Работа с текстом в Figma: шрифты, стили и форматирование

Для кого эта статья:

Новички в дизайне, желающие освоить Figma

Студенты курсов веб-дизайна, интересующиеся типографикой

Практикующие дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки работы с текстом в Figma Первое знакомство с Figma может напоминать встречу с инопланетным кораблем — множество кнопок, панелей и функций, в которых легко потеряться. Особенно это касается работы с текстом, ведь грамотная типографика — фундамент любого качественного дизайна. Как добавить текст в Figma? Какие шрифты использовать? Как создать стильную иерархию текста, которая не только красива, но и функциональна? В этом гайде я разложу по полочкам все базовые принципы работы с текстом и шрифтами, которые превратят вас из растерянного новичка в уверенного пользователя Figma. 🚀

Начало работы с текстом в Figma: базовые инструменты

Прежде чем погрузиться в мир изысканной типографики, давайте разберемся с базовыми инструментами Figma для создания и редактирования текста. В арсенале дизайнера всего два основных способа добавить текст на холст — и каждый из них имеет свое предназначение.

Основные способы создания текста в Figma:

Нажатие клавиши T на клавиатуре и последующий клик на холсте

на клавиатуре и последующий клик на холсте Выбор инструмента Text (Текст) на панели инструментов слева

Нажатие клавиши T с последующим протягиванием мышью для создания текстового блока фиксированной ширины

После создания текстового элемента вы сразу можете начать вводить содержимое. Это интуитивно понятно — примерно как в любом текстовом редакторе. Но важно понимать разницу между двумя типами текстовых блоков:

Тип текстового блока Как создать Поведение Использование Автоширина Клик на холсте после выбора текстового инструмента Расширяется горизонтально при добавлении текста Заголовки, короткие надписи, кнопки Фиксированная ширина Протягивание мышью для создания рамки Текст переносится на новую строку при достижении границы Параграфы, описания, большие блоки текста

Интерфейс Figma предлагает панель свойств текста, которая появляется сверху, когда текстовый элемент выбран. Она содержит базовые настройки:

Выбор шрифта и его начертания (regular, bold, italic и т.д.)

Размер шрифта (измеряется в пикселях)

Высота строки (line height)

Выравнивание текста (по левому краю, центру, правому краю)

Трекинг (расстояние между символами)

Правая панель свойств (Properties) предоставляет доступ к более детальным настройкам текста. Именно здесь вы найдете параметры для настройки отступов параграфов, декоративных эффектов и других нюансов типографики.

Иван Морозов, UX-дизайнер Помню свой первый проект в Figma — лендинг для клиента из сферы образования. Я потратил два часа, пытаясь понять, почему текст в макете выглядит "сломанным" — некоторые параграфы растягивались на всю ширину экрана, а другие обrezались в самых неожиданных местах. Проблема оказалась в смешении текстовых блоков с автошириной и фиксированной шириной. Я создавал заголовки через протягивание (что давало им фиксированную ширину), а должен был просто кликнуть и ввести текст. И наоборот — для основного текста я использовал автоширину, получая странные длинные строки вместо аккуратных параграфов. С тех пор я выработал простое правило: заголовки и короткие элементы — клик, основной текст — протягивание. Это кажется очевидным сейчас, но для новичка такие базовые вещи могут стать настоящим камнем преткновения.

Взаимодействие с текстом в Figma включает также удобные функции выделения. Двойной клик выделяет слово, тройной — весь абзац. Это значительно ускоряет редактирование и форматирование больших текстовых блоков.

Для быстрой работы стоит запомнить несколько горячих клавиш:

Ctrl + B (Cmd + B на Mac) — жирный шрифт

(Cmd + B на Mac) — жирный шрифт Ctrl + I (Cmd + I на Mac) — курсив

(Cmd + I на Mac) — курсив Alt + ↑/↓ — увеличение/уменьшение размера шрифта

— увеличение/уменьшение размера шрифта Alt + Shift + ↑/↓ — изменение высоты строки

Эти инструменты закладывают фундамент для эффективной работы с текстом. Освоив их, вы готовы двигаться дальше и познакомиться с более продвинутыми функциями форматирования. 📝

Добавление и форматирование текста в проектах Figma

Теперь, когда базовые принципы понятны, давайте рассмотрим, как превратить простой текст в профессионально выглядящие элементы дизайна. В Figma форматирование выходит далеко за рамки простого выбора шрифта и размера — это целый набор инструментов для создания выразительной типографики.

Начнем с ключевых параметров форматирования текста:

Трекинг (Letter spacing) — регулирует расстояние между символами. Отрицательные значения сжимают текст, положительные — разряжают

— регулирует расстояние между символами. Отрицательные значения сжимают текст, положительные — разряжают Высота строки (Line height) — определяет вертикальное расстояние между строками текста

— определяет вертикальное расстояние между строками текста Отступы параграфов (Paragraph spacing) — пространство между абзацами

— пространство между абзацами Отступ первой строки (First line indent) — начальный отступ для первой строки абзаца

— начальный отступ для первой строки абзаца Отступы текста (Text indent) — регулируют отступы слева и справа

Для создания профессиональной типографики важно помнить о вертикальном ритме — согласованности между высотой строк и отступами. Профессиональный подход предполагает использование кратных значений для создания гармоничной композиции.

Элемент интерфейса Рекомендуемый размер шрифта Line height Tracking Главный заголовок (H1) 32-48px 120-130% -1% до 0% Подзаголовок (H2) 24-32px 130-140% -0.5% до 0% Мини-заголовок (H3) 18-24px 140-150% 0% до 0.5% Основной текст 14-16px 150-160% 0% до 1% Мелкий текст 12-14px 140-150% 0.5% до 2%

Для создания аккуратной структуры текста в Figma используйте списки. К сожалению, встроенной поддержки маркированных или нумерованных списков в Figma нет, но вы можете эмулировать их:

Создайте текстовый блок с фиксированной шириной Добавьте маркеры (•, -, >) или числа вручную в начале каждой строки Используйте отступы первой строки (First line indent) с отрицательным значением Примените положительный отступ текста (Text indent), чтобы создать выравнивание для строк списка

Figma также предлагает возможность создавать разные текстовые эффекты:

Подчеркивание — отлично подходит для обозначения ссылок

— отлично подходит для обозначения ссылок Зачеркивание — может использоваться для обозначения устаревшего контента или скидок

— может использоваться для обозначения устаревшего контента или скидок Тени — добавляются через панель Effects и помогают выделить текст на сложных фонах

— добавляются через панель Effects и помогают выделить текст на сложных фонах Градиенты — применяются через настройку Fill в панели свойств

Особого внимания заслуживает работа с заполнителями (placeholders) и автотекстом. При проектировании интерфейсов часто требуется использовать временный текст, который позже будет заменен реальным контентом:

Для создания реалистичных заполнителей используйте плагин Content Reel

Для генерации "Lorem ipsum" можно использовать плагин Lorem ipsum или просто вставить текст из внешнего генератора

Не забывайте обозначать поля ввода текстом-подсказкой, используя более светлый оттенок

Работа с многострочными текстами требует внимания к параметру Resize to Fit. Этот параметр позволяет текстовому блоку автоматически адаптироваться под содержимое:

Width — автоматическая подстройка ширины

— автоматическая подстройка ширины Height — автоматическая подстройка высоты (наиболее часто используемый вариант)

— автоматическая подстройка высоты (наиболее часто используемый вариант) Both — подстройка и ширины, и высоты

Правильное форматирование текста — это искусство баланса между эстетикой и функциональностью. Помните, что типографика должна не только привлекать внимание, но и обеспечивать удобство чтения. 📚

Управление шрифтами: импорт и библиотеки в Figma

Ограничиваться стандартными шрифтами в дизайне — все равно что рисовать только черным карандашом в мире, полном красок. В Figma доступны различные способы расширения вашей шрифтовой палитры, и каждый из них открывает новые возможности для творчества. 🖌️

Для начала, давайте разберемся с типами шрифтов, доступными в Figma:

Системные шрифты — установленные на вашем компьютере

— установленные на вашем компьютере Google Fonts — бесплатная библиотека, интегрированная в Figma

— бесплатная библиотека, интегрированная в Figma Пользовательские шрифты — загруженные вами файлы шрифтов

— загруженные вами файлы шрифтов Шрифты организации — общие шрифты, доступные всем членам команды (в платных тарифах)

Для доступа к библиотеке Google Fonts, просто кликните на выпадающий список шрифтов и введите название нужного шрифта. Figma автоматически предложит варианты из Google Fonts. Это самый простой способ расширить ассортимент доступных шрифтов без дополнительных действий.

Для импорта собственных шрифтов выполните следующие шаги:

Откройте меню шрифтов в панели свойств Выберите опцию "Local Fonts" (Локальные шрифты) Нажмите "Manage Fonts" (Управление шрифтами) В открывшемся окне кликните "Import fonts" (Импортировать шрифты) Выберите файлы шрифтов в форматах .ttf, .otf или .woff Подтвердите импорт

Важно помнить о лицензиях на шрифты! Не все шрифты можно свободно использовать в коммерческих проектах. Всегда проверяйте условия лицензии перед использованием шрифта в клиентском проекте.

Для эффективного управления шрифтами в командных проектах рекомендуется настроить библиотеку шрифтов организации:

Елена Краснова, Lead UI Designer Мой самый болезненный опыт с шрифтами в Figma случился во время крупного редизайна банковского приложения. Наша команда из шести дизайнеров работала над различными разделами интерфейса. Примерно на третьей неделе проекта начали появляться странные несоответствия в макетах — одни и те же элементы выглядели по-разному. Оказалось, что половина команды использовала шрифт Montserrat из Google Fonts, а другая половина — локальную версию Montserrat, установленную на компьютерах. Несмотря на идентичное название, это были разные версии шрифта с небольшими отличиями в кернинге и рендеринге. Результат? Два дня работы ушло на стандартизацию шрифтов по всему проекту. С тех пор у нас железное правило — все шрифты загружаются в библиотеку организации, и только оттуда их можно использовать в проектах. Никаких локальных шрифтов, никаких индивидуальных импортов. Эта дисциплина спасла нас от множества потенциальных проблем в последующих проектах.

Для управления большим количеством шрифтов стоит создать четкую систему стилей текста. Это не только упрощает работу, но и обеспечивает единообразие во всем проекте:

Выберите и настройте текстовый элемент Нажмите на иконку "+" рядом с "Text styles" в правой панели Дайте стилю понятное имя (например, "Heading/H1" или "Body/Regular") Сохраните стиль

Для структурирования стилей используйте слэши в названиях, создавая категории и подкатегории (например, "Heading/H1", "Heading/H2", "Body/Regular", "Body/Bold").

Советы по оптимизации работы с шрифтами в Figma:

Проблема Решение Преимущество Слишком много шрифтов замедляет работу Figma Используйте плагин Font Organizer для временного отключения неиспользуемых шрифтов Повышение производительности без удаления шрифтов Сложно найти подходящий шрифт Установите плагин Better Font Finder для визуального сравнения шрифтов Быстрый поиск и предварительный просмотр шрифтов Проблемы с совместимостью шрифтов между дизайнерами Создайте библиотеку шрифтов организации Синхронизация шрифтов между всеми участниками команды Отсутствие переменных шрифтов в системе Используйте Google Fonts или импортируйте переменные шрифты формата .ttf или .otf Больше гибкости с меньшим количеством файлов

Переменные шрифты (Variable fonts) — особенно полезная технология, которая позволяет контролировать различные параметры шрифта (вес, ширину, наклон) через один файл шрифта. Это значительно расширяет возможности типографики и уменьшает количество необходимых файлов.

Не забывайте, что шрифты — это не просто функциональный элемент, а важная составляющая визуальной идентичности проекта. Правильно подобранный и настроенный шрифт может кардинально изменить восприятие дизайна. 🎭

Стили текста и эффективная типографика в Figma

Хороший дизайнер знает, как создать макет. Великий дизайнер знает, как создать систему. В основе этой системы лежат текстовые стили — структурированный подход к типографике, который обеспечивает согласованность и эффективность работы над проектом. 🏗️

Стили текста в Figma — это сохраненные наборы текстовых свойств, которые можно применять к различным элементам. Они работают подобно CSS-классам в веб-разработке, обеспечивая единообразие и упрощая глобальные изменения.

Для создания эффективной системы типографики в Figma следуйте этим принципам:

Ограничьте количество шрифтов — обычно достаточно 1-2 шрифтовых семейств для проекта

— обычно достаточно 1-2 шрифтовых семейств для проекта Создайте шкалу размеров — используйте системный подход (например, шкалу с множителем 1.25)

— используйте системный подход (например, шкалу с множителем 1.25) Стандартизируйте высоту строк — привяжите значения line-height к размеру шрифта

— привяжите значения line-height к размеру шрифта Установите иерархию — четко определите стили для заголовков разных уровней и текстовых блоков

Пример системы текстовых стилей для проекта:

Display — крупные заголовки для особого акцента (48-64px)

— крупные заголовки для особого акцента (48-64px) Heading 1-4 — основные заголовки разных уровней (20-40px)

— основные заголовки разных уровней (20-40px) Body — основной текст для чтения (16px)

— основной текст для чтения (16px) Caption — вспомогательный текст (12-14px)

— вспомогательный текст (12-14px) Button — текст для кнопок и интерактивных элементов (14-16px)

— текст для кнопок и интерактивных элементов (14-16px) Link — стиль для ссылок и интерактивных элементов

Для каждого из этих стилей можно создать несколько вариаций: Regular, Bold, Italic и т.д.

Структурированный подход к именованию стилей значительно упрощает работу:

Используйте префиксы для группировки стилей (например, "Text/Heading/1")

Включайте размер шрифта в название для быстрого выбора (например, "Text/Body/16/Regular")

Для различных цветовых версий добавляйте суффикс с цветом (например, "Text/Body/16/Regular/Dark")

Мощной функцией Figma является возможность создавать вариации текстовых стилей, что особенно полезно при работе с темной и светлой темами:

Создайте основной текстовый стиль В панели стилей наведите на стиль и нажмите на три точки Выберите "Create style variant" (Создать вариант стиля) Измените параметры нового стиля (например, цвет для темной темы)

Для передачи контекста через типографику используйте визуальные контрасты:

Контраст размеров — различия в размере шрифта подчеркивают иерархию информации

— различия в размере шрифта подчеркивают иерархию информации Контраст начертаний — сочетание regular и bold создает фокусные точки

— сочетание regular и bold создает фокусные точки Пространственный контраст — используйте отступы и позиционирование для группировки

— используйте отступы и позиционирование для группировки Цветовой контраст — варьируйте оттенки текста для обозначения важности

При разработке системы типографики обязательно учитывайте адаптивность. В Figma это можно реализовать через компоненты с вариантами или через отдельные фреймы для разных размеров экрана.

Автоматизация работы с текстовыми стилями возможна через плагины:

Style Organizer — для массового редактирования и организации стилей

— для массового редактирования и организации стилей Text Style Generator — автоматическое создание системы текстовых стилей

— автоматическое создание системы текстовых стилей Type Scale — создание гармоничной шкалы размеров шрифта

— создание гармоничной шкалы размеров шрифта Contrast — проверка доступности по контрасту текста и фона

Для продвинутого использования типографики в Figma можно применять AutoLayout. Эта функция позволяет создавать блоки с автоматическими отступами между текстовыми элементами и обеспечивает правильное поведение при изменении контента:

Выберите текстовые элементы, которые нужно сгруппировать Нажмите Shift+A или кнопку Auto Layout в правой панели Настройте вертикальные отступы между элементами Установите опцию "Hug contents" для автоматической адаптации размеров

Помните, что типографика — это не просто эстетика, это фундаментальный элемент пользовательского опыта. Хорошо продуманная система текстовых стилей делает интерфейс не только красивым, но и удобным для пользователей. 📊

Практические советы по работе с текстом для новичков

Теория без практики подобна автомобилю без колес — выглядит впечатляюще, но не едет. Давайте закрепим полученные знания практическими советами, которые помогут избежать типичных ошибок и ускорят вашу работу с текстом в Figma. 🛠️

Начнем с типичных ошибок, которые допускают новички при работе с текстом:

Избыток шрифтов — использование более 2-3 шрифтов в одном проекте создает визуальный хаос

— использование более 2-3 шрифтов в одном проекте создает визуальный хаос Игнорирование контраста — недостаточный контраст между текстом и фоном затрудняет чтение

— недостаточный контраст между текстом и фоном затрудняет чтение Слишком маленький размер текста — основной текст меньше 14px сложно читать на большинстве устройств

— основной текст меньше 14px сложно читать на большинстве устройств Непоследовательность стилей — отсутствие единой системы снижает профессионализм макета

— отсутствие единой системы снижает профессионализм макета Нарушение вертикального ритма — непродуманные отступы создают визуальный дисбаланс

Ускорьте свою работу с помощью этих приемов:

Горячие клавиши: запомните комбинации для быстрого форматирования Ctrl/Cmd + B — жирный шрифт

Ctrl/Cmd + I — курсив

Alt + ↑/↓ — изменение размера шрифта

Alt + Shift + L/R/C — выравнивание текста Копирование стилей: выделите текст с нужным стилем, затем Ctrl/Cmd + Alt + C, выделите целевой текст и Ctrl/Cmd + Alt + V Массовое редактирование: выделите несколько текстовых элементов для одновременного изменения свойств Быстрый доступ к недавним шрифтам: используйте секцию "Recent fonts" в выпадающем меню шрифтов

Советы по оптимизации рабочего процесса:

Задача Решение Выгода Настройка типографики в новом проекте Создайте текстовый стилгайд в отдельном фрейме с образцами всех стилей Визуальный референс и быстрый доступ к стилям Проверка читаемости текста Используйте плагин Contrast для проверки соответствия стандартам WCAG Улучшение доступности дизайна для всех пользователей Создание консистентных макетов Настройте сетку базовых линий (baseline grid) через плагин Grids Идеальное выравнивание текста по вертикали Работа с реальным контентом Используйте плагин Content Reel для вставки реалистичных данных Более точное представление финального продукта Тестирование на разных устройствах Создавайте варианты фреймов с разными размерами и настройками экрана Уверенность в адаптивности типографики

Для начинающих дизайнеров важно уметь создавать типографские композиции, которые не только красивы, но и функциональны:

Текстовые пары — экспериментируйте с сочетаниями шрифтов (например, Sans-serif для заголовков и Serif для основного текста)

— экспериментируйте с сочетаниями шрифтов (например, Sans-serif для заголовков и Serif для основного текста) Модульная сетка — выравнивайте текстовые блоки по сетке для создания упорядоченной композиции

— выравнивайте текстовые блоки по сетке для создания упорядоченной композиции Визуальная иерархия — используйте размер, вес и цвет текста для создания четкого пути чтения

Специфические советы для мобильного дизайна:

Минимальный размер текста для мобильных интерфейсов — 16px

Увеличивайте line-height для улучшения читаемости на маленьких экранах

Избегайте декоративных шрифтов, которые могут быть трудночитаемыми на мобильных устройствах

Проверяйте контраст на разных условиях освещения (используйте плагин Contrast)

В современном дизайне особую важность приобретает доступность. Следуйте этим рекомендациям для создания инклюзивных интерфейсов:

Минимальный коэффициент контраста: 4.5:1 для обычного текста, 3:1 для крупного текста

Не полагайтесь только на цвет для передачи информации

Избегайте полностью заглавных текстов для больших блоков информации

Не центрируйте большие объемы текста — это затрудняет чтение

Алексей Петров, UI/UX дизайнер Во время работы над своим первым коммерческим проектом в Figma я столкнулся с проблемой, которая стоила мне целого дня работы. Дизайн-система нашего приложения включала более 30 различных текстовых стилей — от заголовков до мелких подписей, с вариациями для разных состояний и тем. Я вносил правки в дизайн и случайно изменил размер шрифта у одного из базовых текстовых стилей. Но вместо того, чтобы отредактировать сам стиль, я просто переопределил свойства конкретного текстового элемента. Когда клиент попросил увеличить размер всех текстов на один пункт, я изменил исходные стили... и обнаружил, что десятки текстовых элементов остались нетронутыми из-за переопределения свойств. С тех пор я строго следую правилу: никогда не переопределять свойства текстовых стилей без явной необходимости. Если нужен уникальный текстовый элемент, лучше создать отдельный стиль. И обязательно регулярно проверять свой файл на "отвязавшиеся" от стилей элементы с помощью плагина Design Lint.

Ну и напоследок, несколько нестандартных приемов для создания уникальной типографики в Figma:

Комбинируйте тексты с автоматической и фиксированной шириной для создания интересных композиций

Экспериментируйте с обтеканием текстом изображений через создание нескольких текстовых блоков

Используйте маски для создания текста с изображением внутри

Применяйте эффекты к тексту через дублирование и наложение текстовых слоев

Создавайте кастомные декоративные элементы для заголовков, комбинируя текст и векторные формы

Помните, что типографика — это не только техническая дисциплина, но и искусство. Изучайте работы опытных дизайнеров, экспериментируйте и развивайте свой вкус. С практикой придет и мастерство! 💫

Освоив основы работы с текстом и шрифтами в Figma, вы овладели одним из ключевых навыков в арсенале современного дизайнера. Типографика — это гораздо больше, чем просто добавление слов на экран; это мощный инструмент коммуникации, который формирует восприятие пользователя и определяет успех вашего дизайна. Применяйте полученные знания последовательно, создавайте свои системы текстовых стилей и не бойтесь экспериментировать. Помните: великий дизайн начинается с продуманной типографики, а Figma предоставляет все необходимые инструменты, чтобы ваш текст не просто читался, а говорил с пользователем на языке визуальной гармонии.

