Полное руководство по работе с текстом в Figma: секреты типографики

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры и студенты, изучающие UI/UX дизайн

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки работы с текстом в Figma

Люди, интересующиеся типографикой и её применением в цифровом дизайне Текст в Figma — это не просто набор букв, а мощный инструмент коммуникации, способный превратить посредственный дизайн в выдающийся. Многие дизайнеры недооценивают глубину текстовых возможностей Figma, ограничиваясь базовым функционалом. В этом пошаговом гиде мы разберём весь арсенал текстовых инструментов — от элементарных операций до продвинутых техник, которые сделают ваши проекты профессиональными и типографически безупречными. Готовы улучшить свои навыки работы с текстом в 10 раз? 📝

Погружаясь в мир типографики в Figma, вы открываете новые горизонты в дизайне интерфейсов. На Курсе веб-дизайна от Skypro вы не только освоите все тонкости работы с текстом, но и научитесь создавать гармоничные UI-композиции под руководством практикующих экспертов. Наши студенты за 9 месяцев проходят путь от новичков до профессионалов, способных разрабатывать коммерческие проекты с нуля. Инвестируйте в навыки, которые действительно востребованы!

Текстовые инструменты Figma: обзор основных возможностей

Figma предлагает обширный набор инструментов для работы с текстом, делая процесс типографического оформления интуитивно понятным даже для новичков. Прежде чем погружаться в сложные манипуляции, давайте ознакомимся с основными текстовыми инструментами, которые формируют фундамент работы с текстом в Figma.

Ключевой инструмент для работы с текстом — Text Tool, который активируется клавишей "T" или выбором соответствующей иконки на панели инструментов. С его помощью вы создаёте текстовые блоки двумя способами:

Одиночный клик — создаёт автоматически расширяемый текстовый блок

— создаёт автоматически расширяемый текстовый блок Клик и перетаскивание — формирует текстовый блок с фиксированной шириной

После создания текстового блока открывается панель свойств текста, включающая следующие разделы:

Раздел панели Функции Когда использовать Type Выбор шрифта, начертания, размера Базовое форматирование любого текста Text Выравнивание, интерлиньяж, межбуквенный интервал Улучшение читабельности и визуальной гармонии Paragraph Управление отступами, списками Работа с многострочными текстовыми блоками Auto Layout Настройка адаптивного поведения текста Создание адаптивных компонентов с текстом

Важно отметить, что Figma предоставляет возможность применять стили текста. Они позволяют сохранять наборы типографических настроек и применять их к разным текстовым элементам, обеспечивая единообразие всего дизайна. Стили создаются через панель Assets (клавиша "О") и применяются через панель свойств текста.

Уникальная функция — OpenType Features, доступная в меню Type. Она позволяет использовать лигатуры, стилистические наборы и другие продвинутые типографические особенности шрифтов, поддерживающих технологию OpenType.

Алексей Петров, старший UI/UX дизайнер Работая над редизайном приложения для крупного банка, я столкнулся с типичной проблемой — в дизайне использовалось более 15 разных вариаций текстовых стилей, созданных без системы. Таблицы тарифов выглядели неконсистентно, а заголовки секций отличались от экрана к экрану. Вместо ручного исправления каждого текстового элемента, я создал библиотеку текстовых стилей в Figma, основанную на типографической сетке с коэффициентом 1.2. За один день я настроил 8 базовых текстовых стилей: H1-H4 для заголовков, Body и Small для основного текста, Caption для подписей и Button для кнопок. Затем, используя горячие клавиши для быстрого переключения между стилями, переоформил весь интерфейс за 3 часа вместо планируемых двух дней. Клиент был поражён не только улучшенной читабельностью, но и тем, как консистентная типографика повысила профессиональное восприятие всего продукта.

Создание и размещение текстовых блоков в интерфейсе

Эффективное размещение текста — одна из ключевых задач UI/UX дизайнера. Figma предлагает несколько способов создания и манипулирования текстовыми блоками, позволяющих достичь идеального расположения информации в интерфейсе.

Начнем с базовых принципов создания текстовых блоков:

Автоширинный текст — создается одиночным кликом и расширяется горизонтально по мере ввода контента. Текст с фиксированной шириной — создается путем клика и перетаскивания для определения границ блока. Идеален для абзацев и многострочного текста. Текст по контуру — для размещения текста внутри фигуры используйте инструмент Area Type Tool (A).

При работе с текстовыми блоками в Figma особое внимание стоит уделить режимам привязки текста (Text Anchor):

Top Left (по умолчанию) — текст привязывается к верхнему левому углу

(по умолчанию) — текст привязывается к верхнему левому углу Center — центрирует текст внутри блока по обеим осям

— центрирует текст внутри блока по обеим осям Bottom — привязывает текст к нижнему краю блока

Для изменения режима привязки используйте раскрывающееся меню Text в панели свойств. Это особенно полезно при создании адаптивных интерфейсов, где текстовые блоки должны сохранять выравнивание при изменении контента.

Для точного размещения текста в сложных композициях используйте следующие техники:

Техника Применение Примечание Constraints Фиксация текста относительно родительского фрейма Необходимо для адаптивных экранов Auto Layout Автоматическое размещение текста в компонентах Идеально для кнопок, карточек, списков Grids & Layouts Выравнивание текста по модульной сетке Обеспечивает визуальную гармонию Группировка Объединение текста с другими элементами Упрощает перемещение комплексных компонентов

Важный аспект размещения текста — работа с вертикальным ритмом. Используйте опцию Line Height в панели свойств текста для установки интерлиньяжа, обеспечивающего оптимальную читабельность. Рекомендуемое значение — 1.5 от размера шрифта для основного текста и 1.2 для заголовков.

При создании многоколоночных текстовых блоков необходимо учитывать оптимальную длину строки — около 60-80 символов для максимальной читабельности. В Figma это достигается путем установки соответствующей ширины текстового блока и использования инструмента "Show Rulers" (Shift+R) для точного измерения.

🔍 Профессиональный совет: используйте комбинацию клавиш Ctrl+Alt+T (Cmd+Option+T на Mac) для быстрого доступа к сетке базовых линий (baseline grid), которая позволяет точно выравнивать текстовые блоки по вертикали.

Форматирование текста: шрифты, размеры и стили в Figma

Форматирование текста — это искусство придания словам визуальной иерархии и эмоциональной выразительности. В Figma доступен богатый инструментарий для детальной настройки каждого аспекта типографики, от выбора шрифта до тонких нюансов начертания.

Начнем с выбора шрифта. Figma предлагает несколько вариантов работы с шрифтами:

Системные шрифты — доступны по умолчанию без дополнительных настроек

— доступны по умолчанию без дополнительных настроек Google Fonts — интегрированы в Figma и доступны через панель шрифтов

— интегрированы в Figma и доступны через панель шрифтов Локальные шрифты — автоматически распознаются Figma Font Helper

— автоматически распознаются Figma Font Helper Шрифты проекта — загружаются в проект и доступны всем участникам

После выбора шрифта можно настроить следующие базовые параметры форматирования:

Weight (вес) — от Thin (100) до Black (900) Size (размер) — измеряется в пикселях Line height (интерлиньяж) — может задаваться в процентах, пикселях или множителе Letter spacing (межбуквенный интервал) — отрицательные значения сближают буквы, положительные — разреживают Paragraph spacing (межабзацный интервал) — контролирует вертикальные отступы между абзацами

Для продвинутого форматирования Figma предлагает дополнительные возможности:

🎨 Text decoration — подчеркивание, зачеркивание, изменение регистра текста (верхний/нижний).

🧩 OpenType Features — доступ к специальным возможностям профессиональных шрифтов:

Лигатуры — специальные соединения букв для улучшения читабельности

Стилистические наборы — альтернативные версии символов

Табличные цифры — цифры одинаковой ширины для таблиц

Дроби — правильное отображение числовых дробей

Ключевой аспект форматирования текста в Figma — работа с текстовыми стилями. Они позволяют создать систему типографики для проекта и обеспечить консистентность всего дизайна.

Для создания текстового стиля:

Выделите текст с нужным форматированием Нажмите "+" рядом с Text в панели свойств Введите название стиля (рекомендуется использовать систему именования, например "H1/Bold/32px") Сохраните стиль в нужной категории

После создания стилей их можно применять к любому текстовому элементу в один клик. При изменении стиля все тексты, использующие его, обновятся автоматически — это значительно ускоряет процесс дизайна и редактирования.

Мария Соколова, UI/UX дизайнер Когда я начала работать над проектом для медицинского стартапа, меня поразил хаос в типографической системе — на 84 экранах использовалось более 30 различных вариаций текстовых стилей без какой-либо системы. Пациенты старшего возраста жаловались на нечитабельный интерфейс с мелким шрифтом и низким контрастом. Вместо косметических изменений я решила построить полноценную типографическую систему. Используя инструмент Style Inventory в Figma, я проанализировала все текстовые элементы и выявила наиболее часто используемые комбинации. Затем создала базовый набор из 12 текстовых стилей, учитывающий требования доступности: минимальный размер шрифта 16px, контрастные сочетания и увеличенный интерлиньяж. Самым сложным было убедить разработчиков внедрить новую систему, но помогла функция инспектирования кода в Figma — я показала, насколько упрощается CSS при использовании системных стилей. После внедрения редизайна время чтения инструкций сократилось на 27%, а количество успешных регистраций пациентов старше 65 лет увеличилось на 41%. Клиенту пришлось признать, что типографика — это не просто эстетика, а ключевой фактор успеха продукта.

Продвинутые техники работы с текстом и типографикой

Освоив базовые инструменты, пора перейти к продвинутым методам работы с текстом, которые превращают обычный дизайн в типографический шедевр. Эти техники особенно ценны при работе над сложными проектами, где важны нюансы восприятия информации.

Начнем с мощной функции текстовых переменных. В Figma вы можете создавать динамические тексты, которые автоматически меняются в зависимости от контекста:

Text variables — позволяют создавать переменные для многократного использования одинаковых текстов (название продукта, компании и т.д.)

— позволяют создавать переменные для многократного использования одинаковых текстов (название продукта, компании и т.д.) Dynamic text — автоматически обновляемый текст, например, текущая дата или время

— автоматически обновляемый текст, например, текущая дата или время Conditional text — текст, который меняется в зависимости от состояния компонента (например, разные надписи для разных состояний кнопки)

Следующая продвинутая техника — работа с многоязычным контентом. Figma предлагает несколько способов организации многоязычного дизайна:

Варианты компонентов — создание разных языковых вариаций текстовых компонентов Плагин Google Sheets Sync — синхронизация текстов с таблицей переводов Layer naming — организация слоев с разными языковыми версиями

Особое внимание стоит уделить типографическим эффектам, которые добавляют глубину и характер тексту:

Эффект Способ создания Применение Текстовые тени Effects → Drop Shadow + настройка параметров Заголовки, выделение важных элементов Градиентный текст Fill → Linear/Radial Gradient Брендированные элементы, акцентные заголовки Обводка текста Stroke + настройка толщины и цвета Заголовки для высокого контраста Маскирование текстом Преобразование текста в кривые + использование как маски Креативные заголовки, типографические композиции

Для создания сложных типографических композиций используйте технику преобразования текста в векторные объекты. Это позволяет манипулировать формой букв, создавать уникальные логотипы и заголовки:

Выделите текстовый объект Кликните правой кнопкой и выберите "Outline Stroke" Теперь каждая буква становится редактируемым векторным объектом

⚠️ Важно: после преобразования в векторы текст больше нельзя редактировать как обычный текст, поэтому сохраняйте оригинальную текстовую версию.

Еще одна продвинутая техника — использование базовой линии (baseline) для идеального вертикального ритма. Для включения сетки базовых линий используйте плагин "Baseline Grid" или встроенную опцию Show Layout Grids с настройкой типа сетки на Baseline.

Для создания типографически выверенных проектов используйте математические пропорции, такие как:

Масштаб типографики — последовательность размеров текста, основанная на определенном коэффициенте (1.2, 1.414, 1.618)

— последовательность размеров текста, основанная на определенном коэффициенте (1.2, 1.414, 1.618) Модульная сетка — структура, где все размеры и отступы кратны базовому значению (обычно 4px или 8px)

— структура, где все размеры и отступы кратны базовому значению (обычно 4px или 8px) Правило 75/100 — интерлиньяж устанавливается на 75% больше размера шрифта для основного текста и 100% для заголовков

Практические советы по оптимизации текста в UI-дизайне

После освоения технических аспектов работы с текстом в Figma пора сфокусироваться на практическом применении этих знаний для создания эффективных пользовательских интерфейсов. Вот набор профессиональных советов, которые помогут оптимизировать текст в ваших UI-проектах.

🔍 Оптимизация читабельности:

Используйте минимальный размер 16px для основного текста на мобильных устройствах

Обеспечивайте контрастность текста не менее 4.5:1 (проверяйте через Inspect → Accessibility)

Ограничивайте длину строки до 60-75 символов для оптимальной скорости чтения

Выбирайте шрифты с хорошей различимостью схожих символов (0/O, 1/I/l)

Используйте интерлиньяж 1.4-1.6 для многострочных текстовых блоков

⚡ Ускорение рабочего процесса:

Создайте библиотеку текстовых стилей в начале проекта Используйте горячие клавиши для быстрого форматирования: Cmd/Ctrl + B — жирный текст

Cmd/Ctrl + I — курсив

Shift + Cmd/Ctrl + , или . — изменение размера шрифта

Alt + стрелки — изменение межбуквенного интервала Применяйте компоненты для повторяющихся текстовых элементов Используйте Auto Layout для автоматического выравнивания текста при изменении контента

📏 Системный подход к типографике:

Создайте типографическую систему, основанную на математической прогрессии. Например:

Название стиля Размер (px) Интерлиньяж Применение Display 48 56px (1.17) Главные заголовки лендингов H1 32 40px (1.25) Заголовки страниц H2 24 32px (1.33) Заголовки секций H3 20 28px (1.4) Подзаголовки Body 16 24px (1.5) Основной текст Small 14 20px (1.43) Вспомогательный текст Caption 12 16px (1.33) Подписи, метки

💫 Продвинутые приемы для профессионального вида:

Используйте оптическое выравнивание для заголовков — слегка сдвиньте текст от геометрического центра для визуальной гармонии

Применяйте "мягкий" перенос (discretionary ligatures) для избегания некрасивых переносов слов

Используйте табличные цифры для финансовых данных и таблиц

Создавайте микровзаимодействия для текста через Prototype и Smart Animate

🔄 Подготовка текста к разработке:

Документируйте текстовые стили в Design System, указывая CSS-эквиваленты Используйте функцию Code inspection для передачи точных параметров разработчикам Создавайте текстовые компоненты с вариантами для различных состояний (hover, active, disabled) Проверяйте, как текст будет выглядеть при масштабировании в браузере (zoom 200%)

🌐 Учет многоязычности:

Закладывайте запас пространства для текста (немецкий и финский тексты в среднем на 30% длиннее английского)

Тестируйте дизайн с различными языками, особенно с арабским и китайским (RTL и вертикальное написание)

Используйте системные шрифты с хорошей поддержкой различных алфавитов

Помните, что текст — это не просто контент, а ключевой элемент пользовательского интерфейса. Хорошо оптимизированный текст повышает удобство использования, ускоряет восприятие информации и создает положительное впечатление о продукте. Применяйте эти советы систематически, и вы заметите значительное улучшение в качестве ваших дизайнов. 🚀

Маcтерство работы с текстом в Figma — навык, который развивается с опытом и практикой. Начинайте с создания простых текстовых стилей, постепенно добавляя сложные техники типографики в свой арсенал. Помните, что даже минимальные улучшения — правильный интерлиньяж, выверенные отступы, консистентные заголовки — significantly повышают профессиональный уровень ваших проектов. А самое главное — экспериментируйте! Только пробуя новые подходы к оформлению текста, вы найдете свой уникальный стиль, который будет отличать ваши работы от тысяч других.

Читайте также