Управление шрифтами в Figma: все инструменты для дизайнеров

Для кого эта статья:

Дизайнеры, желающие улучшить свои навыки работы с типографикой в Figma

Студенты или начинающие специалисты в области веб-дизайна

Профессионалы, заинтересованные в оптимизации рабочих процессов и создании консистентных дизайнерских систем Открывая Figma, дизайнеры часто сталкиваются с необходимостью точного контроля над типографикой. Шрифт — это не просто буквы на экране, это голос вашего дизайна. Неправильно подобранное начертание или размер способны разрушить даже самую блестящую концепцию. Владение инструментами работы с текстом в Figma — обязательный навык, отличающий профессионала от новичка. В этом руководстве мы разберем каждый аспект работы со шрифтами: от базового форматирования до продвинутых техник, которые превратят ваш текст из простого набора символов в мощный элемент дизайна. 🚀

Изменение шрифта в Figma: базовые инструменты и методы

Работа с текстом в Figma начинается с базовых инструментов, доступных каждому пользователю. Для создания текстового блока используйте инструмент "Text" (T) на панели инструментов или нажмите клавишу T. После создания текстового элемента вы получаете доступ к основным настройкам шрифта в правой панели Properties.

Существует два основных способа изменения шрифтов в Figma:

Через панель Properties — выделите текстовый элемент и используйте выпадающее меню в верхней части правой панели. Через контекстное меню — щелкните правой кнопкой мыши на текстовом элементе и выберите опции форматирования в разделе "Text".

Текст в Figma может существовать в трех режимах, каждый из которых имеет свои особенности форматирования:

Тип текста Особенности Применение Auto Width Ширина зависит от содержимого Заголовки, кнопки, короткие надписи Fixed Width Фиксированная ширина с переносом слов Абзацы, длинные описания Auto Height Высота регулируется автоматически Динамический контент

Чтобы изменить режим текстового блока, выделите его и выберите нужный вариант в разделе Text свойств элемента. Эти базовые настройки являются фундаментом для более сложного форматирования, которое мы рассмотрим далее. 📝

Анна Петрова, ведущий UI-дизайнер Однажды мне поручили редизайн приложения с жесткими корпоративными стандартами типографики. Клиент настаивал на использовании своего фирменного шрифта, который был доступен только в формате TTF. Первое, что я сделала в Figma — загрузила шрифт через меню File > Fonts > Upload Fonts. После этого шрифт стал доступен во всем проекте. Но меня ждал сюрприз: для мобильной версии требовался другой вес шрифта, а времени на согласование изменений не было. Решение я нашла в панели Text: выделила весь текст мобильной версии и изменила Font Weight на более легкий вариант. Разница была заметна, но оставалась в рамках фирменного стиля. Клиент одобрил макеты с первого раза, отметив, что "текст стал более читабельным на маленьких экранах".

Как выбрать и настроить тип, размер и цвет шрифта в Figma

Выбор правильного типа шрифта, его размера и цвета — основа типографики в любом дизайне. В Figma эти параметры легко настраиваются через панель Properties после выделения текстового элемента.

Выбор типа шрифта осуществляется через выпадающее меню Font Family. Figma предлагает широкий выбор системных шрифтов и интеграцию с Google Fonts. Для поиска нужного шрифта достаточно начать вводить его название в строке поиска. Если требуется шрифт, отсутствующий в библиотеке, вы можете загрузить его через File > Fonts > Upload Fonts.

Настройка размера шрифта выполняется несколькими способами:

Ввод значения в поле Font Size на панели Properties

Использование стрелок вверх/вниз для изменения значения с шагом 1

Удерживание Shift при использовании стрелок для изменения с шагом 10

Перетаскивание значения влево/вправо для плавного изменения

Для изменения цвета текста нажмите на цветной квадрат рядом с опцией Fill в панели свойств. Откроется выбор цвета, где вы можете:

Выбрать цвет из палитры проекта

Использовать пипетку для выбора цвета с экрана

Ввести шестнадцатеричный код цвета

Настроить прозрачность через ползунок Opacity

Figma также позволяет применять различные эффекты к тексту, такие как тени или градиенты, через соответствующие разделы панели Properties. Для создания градиентного текста выберите градиент в выпадающем меню типа заливки (Fill type). 🎨

Настройка продвинутых параметров текста в Figma

После освоения базовых настроек шрифта пришло время погрузиться в продвинутые параметры текста, которые помогут придать вашему дизайну профессиональный вид.

Межстрочное расстояние (Line Height) контролирует пространство между строками текста. В Figma его можно настроить несколькими способами:

Auto — автоматическое определение исходя из размера шрифта

Px — точное значение в пикселях

% — процент от размера шрифта

Multiple — множитель от размера шрифта (например, 1.5)

Правильно подобранное межстрочное расстояние критически важно для удобочитаемости длинных текстов. Типичные значения: 120-150% для основного текста и 100-120% для заголовков.

Трекинг (Letter Spacing) отвечает за расстояние между всеми символами в тексте. Это эффективный инструмент для:

Улучшения читаемости мелкого текста (положительный трекинг)

Создания компактных заголовков (отрицательный трекинг)

Формирования особого стилистического эффекта

Кернинг в Figma настраивается автоматически в зависимости от выбранного шрифта, но для точечной настройки между конкретными парами символов придется экспортировать дизайн и дорабатывать в специализированных программах.

Еще несколько продвинутых параметров текста:

Параметр Что контролирует Где найти в Figma Paragraph Spacing Расстояние между абзацами Text > Paragraph Spacing Paragraph Indent Отступ первой строки абзаца Text > Paragraph Indent Vertical Alignment Выравнивание текста по вертикали Text > Align Text Decoration Подчеркивание, зачеркивание Text > Decoration

Для создания пользовательских интерфейсов особенно полезна функция Auto Layout, которая позволяет тексту адаптироваться к контейнеру и другим элементам. Активировать Auto Layout можно, выделив текстовый элемент и нажав Shift+A или выбрав соответствующий пункт в меню. ⚙️

Работа с текстовыми стилями и библиотеками шрифтов

Эффективность работы с текстом в Figma значительно возрастает при использовании текстовых стилей. Они позволяют создать согласованную типографическую систему и сэкономить время при разработке сложных интерфейсов.

Для создания текстового стиля:

Настройте текстовый элемент с нужными параметрами Выделите этот элемент В разделе Text панели Properties нажмите на четыре точки рядом с Text Выберите Create Style Дайте стилю логичное имя, например, "Heading/H1" или "Body/Regular"

Рекомендуется использовать иерархическую структуру именования стилей (например, "Category/Subcategory/Variant"), что упрощает навигацию при росте количества стилей.

Для применения созданного стиля к другим текстовым элементам:

Выделите текстовый элемент

В разделе Text нажмите на значок стилей (четыре точки)

Выберите нужный стиль из списка

При необходимости изменить параметры стиля глобально:

В панели Assets найдите нужный текстовый стиль Кликните правой кнопкой и выберите Edit Style Внесите необходимые изменения Изменения автоматически применятся ко всем экземплярам стиля в проекте

Сергей Игнатьев, UX-дизайнер Работая над редизайном образовательной платформы, я столкнулся с хаосом в типографике — на 50+ экранах использовалось более 20 различных вариаций размеров и стилей текста без какой-либо системы. Первым шагом я проанализировал все экраны и выделил 6 основных категорий текста: крупные заголовки, подзаголовки, акцентный текст, основной текст, вспомогательный текст и микротекст. Для каждой категории я создал текстовый стиль в Figma, задав не только размер и шрифт, но и межстрочное расстояние, трекинг и цвет. Затем методично прошелся по всем экранам, применяя новые стили. Результат превзошел ожидания: не только визуально макеты стали выглядеть значительно профессиональнее, но и скорость работы возросла в разы — изменение любого параметра текста теперь занимало секунды вместо часов ручной правки.

Для командной работы особенно ценна возможность создания библиотеки текстовых стилей. Для этого нужно:

Создать отдельный файл для библиотеки стилей Определить все необходимые текстовые стили Опубликовать файл как библиотеку через меню File > Publish Styles В рабочих файлах подключить библиотеку через File > Libraries

При работе с нестандартными шрифтами в Figma важно помнить об ограничениях:

Локально установленные шрифты будут видны только вам, если не загружены в проект

Для загрузки шрифтов в проект используйте функцию File > Fonts > Upload Fonts

Поддерживаются форматы .otf, .ttf, .woff и .woff2

Учитывайте лицензионные ограничения при использовании коммерческих шрифтов

Создание системы текстовых стилей — инвестиция, которая окупается при работе над масштабными проектами и обеспечивает консистентность дизайна. 📚

Советы по оптимизации текстовых элементов в Figma

Оптимизация работы с текстом в Figma не только улучшает внешний вид дизайна, но и повышает эффективность вашего рабочего процесса. Вот несколько профессиональных советов, которые выведут вашу типографику на новый уровень.

1. Используйте горячие клавиши для ускорения работы с текстом:

T — активация инструмента текста

Cmd/Ctrl + B — жирный текст

Cmd/Ctrl + I — курсив

Cmd/Ctrl + U — подчеркивание

Alt + ↑/↓ — изменение размера шрифта на 1px

Shift + Alt + ↑/↓ — изменение размера шрифта на 10px

2. Применяйте принцип масштабируемой типографики:

Создайте типографическую шкалу с математической прогрессией между размерами шрифтов. Популярные соотношения — 1.2 (минорная терция) и 1.5 (совершенная пятая). Например, при базовом размере текста 16px и коэффициенте 1.5 ваша шкала будет выглядеть так:

Уровень Размер (px) Применение H1 54 Главные заголовки H2 36 Подзаголовки разделов H3 24 Заголовки подразделов Body 16 Основной текст Caption 11 Подписи, сноски

3. Оптимизируйте текст для различных устройств с помощью компонентов и вариантов:

Создайте компонент для каждого типа текста

Добавьте варианты для разных размеров экрана (Desktop, Tablet, Mobile)

Настройте размеры шрифта, межстрочные интервалы для каждого варианта

Используйте эти компоненты вместо обычных текстовых элементов

4. Применяйте Auto Layout для адаптивного текста:

Поместите текстовый элемент в Auto Layout контейнер (Shift+A) Установите свойство Hug contents для гибкого изменения размеров Настройте отступы для создания "воздуха" вокруг текста Используйте Constraints для правильного поведения при изменении размера фрейма

5. Оптимизируйте типографику для лучшей читаемости:

Ограничьте длину строки 45-75 символами (идеально около 66 символов)

Используйте контрастные цвета текста и фона (рекомендуемый коэффициент контрастности 4.5:1)

Избегайте полной ширины жирного текста — уменьшите font-weight или увеличьте трекинг

Для длинных текстов используйте выравнивание по левому краю, а не по центру или по ширине

6. Для сложных текстовых композиций используйте Smart Animate для создания плавных переходов между различными состояниями текста при прототипировании.

7. Регулярно проверяйте консистентность типографики в вашем проекте с помощью плагина Design Lint или Text Styles, которые помогут выявить отклонения от вашей типографической системы. 🧠

Работа с шрифтами в Figma — это значительно больше, чем просто выбор красивого начертания. Это построение визуальной иерархии, обеспечение читаемости и создание уникального голоса вашего дизайна. Овладев всеми инструментами типографики в Figma, от базовых настроек до продвинутых техник, вы сможете не только ускорить свой рабочий процесс, но и создавать более профессиональные, доступные и эстетически привлекательные дизайны. Помните: правильная типографика невидима для пользователя, но её отсутствие заметно всем.

