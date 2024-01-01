В разработке

Курс «Финансовый аналитик» с нуля

Обучим финансовому анализу с нуля за 12 месяцев и поможем применить прошлый опыт в новой сфере.
Получите бесплатный доступ к первым урокам по финансовому анализу
Освоите самые базовые понятия и поймете, подходит ли вам такой формат.
Поможем с поиском работы
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
coursator.online - рейтинг 4.6
zoon - рейтинг 4.6
2gis - рейтинг 4.8
Яндекс Карты - рейтинг 4.9
pikabu - рейтинг 4.7
TopCheck - рейтинг 4.6
Google - рейтинг 4.6
отзовик - рейтинг 4.5
tutortop - рейтинг 4.8
сравни - рейтинг 4.6
Курсы.ру - рейтинг 4.6
EDDU.PRO - рейтинг 4.6
CHECKROI каталог курсов - рейтинг 5.0
Финансовый аналитик — это маг табличек в Excel и чародей цифр.
Бац! — и они превращаются в гипотезы, экономические прогнозы для бизнеса и финансовые модели.
Никакого Таро и натальных карт. Откройте новый мир цифр и иксельки

Финансовый аналитик

Автоматизирует обработку больших массивов данных
Делает так, чтобы вы доехали
домой на такси быстрее
Формулирует гипотезы
на основе данных
Выбирает, какие чипсеки будут лучше продаваться
Прогнозирует
показатели бизнеса
Думает, как сократить
время доставок в магазины
Переводит цифры на язык бизнес-решений
Изучает, как погода повлияет на продажи мороженого
Составляет финансовую отчетность и финансовые модели
Объясняет финансовые результаты коллегам на графиках

На бесплатной диагностике составите пошаговый карьерный план и найдете себя в новой сфере финансового анализа

Зарплаты и востребованность аналитиков на рынке труда

247 000+ ₽
1 год
3 года
5+ лет
136 000 ₽
82 000 ₽
94 000 ₽
средняя зарплата у выпускников Skypro после курса по финансовому анализу
>1000
специалистов по финансовому анализу уже работают с кайфом после учебы
17–64
такого возраста студенты у нас учатся
>18 000
вакансий на hh.ru
Это джун — начинающий специалист. Это вы после курса по финансовому анализу
Это мидл — уверенный специалист. Работает самостоятельно, помогает джунам-аналитикам
Студенты курса по финансовому анализу до учебы получали в среднем 62 000 ₽, а после — 94 000 ₽*

* данные за июль 2024 года
Такое количество выпадает по запросу «Финансовый аналитик» в поиске по всей России на июль 2024 года
Это сеньор — опытный специалист. Знает ответы на все вопросы — настоящий профи в финансовой аналитике
Нашли работу 1032 выпускникам: все они прошли испытательный срок. Данные до июля 2024 года
Самая младшая — Анна Сердюк, ей 17 лет. А самая старшая — Наталья Николаева, ей 64 года. Обе из Ростова-на-Дону

Как выглядит ваша идеальная работа?

Узнаете в тесте на профориентацию
5 мин.
бесплатно

Программа курса «Финансовый аналитик»

Это база!

Анализ данных в программе Excel

1. Основы Excel

  • Узнаете, как работать в Excel для построения финансовой модели
  • Сможете использовать простейшие формулы в Excel для автоматизации финансового анализа

2. Обработка данных в Excel

  • Поймете, как соединять таблицы в Excel для построения финансовой модели
  • Начнете фильтровать и сортировать данные для финансовой отчетности и бухгалтерского баланса

3. Агрегация данных в Excel

  • Сможете применять инструменты агрегации в Excel для построения финансовой модели
  • Будете работать со сводными таблицами для финансовой отчетности

4. Базовая экономика

  • Познакомитесь с базовыми экономическими показателями
  • Узнаете разницу между различными видами издержек

5. Когортный анализ

  • Начнете решать бизнес-задачи с помощью когортно-винтажного анализа
  • Поймете, как рассчитывать лайфтайм, LTR и LTV для финансового анализа

6. Переход к юниту

  • Разберетесь в различиях между когортным и цепным расчетом Retention
  • Узнаете, как переходить к терминам юнита при финансовых расчетах

7. Основы юнит-экономики

  • Сможете рассчитывать базовые бизнес-метрики для финансовой отчетности и бухгалтерского баланса
  • Будете строить юнит-экономику предприятия

8. Нестандартные данные

  • Освоите подключение и предобработку данных из различных источников для построения финансовой модели
  • Поймете, как работать с различными форматами и кодировками

9. Визуализация данных и продвинутые инструменты дизайна

  • Разберетесь с настройкой разных типов графиков в Excel для финансового анализа
  • Начнете оформлять визуализации

10. Сборка калькулятора юнит-экономики

  • Сможете настраивать параметры для калькулятора в Excel для построения финансовой модели
  • Узнаете, как собирать калькулятор экономики

11. Переход из Excel в Google Sheets

  • Разберетесь в базовом функционале Google Sheets
  • Сможете переносить Excel-файлы в Google Sheets

12. Дашборд в Google Sheets

  • Настроите защиту ячеек
  • Поймете, как пользоваться функцией query
  • Настроите свой операционный дашборд с помощью Google Sheets, чтобы визуализировать финансовые результаты
Логика

1. Необходимые и достаточные условия

  • Познакомитесь с понятием необходимого и достаточного условия
  • Начнете решать задачи на логику, оперируя понятиями необходимого и достаточного условия

2. Логические операторы

  • Сможете разобраться в логических операторах
  • Узнаете, как решать задачи на приоритетность логических операторов

3. Применение логики в бизнесе

  • Будете делать выводы на основании бизнес-гипотезы с помощью необходимого и достаточного условия
  • Поупражняетесь в классических задачах на логику для финансового анализа
Основы бизнеса

1. Бизнес-гипотезы

  • Сможете проводить анализ боли заказчика с помощью выдвижения бизнес-гипотез, как финансовый консультант
  • Узнаете о методах валидации бизнес-гипотез

2. Бизнес-метрики

  • Изучите различные метрики из разных сфер бизнеса для финансового анализа
  • Начнете анализировать состояние продукта на примере агрегатора такси

3. Коммуникация в функциональных командах

  • Узнаете, из кого состоят функциональные команды
  • Поймете, как различные специалисты взаимодействуют друг с другом

4. Приоритизация и сторителлинг

  • Разберетесь, как приоритизировать свои задачи с помощью финансовых кейсов
  • Рассмотрите стандартные ошибки сторителлинга
SQL

1. Базы данных и введение в SQL

  • Познакомитесь с основными типами баз данных
  • Узнаете о множественных IDE и диалектах
  • Поймете, как приводить таблицы к третьей нормальной форме

2. Основы SQL

  • Сможете писать простейшие запросы в SQL
  • Узнаете, как комбинировать условия с помощью логических операторов в SQL
  • Будете работать со строками в SQL

3. Обработка и трансформация данных в SQL

  • Начнете работать с датой и временем в SQL для создания финансовой модели
  • Поймете, как использовать условную конструкцию case when
  • Поработаете с оператором distinct

4. Агрегация данных в SQL

  • Будете применять агрегирующие функции SQL
  • Сможете проводить группировку
  • Узнаете, как фильтровать сгруппированные результаты анализа

5. Соединение таблиц. Часть 1

  • Сможете соединять таблицы в SQL с помощью конструкции join
  • Узнаете разницу между различными типами join

6. Соединение таблиц. Часть 2

  • Познакомитесь с продвинутыми техниками соединения для построения финансовой модели
  • Разберетесь с вертикальным соединением

7. Подзапросы

  • Познакомитесь с понятием «подзапрос»
  • Начнете решать задачи с множественными подзапросами

8. Временные таблицы

  • Познакомитесь с понятием «временная таблица» (СТЕ)
  • Потренируетесь в решении задач с подзапросами и СТЕ

9. Оконные функции. Часть 1

  • Узнаете, что такое оконная функция, окно и ранжировочный признак
  • Познакомитесь с ранжировочными оконными функциями: ROW_NUMBER, RANK и DENSE_RANK
  • Разберетесь с оконными функциями LAG и LEAD

10. Оконные функции. Часть 2

  • Поймете, как применять группировочные функции в качестве оконных
  • Отработаете материал на примере скользящего среднего
Теория вероятностей