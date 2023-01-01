Как перевести текст в кривые в Figma: сохраняем дизайн макета

Для кого эта статья:

Новички и начинающие дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в Figma

Опытные дизайнеры, ищущие советы по оптимизации рабочего процесса и подготовке макетов

Студенты и обучающиеся на курсах графического дизайна, желающие применять практические навыки в реальных проектах Перевод текста в кривые в Figma — это тот профессиональный навык, который отличает новичка от опытного дизайнера. Каждый, кто хоть раз сталкивался с "поехавшими" шрифтами при передаче макета клиенту или разработчику, знает эту боль. Шрифт заменяется на другой, межбуквенные интервалы сбиваются, а идеальная композиция превращается в дизайнерский кошмар. Конвертирование текста в векторные кривые — это надежный способ зафиксировать ваш дизайн именно таким, каким вы его задумали, независимо от того, на каком устройстве он будет открыт. 🔄

Задумываетесь о профессиональном росте в дизайне? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro — это не просто теория, а практические навыки работы с Figma, включая профессиональные хитрости вроде перевода текста в кривые. Представьте: клиент открывает ваш макет, и всё выглядит идеально, без единого сбоя в типографике. Именно таким подходам к подготовке файлов вас научат опытные наставники Skypro.

Зачем переводить текст в кривые в Figma

Перевод текста в кривые — это процесс конвертации текстовых элементов в векторные объекты. По сути, вы превращаете редактируемый текст в набор фигур, которые выглядят как буквы, но больше не являются текстовыми элементами с точки зрения программы. 📝➡️🔶

Существует несколько ключевых причин, почему дизайнеры прибегают к этому приему:

Независимость от шрифтов

Стабильность макета

Защита дизайна

— предотвращение случайных изменений текста при совместной работе над проектом. Подготовка к печати — типографии часто требуют файлы с текстом, преобразованным в кривые, чтобы избежать проблем с шрифтами при печати.

Алексей Вершинин, арт-директор

Однажды мы готовили презентацию для крупного клиента, где использовали редкий авторский шрифт. Макеты были безупречны, но когда клиент открыл файл на своём ноутбуке, весь текст отображался стандартным Arial, полностью разрушая нашу концепцию. Мы потеряли время, клиент был разочарован, а наша репутация пострадала. С тех пор перед отправкой любых файлов я перевожу все ключевые текстовые элементы в кривые. Это стало неотъемлемой частью моего рабочего процесса, своеобразной профессиональной гигиеной. Последние три года — ни одной проблемы с отображением шрифтов у клиентов.

Важно понимать, что перевод текста в кривые особенно критичен в следующих случаях:

Ситуация Почему важно использовать кривые Передача макетов клиентам Клиент может не иметь установленных шрифтов вашего проекта Экспорт для производства Производственные системы требуют векторизации для точного воспроизведения Логотипы и брендинговые элементы Требуют абсолютной стабильности отображения в любой среде Работа с нестандартными шрифтами Редкие шрифты могут отсутствовать у большинства пользователей

Теперь, когда мы понимаем ценность этой функции, давайте рассмотрим, как именно выполнить конвертацию текста в кривые в Figma.

Пошаговая инструкция по переводу текста в кривые

Процесс превращения текста в векторные кривые в Figma прост, но требует внимательности. Вот детальная пошаговая инструкция, как правильно выполнить эту операцию:

Выбор текстового элемента — щелкните на текстовом объекте, который вы хотите преобразовать. Можно выбрать несколько текстовых объектов одновременно, удерживая Shift при выборе. Преобразование в кривые — в верхнем меню Figma выберите "Object" → "Outline Stroke" (или используйте горячие клавиши, о которых поговорим далее). Проверка результата — текстовый слой будет преобразован в векторный объект, о чем свидетельствует изменение иконки слоя в панели слоев с символа "T" на значок формы. Сохранение исходных данных — рекомендуется дублировать текстовый слой перед конвертацией и скрыть его, чтобы сохранить возможность редактирования в будущем.

После конвертации текста в кривые, вы заметите несколько изменений в свойствах объекта:

Исчезнут опции редактирования текста (шрифт, размер, межстрочный интервал и т.д.)

Появятся векторные свойства (точки, кривые Безье)

Объект будет теперь состоять из отдельных векторных фигур для каждой буквы

Марина Соколова, UI/UX дизайнер

Для меня урок о необходимости перевода текста в кривые стал очень наглядным во время презентации проекта для мобильного приложения. Я подготовила детальный прототип с использованием нестандартного шрифта для отличительных элементов интерфейса. Во время демонстрации клиенту через Zoom я решила поделиться файлом Figma напрямую. Клиент, открыв файл, увидел совершенно другой шрифт, из-за чего все уникальные элементы дизайна потеряли свою изюминку. Хуже того — часть текста была обрезана, так как замещающий шрифт имел другие пропорции. Теперь перед каждой презентацией я создаю специальную копию файла, где все ключевые текстовые элементы переведены в кривые. Клиенты всегда видят именно то, что я разработала, без неприятных сюрпризов.

Важно помнить об особенностях работы с текстовыми блоками различных типов:

Тип текстового элемента Особенности конвертации Рекомендации Одиночная строка текста Преобразуется просто и без проблем Можно конвертировать сразу все подобные элементы Многострочный текст Каждая строка преобразуется в отдельный векторный объект Предварительно проверьте форматирование и перенос строк Текст с разным форматированием Разные стили создадут отдельные векторные группы Разбейте на однородные блоки перед конвертацией Текст с эффектами (тени, градиенты) Эффекты сохраняются после преобразования Проверьте отображение эффектов после конвертации

Помните, что перевод текста в кривые — необратимый процесс. После преобразования вы уже не сможете редактировать содержимое текста, только его форму как векторного объекта. 🔒

Горячие клавиши и альтернативные способы конвертации

Для повышения эффективности работы в Figma профессиональные дизайнеры используют горячие клавиши. Конвертация текста в кривые не исключение — существуют удобные комбинации клавиш, которые значительно ускоряют этот процесс. 🚀

Основные горячие клавиши для перевода текста в кривые:

Shift + Cmd + O (для Mac) / Shift + Ctrl + O (для Windows) — преобразование выбранного текста в кривые

(для Mac) / (для Windows) — преобразование выбранного текста в кривые Cmd + Shift + E (для Mac) / Ctrl + Shift + E (для Windows) — экспорт объектов, что может быть альтернативным способом сохранения текста как векторного изображения

Помимо использования горячих клавиш, существуют альтернативные методы конвертации текста:

Через контекстное меню: Щелкните правой кнопкой мыши на текстовом объекте

В появившемся меню выберите "Outline Stroke" Через главное меню программы: Выберите текстовый элемент

В верхнем меню выберите "Object" → "Outline Stroke" Через панель свойств: Выберите текстовый элемент

В правой панели свойств найдите раздел с дополнительными опциями (три точки)

Выберите "Outline Stroke" из выпадающего меню

Для пакетной конвертации нескольких текстовых объектов одновременно:

Выделите все нужные текстовые элементы, удерживая Shift при клике на каждом из них

Используйте Cmd/Ctrl + щелчок для выбора несмежных элементов

Для выбора всех текстовых элементов на слое можно использовать функцию "Select All Text Layers" в меню "Edit" → "Select All Text Layers"

После выбора всех необходимых элементов используйте любой из вышеописанных методов конвертации

Для более продвинутых пользователей Figma существуют также плагины, которые могут автоматизировать процесс конвертации текста в кривые, особенно при работе с большими проектами:

Text Converter — позволяет массово конвертировать текст с дополнительными опциями

— позволяет массово конвертировать текст с дополнительными опциями Batch Styler — помогает применять различные трансформации, включая конвертацию в кривые, к группам элементов

— помогает применять различные трансформации, включая конвертацию в кривые, к группам элементов Design Automator — автоматизирует рутинные задачи, включая конвертацию текста

Преимущества и ограничения работы с текстом в кривых

Перевод текста в кривые предоставляет ряд очевидных преимуществ, но также сопряжен с определенными ограничениями. Понимание этих нюансов поможет вам принимать взвешенные решения о том, когда использовать эту функцию. 🤔

Ключевые преимущества текста, преобразованного в кривые:

Стабильность отображения — текст будет выглядеть одинаково на любом устройстве, независимо от установленных шрифтов

— текст будет выглядеть одинаково на любом устройстве, независимо от установленных шрифтов Сохранение дизайнерских решений — нестандартные шрифтовые композиции и сложное форматирование сохраняются в первозданном виде

— нестандартные шрифтовые композиции и сложное форматирование сохраняются в первозданном виде Предотвращение ошибок верстки — исключается возможность непреднамеренной замены шрифта или изменения форматирования

— исключается возможность непреднамеренной замены шрифта или изменения форматирования Совместимость с производственными процессами — особенно важно для подготовки файлов к печати или производству физических носителей

— особенно важно для подготовки файлов к печати или производству физических носителей Защита от редактирования — усложняет несанкционированное изменение текстового содержимого

Существенные ограничения и недостатки:

Необратимость процесса — после конвертации текст нельзя редактировать обычным способом

— после конвертации текст нельзя редактировать обычным способом Увеличение размера файла — векторные кривые занимают больше места, чем текстовые объекты

— векторные кривые занимают больше места, чем текстовые объекты Потеря семантики — векторизованный текст теряет свойства текста для поисковых систем и программ чтения с экрана

— векторизованный текст теряет свойства текста для поисковых систем и программ чтения с экрана Усложнение массовых правок — невозможно быстро изменить содержимое или стиль всех текстовых элементов

— невозможно быстро изменить содержимое или стиль всех текстовых элементов Проблемы с масштабированием — при значительном увеличении векторизованного текста могут проявляться артефакты

Для лучшего понимания, когда стоит и когда не стоит конвертировать текст, рассмотрим сравнительную таблицу типичных сценариев использования:

Сценарий использования Конвертировать в кривые? Причина Логотипы и брендинг ✅ Да Требуется абсолютная точность воспроизведения Заголовки с нестандартными шрифтами ✅ Да Сохранение уникального визуального стиля Финальные макеты для клиентов ✅ Да Обеспечение идентичного отображения на всех устройствах Рабочие прототипы ❌ Нет Необходима возможность быстрого редактирования Основной текстовый контент ❌ Нет Слишком большой объем для конвертации, частые изменения UI элементы (кнопки, меню) ⚠️ Выборочно Только для финальных версий, сохраняя копию с текстом

Оптимальной практикой является создание копии рабочего файла специально для конвертации текста в кривые, сохраняя оригинальный файл с редактируемым текстом для возможных будущих изменений. 📋

Практические советы по работе с конвертированным текстом

После конвертации текста в кривые вы получаете векторные объекты, с которыми можно работать иначе, чем с обычным текстом. Вот несколько практических советов, которые помогут вам эффективно использовать эту функциональность в вашем рабочем процессе. 🛠️

Создавайте дубликаты перед конвертацией — всегда сохраняйте оригинальный текстовый слой, просто скрыв его. Это позволит вам вернуться к редактируемому тексту при необходимости.

— всегда сохраняйте оригинальный текстовый слой, просто скрыв его. Это позволит вам вернуться к редактируемому тексту при необходимости. Используйте систему именования — добавляйте суффикс "_outline" или подобный идентификатор к слоям с конвертированным текстом для быстрой идентификации.

— добавляйте суффикс "_outline" или подобный идентификатор к слоям с конвертированным текстом для быстрой идентификации. Группируйте буквы после конвертации — для удобства работы выбирайте все элементы конвертированного текста и группируйте их (Cmd/Ctrl + G).

— для удобства работы выбирайте все элементы конвертированного текста и группируйте их (Cmd/Ctrl + G). Векторное редактирование — используйте инструменты векторного редактирования (Pen Tool, Direct Selection) для тонкой настройки формы букв после конвертации.

— используйте инструменты векторного редактирования (Pen Tool, Direct Selection) для тонкой настройки формы букв после конвертации. Создавайте уникальные эффекты — экспериментируйте с изменением отдельных точек и кривых для создания нестандартных текстовых эффектов.

Если вам нужно внести изменения в уже конвертированный текст, следуйте этому алгоритму:

Найдите скрытый оригинальный текстовый слой (если вы его сохранили) Сделайте его видимым и внесите необходимые изменения Снова конвертируйте его в кривые Замените предыдущий конвертированный слой новым Снова скройте оригинальный текстовый слой

Для организации файла с конвертированным текстом:

Создайте отдельную страницу в Figma-файле для версий с текстом в кривых

Используйте компоненты для элементов, которые могут понадобиться в оригинальном и конвертированном виде

Применяйте цветовую кодировку или метки для быстрого различения оригинальных и конвертированных элементов

Создавайте библиотеку часто используемых текстовых элементов в кривых для повторного использования

При работе с большими проектами:

Конвертируйте текст в кривые только на финальных этапах подготовки макета к передаче

Используйте локальные переменные для управления стилями текста, что упростит внесение изменений до конвертации

Для повторяющихся элементов создавайте компоненты перед конвертацией, чтобы сохранить консистентность

Документируйте в комментариях к файлу, какие элементы были конвертированы и почему

Использование плагинов и скриптов может значительно упростить работу с конвертированным текстом:

Vector Networks — помогает в редактировании сложных векторных форм, полученных из текста

— помогает в редактировании сложных векторных форм, полученных из текста Text Toolkit — предлагает дополнительные инструменты для работы с текстом перед конвертацией

— предлагает дополнительные инструменты для работы с текстом перед конвертацией Layer Manager — упрощает организацию и поиск конвертированных слоев в сложных файлах

Помните, что конвертированный текст в Figma обрабатывается как векторная графика при экспорте. Это означает, что вы можете экспортировать его в форматы, поддерживающие векторы (SVG, PDF), сохраняя качество при масштабировании. 🖨️

Мастерство перевода текста в кривые — это небольшой, но значимый штрих, отличающий профессионального дизайнера. Это инструмент, который позволяет вам контролировать каждый аспект визуального представления вашего дизайна, независимо от того, кто и где его открывает. Используя описанные в статье техники и рекомендации, вы сможете обеспечить стабильность вашего дизайна и избавить себя от неприятных сюрпризов при демонстрации работы клиентам или коллегам. Помните о балансе между необходимостью фиксации внешнего вида и сохранением гибкости файлов — и ваши дизайн-процессы станут более эффективными и предсказуемыми.

