Рукописные и пиксельные шрифты в Figma: техники настройки
Для кого эта статья:
- Графические и веб-дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в типографике.
- Студенты и начинающие специалисты в области дизайна, интересующиеся работой с шрифтами в Figma.
Профессионалы, работающие с визуальными проектами, которым нужны советы по выбору и настройке шрифтов.
Рукописные и пиксельные шрифты могут превратить даже самый банальный дизайн в нечто уникальное и запоминающееся. Как графический дизайнер с 8-летним стажем работы в типографике, могу с уверенностью сказать: умение правильно подобрать, установить и настроить эти особые шрифты в Figma — это искусство, которым владеют немногие. Добавьте к проекту рукописный шрифт с идеальными настройками кернинга — и вы мгновенно создадите эмоциональную связь с аудиторией. Используйте пиксельные шрифты — и ваш дизайн обретет ностальгическое очарование ретро-игр. 🎮 Давайте разберемся, как мастерски интегрировать эти выразительные инструменты в ваш рабочий процесс в Figma.
Особенности рукописных и пиксельных шрифтов в Figma
Рукописные и пиксельные шрифты в Figma представляют собой мощные инструменты для создания характера и настроения в дизайн-проектах. Каждый из них имеет свою специфику, преимущества и сферы применения, которые важно учитывать при работе. 📝
Рукописные шрифты имитируют каллиграфию или почерк, добавляя человечности и теплоты дизайну. Они идеально подходят для создания эмоционального контакта с аудиторией и придания проекту персонального тона. В Figma с рукописными шрифтами важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов:
- Вариативность начертания – многие качественные рукописные шрифты имеют несколько вариантов одной и той же буквы для создания эффекта естественного письма
- Лигатуры – специальные соединения между буквами, повышающие реалистичность шрифта
- Чувствительность к размеру – рукописные шрифты часто теряют читаемость при уменьшении
- Настройки кернинга и трекинга – требуют более тонкой ручной настройки для сохранения естественности
Пиксельные шрифты, в свою очередь, создают эффект ретро-эстетики, отсылая к эпохе ранних компьютерных игр и цифровых устройств. Они строятся по строгой пиксельной сетке, что создает их уникальный рваный вид. При работе с пиксельными шрифтами в Figma следует помнить:
- Размер имеет критическое значение – пиксельные шрифты должны использоваться в размерах, кратных их базовому размеру
- Антиалиасинг должен быть отключен – размытие краев противоречит сути пиксельной графики
- Ограниченная масштабируемость – изменение размера пиксельных шрифтов может разрушить их четкую структуру
- Специфичная читаемость – не все пиксельные шрифты одинаково хорошо воспринимаются на разных фонах
|Характеристика
|Рукописные шрифты
|Пиксельные шрифты
|Эмоциональная окраска
|Тёплая, персональная, человечная
|Техническая, ретро, игровая
|Идеальные размеры
|Средние и крупные (18px+)
|Малые и точные (кратные базовому размеру)
|Антиалиасинг
|Рекомендуется для плавности
|Не рекомендуется (нужна чёткость пикселей)
|Сложность в настройке
|Высокая (кернинг, лигатуры)
|Средняя (точность размера, выравнивание)
Анна Светлова, арт-директор Однажды ко мне обратился клиент с запросом создать брендинг для новой кондитерской. Мы перепробовали десятки стандартных шрифтов, но ничто не передавало нужную атмосферу домашнего уюта и творческого подхода к выпечке. Решение пришло, когда я импортировала в Figma рукописный шрифт Adinda Melia. После тонкой настройки кернинга и создания нескольких вариантов лигатур для ключевых сочетаний букв логотип буквально "ожил". Клиент был в восторге: "Это именно то, что я представлял, но не мог описать!" Позже я узнала, что этот логотип стал одним из ключевых факторов узнаваемости бренда среди локальных конкурентов. Это был момент, когда я по-настоящему оценила силу правильно подобранного и настроенного рукописного шрифта в Figma.
Поиск и выбор качественных шрифтовых наборов
Выбор правильного шрифта — это 50% успеха вашего дизайна. Когда речь идет о таких характерных типах как рукописные и пиксельные шрифты, важно знать, где искать действительно качественные образцы и как оценивать их пригодность для конкретного проекта. 🔍
Для поиска качественных рукописных шрифтов рекомендую обратить внимание на следующие ресурсы:
- Google Fonts – бесплатная библиотека с разделом рукописных шрифтов (Script), совместимая с Figma
- Adobe Fonts – премиум-коллекция, доступная по подписке Creative Cloud
- Fontspring – магазин с возможностью фильтрации по стилю и лицензии
- Creative Market – площадка независимых дизайнеров с уникальными рукописными шрифтами
- Font Squirrel – коллекция бесплатных шрифтов для коммерческого использования
При выборе рукописных шрифтов стоит оценивать несколько ключевых параметров:
- Полнота кириллического набора (если требуется)
- Наличие различных вариантов начертания одних и тех же символов
- Читаемость на разных размерах
- Органичность соединений между буквами
- Общая сбалансированность и гармоничность рисунка
Для пиксельных шрифтов существуют свои специализированные ресурсы:
- FontStruct – платформа для создания и обмена пиксельными шрифтами
- DaFont (раздел Bitmap/Pixel) – коллекция бесплатных пиксельных шрифтов
- 1001 Free Fonts – раздел с пиксельными шрифтами разной стилистики
- Tiny-Type – коллекция микро-шрифтов для небольших размеров
- The Ultimate Oldschool PC Font Pack – набор исторических пиксельных шрифтов
При выборе пиксельного шрифта обратите внимание на:
- Базовый размер шрифта (в пикселях) и его кратности
- Четкость отображения на разных фонах
- Полнота набора символов для вашего проекта
- Соответствие эпохе или стилю, который вы хотите воссоздать
- Лицензионные условия использования
Независимо от типа шрифта, всегда проверяйте лицензию перед использованием в коммерческих проектах. Многие бесплатные шрифты разрешены только для личного пользования, и игнорирование этого условия может привести к юридическим проблемам. 🛡️
Установка и импорт шрифтов в рабочую среду Figma
После того как вы нашли идеальные рукописные или пиксельные шрифты, следующий шаг — правильно установить и импортировать их в Figma. Эта процедура требует внимания к деталям, так как от правильности импорта зависит корректность отображения шрифта в проекте. 🔄
Существует два основных способа использования шрифтов в Figma:
- Локальная установка шрифта на компьютер
- Использование веб-шрифтов через интеграции
Для локальной установки шрифтов следуйте этому алгоритму:
- Скачайте файл шрифта (обычно в формате .ttf, .otf или .woff)
- Распакуйте архив, если шрифт поставляется в сжатом виде
- В Windows: кликните правой кнопкой на файле шрифта и выберите "Установить"
- В macOS: дважды кликните по файлу шрифта и нажмите "Установить шрифт" в открывшемся превью
- Перезапустите Figma, если она была открыта во время установки шрифта
- Проверьте наличие установленного шрифта в панели текстовых свойств Figma
При использовании веб-шрифтов через Figma:
- Откройте файл Figma и выберите любой текстовый элемент
- В панели свойств справа нажмите на выпадающий список шрифтов
- В поиске введите название нужного шрифта
- Если шрифт доступен через Google Fonts или другие подключенные к Figma сервисы, он появится в результатах поиска
- Выберите шрифт, и Figma автоматически загрузит его для использования
Особенности импорта рукописных шрифтов:
- Проверьте полный набор символов, особенно если шрифт содержит альтернативные глифы
- Убедитесь, что все лигатуры корректно отображаются
- Некоторые сложные рукописные шрифты могут работать некорректно при определенных размерах — проведите тестирование
Для пиксельных шрифтов важно:
- Убедиться, что Figma не применяет сглаживание к шрифту (проверьте настройки текста)
- Использовать размеры, кратные базовому размеру шрифта (обычно указывается в документации)
- Проверить выравнивание текста по пиксельной сетке для максимальной четкости
|Способ добавления
|Преимущества
|Недостатки
|Идеален для
|Локальная установка
|Работает офлайн, полный контроль над файлами шрифтов
|Требуется установка на каждое устройство
|Проектов с уникальными платными шрифтами
|Google Fonts
|Легко подключается, синхронизация между устройствами
|Ограниченная коллекция рукописных и пиксельных шрифтов
|Командных проектов с простыми требованиями к типографике
|Adobe Fonts
|Премиум-качество, обширная библиотека
|Требует подписки на Creative Cloud
|Профессиональных дизайн-проектов с высокими требованиями
|Ручной импорт .woff
|Работает с любыми шрифтами, включая самые экзотические
|Сложнее в настройке, может потребовать дополнительных плагинов
|Экспериментальных проектов с нестандартными шрифтами
Дмитрий Орлов, UI/UX дизайнер Работая над проектом для инди-игры в ретро-стиле, я столкнулся с проблемой: дизайнер, создавший пиксельный шрифт для игры, передал мне только набор PNG-изображений с отдельными символами. Клиент настаивал на использовании именно этого шрифта в Figma-макетах для веб-сайта игры. После нескольких часов попыток конвертировать изображения в векторный формат я нашел решение: использовал специализированный онлайн-инструмент для создания шрифтов из растровых изображений, сгенерировал .ttf файл и установил его локально. В Figma шрифт отображался идеально, но только при использовании размеров, кратных 8 пикселям. Мы добавили эту информацию в дизайн-систему проекта, и весь дальнейший процесс проектирования шел гладко. Самым приятным моментом были слова клиента: "Впервые вижу, чтобы на макетах шрифт выглядел точь-в-точь как в самой игре!" Этот случай напомнил мне, насколько важно уметь решать нестандартные задачи с типографикой в Figma.
Настройка параметров текста для рукописных шрифтов
Рукописные шрифты в Figma требуют особого подхода к настройке, чтобы сохранить их каллиграфическую красоту и обеспечить идеальную читаемость. Здесь мы рассмотрим ключевые параметры, которые помогут вам извлечь максимум из этого выразительного типа шрифтов. ✍️
Основные параметры, требующие внимания при работе с рукописными шрифтами:
- Размер шрифта – большинство рукописных шрифтов теряют детали и читаемость при размере менее 16-18px
- Интерлиньяж (Line Height) – для рукописных шрифтов часто требуется увеличенный интерлиньяж (130-150% от размера шрифта)
- Кернинг – настройка расстояния между конкретными парами букв
- Трекинг (Letter Spacing) – общее расстояние между всеми буквами в тексте
- Стили символов – использование альтернативных глифов и лигатур
В Figma для настройки этих параметров используйте панель Text в правой части интерфейса после выделения текстового элемента. Особое внимание стоит уделить настройке кернинга для рукописных шрифтов. В отличие от стандартных шрифтов, где кернинг часто предустановлен, рукописные варианты могут требовать ручной корректировки для некоторых пар букв.
Для достижения оптимального внешнего вида рукописных шрифтов следуйте этим рекомендациям:
- Начните с базовых настроек, предлагаемых самим шрифтом
- Проверьте читаемость текста на всех планируемых размерах
- Настройте трекинг для общего баланса – рукописные шрифты часто выигрывают от слегка увеличенного трекинга (0.5-1.0)
- Используйте инструмент "Edit Text" для ручной настройки кернинга проблемных пар букв
- Корректируйте интерлиньяж, обращая внимание на высокие выносные элементы и росчерки, характерные для рукописных шрифтов
Figma также позволяет использовать альтернативные глифы, если они предусмотрены в шрифте. Для этого:
- Выделите текст или конкретный символ
- В панели свойств нажмите на значок "Features"
- Исследуйте доступные альтернативные глифы и лигатуры
- Выберите подходящие варианты для придания тексту более естественного вида
При работе с заголовками в рукописном стиле обратите внимание на композиционный баланс. Рукописные шрифты часто имеют нестандартную базовую линию и асимметричное распределение визуального веса. Для достижения гармонии:
- Используйте инструмент "Align" с осторожностью – визуальное выравнивание может быть предпочтительнее математического
- Проверяйте, как текст взаимодействует с окружающими элементами дизайна
- Экспериментируйте с наклоном всего текстового блока для создания более динамичной композиции
- Рассмотрите возможность конвертации текста в кривые для финальных настроек формы букв в сложных заголовках
Техники эффективной работы с пиксельными шрифтами
Пиксельные шрифты — это особый мир типографики со своими уникальными правилами и приемами. Их эстетика строится на точности и жестких ограничениях, но именно это делает их такими выразительными в определенных контекстах. Рассмотрим ключевые техники, которые помогут вам мастерски использовать пиксельные шрифты в Figma. 🎲
Первое и, пожалуй, самое важное правило работы с пиксельными шрифтами — точное соблюдение их базового размера. В отличие от векторных шрифтов, пиксельные созданы для отображения на конкретном размере или размерах, кратных базовому. Использование "неправильных" размеров приведет к размытию и потере четкости.
Основные принципы работы с пиксельными шрифтами в Figma:
- Выбор правильного размера – используйте только базовый размер шрифта или значения, кратные ему (8px, 16px, 24px и т.д.)
- Отключение антиалиасинга – для сохранения четкости пиксельной структуры
- Выравнивание по пиксельной сетке – все элементы должны быть выровнены по целым пикселям
- Контроль контраста – пиксельные шрифты требуют высокого контраста для читаемости
- Минимализм в анимации – если планируется анимация, она должна учитывать пиксельную природу шрифта
Для отключения антиалиасинга в Figma:
- Выделите текстовый элемент с пиксельным шрифтом
- В панели свойств найдите раздел "Text" и разверните дополнительные настройки
- Найдите опцию "Anti-alias" и выберите "None" или "Pixel fit" в зависимости от желаемого результата
- Проверьте результат при разных масштабах просмотра
Работа с пиксельной сеткой в Figma критически важна для пиксельных шрифтов:
- Активируйте пиксельную сетку, нажав Shift+R или через меню View → Pixel Grid
- Убедитесь, что координаты и размеры ваших элементов выражены в целых числах
- Используйте инструмент "Move" с зажатой клавишей Shift для перемещения элементов с шагом в 1 пиксель
- При необходимости используйте функцию "Pixel preview" для проверки фактического отображения
Важные рекомендации по дизайну с пиксельными шрифтами:
- Избегайте длинных текстовых блоков – пиксельные шрифты лучше работают для коротких заголовков и акцентов
- Учитывайте размер устройств – то, что хорошо выглядит на desktop, может быть нечитаемым на мобильных устройствах
- Тестируйте на разных экранах – пиксельные шрифты по-разному отображаются на экранах с различным PPI
- Создавайте масштабируемые компоненты, которые учитывают особенности пиксельных шрифтов при изменении размера
Пиксельные шрифты особенно эффективны в следующих сценариях:
- Ретро-стилизованные игровые интерфейсы
- Проекты с отсылками к эстетике 8-bit и 16-bit эры
- Минималистичные дизайны, где четкость и геометрическая точность в приоритете
- Специализированные интерфейсы для устройств с низким разрешением
Одна из продвинутых техник — создание пиксельных иконок, которые гармонируют с пиксельным шрифтом:
- Создайте фрейм с размерами, соответствующими пиксельной сетке (например, 16×16 или 24×24 пикселя)
- Активируйте пиксельную сетку и используйте инструмент "Rectangle" для построения иконки пиксель за пикселем
- Убедитесь, что цветовая палитра иконки соответствует общей пиксельной эстетике проекта
- Объедините иконки и текст в единую композицию, соблюдая пиксельное выравнивание
Рукописные и пиксельные шрифты — это не просто стилистический выбор, а мощный инструмент коммуникации. Правильно подобранный и настроенный шрифт может рассказать историю без единого слова, передать эмоцию с первого взгляда и создать незабываемое впечатление от вашего дизайна. Освоив техники работы с этими специализированными типами шрифтов в Figma, вы значительно расширите свою дизайнерскую палитру и сможете создавать проекты с действительно уникальным характером. Помните: в типографике мелочи имеют значение — уделите время мастерству, и ваши проекты будут говорить сами за себя.
