О нас
Английский язык
Все курсы
Корпоративное обучение
Скидки друзьям
Подобрать профессию
Закрыть
О нас Корпоративное обучение Английский язык Вход в Skypro Подобрать профессию Скидки друзьям Медиа Отзывы Партнерам
Все курсы Курсы по программированию Курсы по аналитике Курсы по управлению Курсы по маркетингу Курсы по дизайну
skypro-support@skyeng.ru
+7 499 704 21 32
Код для хлебных крошек, не удалять!⬇️
Пройти тест: кто я в IT

Бесплатный курс «Графический дизайнер» с нуля

Получите доступ к бесплатной части курса — освойте востребованную профессию, независимо от прошлого опыта, специальности и образования.
Оставьте заявку, чтобы получить доступ к бесплатной части курса.
Научим работать в основных инструментах:
Супернавык: бизнес-анализ для дизайнера

Узнали себя? Скорее всего, вы — графический дизайнер

Можете работать удаленно по свободному графику и зарабатывать на своей креативности.
Легко беретесь за творческие задачи?
1
Отлично сочетаете цвета друг с другом?
2
Замечаете красивые вывески и архитектуру вокруг?
3

графический дизайнер

Спокойно занимаетесь рутинной работой?
4
Можете назвать себя усидчивым человеком?
5
Опытный наставник на личной консультации изучит ваш прошлый опыт, навыки и рассчитает вероятность успеха в профессии.
Узнайте, подходит ли вам профессия, на персональной диагностике

Skypro — это онлайн-университет IT-профессий от

№1
в онлайн-образовании в России по версии SmartRanking
20+
бесплатных курсов по востребованными профессиям
10 лет
больше 10 лет в онлайн-образовании
Собственная образовательная платформа
Можно учиться в мобильном браузере.

Ваше резюме будет полностью соответствовать вакансиям начинающих графических дизайнеров

  • Создавать рекламные баннеры и оформление соцсетей

  • Создавать дизайн одностраничных сайтов

  • Адаптировать сайты под мобильные устройства

  • Работать с анимацией

  • Использовать нейросети в дизайне

  • С нуля создавать фирменный стиль для компаний
Умею:
  • Графический дизайнер

  • Веб-дизайнер

  • Коммуникационный дизайнер

  • Дизайнер презентаций
Вакансии, которые интересуют:
Диплом о профессиональной переподготовке
Владею инструментами:

Хотите получить полную программу бесплатного курса?

Оставьте контакты — пришлем полный список тем и уроков на почту или в мессенджер.
Во время первых же заданий по ручному тестированию знания проявились в довольно неплохих навыках, которые он успел получить на курсах, как выяснилось позже.

Андрей хорошо использует наши внутренние инструменты, адаптировал их под свою работу и прекрасно справляется с задачами.
Отзыв от сооснователя
Специалисты проявляют себя с хорошей стороны, быстро включаются в проекты, задают нужные вопросы и стремятся работать на эффективность команды. По навыкам соответствуют описанному в резюме.

В целом ребята самостоятельные, теория функционального тестирования позволяет им достаточно быстро адаптироваться.
Отзыв ведущего инженера

Что работодатели говорят о наших студентах

Ксения Алексеева
Работала в крупной федеральной компании Coffeeshop Company, сотрудничала с «Яндексом», компанией «Комитет».
Мария Миллер
Работала с крупными российскими застройщиками (ЛСР, «Пионер»), финтехом («ФБС трейдинг») и в маркетинговом бюро для гейминговой компании King.
Алина Емелькина
Работала в TenderHelp, госуниверситете «Дубна», больше 60 успешных проектов по дизайну в портфолио.
Никита Шепеленко
Работал арт-директором в performance-агентстве «Завтра запустим», сотрудничал с НИУ ВШЭ, Политехом, РУСАЛом, «Додо Пиццей», Face Fit.

Наши преподаватели — эксперты в дизайне с многолетним опытом

Я сейчас в процессе обучения и мне очень нравится Скайпро. Материал актуальный…
Карина, страна Россия
5.0
Сам курс содержательный, инфы много, но она не разбросана хаотично, легко во все…
Федя, страна Россия
4.0
Эти ребята сделали реально хороший образовательный продукт. Очень сильные курсы…
Ольга, страна Россия
5.0
Рейтинг Skypro
4.6

Всем студентам полного курса — подарки от друзей Skypro

Практический курс по работе с нейросетями
Скидка 10% на курсы Skysmart
Осваивайте иностранный язык в легком формате для хобби, учебы и работы.
Подберите ребенку занятия в онлайн-школе для детей с 4 лет и подростков.
Год разговорной практики английского от Skyeng
Научитесь быстро решать задачи с помощью искусственного интеллекта и выделяться скоростью среди новичков.
Путь в профессии
Узнайте, какие востребованные специальности есть в IT в 2024 году с дефицитом специалистов и з/п от 80 000 ₽ на старте.
Оставьте заявку и получите набор полезных материалов бесплатно
Центр карьеры
Узнайте, как специальная методология трудоустройства Skypro позволяет находить работу 90% студентов.
План развития
Получите подробную карту карьеры в IT — от стартовых позиций до экспертных и руководящих — с подробным описанием: какие навыки нужны, чтобы занять ту или иную позицию.
Учеба в Skypro
Узнайте, как устроена учеба в Skypro, с демонстрацией обучения на платформе — и почему у нас получается доводить 80% студентов до конца курса.
Получила за проект больше месячной зарплаты уже во время обучения
Анастасия Опритова | Графический дизайнер
В девятом классе мне пришлось пойти в единственный колледж в городе. Мама не отпустила учиться в другой город.

Когда окончила колледж, пошла работать на производство. Там изготавливают спутники для «Роскосмоса». Мне нравился коллектив, в принципе нравилась работа, но сильно не нравился график. Приходилось вставать в шесть утра, идти туда как на каторгу, работать до пяти часов вечера. Было очень тяжело, я не высыпалась. С тех пор я начала искать себя в онлайне.

Увидела рекламу Skypro в интервью у Ксении Собчак. Перешла по ссылке, созвонилась с девушкой. Она меня убедила: сказала, что мне точно нужно прийти на курс графического дизайнера, и я пошла. Понимаю, что если бы тогда не приняла решение, то не пришла бы к точке, в которой я сейчас.

Учеба в Skypro проходит хорошо: не сложно, но и не очень легко. Если хочешь чего-то добиться — стопроцентно нужно прилагать какие-то усилия. Считаю, что 40% зависит от наших преподавателей и 60% — от нас самих. Того, как мы будем выполнять домашние работы, учиться, выделять на это время, тренировать насмотренность и так далее.

Кураторы во всём помогают, преподаватели понятно объясняют, отвечают на все вопросы, поддерживают. Планы на ближайшее будущее такие: привлечь как можно больше клиентов, заказов и зарабатывать столько денег, чтобы я могла уйти со своей работы.

Сейчас я в середине обучения, но уже работаю на фрилансе. У меня появилось три первых заказа: многостраничный сайт, а еще баннер, смена цвета и логотип и странички для тренеров на сайте хоккейной школы. В сумме за всё это я получила уже 120 000 ₽.

Сейчас мой доход с одного проекта в три раза больше, чем получаю в месяц на основной работе. Я уже получила первую часть оплаты — это чуть больше моей месячной зарплаты и всего за неделю работы.

Очень хочу поблагодарить всех своих кураторов и преподавателей. Если бы не вы, то не было бы сейчас этого всего.
Был ветеринаром и обошел опытного тестировщика
Никита Иванов | Инженер по тестированию
Я поступил на ветеринара и после первого семестра сразу пошел работать ассистентом ветеринарного врача. Параллельно с учебой.
Мой обычный рабочий день в клинике: я просыпался в семь утра и ехал до работы где-то полтора часа. В девять приходил на рабочее место, переодевался и заступал на сутки. После суток шел отсыпаться. Просыпался и понимал: завтра опять на работу.

Я приходил с работы, ложился и смотрел в потолок. Думал, это депрессия. Обратился к специалистам — сказали, апатия. Пошел к психологу, и тот заговорил со мной о сфере IT. Стал искать, мониторить, где лучшие знания дают, больше практики. Читал отзывы, смотрел ролики на ютубе. И так наткнулся на Skypro.

Мне рассказали, как проходят занятия, сколько времени дается на домашки, то есть всё достаточно подробно рассказали. Я решил: мне это подходит. Приятно, что университет подходит индивидуально к каждому студенту. Это дорогого стоит.

После учебы на работу взяли двоих одновременно: меня на младшего специалиста (я увеличил зарплату на 160%) — и опытного тестировщика. И начальник мне говорит, что я его давно обошел. Я уже в команду скоро пойду, а он еще на первом этапе.
Хотела пробить «стеклянный потолок» и стала аналитиком
Галина Ворончихина | Аналитик данных
Я пошла на ускоренную программу, чтобы учиться полгода. Но, как говорится, скупой платит дважды: на курсе я была троечницей, не успевала и плохо разбиралась в домашках. Пришлось еще раз смотреть уроки, чтобы углубиться.

Когда я была в отстающих, а впереди маячил диплом, я попросила перевести меня с ускоренной программы на стандартную. Появилось время разобраться с долгами. Затем начался Power BI: он показался мне довольно понятным, да и тревожность поутихла — я стала увереннее в себе и своих силах. И получила диплом!

Искать работу было сложно, но оно того стоило. В центре карьеры мне очень помогли оформить резюме и сопроводительные письма. Но психологически очень сложно получать сотни отказов, так и не дойдя до собеседования. Если бы в центре карьеры мне не объяснили, что это нормально и нужно просто подождать, — я бы опустила руки.

И вдруг: «Вижу, что вы обучаемая» — и даже не попросили выполнить тестовое. Так я нашла компанию, где во мне увидели потенциал. Мне всё еще страшно. Страшно что-то менять, еще страшнее не изменить ничего. А еще мне страшно интересно.
Без высшего образования и опыта получил предложение о работе
Артём Решетников | Аналитик данных
На третьем курсе вуза я понял, что хочу попробовать себя в IT. Понял, что интересна наука данных, поэтому с профессией определился сразу: аналитик данных. Промониторил отзывы и рейтинги всех платформ, выбрал Skypro.

Никто и не говорил, что в IT будет легко, но дополнительные силы были нужны. Круто, что меня всё время поддерживали кураторы. Отдельное спасибо центру карьеры. Они сделали из меня — студента без высшего образования и минимального опыта работы — сотрудника топовой компании с зарплатой 80 000 ₽.
Устроилась в «Сбер» и увеличила доход на 70%
Екатерина Андреева | Аналитик данных
Без поддержки центра карьеры я бы давно закинула идею трудоустройства в долгий ящик. Ребята очень помогли мне: не бросили, даже когда через четыре месяца я всё еще не нашла работу, а помогали до конца. Они подбадривали и давали мягкого пинка. И даже больше меня верили в меня.
Поборол страхи и увеличил зарплату на 33%
Юлий Колесников | Аналитик данных
Я пришел в Skypro, потому что тут сильная команда аналитиков и они постоянно развиваются: компания молодая, к тому же — от Skyeng. Его репутация уже сформировалась на рынке, поэтому нужно показывать себя лучше других, чтобы закрепиться.

Во время учебы я понял, что нужно мыслить большими категориями: как помочь бизнесу, как выживать в новых реалиях, как находить исключительных специалистов, почему мы отличаемся от других стран и куда это всё движется.

Понимая свои страхи, начинаешь думать немного по-другому. На что мне этот страх, когда я должен помочь компании и принести пользу? Я аналитик, и если где-то испугаюсь, то это принесет большие потери компании. Поборов страхи, можно дискутировать и самому принимать серьезные решения.

Я искал работу три месяца. Сейчас работаю в Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова.
Путешествовала по всему миру и ушла в разработку
Ольга Гонцова | Веб-разработчик
Я активно общалась в общем чате, решала сложные дополнительные задачки. Меня заметил один из авторов курса и наставник и очень строго проверял мой код. Так он вытянул мои знания на новый уровень.

Усиленно откликалась несколько месяцев, сходила на неудачный собес, совсем расклеилась. Но тут мне пришло приглашение, я прошла собеседование — и меня взяли Веб-разработчиком!

Я продолжала ежедневно учиться, залатывала пробелы в знаниях, старалась, переживала. В этом марте в мой телеграм постучалась рекрутер от «СберТеха»: «Вы оставляли отклик…». Мое сердце затрепетало!

Прошла два технических интервью — и после второго меня взяли. В то самое место, где давным-давно проводила ревизию. Судьба — непредсказуемая штука! Мне помогло то, что знать всё невозможно и не ответить на все вопросы — это нормально.
Устал работать в общепите и стал аналитиком
Никита Чалиев | Аналитик данных
В вузе я пробовал себя в качестве менеджера в общепите. В какой-то момент даже казалось, что я хочу дальше развиваться в этой сфере. Так было до вуза и еще год после диплома. И вот я понял, что общепит и управление — это не мое. Я будто насильно заставлял себя верить в то, что это оно, но всё равно постоянно задумывался об IT.

Я начал искать бесплатные материалы в интернете по аналитике, но быстро понял, что мне нужен системный подход и четкая структура блоков в обучении. Моя девушка тогда учила английский в Skyeng, а я искал платные курсы — и очень быстро пришел к Skypro.
В начале всё давалось очень легко, но со временем блоки усложнились, требовалось больше времени на учебу. Если бы не Skypro, на получение того же уровня знаний потребовалось бы гораздо больше времени, гораздо.

На поиск ушло примерно полтора месяца. Это было сложно, так как IT-рынок в это время переживал не самый лучший момент в своей истории. Спустя 300 откликов и 15 собеседований я успешно выполнил тестовое и прошел все этапы отбора аналитиком в финансовый департамент, в компанию по продаже итальянской мужской одежды в Москве и Питере — и увеличил зарплату на 20%.
За неделю нашла работу и увеличила зарплату на 58%
Ольга Ермаченко | Аналитик данных
Оказалось, я люблю учиться: даже грустно стало, когда всё закончилось. Помощь и поддержка кураторов и наставников была бесценна — приятно от ощущения, что ты учишься не один, а в компании единомышленников.

Я люблю онлайн-активности, а их на курсе была масса. Спасибо за поддержку в трудоустройстве — результат огонь! Всё было не зря.
Выложил диплом Skypro в соцсети и увеличил зарплату
Дмитрий Романенко | Аналитик данных
В университете я учился больше двадцати лет назад, но реальные знания начинаю применять только сейчас, и то пока не все.
На четвертом курсе на лето пошел подработать на практику в строительную компанию — и на следующие годы это стало моим основным видом заработка. Шел на 3 месяца, остался на 17 лет.
Труд часто был связан с физическими нагрузками, порой тяжелыми. Спиной начинаешь понимать, что до пенсии так работать не хочется: нужно менять вид деятельности на более умственный.

В Skypro был интенсив на аналитика данных, с утра до часу дня. И где-то уже в три часа я всё оплатил и приступил к изучению.
В плане написания резюме, умения себя преподнести — помог центр карьеры. Начал искать работу в феврале. Видел вакансии аналитика в той же фирме, в которой трудился до этого, откликался раз семь, но не брали.

Потом выложил фото диплома о переподготовке, который прислал мой куратор из Skypro, и поступило первое предложение. А за ним и второе. Я выбрал чуть более слабое предложение — зато надежное, с учетом всех обстоятельств.
На новом месте планирую быстро вырасти до начальника отдела. Настрой боевой, расти получается, несколько новых фишек уже привнес в процесс аналитики на месте — и увеличил зарплату на 20%
Внедряла системы учета, но мечтала быть аналитиком
Светлана Уткина | Аналитик данных
На курсе было много крутого общения с разными людьми. Я стала лучше понимать психологию, поборола свои страхи и поняла, что не отстаю от жизни, а нахожусь в гуще событий.

Теперь я работаю на удаленке — как и хотела. Я не трачу время на дорогу, сборы, покупку официальной одежды, могу учиться на перерывах или утром, до начала рабочего дня.

На учебе были занятия по когортному анализу и юнит-экономике. За полтора часа до начала собеседования я смогла их с легкостью повторить — и потом ответить на все вопросы.

Главное для тех, кто ищет себя и новую работу: не отчаивайтесь из-за отказов и не идите на компромисс с собой. Я стремилась быть именно аналитиком, поэтому решила выбирать только то, чего действительно хочу.

В одной компании мне предлагали работу экономистом, но я уже выросла из простого сведения табличек. Я хотела большего и получила это на новой работе — с людьми вокруг, которые говорят со мной на одном, IT-языке.
Была музыкантом и выросла в профессиональном плане
Ангелина Гамова | Инженер по тестированию
Я работала сессионным музыкантом и преподавателем по гитаре. Но такая работа — постоянный поиск заказчиков и денежные компромиссы. Заказчики хотят много, а платят мало. Очень мало.

Мой приятель-айтишник посоветовал мне порешать задачки по Python на Stepik. Я попробовала, мне понравилось. Но я не понимала, что мне делать дальше. Посоветовалась с другими айтишниками, и все как один сказали про тестирование.

В Skypro было интересно — и трудновато: с API и инструментами тестировщика. Были и другие препятствия: например, когда закрыли Slack, приходилось обращаться не к наставнику, а к сокурсникам, знакомым тестировщикам и фронтам. Но я справилась.

Очень помню день, когда получила предложение о работе. Я до сих пор немного в эйфории! У меня началась новая жизнь и появилась возможность устроить себе приятное будущее. Сейчас у меня стажировка, и каждый день я узнаю что-то новое. Мне помогают, но я всё еще чувствую себя глупо: постоянно что-то спрашиваю, иногда что-то пропускаю. Порой кажется, что сейчас уволят — но не увольняют.

Я рада, что выбрала эту профессию, мне очень интересно. И я расту не только в профессиональном плане, но и в личностном: тестирование развивает внимательность.
Работала экологом, но решила уйти в новую сферу
Анастасия Мазина | Аналитик данных
До курса я ходила в Skypro на бесплатные марафоны от экспертов, которые рассказывают о каждом направлении, и без труда выбрала специальность, к которой лежит душа.

Обучение проходит в дружелюбной атмосфере. Преподаватели объясняют доступно и понятно, на подхвате — команда, которая оперативно проверяет домашки и делится полезными лайфхаками по решениям. А с центром карьеры работу реально найти уже после первого блока обучения.

Кураторы — отдельный вид искусства! Думаю, такую поддержку и любовь невозможно получить больше нигде. Вместе с вами они радуются успехам и переживают в тяжелые моменты, не дают опустить руки и помогают двигаться вперед.

Я получила опыт и знания, я в них уверена. Благодаря этому я работаю в чудесной компании аналитиком с высокой зарплатой и желанием развиваться дальше.
Нашел работу за три месяца и перешел на удаленку
Станислав Титаренко | Аналитик данных
Самое крутое в обучении в Skypro — это подход и отношение к студентам. Классно, что помогают с трудоустройством после обучения, — это суперважный результат.

Главное — проходить все задания центра карьеры. Спасибо за опыт, смекалку и помощь!
За месяц нашла работу и устроилась в «Сбер»
Анна Ле | Аналитик данных
В начале я боялась, что процесс трудоустройства займет три месяца или даже больше. А еще — что придется оставлять больше чем по 100 откликов чуть ли не еженедельно.

Но со мной ничего такого не случилось: весь процесс поиска новой работы занял всего месяц — за это большое спасибо специалистам центра карьеры.
Выбрал мечту и переехал в Ереван
Андрей Новиков | Аналитик данных
Мой рабочий график выглядел так: 8−17 — работа, 17−18 — перерыв на спортзал, 18−22 — учеба. Каждый будний день. КАЖДЫЙ!!! Хорошо, что жена меня сильно поддержала, взяла на себя по максимуму бытовые проблемы и воспитание детей.

Устроился аналитиком в «Тинькофф». Но учебу еще не закончил, показатели нового проекта падают с отрицательным ускоренным ростом. Теперь мой график был таким: 8−19 — работа в «Тинькофф», 19−22 — учеба. Я проклял всё, я безумно хотел отдохнуть. Но с поддержкой и советами одногруппников я сдал все домашки, состряпал на коленке диплом. ВСЁ!!! Самая легкая программа оказалась на удивление самым сложным испытанием за последние десять лет.

Я выбрал МЕЧТУ — стратегию нового жизненного пути. В ноябре 2022 года я — в арендованной квартире в Ереване за 3000 км от родного дома и ни о чём не жалею. Я на правильном пути — в самом его начале.

    • ssdfsdfsfdsdf

    Ответы на вопросы по бесплатному курсу «Графический дизайнер»

    Обучение
    Трудоустройство
    Вступительные требования
    Поддержка и сопровождение
    Посмотреть все
    ДПО Графический дизайнер
    ДО Графический дизайнер