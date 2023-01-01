Управление шрифтами в Figma: все инструменты для дизайнеров
Открывая Figma, дизайнеры часто сталкиваются с необходимостью точного контроля над типографикой. Шрифт — это не просто буквы на экране, это голос вашего дизайна. Неправильно подобранное начертание или размер способны разрушить даже самую блестящую концепцию. Владение инструментами работы с текстом в Figma — обязательный навык, отличающий профессионала от новичка. В этом руководстве мы разберем каждый аспект работы со шрифтами: от базового форматирования до продвинутых техник, которые превратят ваш текст из простого набора символов в мощный элемент дизайна. 🚀
Изменение шрифта в Figma: базовые инструменты и методы
Работа с текстом в Figma начинается с базовых инструментов, доступных каждому пользователю. Для создания текстового блока используйте инструмент "Text" (T) на панели инструментов или нажмите клавишу T. После создания текстового элемента вы получаете доступ к основным настройкам шрифта в правой панели Properties.
Существует два основных способа изменения шрифтов в Figma:
- Через панель Properties — выделите текстовый элемент и используйте выпадающее меню в верхней части правой панели.
- Через контекстное меню — щелкните правой кнопкой мыши на текстовом элементе и выберите опции форматирования в разделе "Text".
Текст в Figma может существовать в трех режимах, каждый из которых имеет свои особенности форматирования:
|Тип текста
|Особенности
|Применение
|Auto Width
|Ширина зависит от содержимого
|Заголовки, кнопки, короткие надписи
|Fixed Width
|Фиксированная ширина с переносом слов
|Абзацы, длинные описания
|Auto Height
|Высота регулируется автоматически
|Динамический контент
Чтобы изменить режим текстового блока, выделите его и выберите нужный вариант в разделе Text свойств элемента. Эти базовые настройки являются фундаментом для более сложного форматирования, которое мы рассмотрим далее. 📝
Анна Петрова, ведущий UI-дизайнер
Однажды мне поручили редизайн приложения с жесткими корпоративными стандартами типографики. Клиент настаивал на использовании своего фирменного шрифта, который был доступен только в формате TTF. Первое, что я сделала в Figma — загрузила шрифт через меню File > Fonts > Upload Fonts. После этого шрифт стал доступен во всем проекте. Но меня ждал сюрприз: для мобильной версии требовался другой вес шрифта, а времени на согласование изменений не было. Решение я нашла в панели Text: выделила весь текст мобильной версии и изменила Font Weight на более легкий вариант. Разница была заметна, но оставалась в рамках фирменного стиля. Клиент одобрил макеты с первого раза, отметив, что "текст стал более читабельным на маленьких экранах".
Как выбрать и настроить тип, размер и цвет шрифта в Figma
Выбор правильного типа шрифта, его размера и цвета — основа типографики в любом дизайне. В Figma эти параметры легко настраиваются через панель Properties после выделения текстового элемента.
Выбор типа шрифта осуществляется через выпадающее меню Font Family. Figma предлагает широкий выбор системных шрифтов и интеграцию с Google Fonts. Для поиска нужного шрифта достаточно начать вводить его название в строке поиска. Если требуется шрифт, отсутствующий в библиотеке, вы можете загрузить его через File > Fonts > Upload Fonts.
Настройка размера шрифта выполняется несколькими способами:
- Ввод значения в поле Font Size на панели Properties
- Использование стрелок вверх/вниз для изменения значения с шагом 1
- Удерживание Shift при использовании стрелок для изменения с шагом 10
- Перетаскивание значения влево/вправо для плавного изменения
Для изменения цвета текста нажмите на цветной квадрат рядом с опцией Fill в панели свойств. Откроется выбор цвета, где вы можете:
- Выбрать цвет из палитры проекта
- Использовать пипетку для выбора цвета с экрана
- Ввести шестнадцатеричный код цвета
- Настроить прозрачность через ползунок Opacity
Figma также позволяет применять различные эффекты к тексту, такие как тени или градиенты, через соответствующие разделы панели Properties. Для создания градиентного текста выберите градиент в выпадающем меню типа заливки (Fill type). 🎨
Настройка продвинутых параметров текста в Figma
После освоения базовых настроек шрифта пришло время погрузиться в продвинутые параметры текста, которые помогут придать вашему дизайну профессиональный вид.
Межстрочное расстояние (Line Height) контролирует пространство между строками текста. В Figma его можно настроить несколькими способами:
- Auto — автоматическое определение исходя из размера шрифта
- Px — точное значение в пикселях
- % — процент от размера шрифта
- Multiple — множитель от размера шрифта (например, 1.5)
Правильно подобранное межстрочное расстояние критически важно для удобочитаемости длинных текстов. Типичные значения: 120-150% для основного текста и 100-120% для заголовков.
Трекинг (Letter Spacing) отвечает за расстояние между всеми символами в тексте. Это эффективный инструмент для:
- Улучшения читаемости мелкого текста (положительный трекинг)
- Создания компактных заголовков (отрицательный трекинг)
- Формирования особого стилистического эффекта
Кернинг в Figma настраивается автоматически в зависимости от выбранного шрифта, но для точечной настройки между конкретными парами символов придется экспортировать дизайн и дорабатывать в специализированных программах.
Еще несколько продвинутых параметров текста:
|Параметр
|Что контролирует
|Где найти в Figma
|Paragraph Spacing
|Расстояние между абзацами
|Text > Paragraph Spacing
|Paragraph Indent
|Отступ первой строки абзаца
|Text > Paragraph Indent
|Vertical Alignment
|Выравнивание текста по вертикали
|Text > Align
|Text Decoration
|Подчеркивание, зачеркивание
|Text > Decoration
Для создания пользовательских интерфейсов особенно полезна функция Auto Layout, которая позволяет тексту адаптироваться к контейнеру и другим элементам. Активировать Auto Layout можно, выделив текстовый элемент и нажав Shift+A или выбрав соответствующий пункт в меню. ⚙️
Работа с текстовыми стилями и библиотеками шрифтов
Эффективность работы с текстом в Figma значительно возрастает при использовании текстовых стилей. Они позволяют создать согласованную типографическую систему и сэкономить время при разработке сложных интерфейсов.
Для создания текстового стиля:
- Настройте текстовый элемент с нужными параметрами
- Выделите этот элемент
- В разделе Text панели Properties нажмите на четыре точки рядом с Text
- Выберите Create Style
- Дайте стилю логичное имя, например, "Heading/H1" или "Body/Regular"
Рекомендуется использовать иерархическую структуру именования стилей (например, "Category/Subcategory/Variant"), что упрощает навигацию при росте количества стилей.
Для применения созданного стиля к другим текстовым элементам:
- Выделите текстовый элемент
- В разделе Text нажмите на значок стилей (четыре точки)
- Выберите нужный стиль из списка
При необходимости изменить параметры стиля глобально:
- В панели Assets найдите нужный текстовый стиль
- Кликните правой кнопкой и выберите Edit Style
- Внесите необходимые изменения
- Изменения автоматически применятся ко всем экземплярам стиля в проекте
Сергей Игнатьев, UX-дизайнер
Работая над редизайном образовательной платформы, я столкнулся с хаосом в типографике — на 50+ экранах использовалось более 20 различных вариаций размеров и стилей текста без какой-либо системы. Первым шагом я проанализировал все экраны и выделил 6 основных категорий текста: крупные заголовки, подзаголовки, акцентный текст, основной текст, вспомогательный текст и микротекст. Для каждой категории я создал текстовый стиль в Figma, задав не только размер и шрифт, но и межстрочное расстояние, трекинг и цвет. Затем методично прошелся по всем экранам, применяя новые стили. Результат превзошел ожидания: не только визуально макеты стали выглядеть значительно профессиональнее, но и скорость работы возросла в разы — изменение любого параметра текста теперь занимало секунды вместо часов ручной правки.
Для командной работы особенно ценна возможность создания библиотеки текстовых стилей. Для этого нужно:
- Создать отдельный файл для библиотеки стилей
- Определить все необходимые текстовые стили
- Опубликовать файл как библиотеку через меню File > Publish Styles
- В рабочих файлах подключить библиотеку через File > Libraries
При работе с нестандартными шрифтами в Figma важно помнить об ограничениях:
- Локально установленные шрифты будут видны только вам, если не загружены в проект
- Для загрузки шрифтов в проект используйте функцию File > Fonts > Upload Fonts
- Поддерживаются форматы .otf, .ttf, .woff и .woff2
- Учитывайте лицензионные ограничения при использовании коммерческих шрифтов
Создание системы текстовых стилей — инвестиция, которая окупается при работе над масштабными проектами и обеспечивает консистентность дизайна. 📚
Советы по оптимизации текстовых элементов в Figma
Оптимизация работы с текстом в Figma не только улучшает внешний вид дизайна, но и повышает эффективность вашего рабочего процесса. Вот несколько профессиональных советов, которые выведут вашу типографику на новый уровень.
1. Используйте горячие клавиши для ускорения работы с текстом:
- T — активация инструмента текста
- Cmd/Ctrl + B — жирный текст
- Cmd/Ctrl + I — курсив
- Cmd/Ctrl + U — подчеркивание
- Alt + ↑/↓ — изменение размера шрифта на 1px
- Shift + Alt + ↑/↓ — изменение размера шрифта на 10px
2. Применяйте принцип масштабируемой типографики:
Создайте типографическую шкалу с математической прогрессией между размерами шрифтов. Популярные соотношения — 1.2 (минорная терция) и 1.5 (совершенная пятая). Например, при базовом размере текста 16px и коэффициенте 1.5 ваша шкала будет выглядеть так:
|Уровень
|Размер (px)
|Применение
|H1
|54
|Главные заголовки
|H2
|36
|Подзаголовки разделов
|H3
|24
|Заголовки подразделов
|Body
|16
|Основной текст
|Caption
|11
|Подписи, сноски
3. Оптимизируйте текст для различных устройств с помощью компонентов и вариантов:
- Создайте компонент для каждого типа текста
- Добавьте варианты для разных размеров экрана (Desktop, Tablet, Mobile)
- Настройте размеры шрифта, межстрочные интервалы для каждого варианта
- Используйте эти компоненты вместо обычных текстовых элементов
4. Применяйте Auto Layout для адаптивного текста:
- Поместите текстовый элемент в Auto Layout контейнер (Shift+A)
- Установите свойство Hug contents для гибкого изменения размеров
- Настройте отступы для создания "воздуха" вокруг текста
- Используйте Constraints для правильного поведения при изменении размера фрейма
5. Оптимизируйте типографику для лучшей читаемости:
- Ограничьте длину строки 45-75 символами (идеально около 66 символов)
- Используйте контрастные цвета текста и фона (рекомендуемый коэффициент контрастности 4.5:1)
- Избегайте полной ширины жирного текста — уменьшите font-weight или увеличьте трекинг
- Для длинных текстов используйте выравнивание по левому краю, а не по центру или по ширине
6. Для сложных текстовых композиций используйте Smart Animate для создания плавных переходов между различными состояниями текста при прототипировании.
7. Регулярно проверяйте консистентность типографики в вашем проекте с помощью плагина Design Lint или Text Styles, которые помогут выявить отклонения от вашей типографической системы. 🧠
Работа с шрифтами в Figma — это значительно больше, чем просто выбор красивого начертания. Это построение визуальной иерархии, обеспечение читаемости и создание уникального голоса вашего дизайна. Овладев всеми инструментами типографики в Figma, от базовых настроек до продвинутых техник, вы сможете не только ускорить свой рабочий процесс, но и создавать более профессиональные, доступные и эстетически привлекательные дизайны. Помните: правильная типографика невидима для пользователя, но её отсутствие заметно всем.
