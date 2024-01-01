Готовим к официальной аттестации от Минцифры
Точно знаем требования рынка, государства и времени. Готовим к тестам, помогаем получить сертификат.
Получите диплом
о профессиональной переподготовке

Курс «Фронтенд-разработчик» с нуля

С нуля за 15 месяцев освоите новую профессию, научитесь работать с HTML и CSS, а еще — собирать и оживлять страницы.
Получите бесплатный доступ к первым урокам курса
Освоите самые базовые понятия и определите, подходит ли вам такой формат.
Поможем с поиском работы
Специалист по фронтенд-разработке делает страницы, где всё красиво, понятно и на своем месте.
Он знает, чего хочет пользователь, и прокладывает для него идеальный маршрут — без нервов, квестов и писем в техподдержку.
Сайты будут работать, а вы — зарабатывать
Разрабатывает привлекательные и интуитивно понятные интерфейсы
Подключает внешние сервисы и данные к сайтам
Настраивает адаптивные макеты для любых типов устройств

Фронтенд-разработчик

Делает так, чтобы сайт грузился на телефоне, ноуте и даже старом компе
Разбирается в чужой верстке и дорабатывает ее до идеала
Подключает к сайту карту, оплату или прогноз погоды
Добавляет кнопки и картинки, на которые хочется нажать
Знает, как улучшить сайт другого специалиста
Прогнозирует
показатели бизнеса
Ищет баги, исправляет их и тестирует функционал
Чинит всё, что тормозит и бесит пользователей

На бесплатной диагностике составите пошаговый карьерный план и найдете себя в новой сфере

Зарплаты и востребованность фронтенд-разработчиков на рынке труда

250 000+ ₽
1 год
3 года
5+ лет
120 000 ₽
60 000 ₽
86 000 ₽
средняя зарплата у выпускников Skypro по фронтенд-разработке
>200
студентов защитили диплом
17–64
такого возраста студенты проходят у нас курс
>5000
вакансий на hh.ru
Это джун — начинающий IT-специалист. Это вы после курса «Фронтенд-разработчик»
Это мидл — уверенный специалист. Работает самостоятельно, помогает джунам-разработчикам
Студенты курса до учебы получали в среднем 71 000 ₽, а после —
86 000 ₽*

*информация на июль 2024 года
Такое количество выпадает по запросу «Фронтенд-разработчик» в поиске по России на август 2025 года
Это сеньор — опытный специалист. Знает ответы на все вопросы: настоящий профи во фронтенд-разработке
Все они получили высокую оценку от экспертного жюри. Информация до июля 2024 года
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17 лет. А самая старшая — Наталья Николаева, ей 64 года. Обе из Ростова-на-Дону

Как выглядит ваша идеальная работа?

Узнаете в тесте на профориентацию
5 мин.
бесплатно

Программа курса

Это база 😉

Введение в профессию

1. Введение во фронтенд-разработку и задачи фронтенд-разработчика

  • Разберетесь, что такое интернет
  • Определите, для чего нужны HTML, CSS и JavaScript
  • Рассмотрите задачи фронтенд-разработчика
  • Разберетесь, какие виды сайтов бывают
  • Узнаете, как устроены HTTP-запросы
  • Познакомитесь с Figma
  • Разработаете первую HTML-страницу и сможете применять основные HTML-теги

2. Основы HTML

  • Рассмотрите атрибуты тегов
  • Разберетесь, что такое семантические элементы, и сможете добавлять изображения, ссылки, списки и формы на HTML-страницу
  • Освоите, как применять семантические теги

3. Основы CSS

  • Рассмотрите, что такое CSS
  • Рассмотрите грамматику CSS
  • Разберете варианты подключения стилей
  • Разберетесь в селекторах и основных свойствах стилей
  • Разберетесь, почему таблица стилей называется «каскадная»
  • Сможете оставлять комментарии

4. Строчные и блочные элементы

  • Рассмотрите эффекты наведения и другие псевдоклассы
  • Разберете особенности блочных и строчных элементов
  • Познакомитесь с особенностями строчных элементов
  • Сможете добавлять контент в HTML

5. Мастер-класс. Семантические теги, их назначение и применение

  • Освоите применение семантических тегов

6. Методология БЭМ

  • Разберете методологию БЭМ
  • Рассмотрите переходы и трансформации
  • Освоите принципы компонентного подхода
  • Сможете применять методологию БЭМ для структурирования и организации кода
  • Разберетесь, как разрабатывать и использовать независимые блоки и модификаторы
  • Разберете, как улучшать производительность и масштабируемость с помощью методологии БЭМ

7. Мастер-класс. БЭМ

  • Познакомитесь с методологией БЭМ
  • Освоите, как задавать переиспользуемые названия классов
  • Разберетесь, как пользоваться препроцессорами

8. Знакомство с графическими редакторами

  • Рассмотрите, что такое градиенты
  • Разберетесь, как работать с фоном блоков
  • Разберетесь, как спроектировать тени для блоков и текста
  • Ближе познакомитесь с графическим редактором Figma
  • Сможете определять размеры и отступы у блоков
  • Разберете, какие форматы изображений бывают
  • Разберетесь, как превращать дизайн-макет из Figma в готовую верстку и стили для браузера
  • Сможете пользоваться отладчиком браузера для верстки страниц

9. Позиционирование. Flexbox

  • Сможете делать блочные элементы строчными
  • Рассмотрите, как скрывать их со страницы
  • Разберетесь, как делать дочерние элементы

10. Мастер-класс. Flex

  • Сможете пользоваться flex-раскладкой
  • Рассмотрите, как корректно применять flex-свойства
  • Разберетесь, как делать позиционирование с помощью flex в соответствии с макетом

11. Позиционирование. Grid Layout

  • Разберетесь, для чего нужен Grid, если есть Flexbox
  • Разберетесь, какие основные задачи решает Grid
  • Рассмотрите горизонтальное и вертикальное позиционирование
  • Рассмотрите, что такое внутренние отступы и как происходит объединение ячеек сетки
  • Сможете разбивать сайт на колонки и на строчки
  • Освоите, как делать внутренние отступы
  • Разберетесь, как объединять ячейки сетки

12. Мастер-класс. Grid

  • Сможете пользоваться grid-раскладкой
  • Разберетесь, как корректно применять grid-свойства
  • Освоите, как позиционировать с помощью grid в соответствии с макетом

13. Препроцессоры CSS

  • Разберетесь в препроцессорах
  • Рассмотрите переменные, вложенность и математические операции
  • Разберетесь во фрагментировании и импортировании
  • Рассмотрите, что такое примеси и наследование
  • Установите и запустите препроцессор SCSS
  • Освоите, как совершать операции фрагментирования и импортирования

14. Декоративные элементы и анимация для сайта

  • Познакомитесь с псевдоклассами и псевдоэлементами
  • Разберетесь, как их различать
  • Рассмотрите, что такое относительное, абсолютное позиционирование
  • Сможете добавлять теги формы на страницу

15. Формы

  • Рассмотрите, какие элементы формы существуют и как их стилизовать
  • Познакомитесь с тегами для реализации формы
  • Освоите, как задавать кастомную стилизацию тегам

16. Введение в адаптивный дизайн

  • Рассмотрите, что такое адаптивный сайт и адаптивный макет
  • Поймете, как отладчик помогает настраивать адаптивность сайта
  • Познакомитесь с meta viewport и узнаете, когда его необходимо использовать
  • Разберете и min, и max значения
  • Рассмотрите медиазапросы (media queries)
  • Узнаете о процентах для отступов и для блоков
  • Разберетесь в адаптивных возможностях Flexbox
  • Разработаете планшетную версию проекта

17. Практика создания адаптивного дизайна

  • Рассмотрите, как создаются адаптивные изображения
  • Разберете единицы измерения адаптивных блоков vh, vw
  • Рассмотрите единицу измерения адаптивного текста и отступов rem
  • Разберетесь в адаптивных возможностях Grid Layout
  • Освоите, как разрабатывать мобильную версию сайта

18. Финальная проверка сайта

  • Рассмотрите и освоите фреймворк Bootstrap
  • Разберетесь, как пользоваться SVG-графикой
  • Разберетесь, что такое валидный код, оптимизация изображений и кросс-браузерность
  • Изучите, как проверить сайт на ошибки
  • Поймете, как проводить код-ревью верстки
  • Разместите сайт в сети интернет

19. Мастер-класс по курсовой работе

Курсовой проект
Верстка сайта интернет-магазина мебели
Основы JavaScript

1. Знакомство с JavaScript

  • Разберетесь, что такое JS и какие задачи он решает

2. Основы Git и командной строки

  • Познакомитесь с Git и GitHub
  • Разберетесь, что такое репозиторий: удаленный и локальный
  • Рассмотрите, как разработать свой проект и залить его на удаленный репозиторий
  • Сможете использовать командную строку unix
  • Освоите, как пользоваться инструментами: консоль, инспектор

3. Мастер-класс по Git + сессия «вопрос — ответ»

  • Разберетесь, как корректно сдавать проекты с помощью Git
  • Сможете работать с pull request
  • Разберетесь, как пользоваться ветками и добавлять коммиты
  • Рассмотрите, как стягивать изменения из удаленного репозитория

4. Переменные. Типы данных

  • Рассмотрите, что такое переменные и в чём отличие между var, let и const
  • Разберетесь, какие типы данных есть в этом языке
  • Разберете отличие ссылочных переменных от примитивных
  • Узнаете, какие есть операторы в этом языке
  • Освоите преобразование типов
  • Рассмотрите простое взаимодействие с пользователем
  • Рассмотрите арифметические операторы и преобразование при арифметических операциях
  • Освоите подключение JS к HTML
  • Сможете добавлять и подключать файлы
  • Разберетесь, как писать простой код и выводить сообщения на страницу
  • Сможете разрабатывать примитивные и ссылочные переменные и писать корректные названия переменных

5. Условное ветвление

  • Разберетесь, какие бывают операторы сравнения и что такое логические операторы
  • Рассмотрите, что такое условное ветвление, и начнете его применять
  • Познакомитесь с понятием «тернарный оператор» и сможете его применять
  • Узнаете про оператор switch и сможете его применять

6. Циклы

  • Разберетесь, что такое циклы
  • Освоите циклы while и do-while
  • Познакомитесь с циклом for
  • Разберете зацикливание и узнаете, чем оно опасно
  • Освоите, как создаются логические выражения

7. Функции

  • Рассмотрите, что такое функция
  • Разберете параметры функции
  • Разберетесь, что такое function declaration/expression и в чём их отличие
  • Рассмотрите, что такое всплытие
  • Сможете добавлять/объявлять функции, передавать параметры в функции и возвращать значение из функций

8. Массивы

  • Рассмотрите, что такое массив и какие задачи он решает
  • Разберете метод forEach и сможете его применять
  • Рассмотрите методы массива
  • Разберетесь, что такое многомерный массив, и сможете его создавать
  • Поймете, что такое spread и rest, и научитесь их использовать
  • Сможете разрабатывать массивы и использовать их: добавлять/удалять, проводить манипуляции (сортировка, фильтрация и т. п.)

9. Встроенные объекты

  • Рассмотрите, какие встроенные объекты существуют и где их искать
  • Разберете методы использования String
  • Рассмотрите методы применения Number
  • Узнаете, как обращаться с Math
  • Разберете методы использования Date
  • Рассмотрите, как пользоваться RegExp
  • Разберетесь, что такое компилятор и интерпретатор
  • Узнаете про структуру кода
  • Разберете, что такое самодокументируемый код
  • Сможете использовать встроенные методы и свойства String
  • Разберете, как использовать встроенные методы и свойства Number
  • Освоите использование встроенных методов и свойств Math
  • Поймете, как использовать встроенные методы и свойства Date
  • Сможете использовать встроенные методы и свойства RegExp

10. Callback, setTimeout, setInterval

  • Разберете, что такое callback, для чего он нужен, сможете его использовать и находить callback в программе
  • Рассмотрите, как запустить таймер и чём разница между таймером и интервалом
  • Сможете использовать setTimeout, setInterval

11. Основы DOM

  • Разберете принципы применения DOM в JS
  • Узнаете про возможные манипуляции с элементами страницы
  • Получите навык обработки событий
  • Сможете манипулировать DOM из JS, разрабатывать интерактивные элементы и реализовывать обработку событий
Курсовой проект
Разработка сайта c библиотекой игр
Создание сайта на Tilda

1. Введение в CMS-системы

  • Освоите существующие CMS-системы
  • Поймете особенности взаимодействия с разными CMS-системами
  • Узнаете про востребованность CMS на рынке

2. Знакомство с Tilda

  • Разберетесь, как устроен конструктор Tilda

3. Блоки в Tilda

  • Погрузитесь в инструмент Tilda

4. Мастер-класс

  • Решите практическую задачу на Tilda

5. Продвинутые навыки в Tilda

  • Соберете сайт на Tilda
Курсовой проект
Сайт на Tilda