о профпереподготовке
Бесплатный курс по нейросетям при покупке

Курс «Backend-разработка на Java» с нуля

Обучим на курсе с нуля за 11 месяцев и поможем применить прошлый опыт в новой сфере.
Получите бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме курса «Backend-разработка на Java»
Освоите самые базовые понятия разработки и поймете, подходит ли вам такой формат.
Поможем с поиском работы
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
Настоящий творец XXI века — создавайте
Backend-разработчик на Java — как Марио. Он лавирует между опасными грибами, собирает крутые монетки-фичи и добирается до флага — готового проекта.
людей
сервисы для миллионов
На языке Java написаны сервисы, которыми вы точно пользовались: Яндекс, HeadHunter, AliExpress, YouTube, ВКонтакте, Додо Пицца и многие другие.
Разрабатывает веб-приложения на языке Java и фреймворке Spring Boot
Делает так, чтобы вы заказывали продукты онлайн и играли в любимые игры
Backend-разработчик на Java
Проектирует и создает схемы баз данных и работает с ними
Контролирует, чтобы заказик из маркетплейса приняли, а вы получили свои носки
Оптимизирует работу приложений, устраняет ошибки в системе
Следит, чтобы деньги списались с нужной карты, а такси приехало по адресу
Пишет тестовый код автоматизированных тестов для проверки
Проверяет, чтобы сервисы работали исправно и не выдавали ошибку 404

На бесплатной диагностике составите пошаговый карьерный план и найдете себя в новой сфере Backend-разработки на Java

Что у Backend-разработчика на Java по зарплате и перспективам?

311 000+ ₽
1 год
3 года
5+ лет
183 000 ₽
85 000 ₽
125 000 ₽
средняя зарплата у выпускников Skypro по Backend-разработке на Java
>230
Backend-разработчиков на Java уже работают с кайфом после курса
19–60
такого возраста студенты проходят у нас курс по Backend-разработке на Java
>3500
вакансий на hh.ru
Это джун — начинающий специалист. Это вы после курса «Backend-разработчик на Java»
Это мидл — уверенный специалист. Работает самостоятельно, помогает джунам-разработчикам
Посчитали на основе зарплат 230 наших выпускников
*данные на ноябрь 2024 года
Это сеньор — опытный специалист. Знает ответы на все вопросы: настоящий профи в Backend-разработке на Java
Нашли работу 234 выпускникам: все они прошли испытательный срок. Данные до ноября 2024 года
Самый младший — Георгий Тиунов, ему 19 лет, он из Казани. А самый старший — Алексей Корниенко, ему 60 лет, он из Санкт-Петербурга
Такое количество выпадает по запросу «Java» в поиске по всей России на ноябрь 2024 года

Как выглядит ваша идеальная работа?

Узнаете в тесте на профориентацию
5 мин.
бесплатно

Программа курса «Backend-разработка на Java»

Это база 😉

Введение в профессию и синтаксис языка

1. Вводный урок
  • Познакомитесь с преподавательским составом и разберете программу обучения
  • Узнаете, что такое программирование и с какими задачами работает разработчик
  • Узнаете историю языка Java, как он строится и работает
2. Установка инструментов разработчика
  • Настроите рабочее окружение: IDEA, Git. Зарегистрируетесь в GitHub
  • Научитесь создавать и сохранять проекты
3. Переменные
  • Начнете знакомиться с синтаксисом Java
  • Узнаете, как работать с переменными и решать задачи с их помощью
  • Напишете первую простую программу
7. Массивы. Сравнение массивов
  • Узнаете, как применять массивы в написании кода и решении практических задач
8. Строки
  • Узнаете про устройство строк и работу с ними
9. Методы
  • Разберетесь, что такое методы, и научитесь их применять
  • Разберетесь в типах методов — с параметрами и без
  • Узнаете, что такое область видимости
4. Условный оператор
  • Узнаете про логические переменные
  • Научитесь решать более сложные задачи, применяя условные операторы if и switch
5. Циклы
  • Узнаете, что такое циклы, научитесь решать задачи с их помощью
  • Научитесь комбинировать использование условных операторов и циклов
10. Объекты и классы
  • Познакомитесь с объектами и классами
  • Узнаете, чем объекты отличаются от примитивов
6. Массивы. Комбинация циклов и массивов
  • Узнаете, что такое массивы, как и зачем сочетать массивы с циклами
  • Научитесь читать код, который содержит в себе массивы
11. Объекты класса object
  • Рассмотрите один из принципов объектно-ориентированного программирования — инкапсуляцию
  • Начнете работать, применяя методы equals () и toString ()
Курсовая работа
  • Напишете программу учета сотрудников
  • Получите обратную связь по курсовому проекту, проанализируете полученный опыт
  • Посмотрите на поставленные и выполненные цели курса
Только хард-кор — только Java Core 🤘

Java Core

2. ООП. Инкапсуляция и наследования. Часть 1
  • Поймете, что такое объектно-ориентированное программирование (ООП) и какие у него основные принципы
  • Узнаете, как объявить класс и создать объект, задать параметры и методы класса
  • Разберетесь, почему важна инкапсуляция и какие доступы регулируют модификаторы видимости
4. ООП. Полиморфизм и интерфейсы. Часть 3
  • Узнаете, что такое полиморфизм и как переопределять методы в Java, чтобы менять поведение классов-наследников
  • Разберетесь, как повысить читаемость кода через интерфейсы
3. ООП. Наследование и абстрактные классы. Часть 2
  • Узнаете, как работает и используется механизм наследования в Java и как это помогает переиспользовать код
  • Поймете, как работать с абстрактными классами и методами и какая от них выгода
7. Java Collections Framework: Map
  • Продолжите изучать коллекции
  • Узнаете, что такое карта (Map) и встроенные классы
  • Научитесь применять методы для работы с коллекциями
9. Stream API optional
  • Узнаете на учебных задачах, что такое стримы и опционалы
  • Поймете, что такое лямбда-выражения и операторы
8. Java Collections Framework: Set
  • Завершите изучение коллекций, мапов и дженериков
5. Работа с исключениями
  • Разберетесь с обработкой исключений и ключевыми словами для них
  • Научитесь оптимально обрабатывать возникающие ошибки при выполнении программы
Курсовой проект
Веб-приложение для генерации вопросов к экзаменам по языку Java и математике
10. Spring
  • Научитесь управлять зависимостями в разработке
  • Узнаете о веб-программировании с использованием Spring Boot
  • Освоите жизненный цикл компонентов SpringBoot-приложения
  • Познакомитесь с зависимостями и исключениями в Spring Boot. Узнаете, как устроен Spring
6. Java Collections Framework: List
  • Узнаете, что такое коллекции
  • Поймете, какие явные преимущества существуют в работе с коллекциями, и научитесь с ними работать
  • Познакомитесь с двумя типами коллекций — списком и множеством (List и Set)
  • Узнаете, что такое дженерики и как с их помощью работать с данными
11. Тестирование
  • Научитесь тестировать код
  • Запустите первые юнит-тесты
  • Узнаете, какие библиотеки можно использовать при тестировании кода и зачем это делать
1. Память в Java
  • Поймете, как устроена память в Java и как код преобразовывается в команду
В потоке и ресурсе 🙏

Работа с кодом

5. Потоки данных. Работа с файлами
  • Узнаете, что такое потоки данных и blob
  • Поймете процесс работы с файлом по HTTP
  • Сможете отправлять и получать файлы по HTTP
  • Научитесь сохранять blob в БД и получать из них
  • Поймете, как открывать и закрывать потоки данных
6. Тестирование веб-приложений в Spring Boot
  • Узнаете, что такое интеграционный тест, мок и Spring Test
  • Научитесь тестировать API
  • Поймете, как писать интеграционные тесты для веб-приложений
  • Сможете делать моки для разных слоев приложения
4. Введение в SQL
  • Поймете, что такое язык запросов SQL, типы связей в SQL, запрос SELECT в SQL
  • Научитесь создавать связи m-t-m, o-t-m, m-t-o
  • Будете фильтровать данные с помощью операторов и создавать кастомные методы в репозиториях
2. Создание API. Swagger-UI, Postman
  • Узнаете, как самостоятельно создать API, что такое Swagger-UI и как подключать его к проекту
  • Научитесь использовать PathVariable и RequestParam
  • Сможете работать с контроллерами и выполнять запросы разных типов из Postman
  • Научитесь создавать контроллеры и их методы в Spring
1. Введение в веб-разработку. Протокол HTTP, REST
  • Разберетесь в процессах работы веб-приложения
  • Узнаете больше о протоколах, методах запросов, HTTP и URL
3. Введение в базы данных
  • Разберетесь, что такое база данных (БД)
  • Научитесь подключаться к БД, сохранять и получать данные из БД
  • Сможете создавать репозитории для сущностей
Для продвинутых ⭐️

Работа с кодом. Продвинутый уровень

6. Потоки
  • Сможете синхронизировать и прерывать работу потоков
  • Узнаете, что такое deadlock и пул потоков
4. Логирование и конфигурирование в приложении
  • Узнаете о методах и инструментах логирования в приложениях
  • Освоите конфигурирование приложений для настройки и оптимизации их работы
2. Управление схемами баз данных
  • Разберетесь, какие основные типы данных существуют в SQL
  • Научитесь создавать таблицы, связи в таблицах в БД, накладывать ограничения
1. Продолжение знакомства с SQL
  • Углубитесь в изучение SQL и его функциональных возможностей
  • Освоите сложные запросы и операции в SQL для работы с данными
3. Миграции и индексы
  • Ознакомитесь с механизмами миграций для обновления структуры баз данных
  • Изучите принципы работы с индексами для оптимизации запросов к базе данных
5. Параллельные стримы
  • Узнаете понятия «лямбда», «method reference», «поток»
  • Поймете, что такое параллельные стримы и как их использовать
  • Сможете использовать в коде лямбды, method reference и параллельные стримы
  • Будете создавать и запускать потоки

Итоговая работа третьего этапа

1. Брифинг задачи
  • Получите техническое задание, обсудите порядок работы над задачей
2. Разбор итоговой работы с наставником, подведение итогов
  • Получите код-ревью выполненной работы, разберете частые ошибки и подведете итоги курса
Командная работа 🤝

Командная работа

2. Модели работы с требованиями, декомпозиция требований
  • Научитесь определять и формализовать требования к программным продуктам
  • Узнаете об этапах сбора и анализа требований и научитесь декомпозировать задачи
3. UML-диаграммы
  • Научитесь основам UML и освоите инструменты для создания UML-диаграмм
  • Поймете, как создавать диаграммы классов и диаграммы компонентов
  • Научитесь создавать диаграммы последовательностей и диаграммы активностей