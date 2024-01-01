Готовим к официальной аттестации от Минцифры
Точно знаем требования рынка, государства и времени. Готовим к тестам, помогаем получить сертификат.
Лицензия Л035-01298-77/00181469
Выдаем диплом
о профпереподготовке
Курс «Продуктовый аналитик» с нуля

Обучим анализу продукта с нуля за 12 месяцев и поможем применить прошлый опыт в новой сфере.
Поможем с поиском работы
Продуктовый аналитик — это маг табличек и чародей цифр.
Он превращает их в гипотезы и экономические прогнозы для организаций.
Никакого Таро и натальных карт. Откройте новый мир цифр и иксельки

Продуктовый аналитик

Изучает большие массивы данных
Делает так, чтобы вы доехали
домой на такси быстрее
Формулирует гипотезы
на основе данных и метрик
Изучает, какие чипсеки лучше продаются
Прогнозирует
показатели организаций
Думает, как сократить
время доставок в магазины
Переводит цифры на язык решений
Изучает, как погода повлияет на продажи мороженого
Отслеживает тренды
роста или падения
Объясняет выводы коллегам на графиках

Уровень зарплаты и карьерные перспективы продуктового аналитика

247 000+ ₽
1 год
3 года
5+ лет
136 000 ₽
82 000 ₽
94 000 ₽
средняя зарплата у выпускников Skypro после обучения
>1000
выпускников уже работают с кайфом после обучения
17–64
такого возраста люди у нас учатся
>18 000
вакансий на hh.ru
Это джун — начинающий специалист. Это вы после обучения
Это мидл — уверенный специалист. Работает самостоятельно, помогает начинающим специалистам
Ученики курса до программы получали в среднем 62 000 ₽, а после — 94 000 ₽*

* данные за июль 2024 года
Такое количество выпадает по запросу «Продуктовый аналитик» в поиске по всей России на июль 2024 года
Это сеньор — опытный специалист, настоящий профи в продуктовой аналитике
Трудоустроили 1032 выпускника: все они прошли испытательный срок. Данные до июля 2024 года
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17 лет. А самая старшая — Наталья Николаева, ей 64. Обе из Ростова-на-Дону

Программа курса

Это база!

Анализ данных

1. Основы Excel

  • Начнете использовать ячейки и таблицы
  • Изучите простейшие формулы

2. Обработка данных

  • Разберетесь, как соединять таблицы
  • Начнете фильтровать и сортировать данные

3. Агрегация данных

  • Примените инструменты агрегации
  • Изучите сводные таблицы

4. Базовая экономика

  • Познакомитесь с базовыми экономическими показателями
  • Изучите разницу между различными видами издержек

5. Когортный анализ

  • Выполните бизнес-задачи путем когортно-винтажного анализа
  • Определите, как рассчитывать лайфтайм, LTR и LTV

6. Переход к юниту

  • Разберетесь в различиях между когортным и цепным расчетом Retention
  • Перейдете к терминам юнита при финансовых расчетах

7. Основы юнит-экономики

  • Разберетесь, как рассчитывать базовые бизнес-метрики
  • Сможете строить юнит-экономику предприятия

8. Нестандартные данные

  • Освоите подключение и предобработку данных из различных источников
  • Освоите различные форматы и кодировки

9. Визуализация данных и продвинутые инструменты дизайна

  • Разберетесь с настройкой разных типов графиков в Excel
  • Начнете оформлять визуализации

10. Сборка калькулятора юнит-экономики

  • Настроите параметры для калькулятора
  • Научитесь собирать калькулятор экономики

11. Переход в Google Sheets

  • Разберетесь в базовом функционале Google Sheets
  • Перенесете иксель-файлы в Google Sheets

12. Дашборд в Google Sheets

  • Настроите защиту ячеек
  • Разберетесь, как пользоваться функцией query
  • Настроите свой операционный дашборд в Google Sheets
Логика

1. Необходимые и достаточные условия

  • Познакомитесь с этими понятиями
  • Выполните задания на логику, оперируя этими понятиями

2. Логические операторы

  • Разберетесь в логических операторах
  • Выполните задания на приоритетность логических операторов

3. Применение логики в бизнесе

  • Сможете делать выводы на основании гипотезы
  • Поупражняетесь в классических заданиях на логику
Основы бизнеса

1. Бизнес-гипотезы

  • Проведете анализ боли заказчика путем выдвижения гипотез
  • Разберетесь в методах валидации гипотез

2. Бизнес-метрики

  • Изучите различные метрики из разных сфер бизнеса
  • Проанализируете метрики и состояние продукта на примере агрегатора такси

3. Коммуникация в функциональных командах

  • Определите, из кого состоят функциональные команды и как различные специалисты взаимодействуют друг с другом

4. Приоритизация и сторителлинг

  • Приоритизируете свои задачи с помощью финансовых кейсов
  • Рассмотрите стандартные ошибки сторителлинга
SQL

1. Базы данных и введение

  • Познакомитесь с основными типами баз данных, множественными IDE и диалектами
  • Изучите, как приводить таблицы к третьей нормальной форме

2. Основы

  • Напишете простейшие запросы
  • Изучите, как их комбинировать
  • На практике поймете, как работать со строками

3. Трансформация данных

  • Узнаете, как настраивать дату и время, а еще — как применять условную конструкцию case when
  • Поработаете с оператором distinct

4. Агрегация данных

  • Начнете применять агрегирующие функции
  • Проведете группировку
  • Определите, как фильтровать сгруппированные данные

5. Соединение. 1

  • Соедините таблицы с помощью конструкции join
  • Определите разницу между различными типами join

6. Соединение. 2

  • Познакомитесь с продвинутыми техниками соединения
  • Изучите вертикальное соединение

7. Подзапросы

  • Познакомитесь с понятием «подзапрос»
  • Выполните задания с множественными подзапросами

8. Временные таблицы

  • Познакомитесь с понятием «временная таблица» (СТЕ)
  • Потренируетесь в решении заданий с подзапросами и СТЕ

9. Оконные функции. 1

  • Изучите на практике, что такое окно и ранжировочный признак
  • Познакомитесь с ROW_NUMBER, RANK и DENSE_RANK
  • Разберетесь с LAG и LEAD

10. Оконные функции. 2

  • Примените группировочные в качестве оконных
  • Отработаете знания на примере скользящего среднего
Теория вероятностей