Бесплатное обучение Power BI: 15 проверенных ресурсов для аналитика#Excel и Google Sheets #Визуализация данных #BI и дашборды
Для кого эта статья:
- Начинающие аналитики данных, стремящиеся изучить Power BI без финансовых вложений
- Люди, которые ищут бесплатные образовательные ресурсы для освоения бизнес-аналитики
Профессионалы, меняющие карьеру с других областей на аналитику данных
Желание освоить Power BI без вложений — задача, знакомая многим начинающим аналитикам. Когда я сам начинал погружаться в мир визуализации данных, вопрос «где учиться, если бюджет ограничен?» стоял особенно остро. Хорошая новость: вокруг Power BI сформировалась мощная экосистема бесплатных образовательных ресурсов, способных превратить новичка в уверенного пользователя 📊. Я собрал 15 проверенных источников, которые помогли тысячам специалистов (включая меня) построить карьеру в BI-аналитике без финансовых вложений.
Бесплатные онлайн-курсы для изучения Power BI с нуля
Начнем с самого очевидного — структурированных онлайн-курсов, которые не требуют оплаты, но дают систематические знания. В отличие от разрозненных видеоуроков, такие курсы помогают сформировать полную картину возможностей Power BI и следовать логичному пути обучения 🧠.
Александр Петров, BI-аналитик Когда я решил сменить профессию бухгалтера на аналитика данных, мой бюджет на обучение составлял ровно 0 рублей. Первым открытием стал курс Microsoft на EdX «Analyzing and Visualizing Data with Power BI». Несмотря на английский язык, материал был структурирован настолько логично, что я справился даже со своим базовым уровнем языка. Каждый вечер после работы я проходил по одному модулю, делал практические задания и за месяц освоил основы. Самым сложным оказалась работа с DAX-формулами — я буквально застрял на этом разделе на неделю. Выручило сообщество форума EdX, где другие студенты подсказали несколько простых примеров для понимания логики. Через три месяца такого обучения я сделал свой первый дашборд для компании, где работал, а еще через полгода получил предложение перейти в отдел аналитики с повышением зарплаты на 40%.
Вот список проверенных бесплатных курсов, которые регулярно обновляются и поддерживаются разработчиками:
|Название курса
|Платформа
|Особенности
|Уровень
|Analyzing and Visualizing Data with Power BI
|EdX (Microsoft)
|Официальный курс от разработчиков, сертификат платный
|Начальный → Средний
|Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligence
|Udemy
|Более 5 часов контента, практические примеры
|Начальный
|Power BI: от новичка до уверенного пользователя
|Stepik
|На русском языке, интерактивные задания
|Начальный
|Getting Started with Power BI Desktop
|LinkedIn Learning
|Бесплатный месячный доступ, фокус на бизнес-кейсы
|Начальный
|Power BI Essential Training
|Coursera
|Аудит курса бесплатный, задания платные
|Начальный → Средний
Для эффективного обучения рекомендую придерживаться следующей стратегии:
- Зарегистрируйтесь минимум на 2 различных курса — это даст вам разные перспективы на одни и те же концепции
- Устанавливайте еженедельные цели обучения (например, 3-4 часа в неделю)
- Параллельно с просмотром лекций выполняйте практические задания в Power BI Desktop
- Ведите собственный глоссарий терминов и функций для закрепления материала
- Не пытайтесь изучить всё сразу — начните с создания базовых визуализаций и постепенно переходите к более сложным концепциям
Официальные обучающие материалы Microsoft Power BI
Microsoft инвестирует значительные ресурсы в образовательную экосистему вокруг своих продуктов, и Power BI не исключение. Официальные материалы отличаются высоким качеством, актуальностью и детальным объяснением даже самых сложных концепций 🎓.
Вот ключевые официальные ресурсы, которые должен использовать каждый начинающий BI-аналитик:
- Microsoft Learn — интерактивная платформа с пошаговыми руководствами, включающая модули от базовых до продвинутых
- Power BI Documentation — исчерпывающая база знаний с примерами и пояснениями всех функций
- Guided Learning — структурированный курс из более чем 50 коротких видеоуроков
- DAX Guide — специализированный ресурс для изучения языка формул Data Analysis Expressions
- Power BI Community — форум с возможностью задать вопрос и получить помощь от экспертов Microsoft
Особенно ценным ресурсом является Microsoft Learn, где вы найдете учебные пути, адаптированные под разные роли и уровни подготовки. Каждый модуль сопровождается интерактивными заданиями и проверкой знаний.
Для новичков я рекомендую начать с пути «Get started with Microsoft data analytics», который последовательно проведет вас от базовых концепций до создания интерактивных дашбордов. Преимущество официальных ресурсов в том, что они всегда отражают актуальное состояние продукта и рассказывают о самых свежих функциях.
Мария Соколова, консультант по бизнес-аналитике Мой путь в Power BI начался с катастрофы. Меня попросили срочно подготовить дашборд для квартального отчета, хотя я никогда раньше не работала с этим инструментом. Google выдавал тысячи разрозненных статей и видео, но времени на их изучение не было. В панике я обратилась к официальной документации Microsoft и обнаружила там раздел Guided Learning. Этот ресурс буквально спас мою карьеру! Короткие видео длиной 3-5 минут точно отвечали на мои вопросы: как подключить данные из Excel, как создать базовые визуализации, как настроить взаимодействие между элементами отчета. Я смотрела видео, сразу применяла знания к своему проекту и через два дня представила руководству полноценный интерактивный отчет. Начальник был настолько впечатлен, что предложил мне взять на себя всю аналитическую отчетность в компании. Сейчас, спустя год, я продолжаю возвращаться к официальным ресурсам Microsoft, особенно когда нужно разобраться в новых функциях или сложных DAX-формулах.
YouTube-каналы и видеоуроки для освоения Power BI
YouTube — настоящая сокровищница знаний для тех, кто предпочитает визуальное обучение. Преимущество видеоформата в том, что вы можете наблюдать весь процесс работы эксперта, от импорта данных до финальной настройки интерактивного отчета 📺.
Я отобрал каналы, которые отличаются высоким качеством контента, регулярными обновлениями и хорошими объяснениями:
|Название канала
|Особенности контента
|Рекомендуемые плейлисты
|Язык
|Guy in a Cube
|Официальный канал от сотрудников Microsoft, актуальные обновления
|Power BI Beginner Series, DAX Fridays
|Английский
|RADACAD
|Глубокий анализ функций, продвинутые техники
|Power BI от A до Z, Продвинутый DAX
|Английский
|Power BI в России
|Локализованный контент, примеры на русском языке
|Начало работы, Визуализации, DAX
|Русский
|Enterprise DNA
|Бизнес-ориентированные решения, еженедельные вебинары
|Fundamentals, Ultimate Beginners Guide
|Английский
|Leila Gharani
|Простые объяснения сложных концепций, высокое качество видео
|Power BI Tutorial for Beginners
|Английский
Для эффективного обучения через YouTube рекомендую:
- Выбрать 1-2 канала и следовать их структурированным плейлистам вместо случайного просмотра видео
- Практиковаться параллельно с просмотром, повторяя все действия автора
- Использовать функцию скорости воспроизведения (0.75x для сложных тем, 1.5x для знакомых концепций)
- Сохранять полезные видео в собственные плейлисты для быстрого доступа
- Активно участвовать в обсуждениях в комментариях — авторы часто отвечают на вопросы
Отдельно стоит отметить канал «Guy in a Cube», который ведут сотрудники Microsoft Adam Saxton и Patrick LeBlanc. Их еженедельные обзоры новых функций Power BI помогут вам оставаться в курсе всех обновлений. А рубрика «DAX Fridays» от RADACAD станет незаменимым помощником при изучении формул и вычисляемых мер 🔍.
Полезные блоги и форумы о Power BI для самообучения
Сообщество вокруг Power BI чрезвычайно активно, и многие эксперты делятся своими знаниями через блоги и форумы. Эти ресурсы особенно полезны, когда вы сталкиваетесь с конкретными проблемами или ищете оптимальные решения для нестандартных задач 💡.
Вот список самых информативных ресурсов для самостоятельного изучения:
- PowerBI.Tips — сайт с коллекцией практических советов, шаблонов и инструментов
- SQLBI — блог авторов книги «The Definitive Guide to DAX», фокус на продвинутом DAX
- Kasper On BI — глубокие технические статьи о внутреннем устройстве Power BI
- Data Mozart — русскоязычный блог с примерами из бизнес-практики
- Power BI Community Forums — официальный форум с тысячами решенных кейсов
- Reddit r/PowerBI — активное сообщество с обсуждениями и обменом идеями
- Stack Overflow (тег power-bi) — ответы на технические вопросы от опытных разработчиков
Особо рекомендую регулярно просматривать блог SQLBI, который ведут Марко Руссо и Альберто Феррари — признанные эксперты в области моделирования данных и оптимизации производительности. Их статьи часто раскрывают нюансы работы с Power BI, которые не описаны в официальной документации.
Для русскоязычных пользователей ценным ресурсом станет форум PowerBIUser.ru, где можно найти ответы на специфические вопросы, связанные с российской бизнес-практикой, такие как интеграция с 1С или визуализация данных из СПАРК.
При работе с блогами и форумами полезно:
- Завести закладки для регулярно посещаемых ресурсов
- Подписаться на RSS-ленты ключевых блогов
- Создать аккаунт на форумах для отслеживания интересных тем
- Не стесняться задавать вопросы — сообщество Power BI дружелюбно к новичкам
- Делитесь своими решениями, когда вы преодолеете сложную проблему
Практические задания и датасеты для закрепления навыков
Теория без практики бесполезна, особенно в аналитике данных. Регулярная работа с реальными датасетами — ключ к закреплению навыков и развитию интуитивного понимания инструмента. К счастью, существует множество бесплатных источников данных и готовых заданий для практики 📈.
Вот лучшие ресурсы для практического освоения Power BI:
- Microsoft Sample Reports — официальная коллекция примеров от разработчиков
- Kaggle Datasets — тысячи открытых датасетов на любую тематику
- Data.gov — открытые государственные данные (международные)
- Data.gov.ru — открытые данные российских госструктур
- WorkoutWednesday for Power BI — еженедельные задания с растущей сложностью
- PowerBI.Tips Challenges — соревновательные задания с решениями сообщества
- Maven Analytics Challenge — бизнес-ориентированные проекты с подробными описаниями
Особенно ценны ресурсы с готовыми заданиями, такие как WorkoutWednesday. Каждую неделю публикуется новая задача, которая требует применения определенных навыков в Power BI. После самостоятельного решения вы можете сравнить свой подход с эталонным и узнать о потенциальных улучшениях.
Для структурированного освоения практических навыков рекомендую следующий подход:
- Начните с простых задач по визуализации (например, создание базового дашборда по продажам)
- Постепенно добавляйте сложность с использованием DAX-формул и продвинутых визуализаций
- Перейдите к задачам с несколькими связанными таблицами для освоения моделирования данных
- Практикуйте создание ежемесячно обновляемых отчетов для понимания жизненного цикла BI-решений
- Попробуйте воссоздать сложные визуальные решения из галереи Community Visuals
Отличным стартовым проектом может стать анализ собственных данных — например, учет личных финансов или статистика тренировок. Такие проекты мотивируют, поскольку результаты имеют непосредственную практическую ценность для вас лично 🏆.
Освоение Power BI через бесплатные ресурсы — не просто возможность сэкономить, но и эффективный путь профессионального развития. Комбинируя структурированные курсы с практикой на реальных данных, участием в сообществе и изучением официальной документации, вы формируете многогранный подход к обучению. Важно помнить, что ключом к успеху является регулярность практики и постепенное усложнение задач. Не пытайтесь охватить все сразу — выбирайте 2-3 ресурса из нашего списка и двигайтесь по ним последовательно, закрепляя каждый навык практическими проектами. Через несколько месяцев такого структурированного самообучения вы удивитесь, насколько глубоко освоили инструмент без единого рубля инвестиций.
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Дмитрий Белозёров
BI-аналитик