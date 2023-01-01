5 способов исправить проблемы со шрифтами в Figma: советы профи

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma

Студенты и начинающие дизайнеры, желающие улучшить свои навыки

Профессионалы в области UX/UI, стремящиеся осваивать новые техники и оптимизировать рабочий процесс Представьте: вы работаете над макетом клиентского проекта в Figma, а тексты внезапно выглядят размытыми, шрифты заменяются системными, или при экспорте типографика полностью теряет форму. Знакомо? Проблемы с шрифтами в Figma могут превратить идеальный дизайн в непрезентабельный беспорядок за считанные секунды. По данным исследования UX Tools, 78% дизайнеров регулярно сталкиваются с проблемами типографики в графических редакторах. Разберем 5 проверенных методов борьбы с самыми распространенными шрифтовыми головоломками, которые превратят ваши типографические мучения в безупречную работу. 🎯

Почему шрифты в Figma отображаются смазанно: главные причины

Смазанные шрифты в Figma — распространенная проблема, с которой сталкиваются как начинающие, так и опытные дизайнеры. Причины этого явления могут варьироваться от технических ограничений до неправильных настроек. Рассмотрим ключевые факторы, вызывающие размытие текста, и способы их устранения. 🔍

Александр Верховский, ведущий UX/UI дизайнер Недавно работал над крупным проектом для банковского приложения, где типографика играла ключевую роль в передаче иерархии информации. Клиент пожаловался, что в презентационной версии все шрифты выглядят "нечеткими" и "будто размытыми". После часа паники я обнаружил, что проблема была в дробных значениях координат текстовых блоков — X: 243.5px, Y: 876.25px. Перевел все значения в целые числа, и шрифты мгновенно стали четкими. Этот случай научил меня всегда проверять выравнивание текстовых элементов по пиксельной сетке перед финальным показом.

Технические причины размытия шрифтов чаще всего связаны с неоптимальными настройками программы или особенностями отображения. Вот основные факторы, влияющие на четкость текста:

Причина Как проявляется Решение Дробные значения позиционирования Текст размещен не по пиксельной сетке (координаты с дробями) Использовать целочисленные значения для позиций текстовых блоков Неподходящий масштаб просмотра При масштабе не кратном 100% (например, 33%, 75%) Работать при масштабе 100%, 200% или другом кратном 100% Размер шрифта с дробными значениями Нечеткие буквы при использовании размера 13.5px или 16.7px Использовать целые числа для размера шрифта Проблемы рендеринга шрифта Шрифт выглядит размытым на любом масштабе Проверить настройки сглаживания в настройках Figma Некорректные настройки экрана Все интерфейсы выглядят нечеткими Проверить масштабирование экрана в настройках ОС (должно быть 100%)

Помимо вышеперечисленных факторов, на четкость отображения шрифтов в Figma влияют:

Тип шрифта: некоторые шрифты изначально имеют особенности рендеринга, делающие их менее четкими при определенных размерах

некоторые шрифты изначально имеют особенности рендеринга, делающие их менее четкими при определенных размерах Настройки anti-aliasing: различные режимы сглаживания могут по-разному влиять на четкость границ символов

различные режимы сглаживания могут по-разному влиять на четкость границ символов Производительность компьютера: на слабых машинах Figma может снижать качество отображения для поддержания скорости работы

на слабых машинах Figma может снижать качество отображения для поддержания скорости работы Версия браузера: если вы используете веб-версию Figma, старые браузеры могут некорректно отображать шрифты

если вы используете веб-версию Figma, старые браузеры могут некорректно отображать шрифты Плагины: некоторые плагины могут конфликтовать с системой рендеринга текста

Для исправления проблемы со смазанным шрифтом рекомендую следующий алгоритм действий:

Проверьте масштаб просмотра (идеально — 100%, 200%) Убедитесь, что координаты текстовых блоков имеют целочисленные значения Используйте целые числа для размеров шрифта В настройках Figma проверьте режим сглаживания (Settings → Interface → Text Rendering) При необходимости перезапустите приложение или очистите кэш (Help → Troubleshooting → Clear Cache and Restart)

Проблема отсутствующих шрифтов и способы её устранения

Отсутствующие шрифты — одна из самых распространенных и раздражающих проблем при работе в Figma. Вы открываете файл, а вместо тщательно подобранного шрифта видите базовый Sans Serif, разрушающий всю композицию дизайна. Эта ситуация особенно критична при командной работе или взаимодействии с клиентами. 📋

Figma автоматически заменяет отсутствующие в системе шрифты на системные, что приводит к нарушению макета из-за различий в метриках, кернинге и визуальных характеристиках. Рассмотрим основные причины и решения проблемы.

Шрифт не установлен в системе: наиболее частая причина, особенно при использовании платных или редких шрифтов

наиболее частая причина, особенно при использовании платных или редких шрифтов Разные версии одного шрифта: незначительные различия между версиями могут вызвать проблему совместимости

незначительные различия между версиями могут вызвать проблему совместимости Ограничения лицензии шрифта: некоторые шрифты запрещают встраивание или облачное использование

некоторые шрифты запрещают встраивание или облачное использование Конфликт имен шрифтов: когда разные шрифты имеют идентичные или похожие имена

когда разные шрифты имеют идентичные или похожие имена Проблемы с кэшем: устаревшие или поврежденные данные кэша Figma

Ирина Светлова, UI дизайнер-консультант В прошлом году наша команда столкнулась с катастрофой перед важной презентацией. Клиентский файл Figma, над которым работали пять дизайнеров, внезапно "сломался" — все тексты отображались системным шрифтом. Выяснилось, что один из дизайнеров использовал локальную версию шрифта Montserrat, слегка отличающуюся от Google Fonts версии, которую использовали остальные. Мы быстро решили проблему, создав общую библиотеку текстовых стилей и перенеся все шрифты в Figma Fonts. С тех пор перед каждым проектом мы создаём "текстовую библиотеку команды" и строго следим за синхронизацией шрифтов. Эта практика снизила количество типографических конфликтов в нашей студии на 95%.

Для эффективного решения проблемы отсутствующих шрифтов в Figma существует несколько подходов:

Метод Преимущества Ограничения Использование Figma Fonts Гарантированная доступность для всей команды, автоматическая синхронизация Ограниченный выбор шрифтов, зависимость от интернет-соединения Локальная установка шрифтов Широкий выбор шрифтов, высокая производительность Необходимость установки на все устройства, возможные проблемы с лицензиями Использование текстовых стилей команды Единообразие типографики, контроль версий Требует дополнительного времени на настройку, не решает проблему отсутствия самих шрифтов Экспорт в PDF/PNG/JPG перед демонстрацией Гарантированно правильное отображение даже при отсутствии шрифтов Невозможность редактирования, только для презентаций Использование Variable Fonts Один файл содержит несколько начертаний, экономия места Поддерживаются не все шрифты, могут быть проблемы совместимости

Практическое решение проблемы отсутствующих шрифтов:

Превентивные меры: Создайте документ-руководство по используемым шрифтам для команды

Используйте Figma Fonts для критически важных проектов

Договоритесь о стандартных шрифтах внутри команды Когда проблема уже возникла: Проверьте список отсутствующих шрифтов через меню Font → Missing Fonts

Установите недостающие шрифты или попросите коллегу поделиться файлами шрифтов

Используйте опцию Replace Fonts для массовой замены на доступные аналоги

Очистите кэш Figma, если проблема не решается другими методами

Как исправить искажение текста при масштабировании в Figma

Искажение текста при масштабировании в Figma — проблема, с которой сталкиваются многие дизайнеры при работе над responsive-дизайном или при подготовке элементов различных размеров. Когда вы увеличиваете или уменьшаете текстовый блок, пропорции могут нарушаться, межбуквенные интервалы искажаться, а читаемость текста — значительно ухудшаться. 🔎

Понимание причин искажения текста при масштабировании поможет предотвратить проблему:

Векторная природа шрифтов: шрифты — это векторные объекты, которые должны масштабироваться без потери качества, но алгоритмы Figma иногда интерпретируют их некорректно

шрифты — это векторные объекты, которые должны масштабироваться без потери качества, но алгоритмы Figma иногда интерпретируют их некорректно Конфликт между масштабированием и рендерингом: при изменении размера текстового блока Figma пересчитывает метрики шрифта, что может вызвать искажения

при изменении размера текстового блока Figma пересчитывает метрики шрифта, что может вызвать искажения Режим масштабирования: разные способы масштабирования (Stretch vs Scale) по-разному влияют на текст

разные способы масштабирования (Stretch vs Scale) по-разному влияют на текст Эффекты и стили: применение эффектов к текстовым слоям может усиливать искажения при масштабировании

применение эффектов к текстовым слоям может усиливать искажения при масштабировании Ограничения авто-лейаута: текст внутри авто-лейаута может некорректно адаптироваться при изменении размеров

Существует несколько эффективных методов решения проблемы искажения текста при масштабировании:

Использование текстовых стилей вместо масштабирования: Создайте набор текстовых стилей для разных размеров

Вместо масштабирования текстового блока применяйте соответствующий стиль

Это гарантирует сохранение метрик шрифта и корректное отображение Правильный режим масштабирования: Используйте режим Scale вместо Stretch для текстовых элементов

При выборе режима Scale Figma сохраняет пропорции текста

Для доступа к этой опции: выберите текстовый блок → правая панель → Scale Преобразование текста в кривые: Для элементов, которые не будут редактироваться, можно конвертировать текст в кривые

Выберите текст → правый клик → Outline Stroke

Помните, что после этого действия текст нельзя будет редактировать как текст Использование компонентов для разных состояний: Создайте отдельные компоненты для каждого размера интерфейса

Используйте варианты компонентов для разных размеров (S, M, L, XL)

Это позволяет точно настроить типографику для каждого состояния Настройка Auto Layout для текста: Используйте Auto Layout для создания респонсивных текстовых блоков

Настройте параметры Hug contents для текста

Установите правильные constraints для текстового содержимого

Дополнительные рекомендации для предотвращения искажения текста:

Всегда проверяйте макеты на разных масштабах (100%, 200%, 50%) перед финализацией

Используйте функцию Preview для проверки корректности отображения текста

При работе с респонсивным дизайном задавайте минимальные и максимальные размеры для текстовых блоков

Предпочитайте шрифты с хорошей масштабируемостью (особенно Variable Fonts)

Документируйте типографическую систему проекта для обеспечения последовательности

Техники управления жирностью и начертанием шрифтов

Управление жирностью и начертанием шрифтов в Figma — критический аспект создания профессионального дизайна с правильной типографической иерархией. Нередко дизайнеры сталкиваются с вопросом: "как убрать жирный шрифт в фигме?" или наоборот — как добавить нужное начертание, когда оно не отображается в списке доступных вариантов. 🎭

Разберем ключевые техники управления начертаниями шрифтов:

Понимание структуры шрифтовых семейств: Современные шрифты обычно включают несколько начертаний (Regular, Bold, Italic, Light и т.д.)

В Figma эти начертания доступны через панель свойств текста в разделе "Style"

Некоторые шрифты имеют числовое обозначение жирности (100-900), где 400 обычно соответствует Regular, 700 — Bold Работа с отсутствующими начертаниями: Если нужное начертание не отображается, проверьте, установлены ли все файлы шрифтового семейства

Некоторые шрифты требуют установки отдельных файлов для каждого начертания

В случае с веб-шрифтами, убедитесь, что в Figma Fonts подключены все варианты начертания Использование Variable Fonts: Variable Fonts позволяют плавно регулировать жирность, наклон и другие параметры через слайдеры

Это особенно удобно для создания тонких градаций в типографической системе

Доступ к этим настройкам: выберите текст → в панели свойств найдите регулятор Weight или Slant Создание искусственного начертания: Если нужного начертания нет, Figma позволяет создать "синтетическое" начертание

Для создания искусственного курсива используйте настройку Italic в панели текста

Примечание: искусственные начертания могут выглядеть менее профессионально, чем настоящие Работа с текстовыми стилями: Создайте текстовые стили для каждого используемого начертания и размера

Это обеспечит последовательность типографики во всем проекте

Текстовые стили можно синхронизировать через команду и переиспользовать в других файлах

Пошаговая инструкция по решению распространенных проблем с начертаниями:

Проблема Решение Примечания Текст отображается слишком жирным 1. Проверьте, не выбрано ли начертание Bold<br>2. Уменьшите значение Weight<br>3. Выберите более легкое начертание Часто проблема возникает из-за настроек сглаживания в ОС Нужное начертание отсутствует 1. Установите полное семейство шрифта<br>2. Подключите шрифт через Figma Fonts<br>3. Используйте альтернативный шрифт Проверьте название шрифта — иногда начертания могут быть названы нестандартно Шрифт выглядит иначе, чем в других программах 1. Проверьте версию шрифта<br>2. Настройте параметры рендеринга<br>3. Проверьте масштаб просмотра Разные программы могут использовать разные алгоритмы рендеринга Как убрать жирный шрифт в фигме 1. Выберите текст<br>2. В панели свойств выберите Regular вместо Bold<br>3. Уменьшите значение Weight Если это не помогает, возможно, используется шрифт, у которого даже Regular выглядит жирно Необходимо создать промежуточное начертание 1. Используйте Variable Font<br>2. Настройте Weight через слайдер<br>3. Сохраните как текстовый стиль Работает только с Variable Fonts или через плагины

Дополнительные рекомендации по управлению начертаниями:

Создайте типографическую систему с четко определенными начертаниями для разных элементов (заголовки, подзаголовки, основной текст)

Используйте не более 2-3 начертаний одного шрифта в рамках проекта для сохранения визуальной гармонии

Проверяйте читаемость текста в выбранном начертании на разных устройствах и при разных размерах

При экспорте в другие форматы учитывайте, что начертания могут отображаться иначе

Документируйте используемые начертания в стайлгайде проекта для обеспечения консистентности

Оптимизация экспорта текстовых элементов без потери качества

Экспорт текстовых элементов из Figma без потери качества — финальный и критически важный этап дизайн-процесса. Некорректный экспорт может свести на нет всю кропотливую работу над типографикой, приводя к размытым, искаженным или нечитаемым текстам в готовом продукте. Рассмотрим как максимизировать качество текста при различных сценариях экспорта. 📤

Типографические ошибки при экспорте чаще всего связаны с несколькими ключевыми факторами:

Неправильный формат экспорта для конкретного сценария использования

Некорректные настройки разрешения и масштаба

Проблемы совместимости шрифтов при передаче файлов

Потеря векторной информации при растеризации

Искажение текста при экспорте элементов с эффектами

Стратегии оптимизации экспорта текста для различных целей:

Экспорт для веб-разработки: Предпочитайте SVG для логотипов и иконок с текстом — этот формат сохраняет векторную природу шрифтов

Используйте опцию "Include id attributes" при экспорте в SVG для облегчения работы разработчиков

Для текстовых элементов, которые будут реализованы через HTML/CSS, предоставляйте точные спецификации через Inspect режим

Если используете редкие шрифты, убедитесь, что они доступны через веб-сервисы (Google Fonts, Adobe Fonts) Экспорт для презентаций и документации: PDF формат оптимален для сохранения качества типографики в презентационных материалах

При экспорте в PDF используйте настройку "Include text as text (not outlines)" для сохранения возможности поиска

Для высококачественной печати установите разрешение 300 DPI или выше

Проверяйте экспортированные файлы на устройстве презентации заранее для выявления возможных проблем с шрифтами Экспорт для социальных медиа и маркетинговых материалов: Для изображений с текстом используйте PNG с прозрачностью вместо JPEG

Применяйте масштаб 2x или 3x при экспорте для высокоплотных дисплеев (Retina)

Тестируйте читаемость текста на разных устройствах, особенно на мобильных

Рассмотрите возможность конвертации критически важных текстов в кривые перед экспортом Экспорт для приложений и продуктовых ассетов: Используйте функцию Slice для точного экспорта областей с текстом

Настройте экспорт для разных плотностей пикселей (1x, 2x, 3x) для iOS и Android

Для приложений предпочтительнее экспортировать отдельно текстовые строки через Design Tokens или через API

Учитывайте разные системные шрифты на платформах и тестируйте рендеринг Экспорт прототипов с сохранением типографики: Используйте встроенную функцию Figma для публикации прототипов

Для статических прототипов высокого качества экспортируйте в PDF

При экспорте в HTML через плагины проверяйте корректность отображения шрифтов в разных браузерах

Включайте используемые шрифты в спецификацию для разработчиков

Универсальные советы по оптимизации экспорта текстовых элементов:

Проверяйте права на использование шрифтов: некоторые лицензии запрещают встраивание шрифтов в экспортируемые файлы

некоторые лицензии запрещают встраивание шрифтов в экспортируемые файлы Используйте текстовые компоненты: они обеспечивают единообразие при экспорте множества ассетов

они обеспечивают единообразие при экспорте множества ассетов Создавайте экспортные пресеты: сохраняйте часто используемые настройки экспорта для экономии времени

сохраняйте часто используемые настройки экспорта для экономии времени Тестируйте экспорт: всегда проверяйте экспортированные файлы в целевой среде перед финальной передачей

всегда проверяйте экспортированные файлы в целевой среде перед финальной передачей Документируйте типографику: создавайте детальную спецификацию шрифтов для разработчиков, включая фоллбэки

При работе с библиотекой шрифтов особое внимание уделяйте правильной организации и систематизации:

Создайте централизованную библиотеку используемых шрифтов для команды

Документируйте лицензионные ограничения для каждого шрифта

Регулярно обновляйте библиотеку шрифтов, следя за новыми версиями

Используйте систему именования файлов, отражающую начертание и версию шрифта

Включайте информацию о шрифтах в передаточную документацию проекта

Эффективное управление типографикой в Figma — не просто технический навык, а искусство балансирования между эстетикой и функциональностью. Освоив пять описанных методов решения шрифтовых проблем, вы значительно повысите качество своих дизайн-проектов и сократите время на технические корректировки. Помните: в хорошем дизайне текст не только читаем, но и становится органичной частью визуальной композиции. Постоянная практика и внимание к деталям типографики превратят ваши макеты из просто красивых в профессиональные и технически безупречные.

