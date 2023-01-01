Изогнутый текст в Figma: 5 способов создания круговых надписей
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие с Figma
- Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои навыки в графическом дизайне
Люди, интересующиеся современными методами визуализации и оформлением текста
Текст, изогнутый по дуге или расположенный по кругу, часто становится тем дизайнерским приёмом, который мгновенно преображает всю композицию. Однако в Figma создание такого эффекта может вызвать затруднения — стандартный инструментарий программы не имеет встроенной функции размещения текста по кривой. 🔄 Многие дизайнеры либо переключаются на Illustrator, либо отказываются от этой идеи вовсе. Но решение есть! В этой статье я раскрою как нативные методы создания кругового текста, так и расскажу о плагинах, которые помогут вам реализовать самые смелые идеи, не выходя из Figma.
Почему изогнутый текст важен в современном дизайне
Изогнутый текст — это не просто дизайнерский каприз, а мощный инструмент визуальной коммуникации. 🎯 Когда текст следует за контуром круга или дуги, он создаёт динамику и движение, направляя внимание зрителя именно туда, куда нужно дизайнеру.
Круговой текст особенно эффективен в:
- Логотипах и фирменных знаках — придаёт им завершённость и уникальность
- Дизайне значков и медалей — усиливает ощущение престижности
- Создании этикеток и упаковки — помогает оформить информацию компактно
- Web-дизайне для выделения ключевых элементов — привлекает внимание к кнопкам или предложениям
- Инфографике — делает данные более читаемыми и наглядными
Психологический эффект изогнутого текста также нельзя недооценивать. Согласно исследованиям восприятия визуальной информации, круговые формы вызывают чувство защищённости и завершённости, а текст, следующий за изгибом, воспринимается как более органичный и естественный.
Михаил Соколов, арт-директор Однажды мне поручили ребрендинг небольшой кофейни. Клиент хотел логотип, который бы выделялся среди конкурентов, но при этом сохранял уютную атмосферу. Я предложил несколько вариантов, и все они были встречены прохладно. Отчаявшись, я решил поэкспериментировать с круговым текстом в Figma, расположив название кофейни "Утренний Глоток" по окружности вокруг стилизованной кофейной чашки. Результат превзошёл все ожидания! Клиент был в восторге — круговое расположение текста создавало ощущение тепла и уюта, словно приглашая посетителей войти. Этот опыт научил меня, что иногда простое изменение геометрии текста может полностью преобразить дизайн и передать именно те эмоции, которые нужны клиенту.
Статистика использования изогнутого текста показывает, что этот приём становится всё более популярным:
|Сфера применения
|Рост использования (2020-2023)
|Эффективность восприятия
|Логотипы
|+43%
|Высокая
|Веб-дизайн
|+37%
|Средняя
|Упаковка
|+51%
|Очень высокая
|Социальные медиа
|+62%
|Высокая
Базовые способы создания кругового текста в Figma
Хотя Figma не имеет встроенной функции размещения текста по кривой, существует несколько базовых методов, позволяющих добиться этого эффекта. Рассмотрим наиболее эффективные из них. 🔍
Метод 1: Использование отдельных текстовых элементов Этот метод требует терпения, но работает без дополнительных плагинов:
- Создайте круг нужного диаметра как направляющую
- Добавьте текстовый элемент для каждой буквы
- Расположите буквы по окружности, поворачивая каждую на соответствующий угол
- Настройте межбуквенное расстояние, корректируя положение элементов
- Сгруппируйте все текстовые элементы для удобства манипуляций
Метод 2: Использование векторных масок Этот подход позволяет создать иллюзию текста по кривой:
- Создайте текстовый блок с нужным содержанием
- Растрируйте текст (правая кнопка мыши → Растрировать)
- Создайте форму кривой, по которой должен изгибаться текст
- Используйте Boolean-операции для наложения текста на кривую
Метод 3: Импорт из других программ Если у вас есть доступ к Adobe Illustrator или другому векторному редактору:
- Создайте изогнутый текст в Illustrator с помощью инструмента Type on a Path
- Экспортируйте в формате SVG
- Импортируйте SVG в Figma
- При необходимости доработайте элемент в Figma
Сравнение базовых методов по ключевым параметрам:
|Метод
|Сложность
|Точность
|Редактируемость
|Время выполнения
|Отдельные текстовые элементы
|Высокая
|Средняя
|Низкая
|15-30 минут
|Векторные маски
|Средняя
|Высокая
|Средняя
|10-20 минут
|Импорт из других программ
|Низкая
|Высокая
|Низкая
|5-15 минут
Топ-5 плагинов для работы с изогнутым текстом
Для тех, кто ценит своё время и хочет получить профессиональный результат быстро, плагины — незаменимые помощники. 🚀 Рассмотрим пять наиболее функциональных плагинов для создания изогнутого и кругового текста в Figma.
1. Arc Text Arc Text — это, пожалуй, самый популярный плагин для работы с текстом по кривой в Figma. Он позволяет:
- Создавать текст по дуге с возможностью точной настройки радиуса
- Управлять положением текста относительно дуги (снаружи или внутри)
- Настраивать межбуквенное расстояние
- Сохранять настройки для повторного использования
Стоимость: Бесплатно
2. CircleText CircleText специализируется на создании текста, расположенного по кругу:
- Интуитивно понятный интерфейс с визуальным предпросмотром
- Возможность настройки диаметра круга
- Регулировка начального угла размещения текста
- Поддержка направления текста по часовой или против часовой стрелки
Стоимость: Бесплатно
3. Type on Path Type on Path предлагает более гибкие возможности для текста по любой траектории:
- Возможность использования любой векторной линии как пути для текста
- Настройка выравнивания текста (по центру, по левому или правому краю)
- Управление расположением текста относительно линии
- Сохранение редактируемости текста после применения эффекта
Стоимость: $1.99/месяц
4. Curved Text Curved Text объединяет функциональность предыдущих плагинов в одном инструменте:
- Создание текста по дуге, кругу или волнистой линии
- Расширенные настройки кернинга и интервалов
- Возможность инвертировать направление текста
- Сохранение предустановок для быстрого применения
Стоимость: Бесплатно с ограничениями, $2.99/месяц для Pro версии
5. TextMorph TextMorph выходит за рамки простого размещения текста по кривой:
- Создание текста по различным геометрическим формам
- Анимация перехода между различными формами текста
- Эффекты искажения и трансформации
- Экспорт результата в векторном формате
Стоимость: $4.99/месяц
Анна Крылова, UI/UX дизайнер Работая над интерфейсом мобильного приложения для астрономов-любителей, я столкнулась с интересной задачей. Нужно было создать интерактивный циферблат звёздной карты, где названия созвездий должны были располагаться по окружностям разного диаметра. В дедлайны я не укладывалась, а ручная расстановка текста занимала непозволительно много времени. После двух часов мучений я вспомнила о плагине CircleText для Figma. Установив его, я смогла за 15 минут разместить все названия созвездий идеально ровно по окружностям разного диаметра. Более того, когда клиент попросил внести правки в расположение элементов, я смогла быстро скорректировать параметры, не переделывая всю работу заново. Этот случай научил меня не тратить время на ручную работу там, где есть готовые инструменты — иногда правильный плагин может сэкономить часы работы и избавить от головной боли при внесении изменений.
Как самостоятельно изогнуть текст без плагинов
Если вы предпочитаете обходиться без плагинов или вам нужно создать изогнутый текст в особых условиях, где плагины недоступны, есть несколько продвинутых техник, которые помогут достичь желаемого результата. 🛠️
Техника "Разбиения на отдельные символы" Этот метод позволяет добиться высокой точности расположения текста:
- Создайте текстовый блок с вашим сообщением
- Выберите "Разбить текст" из контекстного меню (или используйте команду Ctrl+Shift+O)
- Создайте направляющую окружность нужного диаметра
- Расположите каждый символ на равном расстоянии вдоль окружности
- Поверните каждый символ перпендикулярно касательной к окружности в точке его размещения
- Настройте межбуквенное расстояние вручную
- Удалите или скройте направляющую окружность
Метод "Векторной деформации" Этот метод требует навыков работы с векторами, но даёт больше контроля:
- Создайте текстовый блок и преобразуйте его в кривые (правый клик → "Преобразовать в кривые")
- Разгруппируйте текст до отдельных векторных элементов
- Создайте направляющую в форме дуги или окружности
- Вручную деформируйте каждую букву, следуя форме направляющей
- Настройте точное положение каждого элемента
JavaScript-метод для продвинутых пользователей Если вы знакомы с программированием, можно использовать код для автоматизации процесса:
- Откройте консоль разработчика в Figma (Plugins → Development → Open Console)
- Создайте текстовый блок и выделите его
- Выполните JavaScript-код, который разбивает текст на отдельные символы и располагает их по окружности с заданным радиусом
Пример базового кода (не копируйте напрямую, адаптируйте под свои нужды):
const text = figma.currentPage.selection[0];
const characters = text.characters;
const radius = 200;
// Дальнейшая логика расположения текста по окружности
Сравнение сложности и результатов ручных методов:
|Параметр
|Разбиение на символы
|Векторная деформация
|JavaScript-метод
|Точность результата
|Высокая
|Очень высокая
|Средняя
|Время выполнения
|20-40 минут
|30-60 минут
|5-15 минут
|Требуемые навыки
|Базовые
|Продвинутые
|Программирование
|Возможность редактирования
|Ограниченная
|Минимальная
|Через изменение кода
Важно помнить, что ручные методы требуют больше времени, но дают вам полный контроль над процессом и могут быть полезны для создания уникальных эффектов, которые сложно достичь с помощью плагинов. 🎨
Практические приёмы применения кругового текста
Теперь, когда мы освоили различные способы создания изогнутого текста, давайте рассмотрим, как эффективно применять эту технику в реальных дизайн-проектах. 🎯
Дизайн логотипов и бейджей Круговой текст идеально подходит для создания эмблем и логотипов:
- Разместите основной элемент (символ, иллюстрацию) в центре композиции
- Окружите его названием компании или слоганом по кругу
- Экспериментируйте с разными радиусами для создания концентрических колец текста
- Используйте разные шрифты для различных элементов: например, более жирный шрифт для названия и тонкий для даты основания
Создание уникальных кнопок и баннеров Изогнутый текст может сделать ваши интерактивные элементы более привлекательными:
- Разместите призыв к действию по дуге для создания эффекта движения
- Используйте круговой текст для создания печатей "Специальное предложение" или "Ограниченная серия"
- Примените изогнутый текст для создания уникальных индикаторов прогресса
- Совмещайте изогнутый текст с анимацией для максимального привлечения внимания
Инфографика и визуализация данных Круговой текст может существенно улучшить восприятие информации:
- Используйте текст по кругу для обозначения сегментов круговых диаграмм
- Создавайте шкалы измерения с изогнутыми подписями
- Размещайте пояснения к круговым графикам, следуя за их формой
- Комбинируйте изогнутый текст с линиями и стрелками для создания сложных схем
Типографские эксперименты Изогнутый текст открывает новые возможности для творческой типографики:
- Создавайте каллиграфические композиции, следующие за природными формами
- Экспериментируйте с размещением текста по сложным кривым
- Комбинируйте прямой и изогнутый текст для создания контраста
- Используйте изогнутый текст как декоративный элемент в композиции
Советы по оптимальному использованию изогнутого текста:
- Соблюдайте читабельность — слишком сильный изгиб может сделать текст трудночитаемым
- Учитывайте размер шрифта — для мелкого текста используйте более плавные изгибы
- Экспериментируйте с направлением — текст может изгибаться как вверх, так и вниз
- Проверяйте на разных устройствах — убедитесь, что изогнутый текст хорошо выглядит на всех экранах
- Не перегружайте — используйте изогнутый текст как акцент, а не основной элемент всего дизайна
Создание эффективного дизайна с изогнутым текстом требует баланса между креативностью и функциональностью. Правильно примененный, этот приём может стать той самой "вишенкой на торте", которая выделит ваш проект среди конкурентов. 🌟
Изогнутый и круговой текст в Figma — это больше чем просто декоративный элемент. Это мощный инструмент коммуникации, который может направлять взгляд пользователя, создавать ощущение движения и гармонии, добавлять динамику статичным композициям. Освоив различные методы и плагины для работы с текстом по кривой, вы значительно расширяете свой дизайнерский арсенал. Помните: настоящая ценность любого визуального приёма — в уместности его применения. Используйте изогнутый текст там, где он действительно усилит ваше сообщение, и ваши дизайны станут не только красивыми, но и по-настоящему эффективными.
