Интернет-маркетолог нужен в IT-сфере, электронной коммерции, медиа, рекламных агентствах и не только. Он может работать на одну компанию или вести несколько проектов на фрилансе. Задачи зависят от сферы, цели бренда, но в основном интернет-маркетолог:



Отслеживает тренды. В digital постоянно появляются новые технологии — нужно изучать их и выбирать эффективные. Понимать, когда использовать сторителлинг и подкасты, видеоконтент или чат-ботов. В каких случаях лучше коммуницировать с клиентами в соцсетях, блоге, почтовой рассылке или через мессенджеры.



Разрабатывает стратегию. Это план, чтобы продукт набирал популярность в интернете. Для этого специалист использует различные техники и инструменты, например SWOT- и ABC-анализы, матрицу BCG.



Координирует команду. Часто работает не один, а вместе с копирайтером, графическим и веб-дизайнерами, SEO- и SMM-специалистами. Ставит задачи, отслеживает, чтобы результат соответствовал цели.



Анализирует конкурентов. Изучает их сильные и слабые стороны продвижения в соцсетях, на сайте, в блоге. Для этого отслеживает посты, комментарии клиентов и ответы. Выделяет, чем можно выгодно отличиться. Например, запустить акцию, которой нет у других брендов.



Изучает целевую аудиторию. Продукт не может быть интересен всем людям. Поэтому интернет-маркетолог определяет группу людей с общими признаками. На них и будут рассчитаны товары или услуги. Для этого он исследует потребителя: пол, возраст, образование, интересы, доход, желания, страхи.



Увеличивает трафик. Привлекает пользователей через поисковики — яндекс и гугл, ВК, ютуб и не только. Использует платные и бесплатные способы. Например, проводит конкурсы, публикует экспертные статьи на площадках по типу ви-си. Вместе с другими специалистами настраивает таргетированную и контекстную рекламу, проводит SEO-оптимизацию.



Оптимизирует показатели. Результаты стратегии измеряет в конкретных значениях и продумывает, как их улучшить. Например, CPL — цену за лид, CTR — кликабельность. Для этого проводит А/B-тесты, когортный анализ и другие исследования.