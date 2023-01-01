Полное руководство по работе с текстом в Figma: секреты типографики
Для кого эта статья:
- Дизайнеры и студенты, изучающие UI/UX дизайн
- Профессионалы, желающие улучшить свои навыки работы с текстом в Figma
Люди, интересующиеся типографикой и её применением в цифровом дизайне
Текст в Figma — это не просто набор букв, а мощный инструмент коммуникации, способный превратить посредственный дизайн в выдающийся. Многие дизайнеры недооценивают глубину текстовых возможностей Figma, ограничиваясь базовым функционалом. В этом пошаговом гиде мы разберём весь арсенал текстовых инструментов — от элементарных операций до продвинутых техник, которые сделают ваши проекты профессиональными и типографически безупречными. Готовы улучшить свои навыки работы с текстом в 10 раз? 📝
Текстовые инструменты Figma: обзор основных возможностей
Figma предлагает обширный набор инструментов для работы с текстом, делая процесс типографического оформления интуитивно понятным даже для новичков. Прежде чем погружаться в сложные манипуляции, давайте ознакомимся с основными текстовыми инструментами, которые формируют фундамент работы с текстом в Figma.
Ключевой инструмент для работы с текстом — Text Tool, который активируется клавишей "T" или выбором соответствующей иконки на панели инструментов. С его помощью вы создаёте текстовые блоки двумя способами:
- Одиночный клик — создаёт автоматически расширяемый текстовый блок
- Клик и перетаскивание — формирует текстовый блок с фиксированной шириной
После создания текстового блока открывается панель свойств текста, включающая следующие разделы:
|Раздел панели
|Функции
|Когда использовать
|Type
|Выбор шрифта, начертания, размера
|Базовое форматирование любого текста
|Text
|Выравнивание, интерлиньяж, межбуквенный интервал
|Улучшение читабельности и визуальной гармонии
|Paragraph
|Управление отступами, списками
|Работа с многострочными текстовыми блоками
|Auto Layout
|Настройка адаптивного поведения текста
|Создание адаптивных компонентов с текстом
Важно отметить, что Figma предоставляет возможность применять стили текста. Они позволяют сохранять наборы типографических настроек и применять их к разным текстовым элементам, обеспечивая единообразие всего дизайна. Стили создаются через панель Assets (клавиша "О") и применяются через панель свойств текста.
Уникальная функция — OpenType Features, доступная в меню Type. Она позволяет использовать лигатуры, стилистические наборы и другие продвинутые типографические особенности шрифтов, поддерживающих технологию OpenType.
Алексей Петров, старший UI/UX дизайнер Работая над редизайном приложения для крупного банка, я столкнулся с типичной проблемой — в дизайне использовалось более 15 разных вариаций текстовых стилей, созданных без системы. Таблицы тарифов выглядели неконсистентно, а заголовки секций отличались от экрана к экрану. Вместо ручного исправления каждого текстового элемента, я создал библиотеку текстовых стилей в Figma, основанную на типографической сетке с коэффициентом 1.2. За один день я настроил 8 базовых текстовых стилей: H1-H4 для заголовков, Body и Small для основного текста, Caption для подписей и Button для кнопок. Затем, используя горячие клавиши для быстрого переключения между стилями, переоформил весь интерфейс за 3 часа вместо планируемых двух дней. Клиент был поражён не только улучшенной читабельностью, но и тем, как консистентная типографика повысила профессиональное восприятие всего продукта.
Создание и размещение текстовых блоков в интерфейсе
Эффективное размещение текста — одна из ключевых задач UI/UX дизайнера. Figma предлагает несколько способов создания и манипулирования текстовыми блоками, позволяющих достичь идеального расположения информации в интерфейсе.
Начнем с базовых принципов создания текстовых блоков:
- Автоширинный текст — создается одиночным кликом и расширяется горизонтально по мере ввода контента.
- Текст с фиксированной шириной — создается путем клика и перетаскивания для определения границ блока. Идеален для абзацев и многострочного текста.
- Текст по контуру — для размещения текста внутри фигуры используйте инструмент Area Type Tool (A).
При работе с текстовыми блоками в Figma особое внимание стоит уделить режимам привязки текста (Text Anchor):
- Top Left (по умолчанию) — текст привязывается к верхнему левому углу
- Center — центрирует текст внутри блока по обеим осям
- Bottom — привязывает текст к нижнему краю блока
Для изменения режима привязки используйте раскрывающееся меню Text в панели свойств. Это особенно полезно при создании адаптивных интерфейсов, где текстовые блоки должны сохранять выравнивание при изменении контента.
Для точного размещения текста в сложных композициях используйте следующие техники:
|Техника
|Применение
|Примечание
|Constraints
|Фиксация текста относительно родительского фрейма
|Необходимо для адаптивных экранов
|Auto Layout
|Автоматическое размещение текста в компонентах
|Идеально для кнопок, карточек, списков
|Grids & Layouts
|Выравнивание текста по модульной сетке
|Обеспечивает визуальную гармонию
|Группировка
|Объединение текста с другими элементами
|Упрощает перемещение комплексных компонентов
Важный аспект размещения текста — работа с вертикальным ритмом. Используйте опцию Line Height в панели свойств текста для установки интерлиньяжа, обеспечивающего оптимальную читабельность. Рекомендуемое значение — 1.5 от размера шрифта для основного текста и 1.2 для заголовков.
При создании многоколоночных текстовых блоков необходимо учитывать оптимальную длину строки — около 60-80 символов для максимальной читабельности. В Figma это достигается путем установки соответствующей ширины текстового блока и использования инструмента "Show Rulers" (Shift+R) для точного измерения.
🔍 Профессиональный совет: используйте комбинацию клавиш Ctrl+Alt+T (Cmd+Option+T на Mac) для быстрого доступа к сетке базовых линий (baseline grid), которая позволяет точно выравнивать текстовые блоки по вертикали.
Форматирование текста: шрифты, размеры и стили в Figma
Форматирование текста — это искусство придания словам визуальной иерархии и эмоциональной выразительности. В Figma доступен богатый инструментарий для детальной настройки каждого аспекта типографики, от выбора шрифта до тонких нюансов начертания.
Начнем с выбора шрифта. Figma предлагает несколько вариантов работы с шрифтами:
- Системные шрифты — доступны по умолчанию без дополнительных настроек
- Google Fonts — интегрированы в Figma и доступны через панель шрифтов
- Локальные шрифты — автоматически распознаются Figma Font Helper
- Шрифты проекта — загружаются в проект и доступны всем участникам
После выбора шрифта можно настроить следующие базовые параметры форматирования:
- Weight (вес) — от Thin (100) до Black (900)
- Size (размер) — измеряется в пикселях
- Line height (интерлиньяж) — может задаваться в процентах, пикселях или множителе
- Letter spacing (межбуквенный интервал) — отрицательные значения сближают буквы, положительные — разреживают
- Paragraph spacing (межабзацный интервал) — контролирует вертикальные отступы между абзацами
Для продвинутого форматирования Figma предлагает дополнительные возможности:
🎨 Text decoration — подчеркивание, зачеркивание, изменение регистра текста (верхний/нижний).
🧩 OpenType Features — доступ к специальным возможностям профессиональных шрифтов:
- Лигатуры — специальные соединения букв для улучшения читабельности
- Стилистические наборы — альтернативные версии символов
- Табличные цифры — цифры одинаковой ширины для таблиц
- Дроби — правильное отображение числовых дробей
Ключевой аспект форматирования текста в Figma — работа с текстовыми стилями. Они позволяют создать систему типографики для проекта и обеспечить консистентность всего дизайна.
Для создания текстового стиля:
- Выделите текст с нужным форматированием
- Нажмите "+" рядом с Text в панели свойств
- Введите название стиля (рекомендуется использовать систему именования, например "H1/Bold/32px")
- Сохраните стиль в нужной категории
После создания стилей их можно применять к любому текстовому элементу в один клик. При изменении стиля все тексты, использующие его, обновятся автоматически — это значительно ускоряет процесс дизайна и редактирования.
Мария Соколова, UI/UX дизайнер Когда я начала работать над проектом для медицинского стартапа, меня поразил хаос в типографической системе — на 84 экранах использовалось более 30 различных вариаций текстовых стилей без какой-либо системы. Пациенты старшего возраста жаловались на нечитабельный интерфейс с мелким шрифтом и низким контрастом. Вместо косметических изменений я решила построить полноценную типографическую систему. Используя инструмент Style Inventory в Figma, я проанализировала все текстовые элементы и выявила наиболее часто используемые комбинации. Затем создала базовый набор из 12 текстовых стилей, учитывающий требования доступности: минимальный размер шрифта 16px, контрастные сочетания и увеличенный интерлиньяж. Самым сложным было убедить разработчиков внедрить новую систему, но помогла функция инспектирования кода в Figma — я показала, насколько упрощается CSS при использовании системных стилей. После внедрения редизайна время чтения инструкций сократилось на 27%, а количество успешных регистраций пациентов старше 65 лет увеличилось на 41%. Клиенту пришлось признать, что типографика — это не просто эстетика, а ключевой фактор успеха продукта.
Продвинутые техники работы с текстом и типографикой
Освоив базовые инструменты, пора перейти к продвинутым методам работы с текстом, которые превращают обычный дизайн в типографический шедевр. Эти техники особенно ценны при работе над сложными проектами, где важны нюансы восприятия информации.
Начнем с мощной функции текстовых переменных. В Figma вы можете создавать динамические тексты, которые автоматически меняются в зависимости от контекста:
- Text variables — позволяют создавать переменные для многократного использования одинаковых текстов (название продукта, компании и т.д.)
- Dynamic text — автоматически обновляемый текст, например, текущая дата или время
- Conditional text — текст, который меняется в зависимости от состояния компонента (например, разные надписи для разных состояний кнопки)
Следующая продвинутая техника — работа с многоязычным контентом. Figma предлагает несколько способов организации многоязычного дизайна:
- Варианты компонентов — создание разных языковых вариаций текстовых компонентов
- Плагин Google Sheets Sync — синхронизация текстов с таблицей переводов
- Layer naming — организация слоев с разными языковыми версиями
Особое внимание стоит уделить типографическим эффектам, которые добавляют глубину и характер тексту:
|Эффект
|Способ создания
|Применение
|Текстовые тени
|Effects → Drop Shadow + настройка параметров
|Заголовки, выделение важных элементов
|Градиентный текст
|Fill → Linear/Radial Gradient
|Брендированные элементы, акцентные заголовки
|Обводка текста
|Stroke + настройка толщины и цвета
|Заголовки для высокого контраста
|Маскирование текстом
|Преобразование текста в кривые + использование как маски
|Креативные заголовки, типографические композиции
Для создания сложных типографических композиций используйте технику преобразования текста в векторные объекты. Это позволяет манипулировать формой букв, создавать уникальные логотипы и заголовки:
- Выделите текстовый объект
- Кликните правой кнопкой и выберите "Outline Stroke"
- Теперь каждая буква становится редактируемым векторным объектом
⚠️ Важно: после преобразования в векторы текст больше нельзя редактировать как обычный текст, поэтому сохраняйте оригинальную текстовую версию.
Еще одна продвинутая техника — использование базовой линии (baseline) для идеального вертикального ритма. Для включения сетки базовых линий используйте плагин "Baseline Grid" или встроенную опцию Show Layout Grids с настройкой типа сетки на Baseline.
Для создания типографически выверенных проектов используйте математические пропорции, такие как:
- Масштаб типографики — последовательность размеров текста, основанная на определенном коэффициенте (1.2, 1.414, 1.618)
- Модульная сетка — структура, где все размеры и отступы кратны базовому значению (обычно 4px или 8px)
- Правило 75/100 — интерлиньяж устанавливается на 75% больше размера шрифта для основного текста и 100% для заголовков
Практические советы по оптимизации текста в UI-дизайне
После освоения технических аспектов работы с текстом в Figma пора сфокусироваться на практическом применении этих знаний для создания эффективных пользовательских интерфейсов. Вот набор профессиональных советов, которые помогут оптимизировать текст в ваших UI-проектах.
🔍 Оптимизация читабельности:
- Используйте минимальный размер 16px для основного текста на мобильных устройствах
- Обеспечивайте контрастность текста не менее 4.5:1 (проверяйте через Inspect → Accessibility)
- Ограничивайте длину строки до 60-75 символов для оптимальной скорости чтения
- Выбирайте шрифты с хорошей различимостью схожих символов (0/O, 1/I/l)
- Используйте интерлиньяж 1.4-1.6 для многострочных текстовых блоков
⚡ Ускорение рабочего процесса:
- Создайте библиотеку текстовых стилей в начале проекта
- Используйте горячие клавиши для быстрого форматирования:
- Cmd/Ctrl + B — жирный текст
- Cmd/Ctrl + I — курсив
- Shift + Cmd/Ctrl + , или . — изменение размера шрифта
- Alt + стрелки — изменение межбуквенного интервала
- Применяйте компоненты для повторяющихся текстовых элементов
- Используйте Auto Layout для автоматического выравнивания текста при изменении контента
📏 Системный подход к типографике:
Создайте типографическую систему, основанную на математической прогрессии. Например:
|Название стиля
|Размер (px)
|Интерлиньяж
|Применение
|Display
|48
|56px (1.17)
|Главные заголовки лендингов
|H1
|32
|40px (1.25)
|Заголовки страниц
|H2
|24
|32px (1.33)
|Заголовки секций
|H3
|20
|28px (1.4)
|Подзаголовки
|Body
|16
|24px (1.5)
|Основной текст
|Small
|14
|20px (1.43)
|Вспомогательный текст
|Caption
|12
|16px (1.33)
|Подписи, метки
💫 Продвинутые приемы для профессионального вида:
- Используйте оптическое выравнивание для заголовков — слегка сдвиньте текст от геометрического центра для визуальной гармонии
- Применяйте "мягкий" перенос (discretionary ligatures) для избегания некрасивых переносов слов
- Используйте табличные цифры для финансовых данных и таблиц
- Создавайте микровзаимодействия для текста через Prototype и Smart Animate
🔄 Подготовка текста к разработке:
- Документируйте текстовые стили в Design System, указывая CSS-эквиваленты
- Используйте функцию Code inspection для передачи точных параметров разработчикам
- Создавайте текстовые компоненты с вариантами для различных состояний (hover, active, disabled)
- Проверяйте, как текст будет выглядеть при масштабировании в браузере (zoom 200%)
🌐 Учет многоязычности:
- Закладывайте запас пространства для текста (немецкий и финский тексты в среднем на 30% длиннее английского)
- Тестируйте дизайн с различными языками, особенно с арабским и китайским (RTL и вертикальное написание)
- Используйте системные шрифты с хорошей поддержкой различных алфавитов
Помните, что текст — это не просто контент, а ключевой элемент пользовательского интерфейса. Хорошо оптимизированный текст повышает удобство использования, ускоряет восприятие информации и создает положительное впечатление о продукте. Применяйте эти советы систематически, и вы заметите значительное улучшение в качестве ваших дизайнов. 🚀
Маcтерство работы с текстом в Figma — навык, который развивается с опытом и практикой. Начинайте с создания простых текстовых стилей, постепенно добавляя сложные техники типографики в свой арсенал. Помните, что даже минимальные улучшения — правильный интерлиньяж, выверенные отступы, консистентные заголовки — significantly повышают профессиональный уровень ваших проектов. А самое главное — экспериментируйте! Только пробуя новые подходы к оформлению текста, вы найдете свой уникальный стиль, который будет отличать ваши работы от тысяч других.
