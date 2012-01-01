О нас Корпоративное обучение Английский язык Вход в Skypro Подобрать профессию Скидки друзьям Медиа Отзывы Партнерам
1 год английского от
в подарок
Готовим к официальной аттестации от Минцифры
Точно знаем требования рынка, государства и времени. Готовим к тестам, помогаем получить сертификат.
Лицензия Л035-01298-77/00181469
Выдаем диплом о профессиональной переподготовке
по внедрению ИИ в образование
№ 1
по версии Edtechs Awards 2025
Бесплатный курс по нейросетям при покупке

Курс «Интернет-маркетолог» с нуля

Обучим с нуля, поможем найти работу в сфере маркетинга и применить прошлый опыт.
Поможем с поиском работы
Получите бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме курса
Посмотрите, насколько понятно объясняем темы, и увидите «внутрянку» учебы.
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
Курсы.ру - рейтинг 4.6
EDDU.PRO - рейтинг 4.6
CHECKROI каталог курсов - рейтинг 5.0
Этот специалист подстраивает тренды под бренды и превращает «зачем оно мне надо» в «а где кнопка „Купить“?».

Генерьте мемчики с котиками
А вместо лайков считайте денежки

Интернет-маркетолог

Работает с бюджетом на маркетинг, где каждый вложенный рубль приносит максимальную отдачу
Отговорит покупать рекламу у рандомного блогера просто потому, что он ваш краш
Создает креативы и тексты, которые зацепят аудиторию
Знает, что заставит вас хихикать и попадет прямо в сердечко
Определяет показатели эффективности маркетинговых кампаний и корректирует стратегию
Постит только красивое и смешное — некрасивое и несмешное не постит
Прогнозирует результаты промоакций
Знает, что «Сафонов, оплати» уже не сработает
Защищает свои идеи перед заказчиками и сотрудниками компании
Объясняет тете Свете из бухгалтерии, почему она должна сняться для рилса

На бесплатной диагностике составите пошаговый карьерный план и найдете себя в новой профессии

Что по зарплате и перспективам?

250 000+ ₽
1 год
3 года
5+ лет
140 000 ₽
70 000 ₽
105 000 ₽
средняя зарплата у выпускников Skypro по маркетингу
>4000
студентов Skypro уже работают с кайфом после курса
17–64
такого возраста студенты у нас учатся
>1200
вакансий на hh.ru
Это джун — начинающий специалист в сфере маркетинга. Это вы после курса
Это мидл — уверенный специалист. Работает самостоятельно, помогает джунам
Студенты курса после учебы получают в среднем 105 000 ₽.

* данные за июль 2024 года
Такое количество выпадает по запросу «Интернет-маркетолог» в поиске по всей России на август 2025 года
Это сеньор — опытный специалист. Знает ответы на все вопросы о маркетинге — настоящий профи в своей сфере
Трудоустроили 4000 выпускников: все они прошли испытательный срок. Информация до августа 2025 года
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17 лет. А самая старшая — Наталья Николаева, ей 64 года. Обе из Ростова-на-Дону

Учим на курсе вместе с командой wewannamarketing — агентством маркетинга, которое помогает брендам расти и укреплять свои позиции. Среди их клиентов — GrowFood, «ВкусВилл» и еще много ребят, которых вы знаете и любите.

Программа курса

Это база!

Введение в интернет-маркетинг

1. Введение в маркетинг

  • Познакомитесь со сферой и разберетесь, какие задачи стоят перед специалистом
  • Изучите основную терминологию маркетинга
  • Познакомитесь с ключевыми метриками в маркетинге
  • Изучите пути роста в сфере маркетинга: уйти на фриланс, устроиться в агентство, стать специалистом для конкретной индустрии или профессионалом широкого профиля

2. Анализ конкурентов в маркетинге

  • Изучите параметры для анализа конкурентов и научитесь их использовать
  • Рассмотрите основные методы исследования продуктов на рынке
  • Научитесь проводить сравнительный анализ и формулировать выводы и гипотезы по его результатам

3. Исследование аудитории в маркетинге

  • Определите, как сегментировать аудиторию на группы по разным признакам
  • Изучите, как проводятся исследования аудитории
  • Поймете, зачем разделять аудиторию по теплоте и для каких целей это нужно

4. Драйверы и барьеры целевой аудитории. Формирование УТП

  • Научитесь формулировать уникальные торговые предложения по четырем формулам
  • Научитесь анализировать УТП конкурентов, чтобы выделить свой продукт на рынке
  • Определите, какими способами стоит определять боли клиентов и как это поможет продвигать бизнес
Основы маркетинговой стратегии

1. Введение в маркетинговую стратегию и брендинг

  • Погрузитесь в жизненный цикл бизнеса и поймете, как меняется стратегия в маркетинге
  • Разберете, из чего состоит маркетинговая стратегия и как формулировать цели маркетинга
  • Познакомитесь с понятием бренда и позиционирования

2. Бриф: стратегия бизнеса

  • Изучите, что такое бриф от заказчика
  • Определите, какую информацию содержит бриф и что важно запрашивать дополнительно
  • Разберетесь, как проводить встречи-брифинги, какие организационные ритуалы существуют: адженда, тайминг, фоллоу-апы и пр.

3. Маркетинговая воронка

  • Научитесь подбирать наиболее подходящие маркетинговые каналы для разных ситуаций
  • Познакомитесь с подсчетом метрик в маркетинге: CPC, CPM, CPA, CR, CTR
  • Изучите, из каких этапов состоит воронка, какие цели и задачи есть на каждом этапе
  • Освоите разные модели размещений рекламы

4. Варианты оптимизации результатов

  • Поймете, когда нужно оптимизировать или масштабировать стратегию
  • Изучите, что такое юнит-экономика и как распределять бюджет на маркетинг
  • Научитесь определять гипотезы для тестирования и корректировки стратегии

5. Генерация идей

  • Разберетесь, зачем вам развивать креативность
  • На реальных примерах научитесь искать идеи для маркетинговых текстов и проектов
Маркетинговые каналы

1. Таргетированная реклама

  • Изучите, что такое таргетированная реклама
  • Погрузитесь в специфику TG Ads и VK Ads
  • Освоите инструменты анализа креативов конкурентов и научитесь измерять результаты рекламы, чтобы менять ее в будущих проектах

2. Контекстная реклама

  • Разберетесь, что такое поисковая реклама в яндексе и гугле, в чём ее преимущества и недостатки
  • Погрузитесь в инструменты оценки спроса и принципы показов рекламы разным сегментам аудитории
  • Освоите инструменты Wordstat, KeysSo

3. SMM & Influence-маркетинг

  • Изучите всё об этих каналах и о том, как они связаны с брендом
  • Научитесь анализировать контент-план соцсетей бизнеса
  • Научитесь измерять результаты по обоим каналам

4. CRM-маркетинг и SEO

  • Определите, как привлекать и удерживать аудиторию с помощью писем, пушей, СМС и чат-ботов
  • Разберетесь со специфическими метриками CRM-маркетинга
  • Изучите, что такое SEO-оптимизация сайта, и освоите инструменты аналитики, чтобы повышать эффективность

5. Коммуникация с командой

  • Научитесь давать бережную обратную связь, которая никого не обидит
  • Поймете, как принимать критику своих проектов

6. Постановка задач

  • Научитесь ставить задачи по SMART
  • Рассмотрите, что такое Agile и матрица Эйзенхауэра
  • Поймете, как приоритизировать задачи и проекты, а еще — как пользоваться таск-трекерами
Аналитика

1. Введение в веб-аналитику

  • Познакомитесь с Яндекс Метрикой и Google Analytics
  • Научитесь создавать счетчики в Яндекс Метрике, чтобы отслеживать события
  • Сформируете UTM-метки, которые помогут отследить действия пользователей

3. Яндекс Метрика

  • Рассмотрите, как найти данные по всем каналам привлечения
  • Определите взаимосвязь нескольких каналов
  • Научитесь оценивать поведение пользователей на сайтах через Webvisor

2. Аналитика мобильных приложений

  • Определите, что такое аналитика мобильных приложений
  • Поймете, как использовать AppsFlyer

4. Кол-трекинг и CRM

  • Познакомитесь с процессом кол-трекинга и принципами Calltouch
  • Разберетесь, как настроить кол-трекинг
  • Научитесь анализировать работу отдела продаж и качество заявок

5. Сквозная аналитика

  • Научитесь визуализировать данные
  • Построите сводные таблицы в Excel, Google Sheets, которые будут отражать аналитику проекта
  • Научитесь формировать отчеты в Roistat и DataLens

6. Аналитика результатов

  • Научитесь пользоваться разными инструментами аналитики
  • Рассмотрите, как проводить оптимизацию или масштабирование на основе аналитики
  • Построите CJM пользователя с метриками каждого этапа воронки и сгенерируете гипотезы для тех этапов, которые нужно оптимизировать
Корректировка стратегии

1. Тестирование гипотез

  • Научитесь формулировать цели тестов и познакомитесь с ключевой механикой — А/В-тестированием
  • Научитесь составлять техзадания: для копирайтинга, на лендинг и для тестовых креативов
  • Поймете, по каким критериям принимать результат от исполнителя

2. Взаимодействие в команде

  • Усвоите правила, которые нужны для эффективной коммуникации с коллегами
  • Потренируетесь презентовать собственные проекты

3. Оценка проведенных тестов

  • Изучите, как определить успешность теста: сработала ваша гипотеза или нет
  • Познакомитесь с параметром статистической значимости

4. Построение сводного медиаплана

  • Познакомитесь с процессом медиапланирования
  • Научитесь составлять медиаплан со всеми метриками проекта и прогнозом на ближайший период

5. Презентация

  • Потренируетесь презентовать скорректированную стратегию наставнику

6. Корректировка стратегии и формирование KPI

  • Научитесь составлять отчеты: план/факт и флоу-чарты
  • Познакомитесь с кабинетными и байинговыми метриками для корректировки стратегии
  • Декомпозируете KPI до уровня различных команд, задействованных в проекте

