Масштабирование текста в Figma: 5 эффективных способов для дизайнеров
Для кого эта статья:
- Дизайнеры и специалисты по UI/UX, работающие с Figma
- Студенты и начинающие веб-дизайнеры, ищущие способы улучшить свои навыки
Профессионалы, желающие оптимизировать свой рабочий процесс в дизайне интерфейсов
Работа с текстом в Figma — это целое искусство, и умение правильно масштабировать тексты значительно ускоряет процесс дизайна. Я ежедневно работаю с десятками текстовых элементов, и мастерское владение всеми способами их масштабирования экономит мне часы работы. Неважно, создаёте ли вы мобильное приложение, веб-интерфейс или презентацию — точный контроль над текстом определяет профессионализм вашего дизайна. Давайте разберём 5 эффективных техник, которые превратят рутинную настройку текста в Figma в приятный и быстрый процесс. 🚀
Основные способы масштабирования текста в Figma
Figma предлагает несколько фундаментальных подходов к работе с размером текста, каждый из которых подходит для разных ситуаций. Как опытный дизайнер, я рекомендую освоить их все, чтобы повысить свою эффективность в разработке интерфейсов. 📝
Алексей Соболев, UI/UX дизайнер
Помню свой первый крупный проект — редизайн банковского приложения с десятками экранов. Клиент внезапно решил изменить всю типографику, и мне пришлось обновить сотни текстовых элементов. Не зная всех методов масштабирования, я потратил на это два дня. Сейчас, используя комбинацию горячих клавиш и стилей, я бы справился за пару часов. Освоив правильные техники, я теперь берусь за проекты, которые раньше считал неподъемными по срокам.
В Figma существует пять основных способов изменения размера текста:
- Через панель свойств — самый очевидный, но не всегда самый быстрый метод
- С помощью горячих клавиш — для быстрого изменения без отрыва рук от клавиатуры
- Масштабирование текстового блока — когда текст нужно рассматривать как графический объект
- Применение текстовых стилей — для единообразия и быстрого глобального изменения
- Использование автолейаута — для адаптивного масштабирования текста
Выбор метода зависит от контекста вашей работы и конкретной задачи. Например, при создании прототипа я обычно использую быстрые методы с горячими клавишами, а при финальной полировке дизайна предпочитаю точную настройку через панель свойств. 🎯
|Способ масштабирования
|Скорость применения
|Точность
|Применение
|Панель свойств
|Средняя
|Высокая
|Точная настройка шрифта
|Горячие клавиши
|Высокая
|Средняя
|Быстрое изменение размера
|Масштабирование блока
|Средняя
|Низкая
|Визуальная композиция
|Текстовые стили
|Низкая (создание) / Высокая (применение)
|Высокая
|Системная типографика
|Автолейаут
|Низкая
|Высокая
|Адаптивные интерфейсы
Изменение размера текста через панель свойств
Панель свойств — это классический и самый точный способ изменения размера текста в Figma. Когда вам нужен полный контроль над параметрами шрифта, этот метод незаменим. 🔍
Для изменения размера текста через панель свойств:
- Выделите текстовый элемент, кликнув по нему
- В правой боковой панели найдите раздел "Text"
- Измените значение в поле "Font size" одним из способов:
- Введите точное значение с клавиатуры
- Используйте стрелки вверх/вниз для пошагового изменения
- Кликните на значение и двигайте мышь вправо/влево, удерживая нажатой кнопку мыши
- Нажмите Enter для применения изменений
Профессиональный совет: при вводе размера шрифта можно использовать математические выражения. Например, если текущий размер 16, а вам нужно увеличить его на 25%, просто введите "16*1.25" и Figma автоматически рассчитает значение 20. 🧮
Мария Корнеева, UI дизайнер
На проекте для образовательной платформы я столкнулась с необходимостью соблюдать строгую типографическую сетку с шагом 1.25. Вместо калькулятора я просто вводила формулы прямо в поле размера шрифта: базовый 16px для основного текста, затем 161.25=20px для подзаголовков и 201.25=25px для заголовков. Такой подход гарантировал математически выверенную типографику и сэкономил массу времени на расчётах. Клиент был впечатлён визуальной гармонией интерфейса, даже не зная о моих "математических трюках" в Figma.
Дополнительные параметры, которые можно настроить в панели свойств для улучшения читаемости текста:
- Line height (межстрочный интервал) — обычно я использую множитель 1.5 для основного текста
- Letter spacing (межбуквенный интервал) — отрицательные значения для заголовков часто выглядят элегантнее
- Paragraph spacing (интервал между абзацами) — полезно для длинных текстовых блоков
- Text decoration — подчеркивание, зачеркивание для выделения частей текста
Помните, что изменение размера через панель свойств применяется ко всему выделенному тексту. Для изменения размера отдельных слов или символов, сначала выделите их двойным кликом и только потом меняйте параметры. ✂️
Быстрое масштабирование текста горячими клавишами
Горячие клавиши — секретное оружие продуктивного дизайнера. Если вы работаете с десятками текстовых элементов ежедневно, этот метод сэкономит вам часы рабочего времени. Освоив комбинации клавиш для масштабирования текста, вы заметите, как ускорится ваш рабочий процесс. ⚡
Основные комбинации для работы с размером текста:
- Cmd/Ctrl + Shift + > — увеличить размер шрифта
- Cmd/Ctrl + Shift + < — уменьшить размер шрифта
- Alt + стрелка вверх/вниз — изменить межстрочный интервал
- Alt + стрелка влево/вправо — изменить межбуквенный интервал
При использовании Cmd/Ctrl + Shift + >/< Figma изменяет размер шрифта на стандартную шкалу значений: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 60, 72 и так далее. Это позволяет быстро перебирать типичные размеры, не задумываясь о конкретных числах. 🔢
Кастомизация шага изменения: если стандартный шаг вас не устраивает, можно настроить собственную типографическую шкалу, создав текстовые стили с нужными значениями. Затем используйте горячие клавиши для переключения между этими стилями.
|Комбинация клавиш
|Действие
|Шаг изменения
|Применение
|Cmd/Ctrl + Shift + >
|Увеличить размер
|По стандартной шкале
|Быстрое увеличение заголовков
|Cmd/Ctrl + Shift + <
|Уменьшить размер
|По стандартной шкале
|Быстрое уменьшение шрифта
|Alt + стрелка вверх
|Увеличить межстрочный интервал
|1 пиксель
|Тонкая настройка удобочитаемости
|Alt + стрелка вниз
|Уменьшить межстрочный интервал
|1 пиксель
|Уплотнение текстовых блоков
|Alt + стрелка вправо
|Увеличить межбуквенный интервал
|1 пиксель
|Разрядка для заголовков
|Alt + стрелка влево
|Уменьшить межбуквенный интервал
|1 пиксель
|Уплотнение для экономии места
Профессиональный совет: для более гранулярного контроля можно использовать комбинацию Shift + стрелки при перетаскивании значения в панели свойств. Это изменит размер с шагом 10, что удобно для быстрой и точной настройки. 🎛️
Помните, что при работе с выделенным текстом внутри текстового блока горячие клавиши воздействуют только на выделенную часть, а не на весь текстовый элемент. Это позволяет создавать разные размеры шрифта внутри одного текстового блока. 🔤
Масштабирование текстового блока как объекта
Иногда требуется подойти к тексту не как к типографическому элементу, а как к графическому объекту. Масштабирование текстового блока целиком имеет свои особенности и применение, особенно при создании логотипов, баннеров или заголовков с особым визуальным эффектом. 🖌️
Для масштабирования текстового блока как объекта:
- Выделите текстовый слой (не входя в режим редактирования текста)
- Используйте маркеры по углам и сторонам для изменения размера:
- Потяните за угловой маркер для пропорционального масштабирования
- Удерживайте Shift при масштабировании для сохранения пропорций
- Удерживайте Alt (Option) для масштабирования от центра
- Также можно изменить размер через панель свойств, установив точные значения ширины и высоты
Важно понимать ключевое различие: при масштабировании текстового блока как объекта не меняется размер шрифта в свойствах текста. Вместо этого применяется трансформация ко всему блоку, что может привести к искажению шрифта. 🔍
Когда стоит использовать этот метод:
- Для создания декоративных элементов и заголовков
- При работе с логотипами, где текст является частью общей композиции
- Когда требуется нестандартное растяжение или сжатие текста для особого эффекта
- При создании скетчей и мокапов, где точный размер шрифта не критичен
Профессиональный совет: если вам нужно сохранить возможность редактирования текста, но при этом получить эффект масштабирования, можно преобразовать текст в кривые (Cmd/Ctrl + Shift + O), а затем масштабировать полученный векторный объект. Однако помните, что после этого действия вы не сможете редактировать сам текст. 🔄
Для интерфейсов рекомендую избегать масштабирования текстовых блоков как объектов, поскольку это может негативно влиять на читаемость и создавать проблемы при адаптации дизайна. Используйте этот метод преимущественно для декоративных элементов. ✨
Продвинутые техники работы с текстом в Figma
Овладев базовыми методами, пора перейти к продвинутым техникам, которые выделяют профессионалов и существенно ускоряют рабочий процесс. Эти подходы особенно ценны при работе над масштабными проектами с десятками экранов и сотнями текстовых элементов. 🏆
Пять продвинутых техник, которые стоит освоить:
- Текстовые стили — создайте библиотеку текстовых стилей для вашего проекта, и изменение одного стиля автоматически обновит все связанные тексты
- Smart Selection — выделите несколько текстовых элементов с одинаковыми параметрами и измените их все одновременно
- Автолейаут для текста — настройте адаптивные текстовые блоки, которые будут правильно масштабироваться
- Компоненты с текстом — создайте компоненты с текстовыми слоями, чтобы управлять форматированием глобально
- Плагины для типографики — используйте специализированные плагины для расширенного контроля над текстом
Работа с текстовыми стилями — это пожалуй самый эффективный способ управления типографикой в масштабных проектах. Вот как создать и использовать текстовый стиль:
- Настройте текстовый элемент с нужными параметрами (шрифт, размер, интервалы и т.д.)
- В панели "Стили" (обычно в правой части интерфейса) нажмите "+" рядом с "Text styles"
- Дайте стилю осмысленное название, используя систему, например: "Heading/H1", "Body/Regular"
- Теперь вы можете применить этот стиль к любому текстовому элементу, выбрав его из выпадающего меню в панели свойств
- При изменении стиля все связанные тексты обновятся автоматически
Для команд настоятельно рекомендую создавать стили в общей библиотеке. Так, если дизайн-система обновится, все проекты, использующие библиотеку, получат обновленные тексты. Это критически важно для поддержания консистентности в крупных продуктах. 🔄
Smart Selection — малоизвестная, но мощная функция:
- Выделите один текстовый элемент с конкретными параметрами
- Нажмите Cmd/Ctrl + Opt/Alt + A
- Figma автоматически выберет все текстовые элементы с такими же параметрами
- Теперь вы можете одновременно изменить их размер, цвет или другие свойства
Еще один продвинутый трюк — использование constraints (ограничений) для текстовых блоков в фреймах. Это позволяет создавать адаптивные макеты, где текст масштабируется пропорционально размеру экрана — незаменимо для отзывчивых дизайнов. 📱
Профессиональный совет: при работе над многоязычным интерфейсом используйте автолейаут для текстовых блоков. Это позволит контейнерам автоматически подстраиваться под длину текста на разных языках, сильно экономя время на адаптации макетов. 🌎
Работа с текстом в Figma — это гораздо больше, чем просто выбор шрифта и размера. Это фундаментальный навык, который отличает любителя от профессионала. Освоив все пять способов масштабирования текста, вы не только значительно ускорите свой рабочий процесс, но и получите полный контроль над типографикой в ваших проектах. Помните: текст — это не просто информация, это важнейший элемент пользовательского опыта, и умение виртуозно им управлять — прямой путь к созданию выдающихся интерфейсов.
