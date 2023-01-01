Работа с текстом в Figma: шрифты, стили и форматирование
Для кого эта статья:
- Новички в дизайне, желающие освоить Figma
- Студенты курсов веб-дизайна, интересующиеся типографикой
Практикующие дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки работы с текстом в Figma
Первое знакомство с Figma может напоминать встречу с инопланетным кораблем — множество кнопок, панелей и функций, в которых легко потеряться. Особенно это касается работы с текстом, ведь грамотная типографика — фундамент любого качественного дизайна. Как добавить текст в Figma? Какие шрифты использовать? Как создать стильную иерархию текста, которая не только красива, но и функциональна? В этом гайде я разложу по полочкам все базовые принципы работы с текстом и шрифтами, которые превратят вас из растерянного новичка в уверенного пользователя Figma. 🚀
Начало работы с текстом в Figma: базовые инструменты
Прежде чем погрузиться в мир изысканной типографики, давайте разберемся с базовыми инструментами Figma для создания и редактирования текста. В арсенале дизайнера всего два основных способа добавить текст на холст — и каждый из них имеет свое предназначение.
Основные способы создания текста в Figma:
- Нажатие клавиши T на клавиатуре и последующий клик на холсте
- Выбор инструмента Text (Текст) на панели инструментов слева
- Нажатие клавиши T с последующим протягиванием мышью для создания текстового блока фиксированной ширины
После создания текстового элемента вы сразу можете начать вводить содержимое. Это интуитивно понятно — примерно как в любом текстовом редакторе. Но важно понимать разницу между двумя типами текстовых блоков:
|Тип текстового блока
|Как создать
|Поведение
|Использование
|Автоширина
|Клик на холсте после выбора текстового инструмента
|Расширяется горизонтально при добавлении текста
|Заголовки, короткие надписи, кнопки
|Фиксированная ширина
|Протягивание мышью для создания рамки
|Текст переносится на новую строку при достижении границы
|Параграфы, описания, большие блоки текста
Интерфейс Figma предлагает панель свойств текста, которая появляется сверху, когда текстовый элемент выбран. Она содержит базовые настройки:
- Выбор шрифта и его начертания (regular, bold, italic и т.д.)
- Размер шрифта (измеряется в пикселях)
- Высота строки (line height)
- Выравнивание текста (по левому краю, центру, правому краю)
- Трекинг (расстояние между символами)
Правая панель свойств (Properties) предоставляет доступ к более детальным настройкам текста. Именно здесь вы найдете параметры для настройки отступов параграфов, декоративных эффектов и других нюансов типографики.
Иван Морозов, UX-дизайнер Помню свой первый проект в Figma — лендинг для клиента из сферы образования. Я потратил два часа, пытаясь понять, почему текст в макете выглядит "сломанным" — некоторые параграфы растягивались на всю ширину экрана, а другие обrezались в самых неожиданных местах. Проблема оказалась в смешении текстовых блоков с автошириной и фиксированной шириной. Я создавал заголовки через протягивание (что давало им фиксированную ширину), а должен был просто кликнуть и ввести текст. И наоборот — для основного текста я использовал автоширину, получая странные длинные строки вместо аккуратных параграфов. С тех пор я выработал простое правило: заголовки и короткие элементы — клик, основной текст — протягивание. Это кажется очевидным сейчас, но для новичка такие базовые вещи могут стать настоящим камнем преткновения.
Взаимодействие с текстом в Figma включает также удобные функции выделения. Двойной клик выделяет слово, тройной — весь абзац. Это значительно ускоряет редактирование и форматирование больших текстовых блоков.
Для быстрой работы стоит запомнить несколько горячих клавиш:
- Ctrl + B (Cmd + B на Mac) — жирный шрифт
- Ctrl + I (Cmd + I на Mac) — курсив
- Alt + ↑/↓ — увеличение/уменьшение размера шрифта
- Alt + Shift + ↑/↓ — изменение высоты строки
Эти инструменты закладывают фундамент для эффективной работы с текстом. Освоив их, вы готовы двигаться дальше и познакомиться с более продвинутыми функциями форматирования. 📝
Добавление и форматирование текста в проектах Figma
Теперь, когда базовые принципы понятны, давайте рассмотрим, как превратить простой текст в профессионально выглядящие элементы дизайна. В Figma форматирование выходит далеко за рамки простого выбора шрифта и размера — это целый набор инструментов для создания выразительной типографики.
Начнем с ключевых параметров форматирования текста:
- Трекинг (Letter spacing) — регулирует расстояние между символами. Отрицательные значения сжимают текст, положительные — разряжают
- Высота строки (Line height) — определяет вертикальное расстояние между строками текста
- Отступы параграфов (Paragraph spacing) — пространство между абзацами
- Отступ первой строки (First line indent) — начальный отступ для первой строки абзаца
- Отступы текста (Text indent) — регулируют отступы слева и справа
Для создания профессиональной типографики важно помнить о вертикальном ритме — согласованности между высотой строк и отступами. Профессиональный подход предполагает использование кратных значений для создания гармоничной композиции.
|Элемент интерфейса
|Рекомендуемый размер шрифта
|Line height
|Tracking
|Главный заголовок (H1)
|32-48px
|120-130%
|-1% до 0%
|Подзаголовок (H2)
|24-32px
|130-140%
|-0.5% до 0%
|Мини-заголовок (H3)
|18-24px
|140-150%
|0% до 0.5%
|Основной текст
|14-16px
|150-160%
|0% до 1%
|Мелкий текст
|12-14px
|140-150%
|0.5% до 2%
Для создания аккуратной структуры текста в Figma используйте списки. К сожалению, встроенной поддержки маркированных или нумерованных списков в Figma нет, но вы можете эмулировать их:
- Создайте текстовый блок с фиксированной шириной
- Добавьте маркеры (•, -, >) или числа вручную в начале каждой строки
- Используйте отступы первой строки (First line indent) с отрицательным значением
- Примените положительный отступ текста (Text indent), чтобы создать выравнивание для строк списка
Figma также предлагает возможность создавать разные текстовые эффекты:
- Подчеркивание — отлично подходит для обозначения ссылок
- Зачеркивание — может использоваться для обозначения устаревшего контента или скидок
- Тени — добавляются через панель Effects и помогают выделить текст на сложных фонах
- Градиенты — применяются через настройку Fill в панели свойств
Особого внимания заслуживает работа с заполнителями (placeholders) и автотекстом. При проектировании интерфейсов часто требуется использовать временный текст, который позже будет заменен реальным контентом:
- Для создания реалистичных заполнителей используйте плагин Content Reel
- Для генерации "Lorem ipsum" можно использовать плагин Lorem ipsum или просто вставить текст из внешнего генератора
- Не забывайте обозначать поля ввода текстом-подсказкой, используя более светлый оттенок
Работа с многострочными текстами требует внимания к параметру Resize to Fit. Этот параметр позволяет текстовому блоку автоматически адаптироваться под содержимое:
- Width — автоматическая подстройка ширины
- Height — автоматическая подстройка высоты (наиболее часто используемый вариант)
- Both — подстройка и ширины, и высоты
Правильное форматирование текста — это искусство баланса между эстетикой и функциональностью. Помните, что типографика должна не только привлекать внимание, но и обеспечивать удобство чтения. 📚
Управление шрифтами: импорт и библиотеки в Figma
Ограничиваться стандартными шрифтами в дизайне — все равно что рисовать только черным карандашом в мире, полном красок. В Figma доступны различные способы расширения вашей шрифтовой палитры, и каждый из них открывает новые возможности для творчества. 🖌️
Для начала, давайте разберемся с типами шрифтов, доступными в Figma:
- Системные шрифты — установленные на вашем компьютере
- Google Fonts — бесплатная библиотека, интегрированная в Figma
- Пользовательские шрифты — загруженные вами файлы шрифтов
- Шрифты организации — общие шрифты, доступные всем членам команды (в платных тарифах)
Для доступа к библиотеке Google Fonts, просто кликните на выпадающий список шрифтов и введите название нужного шрифта. Figma автоматически предложит варианты из Google Fonts. Это самый простой способ расширить ассортимент доступных шрифтов без дополнительных действий.
Для импорта собственных шрифтов выполните следующие шаги:
- Откройте меню шрифтов в панели свойств
- Выберите опцию "Local Fonts" (Локальные шрифты)
- Нажмите "Manage Fonts" (Управление шрифтами)
- В открывшемся окне кликните "Import fonts" (Импортировать шрифты)
- Выберите файлы шрифтов в форматах .ttf, .otf или .woff
- Подтвердите импорт
Важно помнить о лицензиях на шрифты! Не все шрифты можно свободно использовать в коммерческих проектах. Всегда проверяйте условия лицензии перед использованием шрифта в клиентском проекте.
Для эффективного управления шрифтами в командных проектах рекомендуется настроить библиотеку шрифтов организации:
Елена Краснова, Lead UI Designer Мой самый болезненный опыт с шрифтами в Figma случился во время крупного редизайна банковского приложения. Наша команда из шести дизайнеров работала над различными разделами интерфейса. Примерно на третьей неделе проекта начали появляться странные несоответствия в макетах — одни и те же элементы выглядели по-разному. Оказалось, что половина команды использовала шрифт Montserrat из Google Fonts, а другая половина — локальную версию Montserrat, установленную на компьютерах. Несмотря на идентичное название, это были разные версии шрифта с небольшими отличиями в кернинге и рендеринге. Результат? Два дня работы ушло на стандартизацию шрифтов по всему проекту. С тех пор у нас железное правило — все шрифты загружаются в библиотеку организации, и только оттуда их можно использовать в проектах. Никаких локальных шрифтов, никаких индивидуальных импортов. Эта дисциплина спасла нас от множества потенциальных проблем в последующих проектах.
Для управления большим количеством шрифтов стоит создать четкую систему стилей текста. Это не только упрощает работу, но и обеспечивает единообразие во всем проекте:
- Выберите и настройте текстовый элемент
- Нажмите на иконку "+" рядом с "Text styles" в правой панели
- Дайте стилю понятное имя (например, "Heading/H1" или "Body/Regular")
- Сохраните стиль
Для структурирования стилей используйте слэши в названиях, создавая категории и подкатегории (например, "Heading/H1", "Heading/H2", "Body/Regular", "Body/Bold").
Советы по оптимизации работы с шрифтами в Figma:
|Проблема
|Решение
|Преимущество
|Слишком много шрифтов замедляет работу Figma
|Используйте плагин Font Organizer для временного отключения неиспользуемых шрифтов
|Повышение производительности без удаления шрифтов
|Сложно найти подходящий шрифт
|Установите плагин Better Font Finder для визуального сравнения шрифтов
|Быстрый поиск и предварительный просмотр шрифтов
|Проблемы с совместимостью шрифтов между дизайнерами
|Создайте библиотеку шрифтов организации
|Синхронизация шрифтов между всеми участниками команды
|Отсутствие переменных шрифтов в системе
|Используйте Google Fonts или импортируйте переменные шрифты формата .ttf или .otf
|Больше гибкости с меньшим количеством файлов
Переменные шрифты (Variable fonts) — особенно полезная технология, которая позволяет контролировать различные параметры шрифта (вес, ширину, наклон) через один файл шрифта. Это значительно расширяет возможности типографики и уменьшает количество необходимых файлов.
Не забывайте, что шрифты — это не просто функциональный элемент, а важная составляющая визуальной идентичности проекта. Правильно подобранный и настроенный шрифт может кардинально изменить восприятие дизайна. 🎭
Стили текста и эффективная типографика в Figma
Хороший дизайнер знает, как создать макет. Великий дизайнер знает, как создать систему. В основе этой системы лежат текстовые стили — структурированный подход к типографике, который обеспечивает согласованность и эффективность работы над проектом. 🏗️
Стили текста в Figma — это сохраненные наборы текстовых свойств, которые можно применять к различным элементам. Они работают подобно CSS-классам в веб-разработке, обеспечивая единообразие и упрощая глобальные изменения.
Для создания эффективной системы типографики в Figma следуйте этим принципам:
- Ограничьте количество шрифтов — обычно достаточно 1-2 шрифтовых семейств для проекта
- Создайте шкалу размеров — используйте системный подход (например, шкалу с множителем 1.25)
- Стандартизируйте высоту строк — привяжите значения line-height к размеру шрифта
- Установите иерархию — четко определите стили для заголовков разных уровней и текстовых блоков
Пример системы текстовых стилей для проекта:
- Display — крупные заголовки для особого акцента (48-64px)
- Heading 1-4 — основные заголовки разных уровней (20-40px)
- Body — основной текст для чтения (16px)
- Caption — вспомогательный текст (12-14px)
- Button — текст для кнопок и интерактивных элементов (14-16px)
- Link — стиль для ссылок и интерактивных элементов
Для каждого из этих стилей можно создать несколько вариаций: Regular, Bold, Italic и т.д.
Структурированный подход к именованию стилей значительно упрощает работу:
- Используйте префиксы для группировки стилей (например, "Text/Heading/1")
- Включайте размер шрифта в название для быстрого выбора (например, "Text/Body/16/Regular")
- Для различных цветовых версий добавляйте суффикс с цветом (например, "Text/Body/16/Regular/Dark")
Мощной функцией Figma является возможность создавать вариации текстовых стилей, что особенно полезно при работе с темной и светлой темами:
- Создайте основной текстовый стиль
- В панели стилей наведите на стиль и нажмите на три точки
- Выберите "Create style variant" (Создать вариант стиля)
- Измените параметры нового стиля (например, цвет для темной темы)
Для передачи контекста через типографику используйте визуальные контрасты:
- Контраст размеров — различия в размере шрифта подчеркивают иерархию информации
- Контраст начертаний — сочетание regular и bold создает фокусные точки
- Пространственный контраст — используйте отступы и позиционирование для группировки
- Цветовой контраст — варьируйте оттенки текста для обозначения важности
При разработке системы типографики обязательно учитывайте адаптивность. В Figma это можно реализовать через компоненты с вариантами или через отдельные фреймы для разных размеров экрана.
Автоматизация работы с текстовыми стилями возможна через плагины:
- Style Organizer — для массового редактирования и организации стилей
- Text Style Generator — автоматическое создание системы текстовых стилей
- Type Scale — создание гармоничной шкалы размеров шрифта
- Contrast — проверка доступности по контрасту текста и фона
Для продвинутого использования типографики в Figma можно применять AutoLayout. Эта функция позволяет создавать блоки с автоматическими отступами между текстовыми элементами и обеспечивает правильное поведение при изменении контента:
- Выберите текстовые элементы, которые нужно сгруппировать
- Нажмите Shift+A или кнопку Auto Layout в правой панели
- Настройте вертикальные отступы между элементами
- Установите опцию "Hug contents" для автоматической адаптации размеров
Помните, что типографика — это не просто эстетика, это фундаментальный элемент пользовательского опыта. Хорошо продуманная система текстовых стилей делает интерфейс не только красивым, но и удобным для пользователей. 📊
Практические советы по работе с текстом для новичков
Теория без практики подобна автомобилю без колес — выглядит впечатляюще, но не едет. Давайте закрепим полученные знания практическими советами, которые помогут избежать типичных ошибок и ускорят вашу работу с текстом в Figma. 🛠️
Начнем с типичных ошибок, которые допускают новички при работе с текстом:
- Избыток шрифтов — использование более 2-3 шрифтов в одном проекте создает визуальный хаос
- Игнорирование контраста — недостаточный контраст между текстом и фоном затрудняет чтение
- Слишком маленький размер текста — основной текст меньше 14px сложно читать на большинстве устройств
- Непоследовательность стилей — отсутствие единой системы снижает профессионализм макета
- Нарушение вертикального ритма — непродуманные отступы создают визуальный дисбаланс
Ускорьте свою работу с помощью этих приемов:
- Горячие клавиши: запомните комбинации для быстрого форматирования
- Ctrl/Cmd + B — жирный шрифт
- Ctrl/Cmd + I — курсив
- Alt + ↑/↓ — изменение размера шрифта
- Alt + Shift + L/R/C — выравнивание текста
- Копирование стилей: выделите текст с нужным стилем, затем Ctrl/Cmd + Alt + C, выделите целевой текст и Ctrl/Cmd + Alt + V
- Массовое редактирование: выделите несколько текстовых элементов для одновременного изменения свойств
- Быстрый доступ к недавним шрифтам: используйте секцию "Recent fonts" в выпадающем меню шрифтов
Советы по оптимизации рабочего процесса:
|Задача
|Решение
|Выгода
|Настройка типографики в новом проекте
|Создайте текстовый стилгайд в отдельном фрейме с образцами всех стилей
|Визуальный референс и быстрый доступ к стилям
|Проверка читаемости текста
|Используйте плагин Contrast для проверки соответствия стандартам WCAG
|Улучшение доступности дизайна для всех пользователей
|Создание консистентных макетов
|Настройте сетку базовых линий (baseline grid) через плагин Grids
|Идеальное выравнивание текста по вертикали
|Работа с реальным контентом
|Используйте плагин Content Reel для вставки реалистичных данных
|Более точное представление финального продукта
|Тестирование на разных устройствах
|Создавайте варианты фреймов с разными размерами и настройками экрана
|Уверенность в адаптивности типографики
Для начинающих дизайнеров важно уметь создавать типографские композиции, которые не только красивы, но и функциональны:
- Текстовые пары — экспериментируйте с сочетаниями шрифтов (например, Sans-serif для заголовков и Serif для основного текста)
- Модульная сетка — выравнивайте текстовые блоки по сетке для создания упорядоченной композиции
- Визуальная иерархия — используйте размер, вес и цвет текста для создания четкого пути чтения
Специфические советы для мобильного дизайна:
- Минимальный размер текста для мобильных интерфейсов — 16px
- Увеличивайте line-height для улучшения читаемости на маленьких экранах
- Избегайте декоративных шрифтов, которые могут быть трудночитаемыми на мобильных устройствах
- Проверяйте контраст на разных условиях освещения (используйте плагин Contrast)
В современном дизайне особую важность приобретает доступность. Следуйте этим рекомендациям для создания инклюзивных интерфейсов:
- Минимальный коэффициент контраста: 4.5:1 для обычного текста, 3:1 для крупного текста
- Не полагайтесь только на цвет для передачи информации
- Избегайте полностью заглавных текстов для больших блоков информации
- Не центрируйте большие объемы текста — это затрудняет чтение
Алексей Петров, UI/UX дизайнер Во время работы над своим первым коммерческим проектом в Figma я столкнулся с проблемой, которая стоила мне целого дня работы. Дизайн-система нашего приложения включала более 30 различных текстовых стилей — от заголовков до мелких подписей, с вариациями для разных состояний и тем. Я вносил правки в дизайн и случайно изменил размер шрифта у одного из базовых текстовых стилей. Но вместо того, чтобы отредактировать сам стиль, я просто переопределил свойства конкретного текстового элемента. Когда клиент попросил увеличить размер всех текстов на один пункт, я изменил исходные стили... и обнаружил, что десятки текстовых элементов остались нетронутыми из-за переопределения свойств. С тех пор я строго следую правилу: никогда не переопределять свойства текстовых стилей без явной необходимости. Если нужен уникальный текстовый элемент, лучше создать отдельный стиль. И обязательно регулярно проверять свой файл на "отвязавшиеся" от стилей элементы с помощью плагина Design Lint.
Ну и напоследок, несколько нестандартных приемов для создания уникальной типографики в Figma:
- Комбинируйте тексты с автоматической и фиксированной шириной для создания интересных композиций
- Экспериментируйте с обтеканием текстом изображений через создание нескольких текстовых блоков
- Используйте маски для создания текста с изображением внутри
- Применяйте эффекты к тексту через дублирование и наложение текстовых слоев
- Создавайте кастомные декоративные элементы для заголовков, комбинируя текст и векторные формы
Помните, что типографика — это не только техническая дисциплина, но и искусство. Изучайте работы опытных дизайнеров, экспериментируйте и развивайте свой вкус. С практикой придет и мастерство! 💫
Освоив основы работы с текстом и шрифтами в Figma, вы овладели одним из ключевых навыков в арсенале современного дизайнера. Типографика — это гораздо больше, чем просто добавление слов на экран; это мощный инструмент коммуникации, который формирует восприятие пользователя и определяет успех вашего дизайна. Применяйте полученные знания последовательно, создавайте свои системы текстовых стилей и не бойтесь экспериментировать. Помните: великий дизайн начинается с продуманной типографики, а Figma предоставляет все необходимые инструменты, чтобы ваш текст не просто читался, а говорил с пользователем на языке визуальной гармонии.
