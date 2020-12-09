В девятом классе мне пришлось пойти в единственный колледж в городе. Мама не отпустила учиться в другой город.



Когда окончила колледж, пошла работать на производство. Там изготавливают спутники для «Роскосмоса». Мне нравился коллектив, в принципе нравилась работа, но сильно не нравился график. Приходилось вставать в шесть утра, идти туда как на каторгу, работать до пяти часов вечера. Было очень тяжело, я не высыпалась. С тех пор я начала искать себя в онлайне.



Увидела рекламу Skypro в интервью у Ксении Собчак. Перешла по ссылке, созвонилась с девушкой. Она меня убедила: сказала, что мне точно нужно прийти на курс графического дизайнера, и я пошла. Понимаю, что если бы тогда не приняла решение, то не пришла бы к точке, в которой я сейчас.



Учеба в Skypro проходит хорошо: не сложно, но и не очень легко. Если хочешь чего-то добиться — стопроцентно нужно прилагать какие-то усилия. Считаю, что 40% зависит от наших преподавателей и 60% — от нас самих. Того, как мы будем выполнять домашние работы, учиться, выделять на это время, тренировать насмотренность и так далее.



Кураторы во всём помогают, преподаватели понятно объясняют, отвечают на все вопросы, поддерживают. Планы на ближайшее будущее такие: привлечь как можно больше клиентов, заказов и зарабатывать столько денег, чтобы я могла уйти со своей работы.



Сейчас я в середине обучения, но уже работаю на фрилансе. У меня появилось три первых заказа: многостраничный сайт, а еще баннер, смена цвета и логотип и странички для тренеров на сайте хоккейной школы. В сумме за всё это я получила уже 120 000 ₽.



Сейчас мой доход с одного проекта в три раза больше, чем получаю в месяц на основной работе. Я уже получила первую часть оплаты — это чуть больше моей месячной зарплаты и всего за неделю работы.



Очень хочу поблагодарить всех своих кураторов и преподавателей. Если бы не вы, то не было бы сейчас этого всего.

