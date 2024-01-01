Готовим к официальной аттестации от Минцифры
Точно знаем требования рынка, государства и времени. Готовим к тестам, помогаем получить сертификат.
Лицензия Л035-01298-77/00181469
Получите диплом
о профпереподготовке
Бесплатный курс по нейросетям при покупке
В разработке

Курс «Бизнес-аналитик» с нуля

Обучим на курсе с нуля за 12 месяцев и поможем применить прошлый опыт в сфере бизнес-анализа.
Получите бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме курса по бизнес-анализу
Рассмотрите самые базовые понятия из бизнес-анализа, освоите реальные инструменты и определитесь, нравится ли вам такой формат.
Поможем с поиском работы
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
Курсы.ру - рейтинг 4.6
EDDU.PRO - рейтинг 4.6
CHECKROI каталог курсов - рейтинг 5.0
Этот специалист — маг табличек и чародей цифр.
Бац! — и они превращаются в гипотезы, экономические прогнозы для бизнеса и практические бизнес-решения.
Никакого Таро и натальных карт. Откройте для себя мир цифр и иксельки

Бизнес-аналитик

Автоматизирует обработку больших массивов информации в специальных инструментах
Делает так, чтобы вы доехали домой на такси быстрее
Формулирует гипотезы
и финансовые кейсы
Изучает, какие чипсеки лучше продаются
Прогнозирует
показатели бизнеса
Думает, как сократить
время доставок в магазины
Переводит цифры на язык реальных бизнес-решений
Изучает, как погода повлияет на продажи мороженого
Отслеживает тренды
роста или падения
Объясняет результаты и процессы коллегам на графиках

На бесплатной диагностике составите пошаговый практический план, оцените возможности и найдете себя в перспективной сфере

Что у бизнес-аналитика по зарплате и перспективам после обучения?

247 000+ ₽
1 год
3 года
5+ лет
136 000 ₽
82 000 ₽
94 000 ₽
средняя зарплата у выпускников Skypro после курса
>1000
бизнес-аналитиков уже трудоустроились после курса
17–64
такого возраста ученики проходят у нас обучение
>18 000
вакансий на hh.ru
Это джун — начинающий специалист. Это вы после курса
Это мидл — уверенный специалист. Выполняет задачи самостоятельно, помогает новичкам в бизнес-анализе
Ученики курса «Бизнес-аналитик» до обучения получали в среднем 62 000 ₽, а после — 94 000 ₽*

* информация за июль-2024
Такое количество выпадает по запросу «Бизнес-аналитик» в поиске по всей России на июль 2024 года
Это сеньор — специалист с практическим опытом. Знает ответы на все вопросы — настоящий профи
Трудоустроили 1032 выпускника: все они прошли испытательный срок. Информация до июля-2024
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17. А самая старшая — Наталья Николаева, ей 64. Обе из Ростова-на-Дону

Программа курса

Это база!

Модуль «Анализ»

1. Основы работы в Excel

  • Разберетесь, как использовать ячейки и таблицы на практике
  • Сможете использовать простейшие формулы

2. Процесс обработки данных

  • Поймете, как соединять таблицы
  • Усвоите, как производить фильтрацию и сортировку

3. Агрегация на практике

  • Сможете применять инструменты агрегации
  • Начнете изучать сводные таблицы

4. Базовая экономика

  • Изучите базовые экономические показатели
  • Разберетесь в разнице между различными видами издержек

5. Когортный анализ

  • Определите, как выполнять практические бизнес-задачи с помощью когортно-винтажного анализа
  • Поймете, как рассчитывать лайфтайм, LTR и LTV

6. Переход к юниту

  • Разберетесь в различиях между когортным и цепным расчетом Retention
  • Сможете переходить к терминам юнита при финансовых расчетах

7. Основы юнит-экономики

  • Сможете рассчитывать базовые бизнес-метрики
  • Узнаете, как строить юнит-экономику предприятия на практике

8. Работа с нестандартными данными

  • Освоите подключение и предобработку из различных источников
  • Разберетесь, как практически использовать различные форматы и кодировки

9. Возможности визуализации и продвинутые инструменты дизайна

  • Разберетесь с настройкой разных типов графиков на практике
  • Сможете оформлять визуализации

10. Процесс сборки калькулятора юнит-экономики

  • Сможете настраивать параметры для калькулятора
  • Определите, как на практике собирать калькулятор экономики

11. Переход в Google Sheets

  • Разберетесь в базовом функционале Google Sheets
  • Сможете переносить файлы в Google Sheets

12. Дашборд в Google Sheets

  • Настроите защиту ячеек
  • Усвоите, как пользоваться функцией query
  • Настроите свой операционный дашборд с помощью инструментов Google Sheets
Модуль «Логика»

1. Необходимые и достаточные условия

  • Изучите понятие необходимого и достаточного условия
  • Выполните задачи на логику, оперируя понятиями необходимого и достаточного условия

2. Логические операторы

  • Сможете разобраться в логических операторах
  • Выполните задачи на приоритетность логических операторов

3. Применение логики в реальном бизнесе

  • Поймете, как делать выводы на основании бизнес-гипотезы с помощью необходимого и достаточного условия
  • Поупражняетесь в классических бизнес-задачах на практике
Модуль «Основы бизнеса»

1. Бизнес-гипотезы

  • Проведете анализ боли заказчика с помощью выдвижения бизнес-гипотез
  • Определите методы валидации бизнес-гипотез

2. Бизнес-метрики

  • Изучите различные метрики из разных сфер бизнеса на практике
  • Сможете анализировать состояние продукта на примере агрегатора такси

3. Процесс коммуникации в функциональных командах

  • Разберетесь, из кого состоят функциональные команды в бизнес-процессах
  • Поймете, как различные специалисты взаимодействуют друг с другом

4. Приоритизация и сторителлинг

  • Приоритизируете свои задачи с помощью финансовых кейсов
  • Рассмотрите стандартные ошибки сторителлинга
Модуль «SQL»

1. Базы данных

  • Изучите основные типы БД, множественные IDE и диалекты
  • Сможете приводить таблицы к третьей нормальной форме

2. Основы работы

  • Сможете писать простейшие запросы и комбинировать условия с помощью логических операторов
  • Начнете использовать строки на практике

3. Процесс обработки и трансформации

  • Поработаете с датой и временем
  • Поймете, как использовать условную конструкцию case when
  • Поработаете с оператором distinct

4. Агрегация

  • Узнаете, как применять агрегирующие функции и как проводить группировку
  • Научитесь фильтровать сгруппированные результаты

5. Соединение таблиц. Часть 1

  • Сможете соединять таблицы с помощью конструкции join
  • Изучите разницу между различными типами join

6. Соединение таблиц. Часть 2

  • Изучите продвинутые техники соединения таблиц на практике
  • Научитесь вертикальному соединению таблиц

7. Подзапросы

  • Изучите понятие «подзапрос»
  • Выполните задачи с множественными подзапросами

8. Временные таблицы

  • Изучите понятие «временная таблица» (СТЕ)
  • Потренируетесь в решении задач с подзапросами и СТЕ

9. Оконные функции. Часть 1

  • Определите, что такое оконная функция, окно и ранжировочный признак
  • Изучите ранжировочные оконные функции: ROW_NUMBER, RANK и DENSE_RANK
  • Разберетесь с оконными функциями LAG и LEAD

10. Оконные функции. Часть 2

  • Примените группировочные функции в качестве оконных
  • Отработаете материал на примере скользящего среднего на практике