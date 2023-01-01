Как создать текст по фигуре в Figma: способы, плагины, примеры

Для кого эта статья:

UX/UI дизайнеры и графические дизайнеры

Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна

Владельцы бизнеса и маркетологи, заинтересованные в улучшении визуальной составляющей бренда Помните те впечатляющие логотипы с текстом, элегантно обтекающим круг? Или креативные баннеры с надписями, повторяющими контуры волн? Текст по фигуре – это мощный инструмент визуальной выразительности, который превращает обычный дизайн в запоминающийся. Figma, как один из ведущих инструментов для UX/UI дизайнеров, предлагает несколько способов реализации этого эффекта. Давайте разберемся в тонкостях создания текста по контуру и познакомимся с плагинами, которые сделают этот процесс максимально эффективным. 🎨

Что такое текст по фигуре в Figma: основные принципы

Текст по фигуре (text on path) — это способ размещения текстового контента вдоль контура выбранной фигуры вместо стандартной прямой линии. Этот прием позволяет создавать динамичные, органичные композиции, где текст становится частью визуального образа, а не просто информационным блоком. 📝

Несмотря на то, что в Figma нет встроенной функции текста по контуру (в отличие от Adobe Illustrator), существует несколько методов и плагинов, позволяющих достичь аналогичного эффекта.

Основные принципы работы с текстом по фигуре в Figma:

Подготовка контура — создание базовой фигуры, которая будет определять форму текста

— создание базовой фигуры, которая будет определять форму текста Трансформация текста — адаптация текстового слоя к контуру выбранной фигуры

— адаптация текстового слоя к контуру выбранной фигуры Настройка позиционирования — регулировка расположения текста относительно контура

— регулировка расположения текста относительно контура Финальные корректировки — работа с типографикой и визуальным весом композиции

Преимущества текста по фигуре Ограничения Визуальная динамика и движение Не поддерживается нативно в Figma Креативное использование пространства Может снижать читабельность при неправильном использовании Уникальность дизайн-решения Требует дополнительных инструментов (плагинов) Органичное сочетание текста с визуальными элементами Усложняет процесс экспорта и передачи в разработку

Анна Васильева, UX/UI дизайнер

Мой первый опыт работы с текстом по контуру в Figma был связан с редизайном логотипа местной пекарни. Клиент хотел что-то "круглое и уютное", но при этом читаемое. После нескольких экспериментов я решила разместить название пекарни по кругу, создав эффект печати. В Illustrator это заняло бы минуту, но в Figma пришлось импровизировать. Я начала с простого круга, разбила текст на отдельные символы и вручную расположила их по контуру, корректируя наклон каждой буквы. Процесс занял около часа, но результат превзошел ожидания — клиент был в восторге от "печати качества" в своем новом логотипе. Позже я обнаружила плагин Text on Path, который сделал бы эту работу за секунды. Урок усвоен!

Базовые методы создания текста по контуру фигуры

Существует несколько базовых методов создания эффекта текста по фигуре в Figma, которые не требуют установки дополнительных плагинов. Рассмотрим три основных подхода, расположенных от простого к сложному. 🔄

Метод 1: Ручное размещение отдельных символов

Самый трудоемкий, но наиболее гибкий способ создания текста по фигуре:

Создайте базовую фигуру, которая будет определять траекторию текста (круг, волна и т.д.) Наберите нужный текст и преобразуйте его в отдельные текстовые элементы (по одному символу) Расположите каждый символ вдоль контура, вручную корректируя положение и наклон Используйте сочетание клавиш Alt + стрелки для точного позиционирования Сгруппируйте все текстовые элементы после завершения размещения

Метод 2: Использование нескольких текстовых блоков

Более быстрый способ, подходящий для простых контуров:

Создайте фигуру-направляющую, по которой будет размещаться текст Разделите исходный текст на несколько блоков (2-5 слов в каждом) Разместите эти блоки вдоль контура фигуры Откорректируйте угол наклона каждого блока (используйте инструмент поворота) Настройте интервалы между блоками для создания единой текстовой линии

Метод 3: Векторная маска

Подходит для случаев, когда нужно разместить текст внутри определенной формы:

Создайте фигуру, которая будет служить маской Добавьте текстовый слой и расположите его над фигурой Выделите оба элемента и используйте операцию "Создать маску" (Ctrl + Alt + M) Текст останется видимым только внутри созданной фигуры

Метод Сложность Точность Редактируемость Время выполнения Ручное размещение символов Высокая Высокая Низкая 30-60 минут Использование текстовых блоков Средняя Средняя Средняя 10-20 минут Векторная маска Низкая Низкая Высокая 2-5 минут

При выборе метода учитывайте сложность контура, требования к точности размещения и необходимость последующего редактирования. Для простых проектов или прототипов достаточно базовых методов, но для профессиональных дизайн-решений рекомендуется использовать специализированные плагины, которые мы рассмотрим далее.

Продвинутые техники работы с текстом и фигурами

Когда базовые методы уже освоены, самое время перейти к более сложным техникам, которые расширяют творческие возможности при работе с текстом по фигуре в Figma. Эти подходы требуют большего мастерства, но результат стоит затраченных усилий. ✨

Техника "Деформация символов"

Этот метод позволяет не только расположить текст по контуру, но и изменить форму самих символов для идеального соответствия контуру:

Преобразуйте текст в кривые (правый клик → "Outline Stroke") Разгруппируйте получившиеся векторные объекты Используя инструмент "Direct Selection" (A), выбирайте отдельные узлы каждого символа Корректируйте положение узлов для создания плавного следования по контуру При необходимости добавляйте новые узлы для более точной деформации

Техника "Комбинированных контуров"

Эта техника позволяет создавать сложные композиции с текстом, следующим по нескольким связанным контурам:

Создайте несколько связанных фигур, формирующих единый визуальный путь Разделите текст на логические части соответственно каждому сегменту пути Применяйте различные стили оформления к каждому сегменту для создания визуальной иерархии Экспериментируйте с направлением текста (справа налево, снизу вверх) для усиления динамики

Техника "3D перспектива"

Данная техника создает иллюзию объема и трехмерности для текста по контуру:

Создайте базовый текст по контуру используя плагин или базовые методы Дублируйте текстовый слой несколько раз (3-5 копий) Смещайте каждую копию на небольшое расстояние для создания эффекта глубины Используйте градиентную заливку или изменение прозрачности между слоями Добавьте тени для усиления трехмерного эффекта

Техника "Динамического масштабирования"

Эта техника позволяет создать эффект изменения размера текста при движении по контуру:

Разбейте текст на отдельные символы

Задайте шаблон изменения размера (например, от меньшего к большему и обратно)

Пропорционально масштабируйте каждый символ согласно выбранному шаблону

Комбинируйте изменение размера с изменением насыщенности или цвета

Продвинутые техники часто требуют комбинирования нескольких подходов и значительного времени на реализацию. Однако именно они позволяют создавать по-настоящему уникальные дизайнерские решения, выделяющиеся среди стандартных проектов.

Михаил Петров, арт-директор

Работая над презентацией для стартапа в сфере возобновляемой энергии, я столкнулся с необходимостью визуализировать концепцию "бесконечного цикла" их технологического процесса. Ключевое сообщение кампании нужно было расположить по спирали, создавая ощущение непрерывного движения. Сначала я попытался использовать базовый подход с разделением текста на блоки, но результат выглядел угловатым и неестественным. Тогда я решил применить продвинутую технику "Динамического масштабирования". Создал спираль, разбил фразу "Энергия будущего начинается сегодня" на отдельные символы, и расположил их по контуру с постепенным уменьшением размера к центру спирали. Дополнительно применил градиентную заливку от насыщенно-зеленого к светло-голубому, символизирующую переход от земли к небу. Финальным штрихом стало добавление небольшой анимации через прототипирование — при наведении спираль слегка вращалась, усиливая концепцию непрерывного движения. Клиент был настолько впечатлен, что эта визуальная метафора стала центральным элементом всей их брендинговой кампании. Иногда самые трудоемкие решения дают наиболее запоминающиеся результаты.

Топ-5 плагинов для текста по фигуре в Figma

Если вы хотите сэкономить время и получить более профессиональный результат, плагины станут незаменимыми помощниками при создании текста по контуру. Вот пять наиболее эффективных инструментов, которые значительно упрощают эту задачу. 🔌

1. Text on Path

Самый популярный и функциональный плагин для работы с текстом по контуру:

Ключевые возможности: автоматическое размещение текста вдоль любого векторного пути, настройка отступов, выравнивания и направления текста

автоматическое размещение текста вдоль любого векторного пути, настройка отступов, выравнивания и направления текста Простота использования: выделите текст и путь, запустите плагин, выберите параметры — готово!

выделите текст и путь, запустите плагин, выберите параметры — готово! Редактируемость: позволяет вносить изменения в текст и путь даже после применения эффекта

позволяет вносить изменения в текст и путь даже после применения эффекта Особенность: поддерживает работу с закрытыми и открытыми контурами разной сложности

2. Type on a Path

Отличный выбор для создания циркулярного текста и других сложных контуров:

Ключевые возможности: размещение текста по разным типам путей, настройка смещения текста относительно контура

размещение текста по разным типам путей, настройка смещения текста относительно контура Уникальная функция: возможность создания зеркального текста и текста с нестандартной ориентацией

возможность создания зеркального текста и текста с нестандартной ориентацией Производительность: быстрая обработка даже длинных текстовых фрагментов

быстрая обработка даже длинных текстовых фрагментов Ограничение: менее гибкие настройки интервалов между символами

3. Curved Text

Специализированный плагин для создания изогнутых текстовых элементов:

Ключевые возможности: создание текста по дуге или кругу с точной настройкой радиуса и угла

создание текста по дуге или кругу с точной настройкой радиуса и угла Простота интерфейса: интуитивно понятные ползунки для настройки параметров кривизны

интуитивно понятные ползунки для настройки параметров кривизны Выравнивание: поддержка различных типов выравнивания текста (по центру, справа, слева)

поддержка различных типов выравнивания текста (по центру, справа, слева) Ограничение: работает только с простыми кривыми, не поддерживает сложные контуры

4. Arc

Компактный и быстрый плагин для создания текста по дуге:

Ключевые возможности: быстрое размещение текста по дуге с возможностью настройки радиуса и направления

быстрое размещение текста по дуге с возможностью настройки радиуса и направления Предустановки: набор готовых шаблонов для часто используемых эффектов (полукруг, четверть круга и т.д.)

набор готовых шаблонов для часто используемых эффектов (полукруг, четверть круга и т.д.) Векторный вывод: опция преобразования результата в редактируемые векторы

опция преобразования результата в редактируемые векторы Особенность: хорошо подходит для создания печатей, значков и эмблем

5. Path Text

Мощный плагин с расширенными возможностями настройки:

Ключевые возможности: точное управление расположением текста, включая отступы от начала и конца пути

точное управление расположением текста, включая отступы от начала и конца пути Поддержка разнообразных эффектов: вертикальное выравнивание, зеркалирование, растяжение

вертикальное выравнивание, зеркалирование, растяжение Анимация: возможность создания прототипов с анимированным текстом по контуру

возможность создания прототипов с анимированным текстом по контуру Уникальная функция: возможность создания текста, следующего по нескольким соединенным контурам

При выборе плагина руководствуйтесь спецификой вашего проекта: для простых круговых текстов подойдет Curved Text или Arc, для сложных контуров и профессиональной работы оптимальны Text on Path и Path Text.

Помните, что все эти плагины регулярно обновляются, поэтому всегда проверяйте наличие новых версий с расширенным функционалом в официальном каталоге плагинов Figma.

Практические кейсы использования текста по фигуре

Теория и инструменты освоены, но где и как применять текст по фигуре в реальных проектах? Рассмотрим практические кейсы, демонстрирующие эффективность этой техники в различных дизайн-сценариях. 💡

Брендинг и логотипы

Текст по контуру часто становится основой выразительных логотипов:

Круговые эмблемы — размещение названия компании по кругу с символом или изображением в центре

— размещение названия компании по кругу с символом или изображением в центре Печати и значки — создание эффекта официальной печати с текстом, следующим по окружности

— создание эффекта официальной печати с текстом, следующим по окружности Динамичные логотипы — текст, следующий по волнистой или диагональной линии, создающий ощущение движения

UI элементы и навигация

В интерфейсах текст по фигуре может выполнять как декоративную, так и функциональную роль:

Круговые меню — размещение пунктов меню по дуге для нестандартной навигации

— размещение пунктов меню по дуге для нестандартной навигации Индикаторы прогресса — текст, следующий по контуру круга или дуги, показывающий степень завершенности

— текст, следующий по контуру круга или дуги, показывающий степень завершенности Интерактивные элементы — кнопки и переключатели с текстом, повторяющим их форму

— кнопки и переключатели с текстом, повторяющим их форму Информационные панели — данные, размещенные по контуру для оптимизации пространства интерфейса

Презентации и рекламные материалы

Для маркетинговых материалов текст по фигуре становится мощным средством привлечения внимания:

Баннеры с динамическим текстом — слоганы, размещенные по волнистым линиям для создания ощущения движения

— слоганы, размещенные по волнистым линиям для создания ощущения движения Инфографика — данные, расположенные по окружности для отображения циклических процессов

— данные, расположенные по окружности для отображения циклических процессов Промо-материалы — акцентные фразы, следующие необычным контурам для выделения ключевой информации

Иллюстрации и оформление контента

В творческих проектах текст по фигуре часто становится частью художественной композиции:

Обложки книг и альбомов — название, следующее по необычной траектории

— название, следующее по необычной траектории Открытки и приглашения — поздравительные тексты, размещенные по декоративным контурам

— поздравительные тексты, размещенные по декоративным контурам Цифровое искусство — интеграция текста и изображения через размещение слов по контурам объектов

Примеры эффективного применения

Тип проекта Применение текста по фигуре Достигаемый эффект Логотип кофейни Название по кругу с зерном кофе в центре Традиционность, гарантия качества Мобильное приложение Статистика активности по дуге 270° Компактность, интуитивное понимание прогресса Промо-сайт фестиваля Название по волнистой линии Динамичность, праздничная атмосфера Свадебное приглашение Имена по контуру сердца Романтичность, персонализация

При использовании текста по фигуре в реальных проектах придерживайтесь нескольких важных принципов:

Всегда проверяйте читабельность — эффектный дизайн не должен ухудшать восприятие информации

Учитывайте контекст и целевую аудиторию — эффект должен усиливать сообщение, а не отвлекать от него

Обеспечьте адаптивность — при масштабировании дизайна текст по контуру должен сохранять пропорции и читабельность

Тестируйте результат на разных устройствах — особенно важно для интерфейсных элементов

Освоение техники текста по фигуре в Figma открывает новые горизонты для дизайнерского самовыражения. От простых логотипов до сложных интерфейсных элементов — этот инструмент позволяет создавать уникальные визуальные решения, выходящие за рамки стандартного текстового оформления. Используйте плагины для экономии времени, но не забывайте о базовых принципах, которые помогут вам контролировать процесс на каждом этапе. Экспериментируйте, сочетайте различные техники и создавайте дизайн, который говорит не только словами, но и своей формой.

