15 безупречных шрифтовых пар для Figma: проверенные решения
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие в Figma
- Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна
Профессионалы, интересующиеся типографикой и улучшением навыков дизайна
Искусство типографики в Figma — это тонкая грань между хаосом и гармонией. Правильно подобранные шрифтовые пары могут превратить посредственный макет в шедевр цифрового дизайна, тогда как неудачный выбор способен разрушить даже самую блестящую концепцию. В моей практике было немало случаев, когда клиенты отвергали великолепные по структуре проекты лишь из-за несбалансированной типографики. Предлагаю 15 безупречных шрифтовых комбинаций для Figma, которые прошли проверку временем, клиентами и пользовательским опытом. 🔤✨
Основные принципы подбора шрифтовых пар в Figma
Подбор шрифтовых пар в Figma — это не случайный процесс, а строгая наука с элементами искусства. Каждая успешная комбинация должна следовать определенным принципам, обеспечивающим визуальную гармонию и функциональность. 📊
Существует несколько фундаментальных правил, придерживаясь которых, вы гарантированно создадите эффективные типографические сочетания:
- Контрастный принцип: Сочетайте шрифты с различной анатомией (например, serif и sans-serif), но со схожими пропорциями.
- Принцип исторической совместимости: Выбирайте шрифты, созданные в одну эпоху или с похожим историческим контекстом.
- Принцип функциональности: Убедитесь, что выбранные шрифты выполняют свою роль — заголовочные привлекают внимание, а текстовые обеспечивают комфортное чтение.
- Принцип гармонии x-height: Шрифты с похожей высотой строчных букв легче комбинировать.
- Принцип ограничения: Используйте не более 2-3 шрифтов в одном проекте, чтобы избежать визуального хаоса.
При работе в Figma особенно важно учитывать рендеринг шрифтов на различных устройствах. Некоторые шрифты, выглядящие безупречно в макете, могут терять читаемость при определенных разрешениях экрана.
Анна Северцева, арт-директор
Помню проект для крупного образовательного портала, где клиент настаивал на использовании декоративного шрифта Cinzel для всего контента. Я подготовила две версии лендинга: одну с его выбором, вторую — с комбинацией Cinzel для заголовков и Nunito для основного текста. Мы провели A/B-тестирование, и результаты были однозначными: вторая версия показала на 37% большую глубину просмотра и на 24% больше конверсий в целевые действия. Этот случай стал моим коронным примером того, как правильная шрифтовая пара может радикально улучшить показатели проекта без изменения содержания.
|Принцип
|Описание
|Пример комбинации
|Суперсемейства
|Использование различных начертаний одного шрифта
|Roboto Black + Roboto Light
|Контраст форм
|Комбинирование шрифтов с разной анатомией
|Playfair Display + Montserrat
|Историческая совместимость
|Шрифты из одной эпохи или стиля
|Garamond + Baskerville
|Функциональный контраст
|Шрифты, оптимизированные для разных целей
|Oswald (заголовки) + Open Sans (текст)
|Эмоциональный баланс
|Шрифты, уравновешивающие настроение друг друга
|Abril Fatface + Lato
Сочетания серифных и sans-serif шрифтов для элегантности
Комбинация серифных (с засечками) и sans-serif (без засечек) шрифтов — классическое решение, привносящее в дизайн естественную элегантность и улучшающее удобочитаемость. Такие пары создают визуальное разнообразие при сохранении гармонии, что делает их идеальными для профессиональных проектов в Figma. 🎯
Вот пять проверенных комбинаций серифных и sans-serif шрифтов, которые гарантированно добавят изысканности вашим дизайн-проектам:
- Playfair Display + Source Sans Pro: Классическое сочетаниеdramatic serif с чистым, нейтральным sans-serif создаёт идеальный баланс между характером и функциональностью.
- Merriweather + Montserrat: Серьёзный серифный шрифт с хорошей читаемостью прекрасно дополняется геометрическим sans-serif, создавая современное, но уважительное к традициям ощущение.
- Georgia + Roboto: Надёжный экранный сериф в паре с универсальным sans-serif обеспечивает отличную кроссплатформенную совместимость и доступность.
- Lora + Open Sans: Элегантный, слегка каллиграфический сериф в сочетании с дружелюбным гуманистическим sans-serif создаёт приятную для глаз и эмоционально тёплую комбинацию.
- Libre Baskerville + Raleway: Классический книжный шрифт с тонкой, изысканной альтернативой без засечек придаёт дизайну литературный, интеллектуальный характер.
При использовании таких комбинаций в Figma рекомендуется применять серифные шрифты для заголовков и выделенных элементов, а sans-serif — для основного текста. Это особенно эффективно в цифровых средах, где sans-serif обеспечивает лучшую читаемость при меньших размерах текста.
Важно поддерживать четкую иерархию между этими шрифтами, используя контраст размеров, начертаний и интервалов. Например, заголовок в Playfair Display Bold 32px будет эффективно контрастировать с основным текстом в Source Sans Pro Regular 16px, создавая ясную визуальную структуру макета.
Контрастные шрифтовые дуэты для создания иерархии
Создание эффективной визуальной иерархии — одна из ключевых задач типографики в Figma. Шрифтовые пары с выраженным контрастом помогают направлять внимание пользователя и структурировать информацию, делая интерфейс интуитивно понятным. 🔍
Контраст в типографике может быть достигнут несколькими способами: через разницу в насыщенности, пропорциях, стиле или даже в эмоциональном характере шрифтов. Вот пять дуэтов с ярко выраженным контрастом, которые превосходно справляются с задачей создания иерархии:
- Abril Fatface + Roboto: Драматичный контраст между тяжелым декоративным дисплейным шрифтом и нейтральным утилитарным sans-serif создаёт чёткое разделение между заголовками и текстом.
- Oswald + Quattrocento: Узкий, вертикально ориентированный sans-serif в паре с гуманистическим серифом создаёт интересный контраст между современностью и классикой.
- Bebas Neue + Lato: Всегда заглавный, узкий и смелый шрифт с мягким, округлым sans-serif обеспечивает максимальную разницу при сохранении совместимости.
- Yeseva One + Open Sans: Романтичный, каллиграфический дисплейный шрифт в паре с нейтральным sans-serif создаёт яркий эмоциональный контраст.
- Archivo Black + Crimson Text: Массивный, геометрический sans-serif вместе с элегантным, традиционным серифом обеспечивает идеальное разделение функций.
Максим Волков, UX-дизайнер
Работая над редизайном приложения для бронирования отелей, мы столкнулись с проблемой: пользователи пропускали важную информацию о дополнительных услугах. Аналитика показывала, что раздел просматривали, но не замечали ключевые детали. Я предложил радикально пересмотреть типографическую иерархию. Мы заменили монотонную комбинацию Inter + Inter на контрастную пару Playfair Display Bold для категорий услуг и Work Sans Regular для описаний. После внедрения изменений количество заказов дополнительных услуг выросло на 42%. Это был наглядный урок того, как правильный типографический контраст может направлять пользовательское внимание туда, где оно действительно необходимо.
При работе с контрастными парами в Figma следует помнить о нескольких практических аспектах:
- Используйте более выразительный шрифт экономно, ограничиваясь заголовками и акцентными элементами.
- Соблюдайте последовательность: выбранный шрифт должен всегда выполнять одну и ту же функцию в рамках дизайн-системы.
- Тестируйте контрастные пары при разных разрешениях экрана — некоторые комбинации могут терять свою эффективность при масштабировании.
- Учитывайте контекст проекта: сильноконтрастные пары отлично работают для лендингов и рекламных материалов, но могут быть утомительными в приложениях с большим количеством контента.
Монохромные шрифтовые пары для минималистичных проектов
Минималистичный дизайн требует особого подхода к типографике: использование монохромных шрифтовых пар (шрифтов из одного семейства или с очень схожими характеристиками) позволяет создавать чистые, сфокусированные интерфейсы без визуального шума. В Figma такой подход особенно ценен для проектов, где содержание важнее формы. ⚪⚫
Монохромные шрифтовые комбинации создают ощущение цельности и спокойствия, позволяя контенту выйти на первый план. Вот пять безупречных пар для минималистичных проектов:
- Inter Black + Inter Regular: Универсальное семейство с превосходной читаемостью на всех устройствах, где контраст создаётся исключительно через насыщенность и размер.
- Roboto Bold + Roboto Light: Супер-семейство с широким диапазоном начертаний, позволяющее создавать тонкие нюансы иерархии без введения дополнительных шрифтов.
- Helvetica Neue Heavy + Helvetica Neue Light: Классическое семейство, обеспечивающее безупречную точность и нейтральность, идеально для корпоративных и продуктовых интерфейсов.
- Work Sans ExtraBold + Work Sans Regular: Современное гуманистическое семейство с прекрасной масштабируемостью и девятью степенями насыщенности.
- Source Sans Pro Black + Source Sans Pro Extra Light: Универсальное семейство с открытыми формами и нейтральным характером, создающее максимальный контраст через насыщенность.
При использовании монохромных пар в Figma важно понимать, что визуальная иерархия в таком случае строится на более тонких нюансах:
|Параметр
|Рекомендации
|Пример в Figma
|Размер шрифта
|Больший контраст между размерами (например, заголовок в 3-4 раза больше основного текста)
|Заголовок: 32px, Подзаголовок: 20px, Текст: 16px
|Насыщенность
|Использование крайних значений для максимального контраста
|Заголовок: Bold/Black, Текст: Light/Regular
|Интерлиньяж
|Более плотный для заголовков (110-120%), более свободный для текста (150-160%)
|Заголовок: 115%, Текст: 155%
|Кернинг
|Отрицательный для крупных заголовков, стандартный для текста
|Заголовок: -5%, Текст: 0%
|Цвет
|Использование оттенков одного цвета для создания дополнительных уровней иерархии
|Заголовок: #000000, Подзаголовок: #333333, Текст: #666666
Монохромная типографика требует особого внимания к деталям. В Figma рекомендуется создавать компоненты текстовых стилей и строго придерживаться установленной системы масштабирования. Например, можно использовать шкалу 16-20-25-31-39, где каждый следующий размер приблизительно в 1,25 раза больше предыдущего.
Преимущество монохромных комбинаций в Figma — возможность легко интегрировать их в дизайн-системы и обеспечить единообразие типографики на всех экранах приложения или сайта. Это значительно упрощает документацию и последующую разработку.
Как применить эти комбинации шрифтов в вашем Figma-файле
Теоретическое знание шрифтовых пар — только половина успеха. Правильное техническое применение выбранных комбинаций в Figma критически важно для создания профессиональных дизайн-систем и поддержания консистентности в проектах. 🛠️
Вот подробное руководство по интеграции шрифтовых пар в ваш рабочий процесс Figma:
- Установка шрифтов в Figma:
- Используйте Google Fonts, которые уже интегрированы в Figma (выберите "Text" → в селекторе шрифтов найдите нужное семейство).
- Для локальных шрифтов установите их на компьютер, Figma автоматически распознает их.
- В командных проектах используйте "Shared Fonts" или убедитесь, что все участники имеют доступ к используемым шрифтам.
- Создание текстовых стилей:
- Выберите текстовый элемент с нужными параметрами.
- В панели "Design" нажмите "+" рядом с "Text styles".
- Используйте осмысленную систему наименования: "[Категория]/[Подкатегория]/[Вариант]" (например, "Headers/H1/Bold" или "Body/Small/Regular").
- Создайте полный набор текстовых стилей для всех уровней типографической иерархии.
- Организация типографической системы:
- Создайте отдельный frame или page для документации типографики.
- Визуализируйте все шрифтовые пары и их применение в различных контекстах.
- Добавьте аннотации с рекомендациями по использованию каждой комбинации.
- Включите примеры хороших и плохих практик применения шрифтов.
- Применение стилей в проекте:
- Используйте созданные текстовые стили, выбирая их из панели "Text styles".
- Избегайте ручного форматирования — всегда применяйте предустановленные стили.
- Для исключений создавайте новые стили вместо разовых модификаций.
- Поддержание консистентности:
- Регулярно проверяйте проект на наличие отклонений от системы стилей.
- Используйте плагин "Find and Replace Fonts" для массовых изменений.
- При командной работе проводите периодические ревью типографики.
Практический совет: для каждого нового проекта создавайте библиотеку типографических стилей, которую можно подключать к любому файлу Figma. Это значительно ускорит рабочий процесс и обеспечит согласованность шрифтов во всех материалах.
Для экспериментов с шрифтовыми парами внутри Figma используйте плагины "Font Scale", "Typescales" или "Better Typography". Они позволяют быстро визуализировать различные комбинации и найти оптимальное решение для вашего проекта.
Помните, что корректное применение шрифтовых пар в Figma — это не только вопрос эстетики, но и важный аспект дизайн-системы, напрямую влияющий на удобство последующей разработки и поддержки продукта.
Правильно подобранная типографика — не просто эстетический выбор, а стратегическое решение, определяющее успех всего проекта. Шрифты формируют первое впечатление пользователя, устанавливают тон коммуникации и определяют удобство взаимодействия с интерфейсом. Мастерство работы с шрифтами отличает профессионального дизайнера от дилетанта. Начните с применения готовых комбинаций, изучайте принципы их формирования и постепенно вы разовьете собственное типографическое чутье, которое позволит создавать уникальные и эффективные решения для любых проектов.
