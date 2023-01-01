Бесплатное обучение Power BI: 15 проверенных ресурсов для аналитика

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Для кого эта статья:

Начинающие аналитики данных, стремящиеся изучить Power BI без финансовых вложений

Люди, которые ищут бесплатные образовательные ресурсы для освоения бизнес-аналитики

Профессионалы, меняющие карьеру с других областей на аналитику данных Желание освоить Power BI без вложений — задача, знакомая многим начинающим аналитикам. Когда я сам начинал погружаться в мир визуализации данных, вопрос «где учиться, если бюджет ограничен?» стоял особенно остро. Хорошая новость: вокруг Power BI сформировалась мощная экосистема бесплатных образовательных ресурсов, способных превратить новичка в уверенного пользователя 📊. Я собрал 15 проверенных источников, которые помогли тысячам специалистов (включая меня) построить карьеру в BI-аналитике без финансовых вложений.

Бесплатные онлайн-курсы для изучения Power BI с нуля

Начнем с самого очевидного — структурированных онлайн-курсов, которые не требуют оплаты, но дают систематические знания. В отличие от разрозненных видеоуроков, такие курсы помогают сформировать полную картину возможностей Power BI и следовать логичному пути обучения 🧠.

Александр Петров, BI-аналитик Когда я решил сменить профессию бухгалтера на аналитика данных, мой бюджет на обучение составлял ровно 0 рублей. Первым открытием стал курс Microsoft на EdX «Analyzing and Visualizing Data with Power BI». Несмотря на английский язык, материал был структурирован настолько логично, что я справился даже со своим базовым уровнем языка. Каждый вечер после работы я проходил по одному модулю, делал практические задания и за месяц освоил основы. Самым сложным оказалась работа с DAX-формулами — я буквально застрял на этом разделе на неделю. Выручило сообщество форума EdX, где другие студенты подсказали несколько простых примеров для понимания логики. Через три месяца такого обучения я сделал свой первый дашборд для компании, где работал, а еще через полгода получил предложение перейти в отдел аналитики с повышением зарплаты на 40%.

Вот список проверенных бесплатных курсов, которые регулярно обновляются и поддерживаются разработчиками:

Название курса Платформа Особенности Уровень Analyzing and Visualizing Data with Power BI EdX (Microsoft) Официальный курс от разработчиков, сертификат платный Начальный → Средний Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligence Udemy Более 5 часов контента, практические примеры Начальный Power BI: от новичка до уверенного пользователя Stepik На русском языке, интерактивные задания Начальный Getting Started with Power BI Desktop LinkedIn Learning Бесплатный месячный доступ, фокус на бизнес-кейсы Начальный Power BI Essential Training Coursera Аудит курса бесплатный, задания платные Начальный → Средний

Для эффективного обучения рекомендую придерживаться следующей стратегии:

Зарегистрируйтесь минимум на 2 различных курса — это даст вам разные перспективы на одни и те же концепции

Устанавливайте еженедельные цели обучения (например, 3-4 часа в неделю)

Параллельно с просмотром лекций выполняйте практические задания в Power BI Desktop

Ведите собственный глоссарий терминов и функций для закрепления материала

Не пытайтесь изучить всё сразу — начните с создания базовых визуализаций и постепенно переходите к более сложным концепциям

Официальные обучающие материалы Microsoft Power BI

Microsoft инвестирует значительные ресурсы в образовательную экосистему вокруг своих продуктов, и Power BI не исключение. Официальные материалы отличаются высоким качеством, актуальностью и детальным объяснением даже самых сложных концепций 🎓.

Вот ключевые официальные ресурсы, которые должен использовать каждый начинающий BI-аналитик:

Microsoft Learn — интерактивная платформа с пошаговыми руководствами, включающая модули от базовых до продвинутых

— интерактивная платформа с пошаговыми руководствами, включающая модули от базовых до продвинутых Power BI Documentation — исчерпывающая база знаний с примерами и пояснениями всех функций

— исчерпывающая база знаний с примерами и пояснениями всех функций Guided Learning — структурированный курс из более чем 50 коротких видеоуроков

— структурированный курс из более чем 50 коротких видеоуроков DAX Guide — специализированный ресурс для изучения языка формул Data Analysis Expressions

— специализированный ресурс для изучения языка формул Data Analysis Expressions Power BI Community — форум с возможностью задать вопрос и получить помощь от экспертов Microsoft

Особенно ценным ресурсом является Microsoft Learn, где вы найдете учебные пути, адаптированные под разные роли и уровни подготовки. Каждый модуль сопровождается интерактивными заданиями и проверкой знаний.

Для новичков я рекомендую начать с пути «Get started with Microsoft data analytics», который последовательно проведет вас от базовых концепций до создания интерактивных дашбордов. Преимущество официальных ресурсов в том, что они всегда отражают актуальное состояние продукта и рассказывают о самых свежих функциях.

Мария Соколова, консультант по бизнес-аналитике Мой путь в Power BI начался с катастрофы. Меня попросили срочно подготовить дашборд для квартального отчета, хотя я никогда раньше не работала с этим инструментом. Google выдавал тысячи разрозненных статей и видео, но времени на их изучение не было. В панике я обратилась к официальной документации Microsoft и обнаружила там раздел Guided Learning. Этот ресурс буквально спас мою карьеру! Короткие видео длиной 3-5 минут точно отвечали на мои вопросы: как подключить данные из Excel, как создать базовые визуализации, как настроить взаимодействие между элементами отчета. Я смотрела видео, сразу применяла знания к своему проекту и через два дня представила руководству полноценный интерактивный отчет. Начальник был настолько впечатлен, что предложил мне взять на себя всю аналитическую отчетность в компании. Сейчас, спустя год, я продолжаю возвращаться к официальным ресурсам Microsoft, особенно когда нужно разобраться в новых функциях или сложных DAX-формулах.

YouTube-каналы и видеоуроки для освоения Power BI

YouTube — настоящая сокровищница знаний для тех, кто предпочитает визуальное обучение. Преимущество видеоформата в том, что вы можете наблюдать весь процесс работы эксперта, от импорта данных до финальной настройки интерактивного отчета 📺.

Я отобрал каналы, которые отличаются высоким качеством контента, регулярными обновлениями и хорошими объяснениями:

Название канала Особенности контента Рекомендуемые плейлисты Язык Guy in a Cube Официальный канал от сотрудников Microsoft, актуальные обновления Power BI Beginner Series, DAX Fridays Английский RADACAD Глубокий анализ функций, продвинутые техники Power BI от A до Z, Продвинутый DAX Английский Power BI в России Локализованный контент, примеры на русском языке Начало работы, Визуализации, DAX Русский Enterprise DNA Бизнес-ориентированные решения, еженедельные вебинары Fundamentals, Ultimate Beginners Guide Английский Leila Gharani Простые объяснения сложных концепций, высокое качество видео Power BI Tutorial for Beginners Английский

Для эффективного обучения через YouTube рекомендую:

Выбрать 1-2 канала и следовать их структурированным плейлистам вместо случайного просмотра видео

Практиковаться параллельно с просмотром, повторяя все действия автора

Использовать функцию скорости воспроизведения (0.75x для сложных тем, 1.5x для знакомых концепций)

Сохранять полезные видео в собственные плейлисты для быстрого доступа

Активно участвовать в обсуждениях в комментариях — авторы часто отвечают на вопросы

Отдельно стоит отметить канал «Guy in a Cube», который ведут сотрудники Microsoft Adam Saxton и Patrick LeBlanc. Их еженедельные обзоры новых функций Power BI помогут вам оставаться в курсе всех обновлений. А рубрика «DAX Fridays» от RADACAD станет незаменимым помощником при изучении формул и вычисляемых мер 🔍.

Полезные блоги и форумы о Power BI для самообучения

Сообщество вокруг Power BI чрезвычайно активно, и многие эксперты делятся своими знаниями через блоги и форумы. Эти ресурсы особенно полезны, когда вы сталкиваетесь с конкретными проблемами или ищете оптимальные решения для нестандартных задач 💡.

Вот список самых информативных ресурсов для самостоятельного изучения:

PowerBI.Tips — сайт с коллекцией практических советов, шаблонов и инструментов

— сайт с коллекцией практических советов, шаблонов и инструментов SQLBI — блог авторов книги «The Definitive Guide to DAX», фокус на продвинутом DAX

— блог авторов книги «The Definitive Guide to DAX», фокус на продвинутом DAX Kasper On BI — глубокие технические статьи о внутреннем устройстве Power BI

— глубокие технические статьи о внутреннем устройстве Power BI Data Mozart — русскоязычный блог с примерами из бизнес-практики

— русскоязычный блог с примерами из бизнес-практики Power BI Community Forums — официальный форум с тысячами решенных кейсов

— официальный форум с тысячами решенных кейсов Reddit r/PowerBI — активное сообщество с обсуждениями и обменом идеями

— активное сообщество с обсуждениями и обменом идеями Stack Overflow (тег power-bi) — ответы на технические вопросы от опытных разработчиков

Особо рекомендую регулярно просматривать блог SQLBI, который ведут Марко Руссо и Альберто Феррари — признанные эксперты в области моделирования данных и оптимизации производительности. Их статьи часто раскрывают нюансы работы с Power BI, которые не описаны в официальной документации.

Для русскоязычных пользователей ценным ресурсом станет форум PowerBIUser.ru, где можно найти ответы на специфические вопросы, связанные с российской бизнес-практикой, такие как интеграция с 1С или визуализация данных из СПАРК.

При работе с блогами и форумами полезно:

Завести закладки для регулярно посещаемых ресурсов

Подписаться на RSS-ленты ключевых блогов

Создать аккаунт на форумах для отслеживания интересных тем

Не стесняться задавать вопросы — сообщество Power BI дружелюбно к новичкам

Делитесь своими решениями, когда вы преодолеете сложную проблему

Практические задания и датасеты для закрепления навыков

Теория без практики бесполезна, особенно в аналитике данных. Регулярная работа с реальными датасетами — ключ к закреплению навыков и развитию интуитивного понимания инструмента. К счастью, существует множество бесплатных источников данных и готовых заданий для практики 📈.

Вот лучшие ресурсы для практического освоения Power BI:

Microsoft Sample Reports — официальная коллекция примеров от разработчиков

— официальная коллекция примеров от разработчиков Kaggle Datasets — тысячи открытых датасетов на любую тематику

— тысячи открытых датасетов на любую тематику Data.gov — открытые государственные данные (международные)

— открытые государственные данные (международные) Data.gov.ru — открытые данные российских госструктур

— открытые данные российских госструктур WorkoutWednesday for Power BI — еженедельные задания с растущей сложностью

— еженедельные задания с растущей сложностью PowerBI.Tips Challenges — соревновательные задания с решениями сообщества

— соревновательные задания с решениями сообщества Maven Analytics Challenge — бизнес-ориентированные проекты с подробными описаниями

Особенно ценны ресурсы с готовыми заданиями, такие как WorkoutWednesday. Каждую неделю публикуется новая задача, которая требует применения определенных навыков в Power BI. После самостоятельного решения вы можете сравнить свой подход с эталонным и узнать о потенциальных улучшениях.

Для структурированного освоения практических навыков рекомендую следующий подход:

Начните с простых задач по визуализации (например, создание базового дашборда по продажам) Постепенно добавляйте сложность с использованием DAX-формул и продвинутых визуализаций Перейдите к задачам с несколькими связанными таблицами для освоения моделирования данных Практикуйте создание ежемесячно обновляемых отчетов для понимания жизненного цикла BI-решений Попробуйте воссоздать сложные визуальные решения из галереи Community Visuals

Отличным стартовым проектом может стать анализ собственных данных — например, учет личных финансов или статистика тренировок. Такие проекты мотивируют, поскольку результаты имеют непосредственную практическую ценность для вас лично 🏆.

Освоение Power BI через бесплатные ресурсы — не просто возможность сэкономить, но и эффективный путь профессионального развития. Комбинируя структурированные курсы с практикой на реальных данных, участием в сообществе и изучением официальной документации, вы формируете многогранный подход к обучению. Важно помнить, что ключом к успеху является регулярность практики и постепенное усложнение задач. Не пытайтесь охватить все сразу — выбирайте 2-3 ресурса из нашего списка и двигайтесь по ним последовательно, закрепляя каждый навык практическими проектами. Через несколько месяцев такого структурированного самообучения вы удивитесь, насколько глубоко освоили инструмент без единого рубля инвестиций.

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