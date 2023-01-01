Рукописные и пиксельные шрифты в Figma: техники настройки

Для кого эта статья:

Графические и веб-дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в типографике.

Студенты и начинающие специалисты в области дизайна, интересующиеся работой с шрифтами в Figma.

Профессионалы, работающие с визуальными проектами, которым нужны советы по выбору и настройке шрифтов. Рукописные и пиксельные шрифты могут превратить даже самый банальный дизайн в нечто уникальное и запоминающееся. Как графический дизайнер с 8-летним стажем работы в типографике, могу с уверенностью сказать: умение правильно подобрать, установить и настроить эти особые шрифты в Figma — это искусство, которым владеют немногие. Добавьте к проекту рукописный шрифт с идеальными настройками кернинга — и вы мгновенно создадите эмоциональную связь с аудиторией. Используйте пиксельные шрифты — и ваш дизайн обретет ностальгическое очарование ретро-игр. 🎮 Давайте разберемся, как мастерски интегрировать эти выразительные инструменты в ваш рабочий процесс в Figma.

Особенности рукописных и пиксельных шрифтов в Figma

Рукописные и пиксельные шрифты в Figma представляют собой мощные инструменты для создания характера и настроения в дизайн-проектах. Каждый из них имеет свою специфику, преимущества и сферы применения, которые важно учитывать при работе. 📝

Рукописные шрифты имитируют каллиграфию или почерк, добавляя человечности и теплоты дизайну. Они идеально подходят для создания эмоционального контакта с аудиторией и придания проекту персонального тона. В Figma с рукописными шрифтами важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов:

Вариативность начертания – многие качественные рукописные шрифты имеют несколько вариантов одной и той же буквы для создания эффекта естественного письма

Лигатуры – специальные соединения между буквами, повышающие реалистичность шрифта

Чувствительность к размеру – рукописные шрифты часто теряют читаемость при уменьшении

Настройки кернинга и трекинга – требуют более тонкой ручной настройки для сохранения естественности

Пиксельные шрифты, в свою очередь, создают эффект ретро-эстетики, отсылая к эпохе ранних компьютерных игр и цифровых устройств. Они строятся по строгой пиксельной сетке, что создает их уникальный рваный вид. При работе с пиксельными шрифтами в Figma следует помнить:

Размер имеет критическое значение – пиксельные шрифты должны использоваться в размерах, кратных их базовому размеру

Антиалиасинг должен быть отключен – размытие краев противоречит сути пиксельной графики

Ограниченная масштабируемость – изменение размера пиксельных шрифтов может разрушить их четкую структуру

Специфичная читаемость – не все пиксельные шрифты одинаково хорошо воспринимаются на разных фонах

Характеристика Рукописные шрифты Пиксельные шрифты Эмоциональная окраска Тёплая, персональная, человечная Техническая, ретро, игровая Идеальные размеры Средние и крупные (18px+) Малые и точные (кратные базовому размеру) Антиалиасинг Рекомендуется для плавности Не рекомендуется (нужна чёткость пикселей) Сложность в настройке Высокая (кернинг, лигатуры) Средняя (точность размера, выравнивание)

Анна Светлова, арт-директор Однажды ко мне обратился клиент с запросом создать брендинг для новой кондитерской. Мы перепробовали десятки стандартных шрифтов, но ничто не передавало нужную атмосферу домашнего уюта и творческого подхода к выпечке. Решение пришло, когда я импортировала в Figma рукописный шрифт Adinda Melia. После тонкой настройки кернинга и создания нескольких вариантов лигатур для ключевых сочетаний букв логотип буквально "ожил". Клиент был в восторге: "Это именно то, что я представлял, но не мог описать!" Позже я узнала, что этот логотип стал одним из ключевых факторов узнаваемости бренда среди локальных конкурентов. Это был момент, когда я по-настоящему оценила силу правильно подобранного и настроенного рукописного шрифта в Figma.

Поиск и выбор качественных шрифтовых наборов

Выбор правильного шрифта — это 50% успеха вашего дизайна. Когда речь идет о таких характерных типах как рукописные и пиксельные шрифты, важно знать, где искать действительно качественные образцы и как оценивать их пригодность для конкретного проекта. 🔍

Для поиска качественных рукописных шрифтов рекомендую обратить внимание на следующие ресурсы:

Google Fonts – бесплатная библиотека с разделом рукописных шрифтов (Script), совместимая с Figma

Adobe Fonts – премиум-коллекция, доступная по подписке Creative Cloud

Fontspring – магазин с возможностью фильтрации по стилю и лицензии

Creative Market – площадка независимых дизайнеров с уникальными рукописными шрифтами

Font Squirrel – коллекция бесплатных шрифтов для коммерческого использования

При выборе рукописных шрифтов стоит оценивать несколько ключевых параметров:

Полнота кириллического набора (если требуется)

Наличие различных вариантов начертания одних и тех же символов

Читаемость на разных размерах

Органичность соединений между буквами

Общая сбалансированность и гармоничность рисунка

Для пиксельных шрифтов существуют свои специализированные ресурсы:

FontStruct – платформа для создания и обмена пиксельными шрифтами

DaFont (раздел Bitmap/Pixel) – коллекция бесплатных пиксельных шрифтов

1001 Free Fonts – раздел с пиксельными шрифтами разной стилистики

Tiny-Type – коллекция микро-шрифтов для небольших размеров

The Ultimate Oldschool PC Font Pack – набор исторических пиксельных шрифтов

При выборе пиксельного шрифта обратите внимание на:

Базовый размер шрифта (в пикселях) и его кратности

Четкость отображения на разных фонах

Полнота набора символов для вашего проекта

Соответствие эпохе или стилю, который вы хотите воссоздать

Лицензионные условия использования

Независимо от типа шрифта, всегда проверяйте лицензию перед использованием в коммерческих проектах. Многие бесплатные шрифты разрешены только для личного пользования, и игнорирование этого условия может привести к юридическим проблемам. 🛡️

Установка и импорт шрифтов в рабочую среду Figma

После того как вы нашли идеальные рукописные или пиксельные шрифты, следующий шаг — правильно установить и импортировать их в Figma. Эта процедура требует внимания к деталям, так как от правильности импорта зависит корректность отображения шрифта в проекте. 🔄

Существует два основных способа использования шрифтов в Figma:

Локальная установка шрифта на компьютер Использование веб-шрифтов через интеграции

Для локальной установки шрифтов следуйте этому алгоритму:

Скачайте файл шрифта (обычно в формате .ttf, .otf или .woff)

Распакуйте архив, если шрифт поставляется в сжатом виде

В Windows: кликните правой кнопкой на файле шрифта и выберите "Установить"

В macOS: дважды кликните по файлу шрифта и нажмите "Установить шрифт" в открывшемся превью

Перезапустите Figma, если она была открыта во время установки шрифта

Проверьте наличие установленного шрифта в панели текстовых свойств Figma

При использовании веб-шрифтов через Figma:

Откройте файл Figma и выберите любой текстовый элемент

В панели свойств справа нажмите на выпадающий список шрифтов

В поиске введите название нужного шрифта

Если шрифт доступен через Google Fonts или другие подключенные к Figma сервисы, он появится в результатах поиска

Выберите шрифт, и Figma автоматически загрузит его для использования

Особенности импорта рукописных шрифтов:

Проверьте полный набор символов, особенно если шрифт содержит альтернативные глифы

Убедитесь, что все лигатуры корректно отображаются

Некоторые сложные рукописные шрифты могут работать некорректно при определенных размерах — проведите тестирование

Для пиксельных шрифтов важно:

Убедиться, что Figma не применяет сглаживание к шрифту (проверьте настройки текста)

Использовать размеры, кратные базовому размеру шрифта (обычно указывается в документации)

Проверить выравнивание текста по пиксельной сетке для максимальной четкости

Способ добавления Преимущества Недостатки Идеален для Локальная установка Работает офлайн, полный контроль над файлами шрифтов Требуется установка на каждое устройство Проектов с уникальными платными шрифтами Google Fonts Легко подключается, синхронизация между устройствами Ограниченная коллекция рукописных и пиксельных шрифтов Командных проектов с простыми требованиями к типографике Adobe Fonts Премиум-качество, обширная библиотека Требует подписки на Creative Cloud Профессиональных дизайн-проектов с высокими требованиями Ручной импорт .woff Работает с любыми шрифтами, включая самые экзотические Сложнее в настройке, может потребовать дополнительных плагинов Экспериментальных проектов с нестандартными шрифтами

Дмитрий Орлов, UI/UX дизайнер Работая над проектом для инди-игры в ретро-стиле, я столкнулся с проблемой: дизайнер, создавший пиксельный шрифт для игры, передал мне только набор PNG-изображений с отдельными символами. Клиент настаивал на использовании именно этого шрифта в Figma-макетах для веб-сайта игры. После нескольких часов попыток конвертировать изображения в векторный формат я нашел решение: использовал специализированный онлайн-инструмент для создания шрифтов из растровых изображений, сгенерировал .ttf файл и установил его локально. В Figma шрифт отображался идеально, но только при использовании размеров, кратных 8 пикселям. Мы добавили эту информацию в дизайн-систему проекта, и весь дальнейший процесс проектирования шел гладко. Самым приятным моментом были слова клиента: "Впервые вижу, чтобы на макетах шрифт выглядел точь-в-точь как в самой игре!" Этот случай напомнил мне, насколько важно уметь решать нестандартные задачи с типографикой в Figma.

Настройка параметров текста для рукописных шрифтов

Рукописные шрифты в Figma требуют особого подхода к настройке, чтобы сохранить их каллиграфическую красоту и обеспечить идеальную читаемость. Здесь мы рассмотрим ключевые параметры, которые помогут вам извлечь максимум из этого выразительного типа шрифтов. ✍️

Основные параметры, требующие внимания при работе с рукописными шрифтами:

Размер шрифта – большинство рукописных шрифтов теряют детали и читаемость при размере менее 16-18px

– большинство рукописных шрифтов теряют детали и читаемость при размере менее 16-18px Интерлиньяж (Line Height) – для рукописных шрифтов часто требуется увеличенный интерлиньяж (130-150% от размера шрифта)

– для рукописных шрифтов часто требуется увеличенный интерлиньяж (130-150% от размера шрифта) Кернинг – настройка расстояния между конкретными парами букв

– настройка расстояния между конкретными парами букв Трекинг (Letter Spacing) – общее расстояние между всеми буквами в тексте

– общее расстояние между всеми буквами в тексте Стили символов – использование альтернативных глифов и лигатур

В Figma для настройки этих параметров используйте панель Text в правой части интерфейса после выделения текстового элемента. Особое внимание стоит уделить настройке кернинга для рукописных шрифтов. В отличие от стандартных шрифтов, где кернинг часто предустановлен, рукописные варианты могут требовать ручной корректировки для некоторых пар букв.

Для достижения оптимального внешнего вида рукописных шрифтов следуйте этим рекомендациям:

Начните с базовых настроек, предлагаемых самим шрифтом Проверьте читаемость текста на всех планируемых размерах Настройте трекинг для общего баланса – рукописные шрифты часто выигрывают от слегка увеличенного трекинга (0.5-1.0) Используйте инструмент "Edit Text" для ручной настройки кернинга проблемных пар букв Корректируйте интерлиньяж, обращая внимание на высокие выносные элементы и росчерки, характерные для рукописных шрифтов

Figma также позволяет использовать альтернативные глифы, если они предусмотрены в шрифте. Для этого:

Выделите текст или конкретный символ В панели свойств нажмите на значок "Features" Исследуйте доступные альтернативные глифы и лигатуры Выберите подходящие варианты для придания тексту более естественного вида

При работе с заголовками в рукописном стиле обратите внимание на композиционный баланс. Рукописные шрифты часто имеют нестандартную базовую линию и асимметричное распределение визуального веса. Для достижения гармонии:

Используйте инструмент "Align" с осторожностью – визуальное выравнивание может быть предпочтительнее математического

Проверяйте, как текст взаимодействует с окружающими элементами дизайна

Экспериментируйте с наклоном всего текстового блока для создания более динамичной композиции

Рассмотрите возможность конвертации текста в кривые для финальных настроек формы букв в сложных заголовках

Техники эффективной работы с пиксельными шрифтами

Пиксельные шрифты — это особый мир типографики со своими уникальными правилами и приемами. Их эстетика строится на точности и жестких ограничениях, но именно это делает их такими выразительными в определенных контекстах. Рассмотрим ключевые техники, которые помогут вам мастерски использовать пиксельные шрифты в Figma. 🎲

Первое и, пожалуй, самое важное правило работы с пиксельными шрифтами — точное соблюдение их базового размера. В отличие от векторных шрифтов, пиксельные созданы для отображения на конкретном размере или размерах, кратных базовому. Использование "неправильных" размеров приведет к размытию и потере четкости.

Основные принципы работы с пиксельными шрифтами в Figma:

Выбор правильного размера – используйте только базовый размер шрифта или значения, кратные ему (8px, 16px, 24px и т.д.)

– используйте только базовый размер шрифта или значения, кратные ему (8px, 16px, 24px и т.д.) Отключение антиалиасинга – для сохранения четкости пиксельной структуры

– для сохранения четкости пиксельной структуры Выравнивание по пиксельной сетке – все элементы должны быть выровнены по целым пикселям

– все элементы должны быть выровнены по целым пикселям Контроль контраста – пиксельные шрифты требуют высокого контраста для читаемости

– пиксельные шрифты требуют высокого контраста для читаемости Минимализм в анимации – если планируется анимация, она должна учитывать пиксельную природу шрифта

Для отключения антиалиасинга в Figma:

Выделите текстовый элемент с пиксельным шрифтом В панели свойств найдите раздел "Text" и разверните дополнительные настройки Найдите опцию "Anti-alias" и выберите "None" или "Pixel fit" в зависимости от желаемого результата Проверьте результат при разных масштабах просмотра

Работа с пиксельной сеткой в Figma критически важна для пиксельных шрифтов:

Активируйте пиксельную сетку, нажав Shift+R или через меню View → Pixel Grid Убедитесь, что координаты и размеры ваших элементов выражены в целых числах Используйте инструмент "Move" с зажатой клавишей Shift для перемещения элементов с шагом в 1 пиксель При необходимости используйте функцию "Pixel preview" для проверки фактического отображения

Важные рекомендации по дизайну с пиксельными шрифтами:

Избегайте длинных текстовых блоков – пиксельные шрифты лучше работают для коротких заголовков и акцентов

Учитывайте размер устройств – то, что хорошо выглядит на desktop, может быть нечитаемым на мобильных устройствах

Тестируйте на разных экранах – пиксельные шрифты по-разному отображаются на экранах с различным PPI

Создавайте масштабируемые компоненты, которые учитывают особенности пиксельных шрифтов при изменении размера

Пиксельные шрифты особенно эффективны в следующих сценариях:

Ретро-стилизованные игровые интерфейсы

Проекты с отсылками к эстетике 8-bit и 16-bit эры

Минималистичные дизайны, где четкость и геометрическая точность в приоритете

Специализированные интерфейсы для устройств с низким разрешением

Одна из продвинутых техник — создание пиксельных иконок, которые гармонируют с пиксельным шрифтом:

Создайте фрейм с размерами, соответствующими пиксельной сетке (например, 16×16 или 24×24 пикселя) Активируйте пиксельную сетку и используйте инструмент "Rectangle" для построения иконки пиксель за пикселем Убедитесь, что цветовая палитра иконки соответствует общей пиксельной эстетике проекта Объедините иконки и текст в единую композицию, соблюдая пиксельное выравнивание

Рукописные и пиксельные шрифты — это не просто стилистический выбор, а мощный инструмент коммуникации. Правильно подобранный и настроенный шрифт может рассказать историю без единого слова, передать эмоцию с первого взгляда и создать незабываемое впечатление от вашего дизайна. Освоив техники работы с этими специализированными типами шрифтов в Figma, вы значительно расширите свою дизайнерскую палитру и сможете создавать проекты с действительно уникальным характером. Помните: в типографике мелочи имеют значение — уделите время мастерству, и ваши проекты будут говорить сами за себя.

