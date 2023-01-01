logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Бесплатное обучение Power BI: 15 проверенных ресурсов для аналитика
Пусть ИИ работает за вас
Как собрать ИИ-ассистента для себя с нуля
Мини-курс для новичков
Перейти

Бесплатное обучение Power BI: 15 проверенных ресурсов для аналитика

#Excel и Google Sheets  #Визуализация данных  #BI и дашборды  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Начинающие аналитики данных, стремящиеся изучить Power BI без финансовых вложений
  • Люди, которые ищут бесплатные образовательные ресурсы для освоения бизнес-аналитики

  • Профессионалы, меняющие карьеру с других областей на аналитику данных

    Желание освоить Power BI без вложений — задача, знакомая многим начинающим аналитикам. Когда я сам начинал погружаться в мир визуализации данных, вопрос «где учиться, если бюджет ограничен?» стоял особенно остро. Хорошая новость: вокруг Power BI сформировалась мощная экосистема бесплатных образовательных ресурсов, способных превратить новичка в уверенного пользователя 📊. Я собрал 15 проверенных источников, которые помогли тысячам специалистов (включая меня) построить карьеру в BI-аналитике без финансовых вложений.

Бесплатные онлайн-курсы для изучения Power BI с нуля

Начнем с самого очевидного — структурированных онлайн-курсов, которые не требуют оплаты, но дают систематические знания. В отличие от разрозненных видеоуроков, такие курсы помогают сформировать полную картину возможностей Power BI и следовать логичному пути обучения 🧠.

Александр Петров, BI-аналитик Когда я решил сменить профессию бухгалтера на аналитика данных, мой бюджет на обучение составлял ровно 0 рублей. Первым открытием стал курс Microsoft на EdX «Analyzing and Visualizing Data with Power BI». Несмотря на английский язык, материал был структурирован настолько логично, что я справился даже со своим базовым уровнем языка. Каждый вечер после работы я проходил по одному модулю, делал практические задания и за месяц освоил основы. Самым сложным оказалась работа с DAX-формулами — я буквально застрял на этом разделе на неделю. Выручило сообщество форума EdX, где другие студенты подсказали несколько простых примеров для понимания логики. Через три месяца такого обучения я сделал свой первый дашборд для компании, где работал, а еще через полгода получил предложение перейти в отдел аналитики с повышением зарплаты на 40%.

Вот список проверенных бесплатных курсов, которые регулярно обновляются и поддерживаются разработчиками:

Название курса Платформа Особенности Уровень
Analyzing and Visualizing Data with Power BI EdX (Microsoft) Официальный курс от разработчиков, сертификат платный Начальный → Средний
Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligence Udemy Более 5 часов контента, практические примеры Начальный
Power BI: от новичка до уверенного пользователя Stepik На русском языке, интерактивные задания Начальный
Getting Started with Power BI Desktop LinkedIn Learning Бесплатный месячный доступ, фокус на бизнес-кейсы Начальный
Power BI Essential Training Coursera Аудит курса бесплатный, задания платные Начальный → Средний

Для эффективного обучения рекомендую придерживаться следующей стратегии:

  • Зарегистрируйтесь минимум на 2 различных курса — это даст вам разные перспективы на одни и те же концепции
  • Устанавливайте еженедельные цели обучения (например, 3-4 часа в неделю)
  • Параллельно с просмотром лекций выполняйте практические задания в Power BI Desktop
  • Ведите собственный глоссарий терминов и функций для закрепления материала
  • Не пытайтесь изучить всё сразу — начните с создания базовых визуализаций и постепенно переходите к более сложным концепциям
Пошаговый план для смены профессии

Официальные обучающие материалы Microsoft Power BI

Microsoft инвестирует значительные ресурсы в образовательную экосистему вокруг своих продуктов, и Power BI не исключение. Официальные материалы отличаются высоким качеством, актуальностью и детальным объяснением даже самых сложных концепций 🎓.

Вот ключевые официальные ресурсы, которые должен использовать каждый начинающий BI-аналитик:

  • Microsoft Learn — интерактивная платформа с пошаговыми руководствами, включающая модули от базовых до продвинутых
  • Power BI Documentation — исчерпывающая база знаний с примерами и пояснениями всех функций
  • Guided Learning — структурированный курс из более чем 50 коротких видеоуроков
  • DAX Guide — специализированный ресурс для изучения языка формул Data Analysis Expressions
  • Power BI Community — форум с возможностью задать вопрос и получить помощь от экспертов Microsoft

Особенно ценным ресурсом является Microsoft Learn, где вы найдете учебные пути, адаптированные под разные роли и уровни подготовки. Каждый модуль сопровождается интерактивными заданиями и проверкой знаний.

Для новичков я рекомендую начать с пути «Get started with Microsoft data analytics», который последовательно проведет вас от базовых концепций до создания интерактивных дашбордов. Преимущество официальных ресурсов в том, что они всегда отражают актуальное состояние продукта и рассказывают о самых свежих функциях.

Мария Соколова, консультант по бизнес-аналитике Мой путь в Power BI начался с катастрофы. Меня попросили срочно подготовить дашборд для квартального отчета, хотя я никогда раньше не работала с этим инструментом. Google выдавал тысячи разрозненных статей и видео, но времени на их изучение не было. В панике я обратилась к официальной документации Microsoft и обнаружила там раздел Guided Learning. Этот ресурс буквально спас мою карьеру! Короткие видео длиной 3-5 минут точно отвечали на мои вопросы: как подключить данные из Excel, как создать базовые визуализации, как настроить взаимодействие между элементами отчета. Я смотрела видео, сразу применяла знания к своему проекту и через два дня представила руководству полноценный интерактивный отчет. Начальник был настолько впечатлен, что предложил мне взять на себя всю аналитическую отчетность в компании. Сейчас, спустя год, я продолжаю возвращаться к официальным ресурсам Microsoft, особенно когда нужно разобраться в новых функциях или сложных DAX-формулах.

YouTube-каналы и видеоуроки для освоения Power BI

YouTube — настоящая сокровищница знаний для тех, кто предпочитает визуальное обучение. Преимущество видеоформата в том, что вы можете наблюдать весь процесс работы эксперта, от импорта данных до финальной настройки интерактивного отчета 📺.

Я отобрал каналы, которые отличаются высоким качеством контента, регулярными обновлениями и хорошими объяснениями:

Название канала Особенности контента Рекомендуемые плейлисты Язык
Guy in a Cube Официальный канал от сотрудников Microsoft, актуальные обновления Power BI Beginner Series, DAX Fridays Английский
RADACAD Глубокий анализ функций, продвинутые техники Power BI от A до Z, Продвинутый DAX Английский
Power BI в России Локализованный контент, примеры на русском языке Начало работы, Визуализации, DAX Русский
Enterprise DNA Бизнес-ориентированные решения, еженедельные вебинары Fundamentals, Ultimate Beginners Guide Английский
Leila Gharani Простые объяснения сложных концепций, высокое качество видео Power BI Tutorial for Beginners Английский

Для эффективного обучения через YouTube рекомендую:

  • Выбрать 1-2 канала и следовать их структурированным плейлистам вместо случайного просмотра видео
  • Практиковаться параллельно с просмотром, повторяя все действия автора
  • Использовать функцию скорости воспроизведения (0.75x для сложных тем, 1.5x для знакомых концепций)
  • Сохранять полезные видео в собственные плейлисты для быстрого доступа
  • Активно участвовать в обсуждениях в комментариях — авторы часто отвечают на вопросы

Отдельно стоит отметить канал «Guy in a Cube», который ведут сотрудники Microsoft Adam Saxton и Patrick LeBlanc. Их еженедельные обзоры новых функций Power BI помогут вам оставаться в курсе всех обновлений. А рубрика «DAX Fridays» от RADACAD станет незаменимым помощником при изучении формул и вычисляемых мер 🔍.

Полезные блоги и форумы о Power BI для самообучения

Сообщество вокруг Power BI чрезвычайно активно, и многие эксперты делятся своими знаниями через блоги и форумы. Эти ресурсы особенно полезны, когда вы сталкиваетесь с конкретными проблемами или ищете оптимальные решения для нестандартных задач 💡.

Вот список самых информативных ресурсов для самостоятельного изучения:

  • PowerBI.Tips — сайт с коллекцией практических советов, шаблонов и инструментов
  • SQLBI — блог авторов книги «The Definitive Guide to DAX», фокус на продвинутом DAX
  • Kasper On BI — глубокие технические статьи о внутреннем устройстве Power BI
  • Data Mozart — русскоязычный блог с примерами из бизнес-практики
  • Power BI Community Forums — официальный форум с тысячами решенных кейсов
  • Reddit r/PowerBI — активное сообщество с обсуждениями и обменом идеями
  • Stack Overflow (тег power-bi) — ответы на технические вопросы от опытных разработчиков

Особо рекомендую регулярно просматривать блог SQLBI, который ведут Марко Руссо и Альберто Феррари — признанные эксперты в области моделирования данных и оптимизации производительности. Их статьи часто раскрывают нюансы работы с Power BI, которые не описаны в официальной документации.

Для русскоязычных пользователей ценным ресурсом станет форум PowerBIUser.ru, где можно найти ответы на специфические вопросы, связанные с российской бизнес-практикой, такие как интеграция с 1С или визуализация данных из СПАРК.

При работе с блогами и форумами полезно:

  • Завести закладки для регулярно посещаемых ресурсов
  • Подписаться на RSS-ленты ключевых блогов
  • Создать аккаунт на форумах для отслеживания интересных тем
  • Не стесняться задавать вопросы — сообщество Power BI дружелюбно к новичкам
  • Делитесь своими решениями, когда вы преодолеете сложную проблему

Практические задания и датасеты для закрепления навыков

Теория без практики бесполезна, особенно в аналитике данных. Регулярная работа с реальными датасетами — ключ к закреплению навыков и развитию интуитивного понимания инструмента. К счастью, существует множество бесплатных источников данных и готовых заданий для практики 📈.

Вот лучшие ресурсы для практического освоения Power BI:

  • Microsoft Sample Reports — официальная коллекция примеров от разработчиков
  • Kaggle Datasets — тысячи открытых датасетов на любую тематику
  • Data.gov — открытые государственные данные (международные)
  • Data.gov.ru — открытые данные российских госструктур
  • WorkoutWednesday for Power BI — еженедельные задания с растущей сложностью
  • PowerBI.Tips Challenges — соревновательные задания с решениями сообщества
  • Maven Analytics Challenge — бизнес-ориентированные проекты с подробными описаниями

Особенно ценны ресурсы с готовыми заданиями, такие как WorkoutWednesday. Каждую неделю публикуется новая задача, которая требует применения определенных навыков в Power BI. После самостоятельного решения вы можете сравнить свой подход с эталонным и узнать о потенциальных улучшениях.

Для структурированного освоения практических навыков рекомендую следующий подход:

  1. Начните с простых задач по визуализации (например, создание базового дашборда по продажам)
  2. Постепенно добавляйте сложность с использованием DAX-формул и продвинутых визуализаций
  3. Перейдите к задачам с несколькими связанными таблицами для освоения моделирования данных
  4. Практикуйте создание ежемесячно обновляемых отчетов для понимания жизненного цикла BI-решений
  5. Попробуйте воссоздать сложные визуальные решения из галереи Community Visuals

Отличным стартовым проектом может стать анализ собственных данных — например, учет личных финансов или статистика тренировок. Такие проекты мотивируют, поскольку результаты имеют непосредственную практическую ценность для вас лично 🏆.

Освоение Power BI через бесплатные ресурсы — не просто возможность сэкономить, но и эффективный путь профессионального развития. Комбинируя структурированные курсы с практикой на реальных данных, участием в сообществе и изучением официальной документации, вы формируете многогранный подход к обучению. Важно помнить, что ключом к успеху является регулярность практики и постепенное усложнение задач. Не пытайтесь охватить все сразу — выбирайте 2-3 ресурса из нашего списка и двигайтесь по ним последовательно, закрепляя каждый навык практическими проектами. Через несколько месяцев такого структурированного самообучения вы удивитесь, насколько глубоко освоили инструмент без единого рубля инвестиций.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой ресурс предлагает интерактивные учебные пути для обучения Power BI?
1 / 5

Дмитрий Белозёров

BI-аналитик

Свежие материалы
UX/UI дизайнер: востребованная профессия для создания интерфейсов
25 августа 2025
ИТ-профессии: как выбрать перспективное направление в технологиях
25 августа 2025
PM в IT: как стать директором оркестра цифровых проектов
25 августа 2025

Загрузка...