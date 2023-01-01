15 безупречных шрифтовых пар для Figma: проверенные решения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие в Figma

Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна

Профессионалы, интересующиеся типографикой и улучшением навыков дизайна Искусство типографики в Figma — это тонкая грань между хаосом и гармонией. Правильно подобранные шрифтовые пары могут превратить посредственный макет в шедевр цифрового дизайна, тогда как неудачный выбор способен разрушить даже самую блестящую концепцию. В моей практике было немало случаев, когда клиенты отвергали великолепные по структуре проекты лишь из-за несбалансированной типографики. Предлагаю 15 безупречных шрифтовых комбинаций для Figma, которые прошли проверку временем, клиентами и пользовательским опытом. 🔤✨

Понимание тонкостей шрифтовых сочетаний — ключевой навык для создания профессиональных дизайн-проектов. На Курсе веб-дизайна от Skypro вы не просто изучите теорию типографики, но и освоите практические приемы работы с текстом в Figma. Студенты получают доступ к эксклюзивной библиотеке проверенных шрифтовых комбинаций и индивидуальную обратную связь от действующих дизайнеров, создающих интерфейсы для крупнейших компаний.

Основные принципы подбора шрифтовых пар в Figma

Подбор шрифтовых пар в Figma — это не случайный процесс, а строгая наука с элементами искусства. Каждая успешная комбинация должна следовать определенным принципам, обеспечивающим визуальную гармонию и функциональность. 📊

Существует несколько фундаментальных правил, придерживаясь которых, вы гарантированно создадите эффективные типографические сочетания:

Контрастный принцип : Сочетайте шрифты с различной анатомией (например, serif и sans-serif), но со схожими пропорциями.

: Сочетайте шрифты с различной анатомией (например, serif и sans-serif), но со схожими пропорциями. Принцип исторической совместимости : Выбирайте шрифты, созданные в одну эпоху или с похожим историческим контекстом.

: Выбирайте шрифты, созданные в одну эпоху или с похожим историческим контекстом. Принцип функциональности : Убедитесь, что выбранные шрифты выполняют свою роль — заголовочные привлекают внимание, а текстовые обеспечивают комфортное чтение.

: Убедитесь, что выбранные шрифты выполняют свою роль — заголовочные привлекают внимание, а текстовые обеспечивают комфортное чтение. Принцип гармонии x-height : Шрифты с похожей высотой строчных букв легче комбинировать.

: Шрифты с похожей высотой строчных букв легче комбинировать. Принцип ограничения: Используйте не более 2-3 шрифтов в одном проекте, чтобы избежать визуального хаоса.

При работе в Figma особенно важно учитывать рендеринг шрифтов на различных устройствах. Некоторые шрифты, выглядящие безупречно в макете, могут терять читаемость при определенных разрешениях экрана.

Анна Северцева, арт-директор Помню проект для крупного образовательного портала, где клиент настаивал на использовании декоративного шрифта Cinzel для всего контента. Я подготовила две версии лендинга: одну с его выбором, вторую — с комбинацией Cinzel для заголовков и Nunito для основного текста. Мы провели A/B-тестирование, и результаты были однозначными: вторая версия показала на 37% большую глубину просмотра и на 24% больше конверсий в целевые действия. Этот случай стал моим коронным примером того, как правильная шрифтовая пара может радикально улучшить показатели проекта без изменения содержания.

Принцип Описание Пример комбинации Суперсемейства Использование различных начертаний одного шрифта Roboto Black + Roboto Light Контраст форм Комбинирование шрифтов с разной анатомией Playfair Display + Montserrat Историческая совместимость Шрифты из одной эпохи или стиля Garamond + Baskerville Функциональный контраст Шрифты, оптимизированные для разных целей Oswald (заголовки) + Open Sans (текст) Эмоциональный баланс Шрифты, уравновешивающие настроение друг друга Abril Fatface + Lato

Сочетания серифных и sans-serif шрифтов для элегантности

Комбинация серифных (с засечками) и sans-serif (без засечек) шрифтов — классическое решение, привносящее в дизайн естественную элегантность и улучшающее удобочитаемость. Такие пары создают визуальное разнообразие при сохранении гармонии, что делает их идеальными для профессиональных проектов в Figma. 🎯

Вот пять проверенных комбинаций серифных и sans-serif шрифтов, которые гарантированно добавят изысканности вашим дизайн-проектам:

Playfair Display + Source Sans Pro: Классическое сочетаниеdramatic serif с чистым, нейтральным sans-serif создаёт идеальный баланс между характером и функциональностью. Merriweather + Montserrat: Серьёзный серифный шрифт с хорошей читаемостью прекрасно дополняется геометрическим sans-serif, создавая современное, но уважительное к традициям ощущение. Georgia + Roboto: Надёжный экранный сериф в паре с универсальным sans-serif обеспечивает отличную кроссплатформенную совместимость и доступность. Lora + Open Sans: Элегантный, слегка каллиграфический сериф в сочетании с дружелюбным гуманистическим sans-serif создаёт приятную для глаз и эмоционально тёплую комбинацию. Libre Baskerville + Raleway: Классический книжный шрифт с тонкой, изысканной альтернативой без засечек придаёт дизайну литературный, интеллектуальный характер.

При использовании таких комбинаций в Figma рекомендуется применять серифные шрифты для заголовков и выделенных элементов, а sans-serif — для основного текста. Это особенно эффективно в цифровых средах, где sans-serif обеспечивает лучшую читаемость при меньших размерах текста.

Важно поддерживать четкую иерархию между этими шрифтами, используя контраст размеров, начертаний и интервалов. Например, заголовок в Playfair Display Bold 32px будет эффективно контрастировать с основным текстом в Source Sans Pro Regular 16px, создавая ясную визуальную структуру макета.

Контрастные шрифтовые дуэты для создания иерархии

Создание эффективной визуальной иерархии — одна из ключевых задач типографики в Figma. Шрифтовые пары с выраженным контрастом помогают направлять внимание пользователя и структурировать информацию, делая интерфейс интуитивно понятным. 🔍

Контраст в типографике может быть достигнут несколькими способами: через разницу в насыщенности, пропорциях, стиле или даже в эмоциональном характере шрифтов. Вот пять дуэтов с ярко выраженным контрастом, которые превосходно справляются с задачей создания иерархии:

Abril Fatface + Roboto: Драматичный контраст между тяжелым декоративным дисплейным шрифтом и нейтральным утилитарным sans-serif создаёт чёткое разделение между заголовками и текстом. Oswald + Quattrocento: Узкий, вертикально ориентированный sans-serif в паре с гуманистическим серифом создаёт интересный контраст между современностью и классикой. Bebas Neue + Lato: Всегда заглавный, узкий и смелый шрифт с мягким, округлым sans-serif обеспечивает максимальную разницу при сохранении совместимости. Yeseva One + Open Sans: Романтичный, каллиграфический дисплейный шрифт в паре с нейтральным sans-serif создаёт яркий эмоциональный контраст. Archivo Black + Crimson Text: Массивный, геометрический sans-serif вместе с элегантным, традиционным серифом обеспечивает идеальное разделение функций.

Максим Волков, UX-дизайнер Работая над редизайном приложения для бронирования отелей, мы столкнулись с проблемой: пользователи пропускали важную информацию о дополнительных услугах. Аналитика показывала, что раздел просматривали, но не замечали ключевые детали. Я предложил радикально пересмотреть типографическую иерархию. Мы заменили монотонную комбинацию Inter + Inter на контрастную пару Playfair Display Bold для категорий услуг и Work Sans Regular для описаний. После внедрения изменений количество заказов дополнительных услуг выросло на 42%. Это был наглядный урок того, как правильный типографический контраст может направлять пользовательское внимание туда, где оно действительно необходимо.

При работе с контрастными парами в Figma следует помнить о нескольких практических аспектах:

Используйте более выразительный шрифт экономно, ограничиваясь заголовками и акцентными элементами.

Соблюдайте последовательность: выбранный шрифт должен всегда выполнять одну и ту же функцию в рамках дизайн-системы.

Тестируйте контрастные пары при разных разрешениях экрана — некоторые комбинации могут терять свою эффективность при масштабировании.

Учитывайте контекст проекта: сильноконтрастные пары отлично работают для лендингов и рекламных материалов, но могут быть утомительными в приложениях с большим количеством контента.

Монохромные шрифтовые пары для минималистичных проектов

Минималистичный дизайн требует особого подхода к типографике: использование монохромных шрифтовых пар (шрифтов из одного семейства или с очень схожими характеристиками) позволяет создавать чистые, сфокусированные интерфейсы без визуального шума. В Figma такой подход особенно ценен для проектов, где содержание важнее формы. ⚪⚫

Монохромные шрифтовые комбинации создают ощущение цельности и спокойствия, позволяя контенту выйти на первый план. Вот пять безупречных пар для минималистичных проектов:

Inter Black + Inter Regular: Универсальное семейство с превосходной читаемостью на всех устройствах, где контраст создаётся исключительно через насыщенность и размер. Roboto Bold + Roboto Light: Супер-семейство с широким диапазоном начертаний, позволяющее создавать тонкие нюансы иерархии без введения дополнительных шрифтов. Helvetica Neue Heavy + Helvetica Neue Light: Классическое семейство, обеспечивающее безупречную точность и нейтральность, идеально для корпоративных и продуктовых интерфейсов. Work Sans ExtraBold + Work Sans Regular: Современное гуманистическое семейство с прекрасной масштабируемостью и девятью степенями насыщенности. Source Sans Pro Black + Source Sans Pro Extra Light: Универсальное семейство с открытыми формами и нейтральным характером, создающее максимальный контраст через насыщенность.

При использовании монохромных пар в Figma важно понимать, что визуальная иерархия в таком случае строится на более тонких нюансах:

Параметр Рекомендации Пример в Figma Размер шрифта Больший контраст между размерами (например, заголовок в 3-4 раза больше основного текста) Заголовок: 32px, Подзаголовок: 20px, Текст: 16px Насыщенность Использование крайних значений для максимального контраста Заголовок: Bold/Black, Текст: Light/Regular Интерлиньяж Более плотный для заголовков (110-120%), более свободный для текста (150-160%) Заголовок: 115%, Текст: 155% Кернинг Отрицательный для крупных заголовков, стандартный для текста Заголовок: -5%, Текст: 0% Цвет Использование оттенков одного цвета для создания дополнительных уровней иерархии Заголовок: #000000, Подзаголовок: #333333, Текст: #666666

Монохромная типографика требует особого внимания к деталям. В Figma рекомендуется создавать компоненты текстовых стилей и строго придерживаться установленной системы масштабирования. Например, можно использовать шкалу 16-20-25-31-39, где каждый следующий размер приблизительно в 1,25 раза больше предыдущего.

Преимущество монохромных комбинаций в Figma — возможность легко интегрировать их в дизайн-системы и обеспечить единообразие типографики на всех экранах приложения или сайта. Это значительно упрощает документацию и последующую разработку.

Как применить эти комбинации шрифтов в вашем Figma-файле

Теоретическое знание шрифтовых пар — только половина успеха. Правильное техническое применение выбранных комбинаций в Figma критически важно для создания профессиональных дизайн-систем и поддержания консистентности в проектах. 🛠️

Вот подробное руководство по интеграции шрифтовых пар в ваш рабочий процесс Figma:

Установка шрифтов в Figma: Используйте Google Fonts, которые уже интегрированы в Figma (выберите "Text" → в селекторе шрифтов найдите нужное семейство).

Для локальных шрифтов установите их на компьютер, Figma автоматически распознает их.

В командных проектах используйте "Shared Fonts" или убедитесь, что все участники имеют доступ к используемым шрифтам. Создание текстовых стилей: Выберите текстовый элемент с нужными параметрами.

В панели "Design" нажмите "+" рядом с "Text styles".

Используйте осмысленную систему наименования: "[Категория]/[Подкатегория]/[Вариант]" (например, "Headers/H1/Bold" или "Body/Small/Regular").

Создайте полный набор текстовых стилей для всех уровней типографической иерархии. Организация типографической системы: Создайте отдельный frame или page для документации типографики.

Визуализируйте все шрифтовые пары и их применение в различных контекстах.

Добавьте аннотации с рекомендациями по использованию каждой комбинации.

Включите примеры хороших и плохих практик применения шрифтов. Применение стилей в проекте: Используйте созданные текстовые стили, выбирая их из панели "Text styles".

Избегайте ручного форматирования — всегда применяйте предустановленные стили.

Для исключений создавайте новые стили вместо разовых модификаций. Поддержание консистентности: Регулярно проверяйте проект на наличие отклонений от системы стилей.

Используйте плагин "Find and Replace Fonts" для массовых изменений.

При командной работе проводите периодические ревью типографики.

Практический совет: для каждого нового проекта создавайте библиотеку типографических стилей, которую можно подключать к любому файлу Figma. Это значительно ускорит рабочий процесс и обеспечит согласованность шрифтов во всех материалах.

Для экспериментов с шрифтовыми парами внутри Figma используйте плагины "Font Scale", "Typescales" или "Better Typography". Они позволяют быстро визуализировать различные комбинации и найти оптимальное решение для вашего проекта.

Помните, что корректное применение шрифтовых пар в Figma — это не только вопрос эстетики, но и важный аспект дизайн-системы, напрямую влияющий на удобство последующей разработки и поддержки продукта.

Правильно подобранная типографика — не просто эстетический выбор, а стратегическое решение, определяющее успех всего проекта. Шрифты формируют первое впечатление пользователя, устанавливают тон коммуникации и определяют удобство взаимодействия с интерфейсом. Мастерство работы с шрифтами отличает профессионального дизайнера от дилетанта. Начните с применения готовых комбинаций, изучайте принципы их формирования и постепенно вы разовьете собственное типографическое чутье, которое позволит создавать уникальные и эффективные решения для любых проектов.

Читайте также