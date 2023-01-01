Как добавить шрифты в Figma: расширяем типографические возможности

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma и ищущие способы улучшить свою типографику.

Студенты и профессионалы, желающие повысить свои навыки в веб-дизайне.

Команды, занимающиеся совместной работой над дизайном и стремящиеся улучшить коммуникацию по вопросам типографики. Шрифты — ключевой элемент любого дизайна. Но что делать, когда стандартной библиотеки Figma становится мало для вашего творческого видения? 🎨 Правильно подобранная типографика способна превратить обычный макет в визуальный шедевр, а неправильная — похоронить даже гениальную концепцию. Добавление собственных шрифтов в Figma открывает новые горизонты для креативных решений, позволяя воплотить самые смелые идеи и точно соответствовать требованиям бренда. Давайте разберемся, как обойти ограничения и расширить свою типографическую палитру.

Хотите вывести свои навыки работы с типографикой на профессиональный уровень? Курс веб-дизайна от Skypro не только научит вас мастерски добавлять шрифты в Figma, но и раскроет секреты эффективной типографики, которая выделит ваши проекты среди конкурентов. Наши эксперты поделятся рабочими приемами и кейсами из реальной практики, а вы создадите портфолио, способное impressed самых требовательных заказчиков.

Что нужно знать о шрифтах в Figma перед началом работы

Прежде чем погружаться в процесс добавления шрифтов, важно понять, как Figma работает с типографикой. В отличие от настольных графических редакторов, Figma — облачный сервис, и это накладывает определенные особенности на работу со шрифтами.

Figma предлагает три основных источника шрифтов:

Встроенные шрифты — базовый набор, доступный сразу после регистрации

— базовый набор, доступный сразу после регистрации Google Fonts — интегрированная библиотека с более чем 1000 бесплатных шрифтов

— интегрированная библиотека с более чем 1000 бесплатных шрифтов Локальные шрифты — те, что установлены на вашем компьютере

Важно помнить о нюансах совместной работы над проектами. Если вы используете локальные шрифты, они будут видны только на вашем компьютере, если не установлены у других участников проекта. При этом, шрифты из Google Fonts и встроенные шрифты Figma будут доступны всем без дополнительных действий.

Тип шрифтов Видимость для других участников Необходимость дополнительных действий Встроенные шрифты Figma Видны всем Не требуется Google Fonts Видны всем Не требуется Локальные шрифты Видны только при наличии шрифта Требуется установка у всех участников

Также учитывайте лицензионные ограничения шрифтов. Использование коммерческих шрифтов может потребовать приобретения соответствующей лицензии, особенно для коммерческих проектов.

Анна Соколова, арт-директор Однажды мы столкнулись с настоящей катастрофой на презентации клиенту. Наша команда подготовила безупречный дизайн с использованием нестандартного шрифта, установленного локально. В день презентации ведущий дизайнер заболел, и мне пришлось срочно взять на себя проведение встречи. Открыв проект на своем ноутбуке, я обнаружила, что все тексты отображаются системным шрифтом — макет выглядел совершенно иначе! Пришлось импровизировать и объяснять клиенту ситуацию. С тех пор у нас железное правило: для клиентских презентаций использовать только Google Fonts или создавать PDF-версии макетов. А если необходимы кастомные шрифты, мы организуем специальную папку проекта со всеми необходимыми файлами шрифтов и инструкцией по установке.

Способы добавления шрифтов в Figma: локально и онлайн

Существует несколько подходов к добавлению шрифтов в Figma, и выбор метода зависит от ваших потребностей, типа проекта и особенностей командной работы. Рассмотрим основные способы расширения типографической библиотеки.

Использование Google Fonts и интеграций с Figma

Интеграция с Google Fonts — самый простой и удобный способ расширить библиотеку шрифтов в Figma. Главное преимущество — доступность для всех участников проекта без дополнительных настроек.

Чтобы использовать шрифты из Google Fonts:

Выделите текстовый элемент в вашем проекте Откройте панель свойств (правая сторона экрана) Нажмите на выпадающий список шрифтов В поисковой строке начните вводить название нужного шрифта Выберите шрифт из предложенных вариантов

Figma автоматически отобразит все доступные начертания выбранного шрифта. Если шрифт не появляется в списке, убедитесь, что у вас активно интернет-соединение — Figma загружает шрифты Google динамически.

Кроме Google Fonts, Figma предлагает интеграцию с другими сервисами шрифтов:

Сервис Особенности Тип доступа Adobe Fonts (бывший Typekit) Премиальная библиотека шрифтов По подписке Creative Cloud Monotype Профессиональная коллекция шрифтов Платная подписка Fontstand Возможность аренды шрифтов Помесячная оплата

Для подключения платных сервисов шрифтов требуется соответствующая подписка и настройка интеграции через настройки организации в Figma. Это особенно актуально для корпоративных аккаунтов, где необходимо соблюдать единый стиль в соответствии с брендбуком.

🔍 Полезный совет: создайте в Figma библиотеку стилей текста с используемыми шрифтами. Это значительно ускорит работу над проектами и обеспечит единообразие типографики во всех ваших дизайнах.

Загрузка и установка собственных шрифтов в проект

Если вам требуются уникальные или корпоративные шрифты, которых нет в стандартных библиотеках, придется воспользоваться методом локальной установки. Этот процесс состоит из двух этапов: установка шрифта в операционную систему и его использование в Figma.

Для установки локального шрифта выполните следующие действия:

Для Windows: Скачайте файл шрифта (форматы .ttf, .otf) Щелкните правой кнопкой на файле и выберите "Установить" Альтернативно: скопируйте файл в папку C:\Windows\Fonts

Для macOS: Скачайте файл шрифта (форматы .ttf, .otf) Дважды щелкните на файле, чтобы открыть Font Book Нажмите кнопку "Установить шрифт"



После установки перезапустите Figma для корректного распознавания новых шрифтов. Теперь вы можете выбрать установленный шрифт в текстовых свойствах, как и любой другой.

Максим Ветров, UI/UX дизайнер Работая над редизайном корпоративного портала для крупного банка, мы столкнулись с необходимостью использовать их фирменный шрифт, разработанный специально для них. Шрифт не был доступен в открытых библиотеках, и мне пришлось настроить его локально. Проблема возникла, когда дизайн передавался между членами команды — у кого-то шрифт отображался корректно, у кого-то заменялся на системный. Мы решили проблему, создав внутреннюю инструкцию по установке шрифта и пакет со всеми необходимыми файлами в корпоративном облаке. Дополнительно я создал скриншоты всех ключевых экранов в формате PDF, чтобы сохранить оригинальный вид дизайна для презентаций. Этот опыт научил меня всегда прорабатывать вопрос шрифтов на самом раннем этапе проекта, особенно если речь идет о кастомной типографике.

Существует также способ использования шрифтов через Figma Font Helper — специальное приложение, которое расширяет возможности работы с локальными шрифтами:

Скачайте Figma Font Helper с официального сайта Figma Установите приложение на компьютер Запустите приложение — оно будет работать в фоновом режиме Откройте Figma в браузере — локальные шрифты станут доступны

Важно понимать: когда вы используете локальные шрифты, они будут видны только на устройствах, где эти шрифты установлены. Для решения этой проблемы можно:

Поделиться файлами шрифтов со всеми участниками проекта

Использовать вариабельные шрифты для гибкой настройки начертаний

Экспортировать дизайн в формат PDF для презентаций клиентам

Преобразовать текст в кривые для финальных макетов (но это затруднит дальнейшее редактирование)

Распространенные ошибки при добавлении шрифтов в Figma

Даже опытные дизайнеры допускают ошибки при работе со шрифтами в Figma. Зная о типичных проблемах, вы сможете избежать неприятных сюрпризов и сэкономить массу времени.

🚫 Основные ошибки при добавлении шрифтов:

Использование локальных шрифтов без предупреждения команды — приводит к разному отображению макетов у разных участников

— приводит к разному отображению макетов у разных участников Игнорирование лицензионных ограничений — может привести к юридическим проблемам, особенно в коммерческих проектах

— может привести к юридическим проблемам, особенно в коммерческих проектах Отсутствие резервных шрифтов — если основной шрифт не загрузится, дизайн может развалиться

— если основной шрифт не загрузится, дизайн может развалиться Неправильный выбор формата шрифта — не все форматы одинаково хорошо поддерживаются разными ОС

— не все форматы одинаково хорошо поддерживаются разными ОС Отсутствие текстовых стилей в проекте — усложняет поддержание единообразия и последующие изменения

При возникновении проблем с отображением шрифтов проверьте:

Установлен ли шрифт в системе корректно Запущен ли Figma Font Helper (если используется) Стабильно ли интернет-соединение (для Google Fonts) Не устарела ли версия браузера или десктопного приложения Figma Корректно ли указано название шрифта в стилях (включая регистр)

Если шрифт не отображается у коллег, убедитесь, что вы:

Предоставили им файлы шрифтов и инструкцию по установке

Проверили совместимость шрифта с их операционной системой

Убедились, что у них установлена актуальная версия Figma

Особое внимание следует уделить вариабельным шрифтам (Variable Fonts). Это современный формат, который содержит множество начертаний в одном файле, но имеет некоторые особенности поддержки:

Особенность Решение Не все браузеры одинаково поддерживают вариабельные шрифты Проверьте совместимость или используйте стандартные форматы Иногда возникают проблемы с доступом ко всем начертаниям Установите отдельные файлы для каждого начертания Больший размер файла может влиять на производительность Используйте вариабельные шрифты только при необходимости

Для обеспечения бесперебойной работы с шрифтами в команде создайте документ с инструкциями по установке и использованию типографики в проекте. Такой документ должен содержать:

Список всех используемых шрифтов с указанием источника (Google Fonts, локальная установка и т.д.)

Пошаговую инструкцию по установке локальных шрифтов для разных ОС

Информацию о лицензировании каждого шрифта

Текстовую систему проекта с примерами использования каждого начертания

Грамотный подход к организации работы со шрифтами в Figma не только избавит вас от технических проблем, но и поможет создать более профессиональные, стилистически выдержанные дизайны. Правильно настроенная типографическая система — залог успешного проекта и эффективной командной работы.

Добавление шрифтов в Figma — это больше, чем техническая операция. Это стратегическое решение, влияющее на весь процесс дизайна, от первого наброска до финальной презентации. Тщательно продуманная типографическая система становится фундаментом визуальной коммуникации, позволяя дизайну не просто выглядеть привлекательно, но и эффективно доносить сообщение до аудитории. Помните: хороший дизайнер видит в шрифтах не просто буквы, а инструменты выражения характера, эмоций и ценностей бренда. Инвестируйте время в настройку типографики — и ваши проекты заговорят языком, который будет понятен и близок вашей аудитории.

