Вертикальный и наклонный текст в Figma: 3 способа создания
В мире графического дизайна детали решают всё. Именно поэтому вертикальный и наклонный текст стал мощным инструментом, способным преобразить самый обычный макет в выразительное произведение. Figma, как один из ведущих дизайн-инструментов, предлагает несколько способов реализации этих приёмов — от базовых манипуляций до продвинутых техник с использованием плагинов. Давайте разберёмся, как превратить обычный горизонтальный текст в динамичную композицию, способную привлекать внимание и выделяться среди конкурентов. 🔤✨
Работа с нестандартным текстом — один из ключевых навыков современного веб-дизайнера.
Зачем нужен вертикальный и наклонный текст в дизайне
Нестандартное расположение текста — это не просто дизайнерская причуда. За этим стоит функциональность и прагматизм. Вертикальный и наклонный текст позволяет:
- Создавать визуальную иерархию элементов, выделяя ключевые сообщения
- Эффективно использовать ограниченное пространство макета
- Добавлять динамику в статичные композиции
- Формировать уникальный визуальный язык бренда
- Усиливать эмоциональное воздействие сообщения
Разнонаправленный текст может стать решением в ситуациях, когда традиционные горизонтальные блоки текста не справляются с поставленной задачей. Например, при создании меню для ресторана азиатской кухни вертикальное расположение названий блюд может усилить аутентичность дизайна. А наклонный текст в рекламе спортивной одежды добавит ощущение движения и энергии. 🏃♂️
Алексей Корнеев, арт-директор Когда ко мне обратился клиент с задачей редизайна упаковки для премиальной косметики, я столкнулся с типичной проблемой — как разместить большой объём информации на узкой боковой грани тюбика. Горизонтальный текст делал надписи микроскопическими и нечитаемыми. Решением стало вертикальное расположение состава продукта. Благодаря этому приёму удалось не только сохранить читаемость, но и создать характерный визуальный стиль, который впоследствии стал фирменной чертой всей линейки. Клиент был в восторге — продажи выросли на 17% в первый месяц после редизайна.
Несмотря на очевидные преимущества, важно помнить о балансе и читабельности. Исследования показывают, что скорость чтения вертикального текста на 30% ниже, чем горизонтального, а наклонный текст с углом более 45 градусов может вызывать дискомфорт при чтении длинных фрагментов.
|Тип текста
|Скорость чтения
|Эмоциональное воздействие
|Оптимальное применение
|Горизонтальный
|100% (базовая)
|Нейтральное
|Основные текстовые блоки
|Наклонный (до 30°)
|85-90%
|Динамика, движение
|Акценты, слоганы
|Наклонный (более 30°)
|70-80%
|Экспрессия, нестабильность
|Креативные заголовки
|Вертикальный
|60-70%
|Структурность, стабильность
|Боковые панели, меню
Метод 1: Создание наклонного текста через параметр Transform
Самый быстрый и интуитивно понятный способ создания наклонного текста в Figma — использование функции Transform. Этот метод идеально подходит для работы с заголовками, слоганами и короткими фразами, где важно сохранить целостность текста как единого элемента. 📐
Пошаговая инструкция:
- Создайте текстовый блок с помощью инструмента Text (T).
- Введите нужный текст и отформатируйте его (шрифт, размер, цвет).
- Выделите текстовый блок и найдите в правой панели раздел "Transform".
- Используйте слайдер Rotate или введите конкретное значение угла наклона (например, 15°).
- Для точного позиционирования можно также настроить параметры Origin X и Origin Y, определяющие центр вращения.
При работе с наклонным текстом важно учитывать, что трансформация влияет на положение текста в макете. Если вы хотите сохранить текст в том же месте, используйте комбинацию трансформаций Rotate и Move для компенсации смещения.
Плюсы и минусы метода трансформации:
- ✅ Простота и скорость реализации
- ✅ Сохранение текста редактируемым
- ✅ Возможность точной настройки угла наклона
- ❌ Ограниченность при работе с длинными текстами
- ❌ При экстремальных углах может снижаться читабельность
Для создания интересных эффектов попробуйте комбинировать наклон с другими трансформациями — масштабированием, искажением перспективы. Например, комбинация наклона в 7° с небольшим растяжением по горизонтали (105-110%) создаёт динамичный эффект, напоминающий классические спортивные логотипы. 🏆
Метод 2: Вертикальный текст с помощью посимвольного поворота
Для создания вертикального текста в Figma приходится проявлять больше изобретательности, так как прямой функции вертикального текста в редакторе нет. Метод посимвольного поворота — эффективное решение этой проблемы для коротких надписей и заголовков. 🔤
Мария Соколова, UI-дизайнер Работая над мобильным приложением для архитектурного бюро, я столкнулась с ограничениями интерфейса: нужно было разместить навигацию по секциям портфолио в узкой боковой панели. Горизонтальный текст категорий выглядел зажатым и нечитабельным. Я решила применить вертикальный текст, разместив каждую букву отдельно с поворотом на 90 градусов. Изначально процесс казался трудоемким, но после создания компонента с этим паттерном, дальнейшая работа пошла значительно быстрее. Пользовательское тестирование показало, что вертикальная навигация не только экономила пространство, но и создавала уникальную "фишку" интерфейса, которую пользователи отмечали в отзывах. Этот приём стал фирменной чертой проекта и впоследствии был перенесён на веб-версию портфолио.
Пошаговая инструкция:
- Создайте отдельный текстовый блок для каждого символа вашего текста.
- Выделите каждый блок и поверните его на 90° через параметр Transform > Rotate.
- Выровняйте символы по вертикальной оси с равномерным интервалом.
- Выделите все символы и сгруппируйте их (Ctrl/Cmd + G).
- При необходимости создайте компонент для повторного использования.
Для ускорения процесса можно использовать следующий трюк: создайте текстовый блок с символами, разделёнными пробелами, а затем поверните весь блок на 90°. После этого настройте отступы между символами через Line Height.
Альтернативный подход — использовать Auto Layout:
- Создайте фрейм с Auto Layout (вертикальная ориентация).
- Добавьте отдельные текстовые блоки для каждого символа.
- Настройте равномерные отступы между символами.
- Используйте выравнивание по центру для создания ровного вертикального ряда.
Этот метод особенно удобен, когда вам нужно редактировать текст в дальнейшем, так как структура Auto Layout позволяет легко добавлять или удалять символы без нарушения общей композиции. 🧩
|Параметр
|Метод Transform
|Метод Auto Layout
|Ручное размещение
|Скорость создания
|Средняя
|Высокая
|Низкая
|Редактируемость
|Средняя
|Высокая
|Низкая
|Точность контроля
|Средняя
|Высокая
|Очень высокая
|Сложность освоения
|Низкая
|Средняя
|Низкая
|Подходит для длинных текстов
|Нет
|Условно
|Нет
Метод 3: Использование плагинов для стилизации текста
Когда встроенных возможностей Figma недостаточно, на помощь приходят плагины — специальные дополнения, расширяющие функционал редактора. Для создания вертикального и наклонного текста существует несколько эффективных решений, значительно упрощающих рабочий процесс. 🔌
Рассмотрим наиболее популярные плагины:
- Text Utilities — универсальный инструмент для работы с текстом, позволяющий создавать вертикальный текст одним кликом
- Fancy Text — предлагает разнообразные стили текста, включая наклонный и вертикальный
- Text Manipulation — набор инструментов для трансформации текста, включая поворот отдельных символов
- Type Detail — расширенные типографические настройки, в том числе для создания вертикального текста на азиатских языках
- Rotate Text — специализированный плагин для поворота текстовых блоков с точным контролем угла
Процесс использования плагина обычно выглядит следующим образом:
- Установите выбранный плагин из каталога Figma Community.
- Создайте текстовый блок с нужным содержанием.
- Выделите текстовый блок и запустите плагин через меню Plugins.
- Выберите нужный эффект (вертикальный или наклонный текст).
- Настройте параметры трансформации согласно вашим требованиям.
- Примените изменения.
Важно понимать, что некоторые плагины преобразуют текст в векторные объекты, что делает его нередактируемым. Поэтому всегда сохраняйте копию оригинального текста перед применением плагина. Другие плагины сохраняют текст редактируемым, но могут иметь ограничения по функциональности. 📝
Преимущества использования плагинов:
- Значительная экономия времени при работе с большим количеством текстовых элементов
- Доступ к специализированным эффектам, недоступным в базовой версии Figma
- Автоматизация рутинных операций по трансформации текста
- Возможность создания сложных типографических композиций
- Регулярные обновления, добавляющие новые функции и исправляющие ошибки
Для профессиональных дизайнеров, регулярно работающих с нестандартным расположением текста, плагины становятся незаменимыми инструментами, повышающими продуктивность и открывающими новые творческие возможности. 🚀
Практические кейсы применения наклонного и вертикального текста
Теория без практики мертва. Давайте рассмотрим конкретные сценарии, где нестандартное расположение текста не просто украшение, а функциональный элемент дизайна, решающий конкретные задачи. 🎯
Навигационные элементы интерфейса Вертикальный текст эффективен для боковых меню и вкладок, особенно в мобильных приложениях с ограниченным пространством экрана. Этот приём позволяет разместить больше пунктов меню, сохраняя их читабельность и доступность.
Лого и брендинг Наклонный текст в логотипах создаёт ощущение движения и прогресса — идеально для брендов, ассоциирующихся со скоростью, инновациями или спортом. Угол наклона 7-15° обычно оптимален для сохранения читабельности при добавлении динамики.
Карточки товаров и ценники Наклонные лейблы "Скидка", "Новинка", "Хит продаж" привлекают внимание покупателей эффективнее горизонтальных аналогов. Исследования eye-tracking показывают, что наклонный текст с контрастным фоном увеличивает время фиксации взгляда на 23%.
Оформление баннеров и рекламных материалов Комбинация горизонтальных и наклонных текстовых блоков создаёт визуальную иерархию и направляет взгляд зрителя. Наклонный текст часто используется для акцентов и призывов к действию, в то время как основная информация остаётся в горизонтальном положении.
Архитектурные и инженерные проекты Вертикальные надписи идеально подходят для маркировки вертикальных элементов на чертежах и планах — колонн, стен, фасадов. Это улучшает читаемость и соответствует визуальной логике изображаемого объекта.
Многоязычный дизайн При создании билингвальных материалов вертикальный текст помогает визуально разделить языки без конкуренции за внимание. Например, основной текст горизонтально на европейском языке, дополнительный — вертикально на азиатском.
Книжный дизайн и типографика В дизайне книжных обложек и журналов наклонный и вертикальный текст может выступать как художественный приём, усиливающий эмоциональную составляющую произведения. Наклонные заголовки создают ощущение тревоги, неопределённости или движения, что может соответствовать содержанию книги.
- Для наклонного текста: оптимальный угол 7-15° для заголовков, до 30° для коротких акцентных фраз
- Для вертикального текста: идеально подходят короткие слова (до 10 символов), кегль от 16px
- Контраст с окружением: нестандартно расположенный текст требует большего контраста с фоном для сохранения читабельности
Помните, что каждое дизайнерское решение должно быть обосновано задачами проекта. Не используйте необычное расположение текста только ради эффекта — это может ухудшить пользовательский опыт и снизить эффективность вашего дизайна. 🧠
Освоив техники создания вертикального и наклонного текста в Figma, вы открываете новое измерение для своих дизайнерских решений. Каждый из представленных методов имеет свои сильные стороны — от быстрой трансформации для простых задач до использования специализированных плагинов для сложных проектов. Главное помнить, что любой инструмент должен служить вашему творческому замыслу, а не ограничивать его. Экспериментируйте, комбинируйте различные подходы и создавайте дизайны, которые будут не только выглядеть оригинально, но и эффективно решать поставленные коммуникационные задачи.
