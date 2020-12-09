Вам нужен компьютер или ноутбук, микрофон, камера и скоростной интернет.→ Как проверить, подходит ли скорость интернета
Запустите диагностику на сайте Speed Test.
Скорость соединения должна быть не менее 10 Мбит/сек. — это минимум для созвонов в Zoom и участия в онлайн-уроках.→ Как проверить, подходит ли мой компьютер для учебыТребования к Windows
64-битная версия Windows 10 1809 и более поздние версии, или Windows Server 2019 и более поздние версии
Не менее 2 ГБ свободной оперативной памяти (рекомендуем использовать устройства с 8 ГБ RAM)
3,5 ГБ свободного места на диске (рекомендуем использовать SSD)
Разрешение экрана — не менее 1024×768 пикселейГде посмотреть, подходит ли мой компьютер под требования:
кликните правой кнопкой мыши на ярлыке или в окне «Компьютер» («Мой компьютер») в «Проводнике», выберите «Свойства» и сравните показатели компьютера с требованиями выше. Или нажмите сочетание клавиш Win + Pause / Break.Требования к MacOS
Apple Mac OS X или более поздняя версия
Не менее 2 ГБ свободной оперативной памяти
3,5 ГБ свободного места на диске
Разрешение экрана — не менее 1024×768 пикселейГде посмотреть, подходит ли мой компьютер под требования:
нажмите на значок яблока в левом верхнем углу, выберите «Системные настройки» → «Основные» → «Описание» и сравните показатели компьютера с требованиями выше.Требования к Linux
среда GNOME или KDE
Библиотека Glibc 2.27
Не менее 2 ГБ свободной оперативной памяти (рекомендуем использовать устройства с 8 ГБ RAM)
3,5 ГБ свободного места на диске (рекомендуем использовать SSD)
Разрешение экрана — не менее 1024×768 пикселейГде посмотреть, подходит ли мой компьютер под требования:
в меню «Администрирование» найдите «Информация о системе и тестирование» (иначе ее называют утилита HardInfo).x Точно не подойдет для учебы:
- Windows 7 и ниже. Компьютер будет тормозить, учиться будет неприятно.
- Телефон и планшет. Мобильные устройства не потянут все программы.