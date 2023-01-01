Лучшие курсы графического дизайна в Москве: рейтинг и отзывы

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся карьерой в графическом дизайне

Потенциальные студенты курсов по графическому дизайну

Профессионалы, желающие повысить квалификацию или изменить направление работы в сфере дизайна Карьера в графическом дизайне требует не только таланта, но и профессиональных знаний, подтвержденных профильным образованием. Московский рынок образовательных услуг предлагает впечатляющее разнообразие курсов — от базовых программ до узкоспециализированных направлений с погружением в тонкости иллюстрации, брендинга и цифрового искусства. Ниже представлен актуальный рейтинг курсов по графическому дизайну, составленный на основе отзывов выпускников, качества преподавательского состава и востребованности полученных навыков на рынке труда. 🎨

Среди многообразия образовательных программ выделяется Профессия графический дизайнер от Skypro. Курс разработан с учетом актуальных требований рынка и включает работу над реальными проектами под руководством действующих профессионалов. Выпускники получают не только фундаментальные знания, но и готовое портфолио с коммерческими кейсами, что существенно облегчает трудоустройство. Программа идеально сбалансирована для новичков и практикующих специалистов, желающих повысить квалификацию.

Актуальный рейтинг курсов по графическому дизайну в Москве

Московский рынок образовательных услуг в сфере графического дизайна отличается высокой конкуренцией, что обеспечивает широкий выбор качественных программ. При составлении рейтинга учитывались отзывы студентов, актуальность программы, квалификация преподавателей и помощь в трудоустройстве. 📊

Лидирующие позиции в 2023 году занимают:

Британская высшая школа дизайна — престижное образовательное учреждение с программой "Графический дизайн. Базовый курс", рассчитанной на 8 месяцев обучения. Стоимость: 255 000 рублей. Школа дизайна НИУ ВШЭ — курс "Графический дизайн и коммуникации" длительностью 10 месяцев. Стоимость: 230 000 рублей. Bang Bang Education — онлайн-школа с программой "Графический дизайнер с нуля до PRO" (9 месяцев). Стоимость: 110 000 рублей. Нетология — курс "Графический дизайнер" с возможностью трудоустройства (12 месяцев). Стоимость: 140 000 рублей. Skillbox — комплексная программа "Графический дизайнер с нуля до PRO" (12 месяцев). Стоимость: 155 000 рублей.

Школа Длительность Стоимость Трудоустройство Британская высшая школа дизайна 8 месяцев 255 000 ₽ Нет гарантий Школа дизайна НИУ ВШЭ 10 месяцев 230 000 ₽ Помощь в стажировке Bang Bang Education 9 месяцев 110 000 ₽ Нет Нетология 12 месяцев 140 000 ₽ Гарантия Skillbox 12 месяцев 155 000 ₽ Помощь

Если рассматривать узкоспециализированные направления, то выделяются такие школы, как:

Контур Школа — интенсивный курс "UX/UI дизайн" (4 месяца). Стоимость: 79 000 рублей.

— интенсивный курс "UX/UI дизайн" (4 месяца). Стоимость: 79 000 рублей. Pentaschool — программа "Моушн-дизайнер" (6 месяцев). Стоимость: 95 000 рублей.

— программа "Моушн-дизайнер" (6 месяцев). Стоимость: 95 000 рублей. Московская школа коммуникаций MACS — курс "Арт-дирекшн в брендинге" (5 месяцев). Стоимость: 125 000 рублей.

Алексей Соколов, арт-директор

Когда я решил сменить профессию веб-разработчика на графического дизайнера, передо мной встал вопрос выбора курса. Просмотрев десятки программ, остановился на Британской высшей школе дизайна. Цена казалась завышенной, но решил рискнуть. Теперь, спустя два года работы в крупном агентстве, понимаю, что инвестиция полностью окупилась. Ключевым фактором стало не только качество образования, но и нетворкинг — многие заказы я получил именно благодаря связям, приобретенным во время обучения. Важный совет: выбирайте курсы не только по программе, но и по составу преподавателей и возможностям для профессионального общения.

Лучшие курсы книжной иллюстрации в Москве: ТОП-5 программ

Книжная иллюстрация — особое направление графического дизайна, требующее не только технических навыков, но и глубокого понимания литературного текста. Для тех, кто мечтает создавать визуальные образы для книг, представляем пятерку лучших образовательных программ Москвы. 📚

Школа иллюстрации и комиксов — профессиональная программа "Книжная иллюстрация" (6 месяцев). Стоимость: 85 000 рублей. Школа сотрудничает с ведущими издательствами, что дает студентам возможность публиковаться уже в процессе обучения. Институт бизнеса и дизайна (B&D) — курс "Иллюстрация и визуальное повествование" (8 месяцев). Стоимость: 110 000 рублей. Программа включает мастер-классы от признанных иллюстраторов, таких как Игорь Олейников и Евгения Баринова. Мастерская иллюстрации — интенсив "Детская книжная иллюстрация" (4 месяца). Стоимость: 65 000 рублей. Курс специализируется на создании иллюстраций для детской литературы с акцентом на психологические аспекты восприятия изображений детьми разного возраста. Школа дизайна RU.КУРСЫ — программа "Художник-иллюстратор: книги и графические новеллы" (7 месяцев). Стоимость: 95 000 рублей. Отличительная особенность — уклон в сторону повествовательной иллюстрации и графических романов. Проект "Среда обучения" — курс "Книжная и журнальная иллюстрация" (5 месяцев). Стоимость: 72 000 рублей. Программа охватывает как традиционные, так и цифровые техники иллюстрации.

Важно отметить, что успешное окончание курсов книжной иллюстрации часто подразумевает создание полноценного проекта — от эскизов до готовой книги. Такой подход позволяет студентам сформировать профессиональное портфолио еще до завершения обучения.

Ключевые навыки, которым обучают на курсах книжной иллюстрации:

Разработка персонажей и создание характеров

Построение композиции и работа с пространством страницы

Выбор подходящей техники иллюстрации для конкретного литературного произведения

Взаимодействие текста и изображения

Работа с цветом и эмоциональное воздействие на читателя

Создание целостной серии иллюстраций, объединенных общей стилистикой

Топ-7 специализированных курсов иллюстратора в Москве

Профессия иллюстратора сегодня выходит далеко за рамки создания картинок для книг — это работа с рекламными материалами, создание персонажей для анимации, дизайн принтов для одежды и многое другое. Представляем семь лучших специализированных курсов иллюстратора в Москве, которые помогут освоить это многогранное направление. 🖌️

Подготовительные курсы МГХПА им. С.Г. Строганова — программа "Иллюстрация и графический рисунок" (9 месяцев). Стоимость: 120 000 рублей. Академический подход к иллюстрации с углубленным изучением анатомии и композиции. Школа иллюстрации Вероники Калачевой — курс "Коммерческая иллюстрация с нуля" (6 месяцев). Стоимость: 75 000 рублей. Программа специализируется на создании иллюстраций для коммерческих проектов. Bang Bang Education — программа "Цифровая иллюстрация" (4 месяца). Стоимость: 60 000 рублей. Курс фокусируется на создании иллюстраций с использованием современных цифровых инструментов. Illustration Club — курс "Персонажная иллюстрация" (3 месяца). Стоимость: 45 000 рублей. Программа специализируется на создании и развитии персонажей для различных медиа. Школа визуальных искусств — программа "Концепт-арт и иллюстрация" (8 месяцев). Стоимость: 105 000 рублей. Ориентирована на создание иллюстраций для игровой индустрии и кино. Creative Practice — курс "Коммерческая иллюстрация для брендов" (5 месяцев). Стоимость: 68 000 рублей. Акцент на создании иллюстраций для брендов и рекламных кампаний. Академия коммуникаций Wordshop — программа "Иллюстрация и анимация" (7 месяцев). Стоимость: 90 000 рублей. Интеграция иллюстрации и основ анимации.

Курс Специализация Длительность Стоимость МГХПА им. С.Г. Строганова Академическая иллюстрация 9 месяцев 120 000 ₽ Школа Вероники Калачевой Коммерческая иллюстрация 6 месяцев 75 000 ₽ Bang Bang Education Цифровая иллюстрация 4 месяца 60 000 ₽ Illustration Club Персонажная иллюстрация 3 месяца 45 000 ₽ Школа визуальных искусств Концепт-арт 8 месяцев 105 000 ₽ Creative Practice Иллюстрация для брендов 5 месяцев 68 000 ₽ Wordshop Иллюстрация и анимация 7 месяцев 90 000 ₽

При выборе курса иллюстратора следует обратить внимание на несколько ключевых аспектов:

Наличие в программе занятий по развитию собственного стиля

Возможность работы над реальными заказами

Изучение бизнес-аспектов работы иллюстратора (ценообразование, авторское право, продвижение)

Освоение различных технических инструментов (Adobe Photoshop, Illustrator, Procreate и др.)

Формирование профессионального портфолио к концу обучения

Марина Ковалева, иллюстратор

После пяти лет работы офисным дизайнером я поняла, что моя настоящая страсть — иллюстрация. Решила пройти курс в Illustration Club, выбрав направление персонажной иллюстрации. Мой первый проект — серия персонажей для детского бренда одежды — вызвал такой интерес у преподавателей, что они рекомендовали меня клиенту. Сейчас, спустя год после окончания курса, у меня стабильный поток заказов на разработку персонажей для рекламных кампаний и брендов. Ключевой момент успеха — я не пыталась копировать популярные стили, а развивала собственный узнаваемый почерк. Это позволило выделиться на перенасыщенном рынке иллюстраторов.

Где освоить брендинг: курсы по логотипам и фирменному стилю

Создание логотипов и разработка фирменного стиля — одни из наиболее востребованных и высокооплачиваемых направлений графического дизайна. Эти навыки требуют не только художественного вкуса, но и понимания маркетинговых стратегий, психологии потребителя и бизнес-процессов. Представляем лучшие курсы по брендингу и логотипам в Москве. 🏆

Высшая школа брендинга — программа "Брендинг: стратегия и дизайн" (10 месяцев). Стоимость: 190 000 рублей. Комплексный подход к созданию бренда от стратегии до визуального воплощения. Британская высшая школа дизайна — курс "Графический дизайн и брендинг" (9 месяцев). Стоимость: 240 000 рублей. Углубленное изучение фирменного стиля и визуальных коммуникаций. Школа дизайна НИУ ВШЭ — программа "Дизайн и продвижение бренда" (8 месяцев). Стоимость: 180 000 рублей. Интеграция дизайна и маркетинговых стратегий. MACS — курс "Бренд-дизайн" (6 месяцев). Стоимость: 145 000 рублей. Практический подход к созданию айдентики для различных бизнес-задач. Логомашина — интенсив "Дизайн логотипов и айдентики" (3 месяца). Стоимость: 55 000 рублей. Специализированный курс по созданию логотипов от известной дизайн-студии. Pentaschool — программа "Айдентика и брендинг" (5 месяцев). Стоимость: 85 000 рублей. Фокус на создании комплексных систем визуальной идентификации.

Ключевые компетенции, которые можно приобрести на курсах по брендингу:

Разработка концепции бренда и позиционирования

Создание логотипов разных типов (шрифтовые, знаковые, комбинированные)

Формирование системы визуальной идентификации

Разработка брендбука и гайдлайнов

Адаптация фирменного стиля для различных носителей

Презентация дизайн-концепций клиенту

Понимание бизнес-контекста и целей брендинга

Важно отметить, что наличие в программе работы с реальными брифами и возможность получения обратной связи от действующих профессионалов индустрии. Многие школы предлагают студентам принять участие в проектах для настоящих клиентов, что существенно обогащает портфолио.

Большинство программ по брендингу требуют от студентов базовых навыков графического дизайна и владения Adobe Illustrator, поэтому часто предполагают вступительный отбор или предварительное прохождение базового курса.

Профессиональные курсы по направлениям графического дизайна

Графический дизайн охватывает множество узких специализаций, каждая из которых требует особого набора навыков и инструментов. Рассмотрим профессиональные курсы по различным направлениям графического дизайна в Москве, которые помогут углубить экспертизу в выбранной области. 🔍

Курсы по моушн-дизайну:

Scream School — программа "Моушн-дизайн" (9 месяцев). Стоимость: 175 000 рублей. Одна из самых признанных программ по анимационному дизайну в России.

— программа "Моушн-дизайн" (9 месяцев). Стоимость: 175 000 рублей. Одна из самых признанных программ по анимационному дизайну в России. Pentaschool — курс "Motion Design Pro" (7 месяцев). Стоимость: 110 000 рублей. Комплексное обучение анимации для графических дизайнеров.

Курсы по дизайну упаковки:

Британская высшая школа дизайна — программа "Дизайн упаковки" (6 месяцев). Стоимость: 160 000 рублей. Полный цикл создания упаковки от концепции до прототипа.

— программа "Дизайн упаковки" (6 месяцев). Стоимость: 160 000 рублей. Полный цикл создания упаковки от концепции до прототипа. Высшая школа брендинга — курс "Упаковка как медиа" (4 месяца). Стоимость: 90 000 рублей. Акцент на коммуникационных аспектах дизайна упаковки.

Курсы по типографике:

Школа дизайна НИУ ВШЭ — программа "Шрифт и типографика" (5 месяцев). Стоимость: 120 000 рублей. Углубленное изучение типографической композиции.

— программа "Шрифт и типографика" (5 месяцев). Стоимость: 120 000 рублей. Углубленное изучение типографической композиции. Type School — курс "Типографика и верстка" (4 месяца). Стоимость: 70 000 рублей. Специализированное обучение работе со шрифтом в различных медиа.

Курсы по веб-дизайну:

Нетология — программа "Веб-дизайнер: с нуля до первых заказов" (8 месяцев). Стоимость: 130 000 рублей. Комплексное обучение созданию современных веб-интерфейсов.

— программа "Веб-дизайнер: с нуля до первых заказов" (8 месяцев). Стоимость: 130 000 рублей. Комплексное обучение созданию современных веб-интерфейсов. Skillbox — курс "UX/UI дизайнер PRO" (12 месяцев). Стоимость: 175 000 рублей. Углубленная программа по проектированию пользовательских интерфейсов.

Курсы по дизайну презентаций:

Bonnie & Slide — программа "Презентации для бизнеса" (3 месяца). Стоимость: 45 000 рублей. Специализированный курс по созданию эффективных презентаций.

— программа "Презентации для бизнеса" (3 месяца). Стоимость: 45 000 рублей. Специализированный курс по созданию эффективных презентаций. Presentation.Design — курс "Дизайн презентаций с нуля" (2 месяца). Стоимость: 35 000 рублей. Обучение созданию визуальных презентаций для разных целей.

При выборе специализированного курса рекомендуется обращать внимание на следующие факторы:

Соответствие программы курса актуальным тенденциям в выбранной области Практическая ориентированность (количество и качество выполняемых проектов) Профессиональный опыт преподавателей Возможность формирования специализированного портфолио Отзывы выпускников о практической ценности полученных знаний

Важно отметить, что многие курсы предлагают гибридный формат обучения, сочетающий онлайн-лекции с офлайн-практикумами, что делает образование более доступным для студентов с различным графиком.

Путь профессионального графического дизайнера — это непрерывное образование и развитие. Выбор специализированного курса должен соответствовать не только вашим текущим потребностям, но и долгосрочным карьерным планам. Инвестиции в качественное образование — это вложение в собственное будущее, которое окупается не только финансово, но и возможностью заниматься любимым делом. Независимо от выбранного направления, ключом к успеху остаются практика, построение профессиональных связей и постоянное обновление портфолио актуальными работами.

