Как сделать вертикальную презентацию в Гугл презентации: пошаговая

Для кого эта статья:

Для специалистов в области дизайна и визуальных коммуникаций

Для студентов и обучающихся, интересующихся созданием презентаций

Для бизнеса и маркетологов, использующих презентации для коммуникации с аудиторией Мир презентаций меняется с молниеносной скоростью, и вертикальный формат уверенно занимает лидирующие позиции. Статистика показывает, что в 2025 году более 70% цифрового контента будет просматриваться именно на мобильных устройствах — вертикально. Представьте себе: выступаете вы с традиционной горизонтальной презентацией, а слушатели скрывают зевки, украдкой листая свои смартфоны. Время адаптироваться! Вертикальные презентации в Google Slides — это не просто модный тренд, а эффективный инструмент для максимального вовлечения аудитории в эпоху мобильных экранов. Готовы к пошаговому руководству по созданию визуально привлекательной презентации нового формата? 🚀

Почему вертикальный формат презентаций становится трендом

Вертикальный формат презентаций — не просто модное веяние, а логичный ответ на изменения в поведении пользователей цифровых устройств. Согласно данным исследования Statista за 2023 год, пользователи смартфонов проводят в вертикальном режиме просмотра около 94% времени. К 2025 году эксперты прогнозируют рост этого показателя до 97%. 📱

Вертикальные презентации имеют ряд неоспоримых преимуществ:

Естественное восприятие на мобильных устройствах без необходимости поворачивать экран

Потенциально лучшая конверсия при использовании в рекламных и образовательных целях

Идеальная совместимость с форматами историй в социальных сетях

Возможность представить больше контента за один скролл

Выделение среди конкурентов, использующих классический горизонтальный формат

Интересно отметить, что мировые бренды уже активно внедряют вертикальный формат. Согласно отчету HubSpot, компании, перешедшие на вертикальные презентации, отмечают рост вовлеченности аудитории на 34% и увеличение времени просмотра на 27%.

Характеристика Горизонтальный формат Вертикальный формат Совместимость с мобильными устройствами Требует поворота устройства Естественное отображение Удержание внимания аудитории до 70% до 95% Время просмотра презентации В среднем 3 минуты В среднем 4.2 минуты Конверсия (в маркетинговых презентациях) базовый уровень на 32% выше

Алексей Карпов, презентационный дизайнер Однажды я столкнулся с настоящим вызовом — мне поручили создать презентацию для запуска нового продукта, которую клиенты должны были просматривать преимущественно на смартфонах. Классический горизонтальный формат категорически не подходил — пришлось срочно осваивать вертикальную компоновку в Google Slides. Первые попытки были... скажем так, неуклюжими. Я пытался втиснуть привычные горизонтальные шаблоны в вертикальный формат, и результат напоминал скорее цифровую абстракцию, чем профессиональную презентацию. Но после серии экспериментов с размерами и настройками я нашел идеальные пропорции — 9:16. Результат превзошел все ожидания! Конверсия выросла на 41% по сравнению с предыдущими кампаниями, а среднее время просмотра презентации увеличилось с 2 до 5 минут. С тех пор вертикальный формат стал моей секретной суперсилой в мире презентационного дизайна.

Настройка размеров слайда для вертикальной презентации

Создание вертикальной презентации в Google Slides начинается с правильной настройки размеров слайда. По умолчанию система предлагает стандартный горизонтальный формат 16:9, который необходимо изменить для достижения вертикальной ориентации. Процесс настройки включает несколько простых шагов: 🛠️

Откройте Google Slides и создайте новую презентацию или откройте существующую В верхнем меню выберите «Файл» → «Настройки страницы» В появившемся окне выберите «Пользовательский» В полях ширина и высота укажите значения для вертикального формата Нажмите кнопку «Применить»

Для оптимального вертикального отображения рекомендуется использовать соотношение сторон 9:16, являющееся стандартом для большинства смартфонов. Можно использовать следующие варианты настройки размеров:

Формат Ширина (пиксели) Высота (пиксели) Оптимальное использование Стандартный вертикальный (9:16) 540 960 Универсальное решение для большинства случаев Вертикальный для историй (9:16) 1080 1920 Для высококачественных презентаций и экспорта в stories Мобильный компактный (9:19.5) 1125 2436 Для новых моделей смартфонов с удлиненным экраном Планшетный вертикальный (3:4) 768 1024 Для презентаций на iPad и других планшетах

После применения новых настроек все существующие элементы презентации могут выглядеть искаженными или неправильно расположенными. Это нормально — следующим шагом будет адаптация контента под новый формат.

Важно учесть: если вы планируете экспортировать презентацию в PDF или распечатывать её, учитывайте, что вертикальные слайды могут требовать дополнительной настройки параметров печати. В этом случае рекомендуется использовать формат А4 в вертикальной ориентации (210×297 мм).

Мария Светлова, преподаватель визуальных коммуникаций Работая со студентами факультета дизайна, я часто замечала их разочарование при создании презентаций для мобильных платформ. Традиционный формат 16:9 ужасно отображался на смартфонах, и многие талантливые работы теряли свою привлекательность. Однажды я решилась на эксперимент: провела целую лекцию, используя вертикальную презентацию в Google Slides. Подготовка была непростой — пришлосьLiteral переосмыслить все принципы компоновки слайдов. Я установила пропорции 9:16 (540×960 пикселей) и начала адаптировать весь контент. Когда я показала результат студентам, аудитория буквально замерла. Вертикальная презентация не только идеально отображалась на их телефонах, но и позволяла использовать вертикальные изображения без искажений, применять скроллинг как дизайнерский приём и создавать настоящие визуальные истории. С тех пор вертикальный формат стал обязательной частью нашей программы.

Как адаптировать контент для вертикального отображения

После настройки правильных размеров слайда необходимо адаптировать контент для эффективного использования вертикального пространства. Это требует пересмотра базовых принципов компоновки и расположения элементов. 🔄

Первое, с чем придется столкнуться — это необходимость переосмыслить структуру слайдов. Если в горизонтальном формате распространена компоновка «заголовок сверху, основной контент снизу», то в вертикальном формате эффективнее работает последовательная вертикальная структура, где элементы следуют друг за другом сверху вниз.

Ключевые принципы адаптации контента:

Используйте вертикальную иерархию информации (важное вверху, детали внизу)

Разбивайте объемные тексты на более короткие фрагменты

Отдавайте предпочтение вертикально ориентированным изображениям

Используйте более узкие колонки текста (40-60 знаков в строке)

Увеличьте размер шрифтов для лучшей читаемости на мобильных устройствах

Особое внимание следует уделить работе с изображениями. Горизонтальные фотографии и иллюстрации в вертикальном формате теряют в размере и эффективности. Рекомендуется использовать вертикальные изображения или применять технику кадрирования к существующим горизонтальным изображениям.

Для текстовых блоков рекомендуется следующая стратегия:

Сократите объем текста, оставив только самую важную информацию Используйте более лаконичные формулировки Замените текстовые описания инфографикой и визуализацией данных Разделите большие абзацы на маркированные списки Используйте контрастные цвета для улучшения читаемости

Диаграммы и графики также требуют адаптации. Стандартные горизонтальные гистограммы лучше заменить на вертикальные варианты, а круговые диаграммы можно трансформировать в вертикальные полосы или использовать альтернативные способы визуализации данных.

Эффективные приёмы оформления вертикальных слайдов

Создание эффектной вертикальной презентации требует не просто технической адаптации, но и применения специальных дизайнерских приемов, раскрывающих потенциал нового формата. Грамотное оформление вертикальных слайдов способно значительно повысить вовлеченность аудитории. 🎨

Основополагающие принципы дизайна вертикальных презентаций:

Минимализм и пространство — в вертикальном формате особенно важно не перегружать слайды, используя достаточно пустого пространства между элементами

— в вертикальном формате особенно важно не перегружать слайды, используя достаточно пустого пространства между элементами Вертикальное масштабирование — ключевые элементы должны быть увеличены для привлечения внимания

— ключевые элементы должны быть увеличены для привлечения внимания Градиентные переходы — плавные переходы цвета сверху вниз создают ощущение глубины в вертикальном формате

— плавные переходы цвета сверху вниз создают ощущение глубины в вертикальном формате Визуальное повествование — расположение элементов должно направлять взгляд зрителя сверху вниз, создавая последовательный визуальный рассказ

Одним из наиболее эффективных приемов является использование «скроллинга» как дизайнерского элемента. Вы можете создавать слайды, которые визуально связаны друг с другом, словно части одной длинной страницы. Для этого:

Используйте одинаковый фоновый элемент, который продолжается от слайда к слайду Размещайте объекты так, чтобы они визуально «переходили» с одного слайда на другой Поддерживайте цветовое единство между последовательными слайдами Используйте анимации перехода типа «сдвиг вверх» для создания эффекта скроллинга

Для эффективного использования текста в вертикальном формате рекомендуются следующие шрифтовые решения:

Элемент Рекомендуемый размер Стиль Примечания Заголовки 36-48 pt Жирный, контрастный Рекомендуется размещать в верхней трети слайда Подзаголовки 24-32 pt Полужирный Эффективны для разделения вертикальных секций Основной текст 18-24 pt Нормальный, высокая читаемость Максимум 4-5 строк в одном блоке Подписи, сноски 14-16 pt Облегченный Размещать в непосредственной близости к описываемому объекту

Цветовая схема для вертикальных презентаций должна учитывать особенности восприятия на мобильных устройствах. Рекомендуется использовать высококонтрастные сочетания и ограниченную палитру из 2-3 основных цветов с 1-2 акцентными оттенками. Для фона предпочтительны нейтральные тона или градиенты, не конкурирующие с основным контентом.

Фотографии и иллюстрации рекомендуется размещать следующим образом:

Крупные ключевые изображения — на всю ширину слайда

Портретные фотографии — идеальны для вертикального формата

Для пейзажных изображений — применяйте кадрирование или размещайте в рамках

Фоновые изображения — используйте с полупрозрачным наложением для сохранения читаемости текста

Выгрузка и демонстрация вертикальной презентации

Создание вертикальной презентации — только половина пути. Не менее важно грамотно представить её аудитории, учитывая особенности формата. Существует несколько стратегий демонстрации вертикальных презентаций, в зависимости от ситуации и целевой аудитории. 📲

Основные способы представления вертикальных презентаций:

Прямая демонстрация на мобильных устройствах — самый естественный способ для вертикального формата Использование QR-кодов для распространения презентации среди аудитории Интеграция в вертикальные форматы социальных сетей (Stories, Reels) Проекция на вертикальные экраны при наличии соответствующего оборудования Конвертация в интерактивные PDF для просмотра на любых устройствах

Для экспорта вертикальной презентации в Google Slides используйте следующий алгоритм:

В меню выберите «Файл» → «Скачать» Выберите подходящий формат (PDF, PPTX, JPG и др.) Сохраните файл на устройство При необходимости, оптимизируйте размер файла для распространения

При планировании показа вертикальной презентации на традиционном проекторе (с горизонтальным экраном), необходимо предусмотреть адаптацию. Есть два основных подхода:

Метод "рамки" — презентация показывается с черными полями по бокам, что сохраняет вертикальный формат, но уменьшает полезную площадь экрана

— презентация показывается с черными полями по бокам, что сохраняет вертикальный формат, но уменьшает полезную площадь экрана Адаптивный метод — создание альтернативной версии презентации с горизонтальной ориентацией, где вертикальные слайды разбиваются на несколько горизонтальных

Для эффективного просмотра на мобильных устройствах рекомендуется использовать следующие форматы:

Формат файла Преимущества Недостатки Оптимальное использование PDF Универсальная совместимость, сохранение форматирования Отсутствие анимаций, интерактивности Для презентаций, где важно точное отображение содержимого Google Slides (ссылка) Сохранение всех интерактивных элементов, возможность обновления Требуется подключение к интернету Для презентаций с анимациями и внутренними ссылками MP4/видео Анимации и переходы, нет необходимости в специальном ПО Больший размер файла, невозможность взаимодействия Для автоматических презентаций и рекламных материалов HTML-экспорт Высокая интерактивность, адаптивность под устройство Сложность в создании, требуется веб-хостинг Для продвинутых презентаций с интерактивными элементами

Если ваша презентация содержит сложные анимации или интерактивные элементы, рекомендуется протестировать ее на различных устройствах перед финальной демонстрацией. Обратите внимание на скорость загрузки — вертикальные изображения высокого разрешения могут требовать оптимизации для быстрого отображения.

При отправке презентации участникам встречи заранее, приложите краткую инструкцию по оптимальному просмотру, указав рекомендуемый способ открытия файла и настройки для лучшего восприятия вертикального формата.