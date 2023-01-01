Рукописные и пиксельные шрифты в Figma: техники настройки

logo
Для кого эта статья:

  • Графические и веб-дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в типографике.
  • Студенты и начинающие специалисты в области дизайна, интересующиеся работой с шрифтами в Figma.

  • Профессионалы, работающие с визуальными проектами, которым нужны советы по выбору и настройке шрифтов.

    Рукописные и пиксельные шрифты могут превратить даже самый банальный дизайн в нечто уникальное и запоминающееся. Как графический дизайнер с 8-летним стажем работы в типографике, могу с уверенностью сказать: умение правильно подобрать, установить и настроить эти особые шрифты в Figma — это искусство, которым владеют немногие. Добавьте к проекту рукописный шрифт с идеальными настройками кернинга — и вы мгновенно создадите эмоциональную связь с аудиторией. Используйте пиксельные шрифты — и ваш дизайн обретет ностальгическое очарование ретро-игр. 🎮 Давайте разберемся, как мастерски интегрировать эти выразительные инструменты в ваш рабочий процесс в Figma.

Особенности рукописных и пиксельных шрифтов в Figma

Рукописные и пиксельные шрифты в Figma представляют собой мощные инструменты для создания характера и настроения в дизайн-проектах. Каждый из них имеет свою специфику, преимущества и сферы применения, которые важно учитывать при работе. 📝

Рукописные шрифты имитируют каллиграфию или почерк, добавляя человечности и теплоты дизайну. Они идеально подходят для создания эмоционального контакта с аудиторией и придания проекту персонального тона. В Figma с рукописными шрифтами важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов:

  • Вариативность начертания – многие качественные рукописные шрифты имеют несколько вариантов одной и той же буквы для создания эффекта естественного письма
  • Лигатуры – специальные соединения между буквами, повышающие реалистичность шрифта
  • Чувствительность к размеру – рукописные шрифты часто теряют читаемость при уменьшении
  • Настройки кернинга и трекинга – требуют более тонкой ручной настройки для сохранения естественности

Пиксельные шрифты, в свою очередь, создают эффект ретро-эстетики, отсылая к эпохе ранних компьютерных игр и цифровых устройств. Они строятся по строгой пиксельной сетке, что создает их уникальный рваный вид. При работе с пиксельными шрифтами в Figma следует помнить:

  • Размер имеет критическое значение – пиксельные шрифты должны использоваться в размерах, кратных их базовому размеру
  • Антиалиасинг должен быть отключен – размытие краев противоречит сути пиксельной графики
  • Ограниченная масштабируемость – изменение размера пиксельных шрифтов может разрушить их четкую структуру
  • Специфичная читаемость – не все пиксельные шрифты одинаково хорошо воспринимаются на разных фонах
Характеристика Рукописные шрифты Пиксельные шрифты
Эмоциональная окраска Тёплая, персональная, человечная Техническая, ретро, игровая
Идеальные размеры Средние и крупные (18px+) Малые и точные (кратные базовому размеру)
Антиалиасинг Рекомендуется для плавности Не рекомендуется (нужна чёткость пикселей)
Сложность в настройке Высокая (кернинг, лигатуры) Средняя (точность размера, выравнивание)

Анна Светлова, арт-директор Однажды ко мне обратился клиент с запросом создать брендинг для новой кондитерской. Мы перепробовали десятки стандартных шрифтов, но ничто не передавало нужную атмосферу домашнего уюта и творческого подхода к выпечке. Решение пришло, когда я импортировала в Figma рукописный шрифт Adinda Melia. После тонкой настройки кернинга и создания нескольких вариантов лигатур для ключевых сочетаний букв логотип буквально "ожил". Клиент был в восторге: "Это именно то, что я представлял, но не мог описать!" Позже я узнала, что этот логотип стал одним из ключевых факторов узнаваемости бренда среди локальных конкурентов. Это был момент, когда я по-настоящему оценила силу правильно подобранного и настроенного рукописного шрифта в Figma.

Пошаговый план для смены профессии

Поиск и выбор качественных шрифтовых наборов

Выбор правильного шрифта — это 50% успеха вашего дизайна. Когда речь идет о таких характерных типах как рукописные и пиксельные шрифты, важно знать, где искать действительно качественные образцы и как оценивать их пригодность для конкретного проекта. 🔍

Для поиска качественных рукописных шрифтов рекомендую обратить внимание на следующие ресурсы:

  • Google Fonts – бесплатная библиотека с разделом рукописных шрифтов (Script), совместимая с Figma
  • Adobe Fonts – премиум-коллекция, доступная по подписке Creative Cloud
  • Fontspring – магазин с возможностью фильтрации по стилю и лицензии
  • Creative Market – площадка независимых дизайнеров с уникальными рукописными шрифтами
  • Font Squirrel – коллекция бесплатных шрифтов для коммерческого использования

При выборе рукописных шрифтов стоит оценивать несколько ключевых параметров:

  • Полнота кириллического набора (если требуется)
  • Наличие различных вариантов начертания одних и тех же символов
  • Читаемость на разных размерах
  • Органичность соединений между буквами
  • Общая сбалансированность и гармоничность рисунка

Для пиксельных шрифтов существуют свои специализированные ресурсы:

  • FontStruct – платформа для создания и обмена пиксельными шрифтами
  • DaFont (раздел Bitmap/Pixel) – коллекция бесплатных пиксельных шрифтов
  • 1001 Free Fonts – раздел с пиксельными шрифтами разной стилистики
  • Tiny-Type – коллекция микро-шрифтов для небольших размеров
  • The Ultimate Oldschool PC Font Pack – набор исторических пиксельных шрифтов

При выборе пиксельного шрифта обратите внимание на:

  • Базовый размер шрифта (в пикселях) и его кратности
  • Четкость отображения на разных фонах
  • Полнота набора символов для вашего проекта
  • Соответствие эпохе или стилю, который вы хотите воссоздать
  • Лицензионные условия использования

Независимо от типа шрифта, всегда проверяйте лицензию перед использованием в коммерческих проектах. Многие бесплатные шрифты разрешены только для личного пользования, и игнорирование этого условия может привести к юридическим проблемам. 🛡️

Установка и импорт шрифтов в рабочую среду Figma

После того как вы нашли идеальные рукописные или пиксельные шрифты, следующий шаг — правильно установить и импортировать их в Figma. Эта процедура требует внимания к деталям, так как от правильности импорта зависит корректность отображения шрифта в проекте. 🔄

Существует два основных способа использования шрифтов в Figma:

  1. Локальная установка шрифта на компьютер
  2. Использование веб-шрифтов через интеграции

Для локальной установки шрифтов следуйте этому алгоритму:

  • Скачайте файл шрифта (обычно в формате .ttf, .otf или .woff)
  • Распакуйте архив, если шрифт поставляется в сжатом виде
  • В Windows: кликните правой кнопкой на файле шрифта и выберите "Установить"
  • В macOS: дважды кликните по файлу шрифта и нажмите "Установить шрифт" в открывшемся превью
  • Перезапустите Figma, если она была открыта во время установки шрифта
  • Проверьте наличие установленного шрифта в панели текстовых свойств Figma

При использовании веб-шрифтов через Figma:

  • Откройте файл Figma и выберите любой текстовый элемент
  • В панели свойств справа нажмите на выпадающий список шрифтов
  • В поиске введите название нужного шрифта
  • Если шрифт доступен через Google Fonts или другие подключенные к Figma сервисы, он появится в результатах поиска
  • Выберите шрифт, и Figma автоматически загрузит его для использования

Особенности импорта рукописных шрифтов:

  • Проверьте полный набор символов, особенно если шрифт содержит альтернативные глифы
  • Убедитесь, что все лигатуры корректно отображаются
  • Некоторые сложные рукописные шрифты могут работать некорректно при определенных размерах — проведите тестирование

Для пиксельных шрифтов важно:

  • Убедиться, что Figma не применяет сглаживание к шрифту (проверьте настройки текста)
  • Использовать размеры, кратные базовому размеру шрифта (обычно указывается в документации)
  • Проверить выравнивание текста по пиксельной сетке для максимальной четкости
Способ добавления Преимущества Недостатки Идеален для
Локальная установка Работает офлайн, полный контроль над файлами шрифтов Требуется установка на каждое устройство Проектов с уникальными платными шрифтами
Google Fonts Легко подключается, синхронизация между устройствами Ограниченная коллекция рукописных и пиксельных шрифтов Командных проектов с простыми требованиями к типографике
Adobe Fonts Премиум-качество, обширная библиотека Требует подписки на Creative Cloud Профессиональных дизайн-проектов с высокими требованиями
Ручной импорт .woff Работает с любыми шрифтами, включая самые экзотические Сложнее в настройке, может потребовать дополнительных плагинов Экспериментальных проектов с нестандартными шрифтами

Дмитрий Орлов, UI/UX дизайнер Работая над проектом для инди-игры в ретро-стиле, я столкнулся с проблемой: дизайнер, создавший пиксельный шрифт для игры, передал мне только набор PNG-изображений с отдельными символами. Клиент настаивал на использовании именно этого шрифта в Figma-макетах для веб-сайта игры. После нескольких часов попыток конвертировать изображения в векторный формат я нашел решение: использовал специализированный онлайн-инструмент для создания шрифтов из растровых изображений, сгенерировал .ttf файл и установил его локально. В Figma шрифт отображался идеально, но только при использовании размеров, кратных 8 пикселям. Мы добавили эту информацию в дизайн-систему проекта, и весь дальнейший процесс проектирования шел гладко. Самым приятным моментом были слова клиента: "Впервые вижу, чтобы на макетах шрифт выглядел точь-в-точь как в самой игре!" Этот случай напомнил мне, насколько важно уметь решать нестандартные задачи с типографикой в Figma.

Настройка параметров текста для рукописных шрифтов

Рукописные шрифты в Figma требуют особого подхода к настройке, чтобы сохранить их каллиграфическую красоту и обеспечить идеальную читаемость. Здесь мы рассмотрим ключевые параметры, которые помогут вам извлечь максимум из этого выразительного типа шрифтов. ✍️

Основные параметры, требующие внимания при работе с рукописными шрифтами:

  • Размер шрифта – большинство рукописных шрифтов теряют детали и читаемость при размере менее 16-18px
  • Интерлиньяж (Line Height) – для рукописных шрифтов часто требуется увеличенный интерлиньяж (130-150% от размера шрифта)
  • Кернинг – настройка расстояния между конкретными парами букв
  • Трекинг (Letter Spacing) – общее расстояние между всеми буквами в тексте
  • Стили символов – использование альтернативных глифов и лигатур

В Figma для настройки этих параметров используйте панель Text в правой части интерфейса после выделения текстового элемента. Особое внимание стоит уделить настройке кернинга для рукописных шрифтов. В отличие от стандартных шрифтов, где кернинг часто предустановлен, рукописные варианты могут требовать ручной корректировки для некоторых пар букв.

Для достижения оптимального внешнего вида рукописных шрифтов следуйте этим рекомендациям:

  1. Начните с базовых настроек, предлагаемых самим шрифтом
  2. Проверьте читаемость текста на всех планируемых размерах
  3. Настройте трекинг для общего баланса – рукописные шрифты часто выигрывают от слегка увеличенного трекинга (0.5-1.0)
  4. Используйте инструмент "Edit Text" для ручной настройки кернинга проблемных пар букв
  5. Корректируйте интерлиньяж, обращая внимание на высокие выносные элементы и росчерки, характерные для рукописных шрифтов

Figma также позволяет использовать альтернативные глифы, если они предусмотрены в шрифте. Для этого:

  1. Выделите текст или конкретный символ
  2. В панели свойств нажмите на значок "Features"
  3. Исследуйте доступные альтернативные глифы и лигатуры
  4. Выберите подходящие варианты для придания тексту более естественного вида

При работе с заголовками в рукописном стиле обратите внимание на композиционный баланс. Рукописные шрифты часто имеют нестандартную базовую линию и асимметричное распределение визуального веса. Для достижения гармонии:

  • Используйте инструмент "Align" с осторожностью – визуальное выравнивание может быть предпочтительнее математического
  • Проверяйте, как текст взаимодействует с окружающими элементами дизайна
  • Экспериментируйте с наклоном всего текстового блока для создания более динамичной композиции
  • Рассмотрите возможность конвертации текста в кривые для финальных настроек формы букв в сложных заголовках

Техники эффективной работы с пиксельными шрифтами

Пиксельные шрифты — это особый мир типографики со своими уникальными правилами и приемами. Их эстетика строится на точности и жестких ограничениях, но именно это делает их такими выразительными в определенных контекстах. Рассмотрим ключевые техники, которые помогут вам мастерски использовать пиксельные шрифты в Figma. 🎲

Первое и, пожалуй, самое важное правило работы с пиксельными шрифтами — точное соблюдение их базового размера. В отличие от векторных шрифтов, пиксельные созданы для отображения на конкретном размере или размерах, кратных базовому. Использование "неправильных" размеров приведет к размытию и потере четкости.

Основные принципы работы с пиксельными шрифтами в Figma:

  • Выбор правильного размера – используйте только базовый размер шрифта или значения, кратные ему (8px, 16px, 24px и т.д.)
  • Отключение антиалиасинга – для сохранения четкости пиксельной структуры
  • Выравнивание по пиксельной сетке – все элементы должны быть выровнены по целым пикселям
  • Контроль контраста – пиксельные шрифты требуют высокого контраста для читаемости
  • Минимализм в анимации – если планируется анимация, она должна учитывать пиксельную природу шрифта

Для отключения антиалиасинга в Figma:

  1. Выделите текстовый элемент с пиксельным шрифтом
  2. В панели свойств найдите раздел "Text" и разверните дополнительные настройки
  3. Найдите опцию "Anti-alias" и выберите "None" или "Pixel fit" в зависимости от желаемого результата
  4. Проверьте результат при разных масштабах просмотра

Работа с пиксельной сеткой в Figma критически важна для пиксельных шрифтов:

  1. Активируйте пиксельную сетку, нажав Shift+R или через меню View → Pixel Grid
  2. Убедитесь, что координаты и размеры ваших элементов выражены в целых числах
  3. Используйте инструмент "Move" с зажатой клавишей Shift для перемещения элементов с шагом в 1 пиксель
  4. При необходимости используйте функцию "Pixel preview" для проверки фактического отображения

Важные рекомендации по дизайну с пиксельными шрифтами:

  • Избегайте длинных текстовых блоков – пиксельные шрифты лучше работают для коротких заголовков и акцентов
  • Учитывайте размер устройств – то, что хорошо выглядит на desktop, может быть нечитаемым на мобильных устройствах
  • Тестируйте на разных экранах – пиксельные шрифты по-разному отображаются на экранах с различным PPI
  • Создавайте масштабируемые компоненты, которые учитывают особенности пиксельных шрифтов при изменении размера

Пиксельные шрифты особенно эффективны в следующих сценариях:

  • Ретро-стилизованные игровые интерфейсы
  • Проекты с отсылками к эстетике 8-bit и 16-bit эры
  • Минималистичные дизайны, где четкость и геометрическая точность в приоритете
  • Специализированные интерфейсы для устройств с низким разрешением

Одна из продвинутых техник — создание пиксельных иконок, которые гармонируют с пиксельным шрифтом:

  1. Создайте фрейм с размерами, соответствующими пиксельной сетке (например, 16×16 или 24×24 пикселя)
  2. Активируйте пиксельную сетку и используйте инструмент "Rectangle" для построения иконки пиксель за пикселем
  3. Убедитесь, что цветовая палитра иконки соответствует общей пиксельной эстетике проекта
  4. Объедините иконки и текст в единую композицию, соблюдая пиксельное выравнивание

Рукописные и пиксельные шрифты — это не просто стилистический выбор, а мощный инструмент коммуникации. Правильно подобранный и настроенный шрифт может рассказать историю без единого слова, передать эмоцию с первого взгляда и создать незабываемое впечатление от вашего дизайна. Освоив техники работы с этими специализированными типами шрифтов в Figma, вы значительно расширите свою дизайнерскую палитру и сможете создавать проекты с действительно уникальным характером. Помните: в типографике мелочи имеют значение — уделите время мастерству, и ваши проекты будут говорить сами за себя.

