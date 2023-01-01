Изогнутый текст в Figma: 5 способов создания круговых надписей

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma

Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои навыки в графическом дизайне

Люди, интересующиеся современными методами визуализации и оформлением текста Текст, изогнутый по дуге или расположенный по кругу, часто становится тем дизайнерским приёмом, который мгновенно преображает всю композицию. Однако в Figma создание такого эффекта может вызвать затруднения — стандартный инструментарий программы не имеет встроенной функции размещения текста по кривой. 🔄 Многие дизайнеры либо переключаются на Illustrator, либо отказываются от этой идеи вовсе. Но решение есть! В этой статье я раскрою как нативные методы создания кругового текста, так и расскажу о плагинах, которые помогут вам реализовать самые смелые идеи, не выходя из Figma.

Почему изогнутый текст важен в современном дизайне

Изогнутый текст — это не просто дизайнерский каприз, а мощный инструмент визуальной коммуникации. 🎯 Когда текст следует за контуром круга или дуги, он создаёт динамику и движение, направляя внимание зрителя именно туда, куда нужно дизайнеру.

Круговой текст особенно эффективен в:

Логотипах и фирменных знаках — придаёт им завершённость и уникальность

Дизайне значков и медалей — усиливает ощущение престижности

Создании этикеток и упаковки — помогает оформить информацию компактно

Web-дизайне для выделения ключевых элементов — привлекает внимание к кнопкам или предложениям

Инфографике — делает данные более читаемыми и наглядными

Психологический эффект изогнутого текста также нельзя недооценивать. Согласно исследованиям восприятия визуальной информации, круговые формы вызывают чувство защищённости и завершённости, а текст, следующий за изгибом, воспринимается как более органичный и естественный.

Михаил Соколов, арт-директор Однажды мне поручили ребрендинг небольшой кофейни. Клиент хотел логотип, который бы выделялся среди конкурентов, но при этом сохранял уютную атмосферу. Я предложил несколько вариантов, и все они были встречены прохладно. Отчаявшись, я решил поэкспериментировать с круговым текстом в Figma, расположив название кофейни "Утренний Глоток" по окружности вокруг стилизованной кофейной чашки. Результат превзошёл все ожидания! Клиент был в восторге — круговое расположение текста создавало ощущение тепла и уюта, словно приглашая посетителей войти. Этот опыт научил меня, что иногда простое изменение геометрии текста может полностью преобразить дизайн и передать именно те эмоции, которые нужны клиенту.

Статистика использования изогнутого текста показывает, что этот приём становится всё более популярным:

Сфера применения Рост использования (2020-2023) Эффективность восприятия Логотипы +43% Высокая Веб-дизайн +37% Средняя Упаковка +51% Очень высокая Социальные медиа +62% Высокая

Базовые способы создания кругового текста в Figma

Хотя Figma не имеет встроенной функции размещения текста по кривой, существует несколько базовых методов, позволяющих добиться этого эффекта. Рассмотрим наиболее эффективные из них. 🔍

Метод 1: Использование отдельных текстовых элементов Этот метод требует терпения, но работает без дополнительных плагинов:

Создайте круг нужного диаметра как направляющую Добавьте текстовый элемент для каждой буквы Расположите буквы по окружности, поворачивая каждую на соответствующий угол Настройте межбуквенное расстояние, корректируя положение элементов Сгруппируйте все текстовые элементы для удобства манипуляций

Метод 2: Использование векторных масок Этот подход позволяет создать иллюзию текста по кривой:

Создайте текстовый блок с нужным содержанием Растрируйте текст (правая кнопка мыши → Растрировать) Создайте форму кривой, по которой должен изгибаться текст Используйте Boolean-операции для наложения текста на кривую

Метод 3: Импорт из других программ Если у вас есть доступ к Adobe Illustrator или другому векторному редактору:

Создайте изогнутый текст в Illustrator с помощью инструмента Type on a Path Экспортируйте в формате SVG Импортируйте SVG в Figma При необходимости доработайте элемент в Figma

Сравнение базовых методов по ключевым параметрам:

Метод Сложность Точность Редактируемость Время выполнения Отдельные текстовые элементы Высокая Средняя Низкая 15-30 минут Векторные маски Средняя Высокая Средняя 10-20 минут Импорт из других программ Низкая Высокая Низкая 5-15 минут

Топ-5 плагинов для работы с изогнутым текстом

Для тех, кто ценит своё время и хочет получить профессиональный результат быстро, плагины — незаменимые помощники. 🚀 Рассмотрим пять наиболее функциональных плагинов для создания изогнутого и кругового текста в Figma.

1. Arc Text Arc Text — это, пожалуй, самый популярный плагин для работы с текстом по кривой в Figma. Он позволяет:

Создавать текст по дуге с возможностью точной настройки радиуса

Управлять положением текста относительно дуги (снаружи или внутри)

Настраивать межбуквенное расстояние

Сохранять настройки для повторного использования

Стоимость: Бесплатно

2. CircleText CircleText специализируется на создании текста, расположенного по кругу:

Интуитивно понятный интерфейс с визуальным предпросмотром

Возможность настройки диаметра круга

Регулировка начального угла размещения текста

Поддержка направления текста по часовой или против часовой стрелки

Стоимость: Бесплатно

3. Type on Path Type on Path предлагает более гибкие возможности для текста по любой траектории:

Возможность использования любой векторной линии как пути для текста

Настройка выравнивания текста (по центру, по левому или правому краю)

Управление расположением текста относительно линии

Сохранение редактируемости текста после применения эффекта

Стоимость: $1.99/месяц

4. Curved Text Curved Text объединяет функциональность предыдущих плагинов в одном инструменте:

Создание текста по дуге, кругу или волнистой линии

Расширенные настройки кернинга и интервалов

Возможность инвертировать направление текста

Сохранение предустановок для быстрого применения

Стоимость: Бесплатно с ограничениями, $2.99/месяц для Pro версии

5. TextMorph TextMorph выходит за рамки простого размещения текста по кривой:

Создание текста по различным геометрическим формам

Анимация перехода между различными формами текста

Эффекты искажения и трансформации

Экспорт результата в векторном формате

Стоимость: $4.99/месяц

Анна Крылова, UI/UX дизайнер Работая над интерфейсом мобильного приложения для астрономов-любителей, я столкнулась с интересной задачей. Нужно было создать интерактивный циферблат звёздной карты, где названия созвездий должны были располагаться по окружностям разного диаметра. В дедлайны я не укладывалась, а ручная расстановка текста занимала непозволительно много времени. После двух часов мучений я вспомнила о плагине CircleText для Figma. Установив его, я смогла за 15 минут разместить все названия созвездий идеально ровно по окружностям разного диаметра. Более того, когда клиент попросил внести правки в расположение элементов, я смогла быстро скорректировать параметры, не переделывая всю работу заново. Этот случай научил меня не тратить время на ручную работу там, где есть готовые инструменты — иногда правильный плагин может сэкономить часы работы и избавить от головной боли при внесении изменений.

Как самостоятельно изогнуть текст без плагинов

Если вы предпочитаете обходиться без плагинов или вам нужно создать изогнутый текст в особых условиях, где плагины недоступны, есть несколько продвинутых техник, которые помогут достичь желаемого результата. 🛠️

Техника "Разбиения на отдельные символы" Этот метод позволяет добиться высокой точности расположения текста:

Создайте текстовый блок с вашим сообщением Выберите "Разбить текст" из контекстного меню (или используйте команду Ctrl+Shift+O) Создайте направляющую окружность нужного диаметра Расположите каждый символ на равном расстоянии вдоль окружности Поверните каждый символ перпендикулярно касательной к окружности в точке его размещения Настройте межбуквенное расстояние вручную Удалите или скройте направляющую окружность

Метод "Векторной деформации" Этот метод требует навыков работы с векторами, но даёт больше контроля:

Создайте текстовый блок и преобразуйте его в кривые (правый клик → "Преобразовать в кривые") Разгруппируйте текст до отдельных векторных элементов Создайте направляющую в форме дуги или окружности Вручную деформируйте каждую букву, следуя форме направляющей Настройте точное положение каждого элемента

JavaScript-метод для продвинутых пользователей Если вы знакомы с программированием, можно использовать код для автоматизации процесса:

Откройте консоль разработчика в Figma (Plugins → Development → Open Console) Создайте текстовый блок и выделите его Выполните JavaScript-код, который разбивает текст на отдельные символы и располагает их по окружности с заданным радиусом

Пример базового кода (не копируйте напрямую, адаптируйте под свои нужды):

JS Скопировать код const text = figma.currentPage.selection[0]; const characters = text.characters; const radius = 200; // Дальнейшая логика расположения текста по окружности

Сравнение сложности и результатов ручных методов:

Параметр Разбиение на символы Векторная деформация JavaScript-метод Точность результата Высокая Очень высокая Средняя Время выполнения 20-40 минут 30-60 минут 5-15 минут Требуемые навыки Базовые Продвинутые Программирование Возможность редактирования Ограниченная Минимальная Через изменение кода

Важно помнить, что ручные методы требуют больше времени, но дают вам полный контроль над процессом и могут быть полезны для создания уникальных эффектов, которые сложно достичь с помощью плагинов. 🎨

Практические приёмы применения кругового текста

Теперь, когда мы освоили различные способы создания изогнутого текста, давайте рассмотрим, как эффективно применять эту технику в реальных дизайн-проектах. 🎯

Дизайн логотипов и бейджей Круговой текст идеально подходит для создания эмблем и логотипов:

Разместите основной элемент (символ, иллюстрацию) в центре композиции

Окружите его названием компании или слоганом по кругу

Экспериментируйте с разными радиусами для создания концентрических колец текста

Используйте разные шрифты для различных элементов: например, более жирный шрифт для названия и тонкий для даты основания

Создание уникальных кнопок и баннеров Изогнутый текст может сделать ваши интерактивные элементы более привлекательными:

Разместите призыв к действию по дуге для создания эффекта движения

Используйте круговой текст для создания печатей "Специальное предложение" или "Ограниченная серия"

Примените изогнутый текст для создания уникальных индикаторов прогресса

Совмещайте изогнутый текст с анимацией для максимального привлечения внимания

Инфографика и визуализация данных Круговой текст может существенно улучшить восприятие информации:

Используйте текст по кругу для обозначения сегментов круговых диаграмм

Создавайте шкалы измерения с изогнутыми подписями

Размещайте пояснения к круговым графикам, следуя за их формой

Комбинируйте изогнутый текст с линиями и стрелками для создания сложных схем

Типографские эксперименты Изогнутый текст открывает новые возможности для творческой типографики:

Создавайте каллиграфические композиции, следующие за природными формами

Экспериментируйте с размещением текста по сложным кривым

Комбинируйте прямой и изогнутый текст для создания контраста

Используйте изогнутый текст как декоративный элемент в композиции

Советы по оптимальному использованию изогнутого текста:

Соблюдайте читабельность — слишком сильный изгиб может сделать текст трудночитаемым Учитывайте размер шрифта — для мелкого текста используйте более плавные изгибы Экспериментируйте с направлением — текст может изгибаться как вверх, так и вниз Проверяйте на разных устройствах — убедитесь, что изогнутый текст хорошо выглядит на всех экранах Не перегружайте — используйте изогнутый текст как акцент, а не основной элемент всего дизайна

Создание эффективного дизайна с изогнутым текстом требует баланса между креативностью и функциональностью. Правильно примененный, этот приём может стать той самой "вишенкой на торте", которая выделит ваш проект среди конкурентов. 🌟

Изогнутый и круговой текст в Figma — это больше чем просто декоративный элемент. Это мощный инструмент коммуникации, который может направлять взгляд пользователя, создавать ощущение движения и гармонии, добавлять динамику статичным композициям. Освоив различные методы и плагины для работы с текстом по кривой, вы значительно расширяете свой дизайнерский арсенал. Помните: настоящая ценность любого визуального приёма — в уместности его применения. Используйте изогнутый текст там, где он действительно усилит ваше сообщение, и ваши дизайны станут не только красивыми, но и по-настоящему эффективными.

