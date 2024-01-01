1 год английского от
в подарок
Готовим к официальной аттестации от Минцифры
Точно знаем нужды рынка, государства и времени. Готовим к тестам, помогаем получить сертификат.
по внедрению ИИ в образование
№ 1
по версии Edtechs Awards 2025
Лицензия Л035-01298-77/00181469
Получите диплом
о профпереподготовке
Бесплатный курс по нейросетям при покупке

Курс «Инженер
по тестированию» с нуля

Обучим с нуля за 12 месяцев и поможем применить прошлый опыт на практике в новой сфе﻿ре.
Получите бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме
Попробуете самые базовые задачи на практике и узнаете, как вам наш подход.
Поможем с поиском работы
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
Инженер по тестированию — это главный зануда в командах. И его все за это любят.
Он находит ошибки до того, как это сделают пользователи. И заодно помогает бизнесу экономить ден﻿ьги.
Теперь вы можете указывать людям на их ошибки, и вам за это заплатят

Тестировщик

Находит ошибки в коде и экономит ресурсы бизнеса
Делает так, чтобы вы не заказали в прил﻿ожении 400 кг авокадо
Делает ручное тестирование и проходит весь путь пользователя
Проверяет все кнопки и ссылки на сайте
Изучает документацию и пишет сценарии ручного тестир﻿ования
Думает, как сократить
сроки доставок в магазины
Ищет ошибки в функционировании игровых фич в приложении
Играет в видеоигры не просто так, а для опы﻿та
Проверяет отзывчивость, деградацию и масштабируемость платформ
Проверяет надежность интернет-магазина перед стартом продаж нового айфона

На бесплатной диагностике получите пошаговый карьерный план и найдете себя в новой сфере

Что по деньгам и перспектива﻿м?

217 000+ ₽
1 год
3 года
5+ лет
128 000 ₽
69 000 ₽
75 000 ₽
средний доход у выпускников по этой специальности в Skypro
>1000
выпускников уже работают с кайфом
17–64
возраст наших учеников
>7000
вакансий на hh.ru
Это джун — новичок. Это вы после курса
Это мидл (middle) — уверенный профессионал. Всё делает самостоятельно, помогает джунам
Студенты до обучения получали в среднем 62 000 ₽, а после — 75 000 ₽*.

*данные за июль 2024 года
Такое количество выпадает по запросу «Инженер по тестированию» в поиске по всей России на июль 2024 года
Это сеньор — опытный специалист. Знает ответы на все вопросы по любым проектам — настоящий профи в команде
Нашли работу 1032 выпускникам: все они прошли испытательный срок. Данные до июля 2024 года
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17 лет. Самая старшая — Наталья Николаева, ей 64 года. Обе из Ростова-на-Дону

Как выглядит ваша идеальная работа?

Узнаете в тесте на профориентацию
5 мин.
бесплатно

Программа

Это база!

Основы

1. Основы функционального тестирования

  • Научитесь проверять текстовые поля, кнопки, даты, выпадающие списки и селекторы
  • Познакомитесь с понятиями «клиент — сервер» и основными элементами верстки
  • Познакомитесь с основными видами документации

2. Баг-репорты (отчеты об ошибках)

  • Разберетесь с баг-репортами
  • Рассмотрите различия между багом, ошибкой, дефектом и сбоем
  • Разберете основные типы ошибок
  • Познакомитесь с баг-трекинговой системой, чтобы отслеживать найденные ошибки на платф﻿ормах

3. Тест-кейсы и системы управления

  • Познакомитесь с новыми видами документации: тест-сьютами, TMS
  • Научитесь запускать тест-раны

4. Уровни тестирования

  • Научитесь писать интеграционные кейсы
  • Познакомитесь с уровнями тестирования: модульным, интеграционным, системным и приемочным
  • Узнаете, что такое декомпозиция

5. Введение в тест-дизайн. Классы эквивалентности и граничные значения

  • Познакомитесь с техниками, границами и классами эквивалентности
  • Рассмотрите понятие нулевого класса эквивалентности

6. Техники комбинаторики

  • Узнаете, что такое попарное тестирование и набор тестовых данных
  • Научитесь формировать тестовые наборы

7. Нефункциональные виды

  • Узнаете виды нефункционального тестирования: UI/UX, интеграционализацию, локализацию

8. Регрессионное, smoke- (дымовое) и повторное тестирование

  • Научитесь применять регрессионное, дымовое и повторное тестирование

9. Тестирование документации

  • Научитесь тестировать документацию и макеты
  • Познакомитесь с верификацией и проверкой, видами документации и методами ее проверки
  • Разберетесь в инструментах хранения документации

10. Техники тестирования документации

  • Научитесь тестировать документацию с помощью техник тест-дизайна
  • Познакомитесь с техникой таблиц принятия решений и техникой состояний и переходов

11. Метрики и отчетность

  • Изучите отчеты и метрики в разных задачах
  • Научитесь продумывать план и стратегию
Курсовая работа и пробные собеседования
Проверка веб-приложений

1. Введение

  • Погрузитесь в изучение структуры веб-приложений
  • Более подробно изучите их техническую составляющую для более эффективных проектов

2. Введение в HTML и CSS

  • Познакомитесь с языком HTML
  • Научитесь создавать простую веб-страницу

3. Мастер-класс по Chrome DevTools

  • Познакомитесь с функционалом Chrome DevTools
  • Поработаете с функциональностью, которая чаще всего используется при проверке веб-приложений

4. DevTools в различных браузерах и кросс-браузерное тестирование

  • Будете применять агрегирующие функции SQL
  • Научитесь делать группировку
  • Научитесь фильтровать сгруппированные результаты

5. Системы контроля версий

  • Поймете, какие есть системы контроля версий и для чего их используют
  • Поймете, как будете использовать это в дальнейшем

6. CI/CD. Docker

  • Познакомитесь с понятием CI/CD и поймете вашу роль в этом процессе

7. Финальное задание

  • Примените полученные знания: создадите собственный проект
Тестирование API

1. Введение в API

  • Познакомитесь с клиент-серверной архитектурой
  • Разберете понятия API и REST
  • Поймете основы протокола HTTP
  • Разберете синтаксис JSON (формат обмена данными)
  • Научитесь взаимодействовать с NetworkTab в Google Chrome

2. Инструменты

  • Выясните, что такое REST API
  • Научитесь отправлять запросы HTTP, искать и исправлять ошибки трафика

3. Postman. Знакомство с инструментом

  • Разберете набор инструментов для тестирования API

4. Рабочий проект в Postman

  • Опробуете на проекте в Trello все изученные способы: автоматизацию проверок, создание предусловий, запуск тестов из командной строки

5. Работа с документацией и работа со скриптами

  • Познакомитесь с автоматизацией выполнения запросов в рамках инструмента

6. SOAP

  • Познакомитесь с протоколом SOAP
  • Поймете, чем он отличается от REST
  • Погрузитесь в SoapUI

7. Нагрузочное тестирование

  • Изучите основы нагрузочного тестирования
  • Построите нагрузочный тест с помощью jMeter
Курсовая работа и тестовые собеседования
Основы SQL

1. Настройка окружения

  • Поймете, что такое SQL и noSQL
  • Разберете основы системы управления базами (PostgreSQL)
  • Научитесь отправлять запросы и просматривать ответы на них, а еще фильтровать колонки и строки таблиц

2. Создание таблиц, SELECT-запросы

  • Научитесь писать запросы с использованием операторов AND, OR, IN, NOT IN, BETWEEN
  • Научитесь писать запросы с использованием вложенных запросов и выражений
  • Выясните, что делать с NULL-значениями
  • Потренируетесь добавлять, обновлять и удалять информацию в таблицах

3. Агрегация информации

  • Научитесь группировать данные с помощью GROUP BY, фильтровать строки с помощью HAVING, агрегировать с помощью COUNT, SUM, MIN, MAX, AVG и сортировать с помощью ORDER BY

4. Соединение таблиц

  • Научитесь соединять таблицы с помощью различных видов оператора JOIN

5. Мастер-класс

Диплом: создание проектов по ручному тестированию

1. Финальный проект

  • Самостоятельно выберете проект и проведете полный цикл

2. Работа над финальным проектом

  • Всё сделаете сами: напишете план и документацию, проведете тестирование и напишете отчет о результатах
  • Проект проверит опытный эксперт