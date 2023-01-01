От первой строчки кода до рабочей нейросети: пошаговая инструкция#Машинное обучение #Основы Python #Машинное обучение (scikit-learn)
Для кого эта статья:
- Новички в программировании и разработке нейросетей
- Студенты и специалисты, заинтересованные в области машинного обучения и ИИ
Разработчики, желающие освоить создание нейронных сетей и улучшить свои навыки в Python
Ещё недавно создание нейронных сетей считалось элитарной областью, доступной только избранным специалистам с докторскими степенями и суперкомпьютерами. Сегодня ситуация кардинально изменилась — благодаря доступным библиотекам, открытым курсам и демократизации инструментов, каждый разработчик может создать собственную нейросеть буквально за пару часов. Но у многих новичков возникает вопрос: с чего начать это захватывающее путешествие? Давайте разберём путь от первых строк кода до функционирующей нейронной сети, которая решает реальные задачи. 🚀
Основы нейросетей: что нужно знать перед стартом
Прежде чем погрузиться в код, важно понять фундаментальные принципы работы нейронных сетей. Нейросеть — это математическая модель, имитирующая работу человеческого мозга, состоящая из искусственных нейронов, организованных в слои.
Каждый нейрон получает входные данные, применяет к ним математические преобразования и передает результат следующему слою. Этот процесс продолжается до выходного слоя, который предоставляет конечный результат — будь то классификация изображения, предсказание числа или генерация текста.
Михаил Ковалев, старший исследователь в области машинного обучения
Мой путь в нейросети начался с провала. Пытаясь создать систему распознавания рукописных цифр, я наивно полагал, что достаточно просто соединить входы с выходами через несколько слоев. Шесть часов обучения модели — и точность едва дотягивала до 65%. Отчаявшись, я вернулся к основам: перечитал материалы по активационным функциям, нормализации данных и инициализации весов. Оказалось, что я использовал линейную активацию там, где требовалась ReLU, и не нормализовал входные данные. После исправления этих ошибок точность подскочила до 97% при вдвое меньшем времени обучения. Этот опыт навсегда убедил меня: в нейросетях невозможно срезать углы — сначала теория, потом практика.
Ключевые концепции, которые необходимо освоить:
- Нейроны и слои: входной слой принимает данные, скрытые слои обрабатывают, выходной слой выдает результат
- Веса и смещения: параметры, которые нейросеть оптимизирует в процессе обучения
- Активационные функции: нелинейные преобразования (ReLU, Sigmoid, Tanh), позволяющие сети моделировать сложные зависимости
- Функция потерь: метрика, показывающая, насколько предсказания сети отличаются от реальности
- Оптимизаторы: алгоритмы, корректирующие веса для минимизации функции потерь (SGD, Adam, RMSprop)
|Тип задачи
|Архитектура нейросети
|Типичное применение
|Классификация
|Многослойный перцептрон (MLP)
|Определение спама, сентимент-анализ
|Распознавание образов
|Сверточные сети (CNN)
|Классификация изображений, обнаружение объектов
|Последовательные данные
|Рекуррентные сети (RNN, LSTM)
|Анализ текста, прогнозирование временных рядов
|Генерация контента
|Генеративно-состязательные сети (GAN)
|Создание изображений, стилизация
|Сложный текст
|Трансформеры
|Генерация текста, перевод, ответы на вопросы
Для эффективного старта рекомендую изучить линейную алгебру (особенно матричные операции), исчисление (градиентный спуск) и основы теории вероятностей. Впрочем, современные библиотеки абстрагируют большинство сложных математических операций, позволяя сосредоточиться на архитектуре и обучении сети. 📚
Подготовка среды разработки для создания нейросети
Правильно настроенная среда разработки — половина успеха при создании нейросетей. Подготовка включает установку необходимого программного обеспечения и библиотек, которые значительно упростят вашу работу.
Прежде всего, понадобится установить Python — именно этот язык стал де-факто стандартом в машинном обучении благодаря читаемому синтаксису и огромному количеству специализированных библиотек. Рекомендую версию Python 3.8 или новее, так как многие современные фреймворки могут некорректно работать со старыми версиями. 🐍
После установки Python следует настроить виртуальное окружение, которое изолирует зависимости проекта от системных библиотек:
# Создание виртуального окружения
python -m venv neural_net_env
# Активация в Windows
neural_net_env\Scripts\activate
# Активация в Linux/macOS
source neural_net_env/bin/activate
Теперь установим ключевые библиотеки для работы с нейронными сетями:
pip install numpy pandas matplotlib scikit-learn tensorflow keras jupyter
Основные компоненты, которые вам понадобятся:
- NumPy — фундамент для научных вычислений и работы с многомерными массивами
- Pandas — для обработки и анализа структурированных данных
- Matplotlib — для визуализации данных и результатов обучения
- TensorFlow/Keras — фреймворки для создания и обучения нейронных сетей
- Scikit-learn — для подготовки данных и базовых моделей машинного обучения
- Jupyter Notebook — интерактивная среда для экспериментов с кодом
Если планируете работать с глубокими нейронными сетями, стоит подумать об аппаратном ускорении. Библиотеки типа TensorFlow могут использовать GPU для значительного ускорения вычислений:
|Тип вычислений
|Аппаратное обеспечение
|Относительная скорость
|Типичное время обучения CNN
|CPU
|Intel Core i7/AMD Ryzen
|1x
|24-48 часов
|Consumer GPU
|NVIDIA GTX/RTX серия
|10-20x
|2-5 часов
|Профессиональный GPU
|NVIDIA Tesla/A100
|30-100x
|15-60 минут
|Cloud TPU
|Google Cloud TPU
|100-200x
|5-15 минут
Для работы с GPU необходимо установить CUDA и cuDNN, совместимые с вашей версией TensorFlow. Впрочем, для начинающих достаточно CPU-вычислений или бесплатных облачных решений:
- Google Colab — предоставляет бесплатный доступ к GPU/TPU
- Kaggle Notebooks — включает 30+ часов GPU-вычислений еженедельно
- Gradient — предлагает бесплатный уровень для экспериментов
Полезный совет: настройте систему контроля версий Git для своего проекта. Это позволит отслеживать изменения в коде и данных, а также упростит эксперименты с разными архитектурами нейросетей. 💻
Первые шаги: создание простой нейронной сети на Python
Теперь, когда среда настроена, можно приступить к созданию первой нейронной сети. Начнем с классического примера — распознавания рукописных цифр из набора данных MNIST, который содержит 60,000 тренировочных и 10,000 тестовых изображений цифр от 0 до 9.
Для начала импортируем необходимые библиотеки и загрузим данные:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers
# Загрузка данных
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = keras.datasets.mnist.load_data()
# Нормализация данных (преобразование пикселей из диапазона 0-255 в 0-1)
x_train = x_train.astype("float32") / 255
x_test = x_test.astype("float32") / 255
# Преобразование формы данных
x_train = x_train.reshape(60000, 28, 28, 1)
x_test = x_test.reshape(10000, 28, 28, 1)
# One-hot кодирование меток
y_train = keras.utils.to_categorical(y_train, 10)
y_test = keras.utils.to_categorical(y_test, 10)
Теперь создадим архитектуру нейронной сети. Для задачи классификации изображений эффективно использовать сверточную нейронную сеть (CNN):
# Создание модели
model = keras.Sequential(
[
# Сверточный слой
layers.Conv2D(32, kernel_size=(3, 3), activation="relu", input_shape=(28, 28, 1)),
# Слой подвыборки
layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
# Еще один сверточный слой
layers.Conv2D(64, kernel_size=(3, 3), activation="relu"),
# Еще один слой подвыборки
layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
# Преобразование двумерных данных в одномерные
layers.Flatten(),
# Полносвязный слой
layers.Dense(128, activation="relu"),
# Слой dropout для предотвращения переобучения
layers.Dropout(0.5),
# Выходной слой с 10 нейронами (по числу цифр)
layers.Dense(10, activation="softmax"),
]
)
# Компиляция модели
model.compile(loss="categorical_crossentropy", optimizer="adam", metrics=["accuracy"])
# Вывод структуры модели
model.summary()
Давайте разберем ключевые компоненты нашей архитектуры:
- Conv2D — сверточные слои выделяют признаки из изображений (края, формы, текстуры)
- MaxPooling2D — уменьшает размерность, сохраняя ключевые характеристики
- Flatten — преобразует многомерные данные в одномерный вектор
- Dense — полносвязные слои для финальной классификации
- Dropout — случайно отключает нейроны для предотвращения переобучения
Алексей Смирнов, руководитель проектов по машинному обучению
Однажды мне поручили ускорить работу системы распознавания деталей на производственной линии. Существующее решение использовало традиционный машинный анализ и работало медленно, с точностью около 80%. Я решил применить нейросеть, но столкнулся с серьезной проблемой — мало данных. У нас было всего 200 фотографий бракованных деталей.
Я начал с простейшей сверточной сети, подобной той, что описана выше, но быстро получил переобучение — модель показывала 99% на тренировочных данных и около 70% на тестовых. Ключом к решению стала техника аугментации данных: я написал генератор, который создавал модифицированные версии исходных изображений, применяя повороты, масштабирование, изменение яркости и добавление шума.
Из 200 фотографий мы "вырастили" набор в 5000 экземпляров. После обучения на расширенном наборе, точность выросла до 94% на реальных данных, а время обработки сократилось в 8 раз. Клиент был впечатлен, а я понял важный урок: в нейросетях данные часто важнее, чем сложность архитектуры.
После определения архитектуры приступим к обучению модели:
# Обучение модели
history = model.fit(
x_train, y_train,
batch_size=128,
epochs=15,
validation_split=0.1,
verbose=1
)
# Оценка на тестовом наборе
test_loss, test_acc = model.evaluate(x_test, y_test)
print(f"Точность на тестовом наборе: {test_acc:.4f}")
Теперь у вас есть обученная нейронная сеть! Давайте визуализируем процесс обучения:
# Визуализация точности обучения
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(history.history['accuracy'], label='Тренировочная точность')
plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='Валидационная точность')
plt.xlabel('Эпохи')
plt.ylabel('Точность')
plt.legend()
# Визуализация функции потерь
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(history.history['loss'], label='Тренировочная функция потерь')
plt.plot(history.history['val_loss'], label='Валидационная функция потерь')
plt.xlabel('Эпохи')
plt.ylabel('Потери')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
Для проверки работы модели на конкретных примерах:
# Выбор случайных изображений из тестового набора
num_samples = 5
sample_indices = np.random.randint(0, x_test.shape[0], num_samples)
# Предсказания модели
predictions = model.predict(x_test[sample_indices])
predicted_classes = np.argmax(predictions, axis=1)
true_classes = np.argmax(y_test[sample_indices], axis=1)
# Вывод результатов
plt.figure(figsize=(12, 8))
for i in range(num_samples):
plt.subplot(1, num_samples, i+1)
plt.imshow(x_test[sample_indices[i]].reshape(28, 28), cmap='gray')
plt.title(f"Предсказание: {predicted_classes[i]}\nИстина: {true_classes[i]}")
plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
Поздравляю! Вы только что создали и обучили свою первую сверточную нейронную сеть. Этот базовый шаблон можно адаптировать для решения широкого спектра задач, меняя архитектуру и параметры модели. 🎉
Обучение вашей нейросети на реальных данных
Переход от учебных примеров к реальным проектам требует более серьезного подхода к данным и процессу обучения. Давайте рассмотрим ключевые этапы работы с реальными данными для обучения нейросети.
Первый и критически важный этап — подготовка данных. Качество данных напрямую влияет на производительность модели, поэтому этому процессу стоит уделить особое внимание:
- Сбор данных — используйте открытые датасеты (Kaggle, UCI ML Repository), APIs, веб-скрейпинг или генерируйте синтетические данные
- Очистка данных — удаление дубликатов, выбросов, заполнение пропущенных значений
- Предобработка — нормализация, стандартизация, кодирование категориальных переменных
- Разделение данных — обычно 70-80% на обучение, 10-15% на валидацию, 10-15% на тестирование
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
# Загрузка данных (пример с табличными данными)
data = pd.read_csv('your_dataset.csv')
# Разделение на признаки и целевую переменную
X = data.drop('target_column', axis=1)
y = data['target_column']
# Разделение на обучающую и тестовую выборки
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
# Разделение обучающей выборки для валидации
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_train, y_train, test_size=0.15, random_state=42)
# Стандартизация данных
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_val_scaled = scaler.transform(X_val)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
После подготовки данных необходимо настроить процесс обучения. Для реальных проектов важно оптимизировать гиперпараметры модели:
|Гиперпараметр
|Значение
|Влияние на модель
|Скорость обучения (learning rate)
|0.001 – 0.01
|Определяет величину шагов при обновлении весов. Слишком высокая – нестабильность, слишком низкая – медленная сходимость
|Размер батча (batch size)
|32 – 256
|Количество примеров, обрабатываемых за одну итерацию. Влияет на скорость и стабильность обучения
|Число эпох
|10 – 1000+
|Количество полных проходов по обучающим данным. Зависит от сложности задачи
|Коэффициент регуляризации
|0.0001 – 0.01
|Предотвращает переобучение путем штрафа за большие веса
|Архитектура (число слоев/нейронов)
|Зависит от задачи
|Определяет сложность модели и ее способность к обобщению
Для поиска оптимальных гиперпараметров можно использовать автоматизированные методы:
from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping, ReduceLROnPlateau, ModelCheckpoint
from sklearn.model_selection import GridSearchCV, RandomizedSearchCV
from scikeras.wrappers import KerasClassifier
# Определение модели в функции для использования в GridSearch
def create_model(neurons=128, dropout_rate=0.2, learning_rate=0.001):
model = keras.Sequential([
layers.Dense(neurons, activation='relu', input_shape=(X_train_scaled.shape[1],)),
layers.Dropout(dropout_rate),
layers.Dense(neurons // 2, activation='relu'),
layers.Dropout(dropout_rate),
layers.Dense(1, activation='sigmoid')
])
optimizer = keras.optimizers.Adam(learning_rate=learning_rate)
model.compile(optimizer=optimizer, loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
return model
# Создание модели для GridSearch
model = KerasClassifier(model=create_model, verbose=0)
# Определение пространства поиска
param_grid = {
'model__neurons': [64, 128, 256],
'model__dropout_rate': [0\.2, 0.3, 0.4],
'model__learning_rate': [0\.001, 0.01],
'batch_size': [32, 64, 128],
'epochs': [50]
}
# Поиск оптимальных параметров
grid = RandomizedSearchCV(estimator=model, param_distributions=param_grid,
n_iter=10, cv=3, verbose=1, n_jobs=-1)
grid_result = grid.fit(X_train_scaled, y_train)
print(f"Лучшая точность: {grid_result.best_score_:.4f}")
print(f"Лучшие параметры: {grid_result.best_params_}")
Для эффективного обучения используйте коллбэки (callbacks), которые помогают контролировать процесс:
# Настройка обратных вызовов
early_stopping = EarlyStopping(
monitor='val_loss',
patience=10,
restore_best_weights=True
)
reduce_lr = ReduceLROnPlateau(
monitor='val_loss',
factor=0.2,
patience=5,
min_lr=0.0001
)
model_checkpoint = ModelCheckpoint(
'best_model.h5',
monitor='val_accuracy',
save_best_only=True,
mode='max'
)
# Создание финальной модели с оптимальными параметрами
final_model = create_model(
neurons=grid_result.best_params_['model__neurons'],
dropout_rate=grid_result.best_params_['model__dropout_rate'],
learning_rate=grid_result.best_params_['model__learning_rate']
)
# Обучение модели
history = final_model.fit(
X_train_scaled, y_train,
batch_size=grid_result.best_params_['batch_size'],
epochs=100, # Установим больше эпох, раннюю остановку контролирует callback
validation_data=(X_val_scaled, y_val),
callbacks=[early_stopping, reduce_lr, model_checkpoint],
verbose=1
)
После обучения необходимо тщательно оценить модель, используя различные метрики в зависимости от типа задачи:
- Для классификации: точность, полнота, F1-мера, AUC-ROC, матрица ошибок
- Для регрессии: MSE, RMSE, MAE, R²
- Для генеративных моделей: перплексия, BLEU, Inception Score
Важным этапом является анализ ошибок модели, который поможет понять, где и почему модель ошибается, и как можно улучшить ее производительность. 📊
Наконец, не забудьте о сохранении и развертывании модели:
# Сохранение модели
final_model.save('my_model.h5')
# Загрузка модели
loaded_model = keras.models.load_model('my_model.h5')
# Преобразование в TensorFlow Lite для мобильных устройств
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(final_model)
tflite_model = converter.convert()
with open('model.tflite', 'wb') as f:
f.write(tflite_model)
Работа с реальными данными требует внимания к деталям, постоянной итерации и эксперименты. Но именно этот процесс позволяет создавать нейросети, решающие практические задачи. 🔬
От теории к практике: проекты для закрепления навыков
Настоящее мастерство в создании нейросетей приходит только с практикой. Предлагаю несколько проектов, которые помогут укрепить ваши навыки и постепенно перейти от простого к сложному. Каждый проект добавит новые инструменты в ваш арсенал и позволит лучше понять различные архитектуры нейронных сетей. 🧠
Проект 1: Классификатор изображений
Начните с классификации изображений на небольшом датасете, например, CIFAR-10 (содержит 10 категорий объектов). Этот проект поможет освоить сверточные сети и методы аугментации данных.
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.datasets import cifar10
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
# Загрузка данных
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = cifar10.load_data()
# Нормализация и преобразование меток
x_train = x_train.astype('float32') / 255
x_test = x_test.astype('float32') / 255
y_train = tf.keras.utils.to_categorical(y_train, 10)
y_test = tf.keras.utils.to_categorical(y_test, 10)
# Аугментация данных
datagen = ImageDataGenerator(
rotation_range=15,
width_shift_range=0.1,
height_shift_range=0.1,
horizontal_flip=True,
zoom_range=0.1
)
datagen.fit(x_train)
# Создание модели
model = tf.keras.models.Sequential([
tf.keras.layers.Conv2D(32, (3, 3), padding='same', activation='relu', input_shape=(32, 32, 3)),
tf.keras.layers.BatchNormalization(),
tf.keras.layers.Conv2D(32, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
tf.keras.layers.BatchNormalization(),
tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
tf.keras.layers.Dropout(0.25),
tf.keras.layers.Conv2D(64, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
tf.keras.layers.BatchNormalization(),
tf.keras.layers.Conv2D(64, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
tf.keras.layers.BatchNormalization(),
tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
tf.keras.layers.Dropout(0.25),
tf.keras.layers.Flatten(),
tf.keras.layers.Dense(512, activation='relu'),
tf.keras.layers.BatchNormalization(),
tf.keras.layers.Dropout(0.5),
tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])
# Компиляция и обучение
model.compile(
optimizer='adam',
loss='categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy']
)
model.fit(
datagen.flow(x_train, y_train, batch_size=64),
epochs=50,
validation_data=(x_test, y_test),
callbacks=[
tf.keras.callbacks.EarlyStopping(patience=10, restore_best_weights=True),
tf.keras.callbacks.ReduceLROnPlateau(factor=0.5, patience=5)
]
)
Проект 2: Прогнозирование временных рядов
Временные ряды встречаются во многих областях: финансы, медицина, прогноз погоды. Попробуйте предсказать будущие значения на основе исторических данных с помощью рекуррентных нейронных сетей.
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense, Dropout
# Функция для создания последовательностей из временного ряда
def create_sequences(data, seq_length):
xs, ys = [], []
for i in range(len(data) – seq_length):
x = data[i:i+seq_length]
y = data[i+seq_length]
xs.append(x)
ys.append(y)
return np.array(xs), np.array(ys)
# Подготовка данных (например, ежедневные температуры)
data = pd.read_csv('temperature_data.csv')
values = data['temperature'].values
values = values.reshape(-1, 1)
# Нормализация
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
scaler = MinMaxScaler()
values_scaled = scaler.fit_transform(values)
# Создание последовательностей (30 дней для предсказания следующего дня)
seq_length = 30
X, y = create_sequences(values_scaled, seq_length)
X = X.reshape(X.shape[0], X.shape[1], 1)
# Разделение на обучающую и тестовую выборки
train_size = int(len(X) * 0.8)
X_train, X_test = X[:train_size], X[train_size:]
y_train, y_test = y[:train_size], y[train_size:]
# Модель LSTM
model = Sequential([
LSTM(50, return_sequences=True, input_shape=(seq_length, 1)),
Dropout(0.2),
LSTM(50),
Dropout(0.2),
Dense(1)
])
model.compile(optimizer='adam', loss='mse')
model.fit(X_train, y_train, epochs=50, batch_size=32, validation_data=(X_test, y_test))
# Предсказание
predictions = model.predict(X_test)
predictions = scaler.inverse_transform(predictions)
actual = scaler.inverse_transform(y_test)
# Визуализация результатов
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(actual, label='Фактические значения')
plt.plot(predictions, label='Предсказания')
plt.legend()
plt.show()
Проект 3: Генерация текста с помощью RNN
Этот проект позволит понять, как работают языковые модели. Вы научите сеть генерировать текст в определенном стиле на основе обучающего корпуса.
Проект 4: Распознавание эмоций по изображениям лиц
Более сложный проект компьютерного зрения, который включает обнаружение лиц и классификацию эмоций (радость, грусть, злость и т.д.).
Проект 5: Генеративно-состязательная сеть (GAN)
Создайте GAN для генерации реалистичных изображений. Начните с простого — например, генерации цифр или лиц, затем перейдите к более сложным объектам.
Для каждого проекта рекомендую следовать этим шагам:
- Изучите теорию: прочитайте о специфике архитектуры, которую планируете использовать
- Исследуйте существующие решения: найдите открытые реализации похожих проектов на GitHub
- Начните с минимальной жизнеспособной модели: создайте простейшую работающую версию
- Итеративно улучшайте: постепенно усложняйте архитектуру и оптимизируйте гиперпараметры
- Документируйте результаты: ведите записи о том, что работает, а что нет
- Поделитесь своей работой: публикуйте код и результаты, получайте обратную связь
Участие в соревнованиях на платформах вроде Kaggle также отличный способ проверить свои навыки и учиться у сообщества. Многие соревнования предоставляют детальные обзоры решений победителей, что является бесценным источником знаний. 🏆
Помните, что в создании нейросетей опыт приходит только через практику. Не бойтесь экспериментировать, ошибаться и начинать заново — каждая итерация приближает вас к мастерству. 💪
Создание нейронных сетей — это одновременно наука и искусство. Теперь у вас есть все необходимые инструменты и знания для начала этого увлекательного путешествия. Начните с простых проектов, постепенно увеличивая сложность, экспериментируйте с различными архитектурами и не бойтесь ошибок — они являются неотъемлемой частью обучения. Помните, что даже признанные эксперты постоянно учатся и адаптируются к новым методам и подходам. Пусть ваш первый проект станет не конечной точкой, а началом бесконечного пути совершенствования в мире искусственного интеллекта.
Анна Мельникова
редактор про AI