Курс «Создание сайтов» с нуля

Я работала сессионным музыкантом и преподавателем по гитаре. Но такая работа — постоянный поиск заказчиков и денежные компромиссы. Заказчики хотят много, а платят мало. Очень мало.



Мой приятель-айтишник посоветовал мне порешать задачки по Python на Stepik. Я попробовала, мне понравилось. Но я не понимала, что мне делать дальше. Посоветовалась с другими айтишниками, и все как один сказали про тестирование.



В Skypro было интересно — и трудновато: с API и инструментами тестировщика. Были и другие препятствия: например, когда закрыли Slack, приходилось обращаться не к наставнику, а к сокурсникам, знакомым тестировщикам и фронтам. Но я справилась.



Очень помню день, когда получила предложение о работе. Я до сих пор немного в эйфории! У меня началась новая жизнь и появилась возможность устроить себе приятное будущее. Сейчас у меня стажировка, и каждый день я узнаю что-то новое. Мне помогают, но я всё еще чувствую себя глупо: постоянно что-то спрашиваю, иногда что-то пропускаю. Порой кажется, что сейчас уволят — но не увольняют.



Я рада, что выбрала эту профессию, мне очень интересно. И я расту не только в профессиональном плане, но и в личностном: тестирование развивает внимательность.