Готовим к официальной аттестации от Минцифры
Точно знаем требования рынка, государства и времени. Готовим к тестам, помогаем получить сертификат.
Лицензия Л035-01298-77/00181469
Excel для работы с нуля

Научитесь работать с таблицами и начнете зарабатывать на фриланс-проектах.
Поможем с поиском работы
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
Иксель любит порядок, а порядок любят деньги — и мы научим вас их зарабатывать.

А еще — копаться в данных, колдовать с ячейками и говорить с бизнесом на языке цифр.
Полюбите иксельку — и она полюбит вас: красивыми формулами и большими денежками

Excel-аналитик

Автоматизирует обработку больших массивов данных
Делает так, чтобы вы доехали
домой на такси быстрее
Формулирует гипотезы
на основе данных
Выбирает, какие чипсеки будут лучше продаваться
Прогнозирует
показатели бизнеса
Думает, как сократить
время доставок в магазины
Переводит цифры на язык бизнес-решений
Изучает, как погода повлияет на продажи мороженого
Составляет финансовую отчетность и финансовые модели
Объясняет финансовые результаты коллегам на графиках

На бесплатной диагностике составите пошаговый карьерный план и найдете себя в новой сфере аналитики данных

Зарплаты и востребованность Excel-аналитиков на рынке труда

247 000+ ₽
1 год
3 года
5+ лет
136 000 ₽
82 000 ₽
94 000 ₽
средняя зарплата у выпускников Skypro после курса «Excel для работы»
>1000
выпускников уже работают с кайфом после курса
17–64
такого возраста студенты проходят у нас курс
>18 000
вакансий на hh.ru
Это джун — начинающий специалист. Это вы после курса
Это мидл — уверенный специалист. Работает самостоятельно, помогает джунам
Студенты курса «Excel для работы» до учебы получали в среднем 62 000 ₽, а после — 94 000 ₽*

* данные за июль 2024 года
Такое количество выпадает по запросу «Excel-аналитик» в поиске по всей России на июль 2024 года
Это сеньор — опытный специалист. Знает ответы на все вопросы — настоящий профи в Excel
Нашли работу 1032 выпускникам: все они прошли испытательный срок. Данные до июля 2024 года
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17 лет. А самая старшая — Наталья Николаева, ей 64 года. Обе из Ростова-на-Дону

Программа курса

Навык 1. Введение в Excel

Уроки
1. Основы Excel
2. Обработка данных в Excel
3. Агрегация данных в Excel
В этом модуле вы научитесь
1. Работать с основными формулами в Excel
2. Строить сводные таблицы
3. Сортировать и фильтровать данные

Навык 2. Экономика

Уроки
1. Базовая экономика
2. Когортный анализ
3. Переход к юниту
В этом модуле вы
1. Познакомитесь с базовыми экономическими понятиями
2. Научитесь производить расчет LTV с помощью когортного анализа
3. Познакомитесь с новыми функциями Excel

Навык 3. Юнит-экономика

Уроки
1. Основы юнит-экономики
2. Работа с нестандартными данными
3. Визуализация в Excel
4. Калькулятор юнит-экономики
В этом модуле вы научитесь
1. Строить графики в Excel
2. Рассчитывать показатели юнит-экономики
3. Автоматизировать и параметризовывать финансовые калькуляторы

Навык 4. Google Sheets

Уроки
1. Переход из Excel в Google Sheets
2. Дашборд в Google Sheets
В этом модуле вы научитесь
1. Производить в Google Sheets те же действия, что и в Excel
2. Автоматизировать работу с данными с помощью функции QUERY

Навык 5. Логика

Уроки
1. Необходимые и достаточные условия
2. Логические операторы
3. Применение логики в бизнесе
В этом модуле вы научитесь
1. Работать с импликациями, инверсиями и диаграммами Эйлера
2. Решать логические задачи и задачи на смекалку
3. Строить сложные схемы сегментации с помощью комбинаций логических операторов

Навык 6. Основы бизнеса

Уроки
1. Бизнес-гипотезы
2. Бизнес-метрики
3. Коммуникации в командах
4. Приоритизация и сторителлинг
В этом модуле вы научитесь
1. Работать с метриками из различных отраслей бизнеса
2. Выдвигать и валидировать бизнес-гипотезы
3. Приоритизировать задачи и выстраивать коммуникацию в рамках IT-команды

Навык 7. Основы теории вероятностей

Уроки
1. Основы теории вероятностей
2. Условная вероятность
3. Комбинаторика
В этом модуле вы научитесь
1. Решать задачи на расчет вероятности
2. Рассчитывать условную вероятность
3. Решать классические задачи на количество комбинаций

Навык 8. Статистика

Уроки
1. Введение в статистику
2. Дискретные распределения
3. Непрерывные распределения
4. Параметрические гипотезы