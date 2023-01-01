Вертикальный и наклонный текст в Figma: 3 способа создания

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры, работающие с Figma

Студенты курсов веб-дизайна

Профессионалы, заинтересованные в улучшении своих навыков текстовой композиции В мире графического дизайна детали решают всё. Именно поэтому вертикальный и наклонный текст стал мощным инструментом, способным преобразить самый обычный макет в выразительное произведение. Figma, как один из ведущих дизайн-инструментов, предлагает несколько способов реализации этих приёмов — от базовых манипуляций до продвинутых техник с использованием плагинов. Давайте разберёмся, как превратить обычный горизонтальный текст в динамичную композицию, способную привлекать внимание и выделяться среди конкурентов. 🔤✨

Работа с нестандартным текстом — один из ключевых навыков современного веб-дизайнера. На Курсе веб-дизайна от Skypro вы научитесь не только базовым приёмам работы с Figma, но и продвинутым техникам текстовой композиции. Наши эксперты-практики поделятся секретами создания впечатляющих макетов, которые будут выделяться на фоне конкурентов и приносить реальные результаты вашим клиентам!

Зачем нужен вертикальный и наклонный текст в дизайне

Нестандартное расположение текста — это не просто дизайнерская причуда. За этим стоит функциональность и прагматизм. Вертикальный и наклонный текст позволяет:

Создавать визуальную иерархию элементов, выделяя ключевые сообщения

Эффективно использовать ограниченное пространство макета

Добавлять динамику в статичные композиции

Формировать уникальный визуальный язык бренда

Усиливать эмоциональное воздействие сообщения

Разнонаправленный текст может стать решением в ситуациях, когда традиционные горизонтальные блоки текста не справляются с поставленной задачей. Например, при создании меню для ресторана азиатской кухни вертикальное расположение названий блюд может усилить аутентичность дизайна. А наклонный текст в рекламе спортивной одежды добавит ощущение движения и энергии. 🏃‍♂️

Алексей Корнеев, арт-директор Когда ко мне обратился клиент с задачей редизайна упаковки для премиальной косметики, я столкнулся с типичной проблемой — как разместить большой объём информации на узкой боковой грани тюбика. Горизонтальный текст делал надписи микроскопическими и нечитаемыми. Решением стало вертикальное расположение состава продукта. Благодаря этому приёму удалось не только сохранить читаемость, но и создать характерный визуальный стиль, который впоследствии стал фирменной чертой всей линейки. Клиент был в восторге — продажи выросли на 17% в первый месяц после редизайна.

Несмотря на очевидные преимущества, важно помнить о балансе и читабельности. Исследования показывают, что скорость чтения вертикального текста на 30% ниже, чем горизонтального, а наклонный текст с углом более 45 градусов может вызывать дискомфорт при чтении длинных фрагментов.

Тип текста Скорость чтения Эмоциональное воздействие Оптимальное применение Горизонтальный 100% (базовая) Нейтральное Основные текстовые блоки Наклонный (до 30°) 85-90% Динамика, движение Акценты, слоганы Наклонный (более 30°) 70-80% Экспрессия, нестабильность Креативные заголовки Вертикальный 60-70% Структурность, стабильность Боковые панели, меню

Метод 1: Создание наклонного текста через параметр Transform

Самый быстрый и интуитивно понятный способ создания наклонного текста в Figma — использование функции Transform. Этот метод идеально подходит для работы с заголовками, слоганами и короткими фразами, где важно сохранить целостность текста как единого элемента. 📐

Пошаговая инструкция:

Создайте текстовый блок с помощью инструмента Text (T). Введите нужный текст и отформатируйте его (шрифт, размер, цвет). Выделите текстовый блок и найдите в правой панели раздел "Transform". Используйте слайдер Rotate или введите конкретное значение угла наклона (например, 15°). Для точного позиционирования можно также настроить параметры Origin X и Origin Y, определяющие центр вращения.

При работе с наклонным текстом важно учитывать, что трансформация влияет на положение текста в макете. Если вы хотите сохранить текст в том же месте, используйте комбинацию трансформаций Rotate и Move для компенсации смещения.

Плюсы и минусы метода трансформации:

✅ Простота и скорость реализации

✅ Сохранение текста редактируемым

✅ Возможность точной настройки угла наклона

❌ Ограниченность при работе с длинными текстами

❌ При экстремальных углах может снижаться читабельность

Для создания интересных эффектов попробуйте комбинировать наклон с другими трансформациями — масштабированием, искажением перспективы. Например, комбинация наклона в 7° с небольшим растяжением по горизонтали (105-110%) создаёт динамичный эффект, напоминающий классические спортивные логотипы. 🏆

Метод 2: Вертикальный текст с помощью посимвольного поворота

Для создания вертикального текста в Figma приходится проявлять больше изобретательности, так как прямой функции вертикального текста в редакторе нет. Метод посимвольного поворота — эффективное решение этой проблемы для коротких надписей и заголовков. 🔤

Мария Соколова, UI-дизайнер Работая над мобильным приложением для архитектурного бюро, я столкнулась с ограничениями интерфейса: нужно было разместить навигацию по секциям портфолио в узкой боковой панели. Горизонтальный текст категорий выглядел зажатым и нечитабельным. Я решила применить вертикальный текст, разместив каждую букву отдельно с поворотом на 90 градусов. Изначально процесс казался трудоемким, но после создания компонента с этим паттерном, дальнейшая работа пошла значительно быстрее. Пользовательское тестирование показало, что вертикальная навигация не только экономила пространство, но и создавала уникальную "фишку" интерфейса, которую пользователи отмечали в отзывах. Этот приём стал фирменной чертой проекта и впоследствии был перенесён на веб-версию портфолио.

Пошаговая инструкция:

Создайте отдельный текстовый блок для каждого символа вашего текста. Выделите каждый блок и поверните его на 90° через параметр Transform > Rotate. Выровняйте символы по вертикальной оси с равномерным интервалом. Выделите все символы и сгруппируйте их (Ctrl/Cmd + G). При необходимости создайте компонент для повторного использования.

Для ускорения процесса можно использовать следующий трюк: создайте текстовый блок с символами, разделёнными пробелами, а затем поверните весь блок на 90°. После этого настройте отступы между символами через Line Height.

Альтернативный подход — использовать Auto Layout:

Создайте фрейм с Auto Layout (вертикальная ориентация). Добавьте отдельные текстовые блоки для каждого символа. Настройте равномерные отступы между символами. Используйте выравнивание по центру для создания ровного вертикального ряда.

Этот метод особенно удобен, когда вам нужно редактировать текст в дальнейшем, так как структура Auto Layout позволяет легко добавлять или удалять символы без нарушения общей композиции. 🧩

Параметр Метод Transform Метод Auto Layout Ручное размещение Скорость создания Средняя Высокая Низкая Редактируемость Средняя Высокая Низкая Точность контроля Средняя Высокая Очень высокая Сложность освоения Низкая Средняя Низкая Подходит для длинных текстов Нет Условно Нет

Метод 3: Использование плагинов для стилизации текста

Когда встроенных возможностей Figma недостаточно, на помощь приходят плагины — специальные дополнения, расширяющие функционал редактора. Для создания вертикального и наклонного текста существует несколько эффективных решений, значительно упрощающих рабочий процесс. 🔌

Рассмотрим наиболее популярные плагины:

Text Utilities — универсальный инструмент для работы с текстом, позволяющий создавать вертикальный текст одним кликом

— универсальный инструмент для работы с текстом, позволяющий создавать вертикальный текст одним кликом Fancy Text — предлагает разнообразные стили текста, включая наклонный и вертикальный

— предлагает разнообразные стили текста, включая наклонный и вертикальный Text Manipulation — набор инструментов для трансформации текста, включая поворот отдельных символов

— набор инструментов для трансформации текста, включая поворот отдельных символов Type Detail — расширенные типографические настройки, в том числе для создания вертикального текста на азиатских языках

— расширенные типографические настройки, в том числе для создания вертикального текста на азиатских языках Rotate Text — специализированный плагин для поворота текстовых блоков с точным контролем угла

Процесс использования плагина обычно выглядит следующим образом:

Установите выбранный плагин из каталога Figma Community. Создайте текстовый блок с нужным содержанием. Выделите текстовый блок и запустите плагин через меню Plugins. Выберите нужный эффект (вертикальный или наклонный текст). Настройте параметры трансформации согласно вашим требованиям. Примените изменения.

Важно понимать, что некоторые плагины преобразуют текст в векторные объекты, что делает его нередактируемым. Поэтому всегда сохраняйте копию оригинального текста перед применением плагина. Другие плагины сохраняют текст редактируемым, но могут иметь ограничения по функциональности. 📝

Преимущества использования плагинов:

Значительная экономия времени при работе с большим количеством текстовых элементов

Доступ к специализированным эффектам, недоступным в базовой версии Figma

Автоматизация рутинных операций по трансформации текста

Возможность создания сложных типографических композиций

Регулярные обновления, добавляющие новые функции и исправляющие ошибки

Для профессиональных дизайнеров, регулярно работающих с нестандартным расположением текста, плагины становятся незаменимыми инструментами, повышающими продуктивность и открывающими новые творческие возможности. 🚀

Практические кейсы применения наклонного и вертикального текста

Теория без практики мертва. Давайте рассмотрим конкретные сценарии, где нестандартное расположение текста не просто украшение, а функциональный элемент дизайна, решающий конкретные задачи. 🎯

Навигационные элементы интерфейса Вертикальный текст эффективен для боковых меню и вкладок, особенно в мобильных приложениях с ограниченным пространством экрана. Этот приём позволяет разместить больше пунктов меню, сохраняя их читабельность и доступность. Лого и брендинг Наклонный текст в логотипах создаёт ощущение движения и прогресса — идеально для брендов, ассоциирующихся со скоростью, инновациями или спортом. Угол наклона 7-15° обычно оптимален для сохранения читабельности при добавлении динамики. Карточки товаров и ценники Наклонные лейблы "Скидка", "Новинка", "Хит продаж" привлекают внимание покупателей эффективнее горизонтальных аналогов. Исследования eye-tracking показывают, что наклонный текст с контрастным фоном увеличивает время фиксации взгляда на 23%. Оформление баннеров и рекламных материалов Комбинация горизонтальных и наклонных текстовых блоков создаёт визуальную иерархию и направляет взгляд зрителя. Наклонный текст часто используется для акцентов и призывов к действию, в то время как основная информация остаётся в горизонтальном положении. Архитектурные и инженерные проекты Вертикальные надписи идеально подходят для маркировки вертикальных элементов на чертежах и планах — колонн, стен, фасадов. Это улучшает читаемость и соответствует визуальной логике изображаемого объекта. Многоязычный дизайн При создании билингвальных материалов вертикальный текст помогает визуально разделить языки без конкуренции за внимание. Например, основной текст горизонтально на европейском языке, дополнительный — вертикально на азиатском. Книжный дизайн и типографика В дизайне книжных обложек и журналов наклонный и вертикальный текст может выступать как художественный приём, усиливающий эмоциональную составляющую произведения. Наклонные заголовки создают ощущение тревоги, неопределённости или движения, что может соответствовать содержанию книги.

Для наклонного текста: оптимальный угол 7-15° для заголовков, до 30° для коротких акцентных фраз

оптимальный угол 7-15° для заголовков, до 30° для коротких акцентных фраз Для вертикального текста: идеально подходят короткие слова (до 10 символов), кегль от 16px

идеально подходят короткие слова (до 10 символов), кегль от 16px Контраст с окружением: нестандартно расположенный текст требует большего контраста с фоном для сохранения читабельности

Помните, что каждое дизайнерское решение должно быть обосновано задачами проекта. Не используйте необычное расположение текста только ради эффекта — это может ухудшить пользовательский опыт и снизить эффективность вашего дизайна. 🧠

Освоив техники создания вертикального и наклонного текста в Figma, вы открываете новое измерение для своих дизайнерских решений. Каждый из представленных методов имеет свои сильные стороны — от быстрой трансформации для простых задач до использования специализированных плагинов для сложных проектов. Главное помнить, что любой инструмент должен служить вашему творческому замыслу, а не ограничивать его. Экспериментируйте, комбинируйте различные подходы и создавайте дизайны, которые будут не только выглядеть оригинально, но и эффективно решать поставленные коммуникационные задачи.

Читайте также