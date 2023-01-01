Как сделать текст жирным и курсивным в Figma: быстрые способы

Для кого эта статья:

Новички в дизайне и пользователи Figma

Студенты курсов по веб-дизайну

Профессиональные дизайнеры, стремящиеся улучшить навыки форматирования текста Борьба с текстовым форматированием в Figma может превратиться в настоящий квест для новичка. "Где эта кнопка Bold?", "Почему курсив не работает?" — знакомые вопросы? Я сам когда-то тратил драгоценные минуты, tentando сделать простейшее форматирование текста. Но секрет в том, что сделать текст жирным или курсивным в Figma проще, чем кажется — нужно только знать правильные инструменты и несколько секретных комбинаций. Готовы перестать тратить время на поиск этих функций? 🚀

Основные способы сделать текст жирным в Figma

Жирный текст — это не просто стилистический выбор, а мощный инструмент для создания визуальной иерархии в дизайне. В Figma существует несколько способов сделать текст жирным, и выбор метода зависит от ваших привычек и рабочего процесса. 💪

Давайте рассмотрим основные способы:

Через панель свойств текста: После выделения текстового слоя найдите выпадающее меню "Weight" в правой панели и выберите Bold (700) или другое доступное жирное начертание. С помощью горячих клавиш: Выделите текст и нажмите Ctrl+B (для Windows) или Cmd+B (для macOS). Через контекстное меню: Щелкните правой кнопкой мыши на выделенном тексте и выберите "Bold" из контекстного меню форматирования. Изменение начертания при создании: При создании нового текстового элемента сразу выберите жирный шрифт из выпадающего меню.

Важно понимать, что возможность сделать текст жирным зависит от выбранного шрифта. Не все шрифты имеют вариации жирности — некоторые доступны только в одном начертании.

Шрифт Доступные начертания Поддержка жирного текста Roboto Light, Regular, Medium, Bold, Black Да (несколько уровней) Arial Regular, Bold Да (ограниченно) Comic Sans Regular, Bold Да (ограниченно) Специальные декоративные шрифты Часто только Regular Нет (во многих случаях)

Анна Петрова, Senior UX/UI дизайнер Однажды я работала над редизайном корпоративного портала, где клиент настаивал на использовании фирменного шрифта. Проблема была в том, что этот шрифт не имел жирного начертания! Когда я попыталась применить Bold через Figma, ничего не произошло — программа не может "синтезировать" жирность, если в файле шрифта её нет. Мне пришлось провести целое исследование, чтобы найти похожий шрифт с нужными начертаниями. В итоге я убедила клиента, что для создания правильной типографической иерархии нам нужно либо дополнить фирменный стиль альтернативным шрифтом для заголовков, либо заказать разработку недостающих начертаний у дизайнера шрифтов. Теперь я всегда проверяю доступные начертания шрифта перед тем, как предложить его клиенту.

При применении жирного начертания следите за контрастом между обычным и жирным текстом. Слишком большая разница может нарушить визуальный баланс, а слишком маленькая — сделает акценты незаметными. Идеальное соотношение обычно находится между начертаниями Regular (400) и Bold (700) или Semi-Bold (600).

Быстрые методы создания курсивного шрифта

Курсивное начертание добавляет элегантность и динамику тексту, помогая выделить цитаты, термины или создать стилистический акцент. В Figma есть несколько способов быстро сделать текст курсивным, даже если вы только начинаете работать с программой. 🖋️

Вот самые эффективные методы:

Комбинация клавиш : Выделите текст и нажмите Ctrl+I (Windows) или Cmd+I (macOS) — это самый быстрый способ.

: Выделите текст и нажмите Ctrl+I (Windows) или Cmd+I (macOS) — это самый быстрый способ. Через панель текстовых свойств : Найдите кнопку с буквой "I" в наклонном виде в текстовой панели.

: Найдите кнопку с буквой "I" в наклонном виде в текстовой панели. Из выпадающего меню : В правой панели свойств выберите "Italic" из раздела Style.

: В правой панели свойств выберите "Italic" из раздела Style. Комбинирование с жирным: Можно применить одновременно жирное и курсивное начертание для создания Bold Italic текста.

Как и с жирным текстом, не все шрифты поддерживают курсивное начертание. Особенно это касается нестандартных или декоративных шрифтов, которые часто имеют только одно начертание.

Дмитрий Волков, UX-писатель Работая над дизайном онлайн-журнала, я столкнулся с интересной проблемой. Клиент хотел, чтобы термины в тексте выделялись курсивом, а названия книг — жирным курсивом. На первый взгляд, задача простая. Но когда я попытался применить эти стили в Figma, возникла проблема. Выбранный клиентом шрифт имел курсивное начертание, но не имел жирного курсива! Когда я применял Bold+Italic, Figma просто "наклоняла" жирный текст, создавая так называемый "псевдо-курсив" вместо настоящего типографского Bold Italic. Результат выглядел непрофессионально. Мне пришлось объяснить клиенту типографические нюансы и предложить либо изменить систему выделения, либо выбрать шрифт с полной семьей начертаний. В итоге мы выбрали PT Serif, который имел все необходимые варианты, и типографика стала выглядеть именно так, как нужно.

Важный момент: Figma различает настоящий курсив (отдельное начертание шрифта, разработанное дизайнером шрифтов) и "механический наклон" (когда программа просто наклоняет обычные буквы). Настоящий курсив всегда выглядит лучше, поэтому старайтесь использовать шрифты с полным набором начертаний для профессиональных проектов.

Горячие клавиши для форматирования текста

Горячие клавиши — спасение для дизайнера, который ценит свое время. Вместо того чтобы постоянно отвлекаться на поиск нужных кнопок в интерфейсе, вы можете мгновенно применять форматирование с помощью клавиатурных комбинаций. Это особенно полезно при работе с большими текстовыми блоками или при необходимости частого переключения между стилями. ⌨️

Основные комбинации для форматирования текста в Figma:

Действие Windows macOS Жирный текст Ctrl+B Cmd+B Курсив Ctrl+I Cmd+I Подчеркнутый текст Ctrl+U Cmd+U Создание текстового блока T T Выравнивание по левому краю Ctrl+Shift+L Cmd+Shift+L Выравнивание по центру Ctrl+Shift+C Cmd+Shift+C Выравнивание по правому краю Ctrl+Shift+R Cmd+Shift+R

Кроме основных комбинаций, существуют дополнительные горячие клавиши, которые помогут вам эффективно работать с текстом:

Выбор всего текста : Ctrl+A (Windows) или Cmd+A (macOS)

: Ctrl+A (Windows) или Cmd+A (macOS) Увеличение размера шрифта : Alt+стрелка вверх (Windows) или Option+стрелка вверх (macOS)

: Alt+стрелка вверх (Windows) или Option+стрелка вверх (macOS) Уменьшение размера шрифта : Alt+стрелка вниз (Windows) или Option+стрелка вниз (macOS)

: Alt+стрелка вниз (Windows) или Option+стрелка вниз (macOS) Увеличение межбуквенного интервала : Alt+стрелка вправо (Windows) или Option+стрелка вправо (macOS)

: Alt+стрелка вправо (Windows) или Option+стрелка вправо (macOS) Уменьшение межбуквенного интервала: Alt+стрелка влево (Windows) или Option+стрелка влево (macOS)

Продвинутый совет: создайте собственную шпаргалку с горячими клавишами, которые используете чаще всего. Разместите её на втором мониторе или распечатайте и положите рядом с клавиатурой. Через несколько дней активного использования эти комбинации войдут в мышечную память, и вы сможете форматировать текст, практически не задумываясь о процессе. 🧠

Многие пользователи не знают, что некоторые горячие клавиши Figma можно настроить под себя. Хотя стандартные комбинации для форматирования текста изменить нельзя, можно создать собственные плагины или макросы для часто используемых операций с текстом, включая применение пользовательских комбинаций стилей (например, определенный размер + жирность + цвет одним нажатием).

Работа с начертаниями в панели свойств Figma

Панель свойств в Figma — это центр управления всеми текстовыми параметрами, включая начертания. Она открывает намного больше возможностей, чем просто применение жирного или курсивного стиля. Здесь вы можете тонко настроить не только начертание, но и все аспекты текстового оформления. 🎛️

Чтобы получить доступ к расширенным настройкам начертания:

Выберите текстовый элемент на канвасе. Обратите внимание на правую панель. В разделе "Text" найдите выпадающие меню "Weight" и "Style". Weight определяет жирность (от Thin до Black). Style позволяет выбрать Regular, Italic, Oblique и другие варианты.

В отличие от простого применения жирного или курсивного стиля через горячие клавиши, панель свойств позволяет выбрать конкретную степень жирности из доступных для данного шрифта. Например, вместо просто "Bold" вы можете выбрать "Medium" (500), "Semi-Bold" (600), "Bold" (700) или "Extra Bold" (800).

Числовые значения в скобках — это стандартная шкала жирности шрифтов, где:

100 — Thin (самое тонкое начертание)

200 — Extra Light

300 — Light

400 — Regular (обычное)

500 — Medium

600 — Semi-Bold

700 — Bold

800 — Extra Bold

900 — Black (самое жирное начертание)

Важно понимать, что каждый шрифт имеет свой набор доступных начертаний. Системные шрифты и профессиональные гарнитуры, такие как Roboto, SF Pro или Inter, обычно имеют полный диапазон от 100 до 900. Другие могут предлагать только несколько вариантов или даже только одно начертание.

При работе с начертаниями через панель свойств, обратите внимание на дополнительные параметры, которые могут влиять на восприятие текста:

Line height (межстрочный интервал) — при изменении начертания на более жирное может потребоваться увеличение интервала для сохранения читабельности.

(межстрочный интервал) — при изменении начертания на более жирное может потребоваться увеличение интервала для сохранения читабельности. Letter spacing (межбуквенный интервал) — жирные начертания иногда выглядят лучше с небольшим отрицательным трекингом.

(межбуквенный интервал) — жирные начертания иногда выглядят лучше с небольшим отрицательным трекингом. Paragraph spacing — влияет на расстояние между абзацами, важно для создания визуальной иерархии.

Профессиональный совет: создавайте текстовые стили в Figma для всех комбинаций начертаний, которые используете в проекте. Это позволит сохранить консистентность и быстро применять нужное форматирование в один клик, без необходимости каждый раз настраивать параметры в панели свойств. 💡

Распространенные ошибки при форматировании текста

Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при форматировании текста в Figma. Понимание этих подводных камней поможет вам создавать более профессиональные дизайны и избегать типичных проблем. 🚧

Вот наиболее распространенные ошибки и способы их избежать:

Применение несуществующих начертаний. Когда вы пытаетесь сделать жирным текст, набранный шрифтом без Bold-начертания, Figma может имитировать жирность, но результат будет выглядеть непрофессионально. Решение: Всегда проверяйте доступные начертания шрифта перед его использованием в проекте. Непоследовательное использование начертаний. Использование разных степеней жирности (например, Semi-Bold в одном месте и Bold в другом) для одинаковых элементов интерфейса. Решение: Создайте систему текстовых стилей и придерживайтесь её. Игнорирование контраста между начертаниями. Слишком маленькая разница между обычным и выделенным текстом делает акценты незаметными. Решение: Убедитесь, что существует достаточный контраст между разными уровнями текстовой иерархии. Смешение механического курсива и настоящего. Когда в одном дизайне используется как настоящий курсив (отдельное начертание), так и "псевдо-курсив" (наклоненный текст). Решение: Используйте только шрифты с настоящим курсивным начертанием. Чрезмерное использование выделений. Слишком много жирного или курсивного текста снижает эффективность выделения. Решение: Ограничьте использование акцентных начертаний важными элементами.

Одна из наименее очевидных, но серьезных ошибок — это использование жирного начертания для улучшения читабельности мелкого текста. Часто дизайнеры думают, что жирный шрифт поможет сделать мелкий текст более заметным, но на практике это может привести к слиянию внутрибуквенных просветов и ухудшению читабельности. Вместо этого лучше увеличить размер шрифта или использовать начертание с лучшей читабельностью в мелких размерах.

Еще одна распространенная ошибка — попытка воссоздать отсутствующие начертания путем применения эффектов (например, добавление тени для имитации жирности). Это создает непоследовательный вид и проблемы при передаче дизайна в разработку. Лучше найти альтернативный шрифт с необходимыми начертаниями или использовать только те стили, которые действительно доступны в выбранном шрифте.

Ошибка Почему это проблема Профессиональное решение Имитация начертаний через эффекты Непоследовательный вид, проблемы в разработке Использовать только реально существующие начертания Смешение шрифтов с разной геометрией Визуальный диссонанс, непрофессиональный вид Выбирать шрифты из одной гарнитуры или визуально совместимые Нарушение контраста с фоном Проблемы с доступностью, плохая читабельность Проверять контраст между текстом и фоном по стандартам WCAG Неконсистентные размеры и начертания Непрофессиональный вид, путаница в иерархии Создать и использовать систему текстовых стилей

Помните, что профессиональный подход к форматированию текста заключается не только в знании технической стороны (как применить жирность или курсив), но и в понимании типографических принципов. Использование начертаний должно служить определенной цели в вашем дизайне — созданию визуальной иерархии, выделению важной информации или улучшению читабельности. 🎯

Грамотное форматирование текста в Figma — это не просто техническая операция, а важный элемент дизайнерского мышления. Как вы убедились, процесс создания жирного или курсивного текста достаточно прост, но его умелое использование требует понимания типографических принципов. Начните с базовых горячих клавиш, экспериментируйте с разными начертаниями из панели свойств, но всегда помните о консистентности и читаемости. Чем увереннее вы станете в работе с текстом, тем более утонченными и профессиональными будут ваши дизайны — а это именно то, что отличает любителя от настоящего дизайнера.

