Масштабирование текста в Figma: 5 эффективных способов для дизайнеров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры и специалисты по UI/UX, работающие с Figma

Студенты и начинающие веб-дизайнеры, ищущие способы улучшить свои навыки

Профессионалы, желающие оптимизировать свой рабочий процесс в дизайне интерфейсов Работа с текстом в Figma — это целое искусство, и умение правильно масштабировать тексты значительно ускоряет процесс дизайна. Я ежедневно работаю с десятками текстовых элементов, и мастерское владение всеми способами их масштабирования экономит мне часы работы. Неважно, создаёте ли вы мобильное приложение, веб-интерфейс или презентацию — точный контроль над текстом определяет профессионализм вашего дизайна. Давайте разберём 5 эффективных техник, которые превратят рутинную настройку текста в Figma в приятный и быстрый процесс. 🚀

Хотите поднять свои навыки дизайна на новый уровень? На Курсе веб-дизайна от Skypro вы не только научитесь мастерски работать с текстом в Figma, но и освоите полный цикл создания профессиональных интерфейсов. Наши студенты уже через 3 месяца создают дизайны, которые высоко ценятся на рынке. Присоединяйтесь и превратите свои творческие идеи в востребованную профессию!

Основные способы масштабирования текста в Figma

Figma предлагает несколько фундаментальных подходов к работе с размером текста, каждый из которых подходит для разных ситуаций. Как опытный дизайнер, я рекомендую освоить их все, чтобы повысить свою эффективность в разработке интерфейсов. 📝

Алексей Соболев, UI/UX дизайнер Помню свой первый крупный проект — редизайн банковского приложения с десятками экранов. Клиент внезапно решил изменить всю типографику, и мне пришлось обновить сотни текстовых элементов. Не зная всех методов масштабирования, я потратил на это два дня. Сейчас, используя комбинацию горячих клавиш и стилей, я бы справился за пару часов. Освоив правильные техники, я теперь берусь за проекты, которые раньше считал неподъемными по срокам.

В Figma существует пять основных способов изменения размера текста:

Через панель свойств — самый очевидный, но не всегда самый быстрый метод

— самый очевидный, но не всегда самый быстрый метод С помощью горячих клавиш — для быстрого изменения без отрыва рук от клавиатуры

— для быстрого изменения без отрыва рук от клавиатуры Масштабирование текстового блока — когда текст нужно рассматривать как графический объект

— когда текст нужно рассматривать как графический объект Применение текстовых стилей — для единообразия и быстрого глобального изменения

— для единообразия и быстрого глобального изменения Использование автолейаута — для адаптивного масштабирования текста

Выбор метода зависит от контекста вашей работы и конкретной задачи. Например, при создании прототипа я обычно использую быстрые методы с горячими клавишами, а при финальной полировке дизайна предпочитаю точную настройку через панель свойств. 🎯

Способ масштабирования Скорость применения Точность Применение Панель свойств Средняя Высокая Точная настройка шрифта Горячие клавиши Высокая Средняя Быстрое изменение размера Масштабирование блока Средняя Низкая Визуальная композиция Текстовые стили Низкая (создание) / Высокая (применение) Высокая Системная типографика Автолейаут Низкая Высокая Адаптивные интерфейсы

Изменение размера текста через панель свойств

Панель свойств — это классический и самый точный способ изменения размера текста в Figma. Когда вам нужен полный контроль над параметрами шрифта, этот метод незаменим. 🔍

Для изменения размера текста через панель свойств:

Выделите текстовый элемент, кликнув по нему В правой боковой панели найдите раздел "Text" Измените значение в поле "Font size" одним из способов: Введите точное значение с клавиатуры

Используйте стрелки вверх/вниз для пошагового изменения

Кликните на значение и двигайте мышь вправо/влево, удерживая нажатой кнопку мыши Нажмите Enter для применения изменений

Профессиональный совет: при вводе размера шрифта можно использовать математические выражения. Например, если текущий размер 16, а вам нужно увеличить его на 25%, просто введите "16*1.25" и Figma автоматически рассчитает значение 20. 🧮

Мария Корнеева, UI дизайнер На проекте для образовательной платформы я столкнулась с необходимостью соблюдать строгую типографическую сетку с шагом 1.25. Вместо калькулятора я просто вводила формулы прямо в поле размера шрифта: базовый 16px для основного текста, затем 161.25=20px для подзаголовков и 201.25=25px для заголовков. Такой подход гарантировал математически выверенную типографику и сэкономил массу времени на расчётах. Клиент был впечатлён визуальной гармонией интерфейса, даже не зная о моих "математических трюках" в Figma.

Дополнительные параметры, которые можно настроить в панели свойств для улучшения читаемости текста:

Line height (межстрочный интервал) — обычно я использую множитель 1.5 для основного текста

— обычно я использую множитель 1.5 для основного текста Letter spacing (межбуквенный интервал) — отрицательные значения для заголовков часто выглядят элегантнее

— отрицательные значения для заголовков часто выглядят элегантнее Paragraph spacing (интервал между абзацами) — полезно для длинных текстовых блоков

— полезно для длинных текстовых блоков Text decoration — подчеркивание, зачеркивание для выделения частей текста

Помните, что изменение размера через панель свойств применяется ко всему выделенному тексту. Для изменения размера отдельных слов или символов, сначала выделите их двойным кликом и только потом меняйте параметры. ✂️

Быстрое масштабирование текста горячими клавишами

Горячие клавиши — секретное оружие продуктивного дизайнера. Если вы работаете с десятками текстовых элементов ежедневно, этот метод сэкономит вам часы рабочего времени. Освоив комбинации клавиш для масштабирования текста, вы заметите, как ускорится ваш рабочий процесс. ⚡

Основные комбинации для работы с размером текста:

Cmd/Ctrl + Shift + > — увеличить размер шрифта

— увеличить размер шрифта Cmd/Ctrl + Shift + < — уменьшить размер шрифта

— уменьшить размер шрифта Alt + стрелка вверх/вниз — изменить межстрочный интервал

— изменить межстрочный интервал Alt + стрелка влево/вправо — изменить межбуквенный интервал

При использовании Cmd/Ctrl + Shift + >/< Figma изменяет размер шрифта на стандартную шкалу значений: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 60, 72 и так далее. Это позволяет быстро перебирать типичные размеры, не задумываясь о конкретных числах. 🔢

Кастомизация шага изменения: если стандартный шаг вас не устраивает, можно настроить собственную типографическую шкалу, создав текстовые стили с нужными значениями. Затем используйте горячие клавиши для переключения между этими стилями.

Комбинация клавиш Действие Шаг изменения Применение Cmd/Ctrl + Shift + > Увеличить размер По стандартной шкале Быстрое увеличение заголовков Cmd/Ctrl + Shift + < Уменьшить размер По стандартной шкале Быстрое уменьшение шрифта Alt + стрелка вверх Увеличить межстрочный интервал 1 пиксель Тонкая настройка удобочитаемости Alt + стрелка вниз Уменьшить межстрочный интервал 1 пиксель Уплотнение текстовых блоков Alt + стрелка вправо Увеличить межбуквенный интервал 1 пиксель Разрядка для заголовков Alt + стрелка влево Уменьшить межбуквенный интервал 1 пиксель Уплотнение для экономии места

Профессиональный совет: для более гранулярного контроля можно использовать комбинацию Shift + стрелки при перетаскивании значения в панели свойств. Это изменит размер с шагом 10, что удобно для быстрой и точной настройки. 🎛️

Помните, что при работе с выделенным текстом внутри текстового блока горячие клавиши воздействуют только на выделенную часть, а не на весь текстовый элемент. Это позволяет создавать разные размеры шрифта внутри одного текстового блока. 🔤

Масштабирование текстового блока как объекта

Иногда требуется подойти к тексту не как к типографическому элементу, а как к графическому объекту. Масштабирование текстового блока целиком имеет свои особенности и применение, особенно при создании логотипов, баннеров или заголовков с особым визуальным эффектом. 🖌️

Для масштабирования текстового блока как объекта:

Выделите текстовый слой (не входя в режим редактирования текста) Используйте маркеры по углам и сторонам для изменения размера: Потяните за угловой маркер для пропорционального масштабирования

Удерживайте Shift при масштабировании для сохранения пропорций

Удерживайте Alt (Option) для масштабирования от центра Также можно изменить размер через панель свойств, установив точные значения ширины и высоты

Важно понимать ключевое различие: при масштабировании текстового блока как объекта не меняется размер шрифта в свойствах текста. Вместо этого применяется трансформация ко всему блоку, что может привести к искажению шрифта. 🔍

Когда стоит использовать этот метод:

Для создания декоративных элементов и заголовков

При работе с логотипами, где текст является частью общей композиции

Когда требуется нестандартное растяжение или сжатие текста для особого эффекта

При создании скетчей и мокапов, где точный размер шрифта не критичен

Профессиональный совет: если вам нужно сохранить возможность редактирования текста, но при этом получить эффект масштабирования, можно преобразовать текст в кривые (Cmd/Ctrl + Shift + O), а затем масштабировать полученный векторный объект. Однако помните, что после этого действия вы не сможете редактировать сам текст. 🔄

Для интерфейсов рекомендую избегать масштабирования текстовых блоков как объектов, поскольку это может негативно влиять на читаемость и создавать проблемы при адаптации дизайна. Используйте этот метод преимущественно для декоративных элементов. ✨

Продвинутые техники работы с текстом в Figma

Овладев базовыми методами, пора перейти к продвинутым техникам, которые выделяют профессионалов и существенно ускоряют рабочий процесс. Эти подходы особенно ценны при работе над масштабными проектами с десятками экранов и сотнями текстовых элементов. 🏆

Пять продвинутых техник, которые стоит освоить:

Текстовые стили — создайте библиотеку текстовых стилей для вашего проекта, и изменение одного стиля автоматически обновит все связанные тексты Smart Selection — выделите несколько текстовых элементов с одинаковыми параметрами и измените их все одновременно Автолейаут для текста — настройте адаптивные текстовые блоки, которые будут правильно масштабироваться Компоненты с текстом — создайте компоненты с текстовыми слоями, чтобы управлять форматированием глобально Плагины для типографики — используйте специализированные плагины для расширенного контроля над текстом

Работа с текстовыми стилями — это пожалуй самый эффективный способ управления типографикой в масштабных проектах. Вот как создать и использовать текстовый стиль:

Настройте текстовый элемент с нужными параметрами (шрифт, размер, интервалы и т.д.) В панели "Стили" (обычно в правой части интерфейса) нажмите "+" рядом с "Text styles" Дайте стилю осмысленное название, используя систему, например: "Heading/H1", "Body/Regular" Теперь вы можете применить этот стиль к любому текстовому элементу, выбрав его из выпадающего меню в панели свойств При изменении стиля все связанные тексты обновятся автоматически

Для команд настоятельно рекомендую создавать стили в общей библиотеке. Так, если дизайн-система обновится, все проекты, использующие библиотеку, получат обновленные тексты. Это критически важно для поддержания консистентности в крупных продуктах. 🔄

Smart Selection — малоизвестная, но мощная функция:

Выделите один текстовый элемент с конкретными параметрами Нажмите Cmd/Ctrl + Opt/Alt + A Figma автоматически выберет все текстовые элементы с такими же параметрами Теперь вы можете одновременно изменить их размер, цвет или другие свойства

Еще один продвинутый трюк — использование constraints (ограничений) для текстовых блоков в фреймах. Это позволяет создавать адаптивные макеты, где текст масштабируется пропорционально размеру экрана — незаменимо для отзывчивых дизайнов. 📱

Профессиональный совет: при работе над многоязычным интерфейсом используйте автолейаут для текстовых блоков. Это позволит контейнерам автоматически подстраиваться под длину текста на разных языках, сильно экономя время на адаптации макетов. 🌎

Работа с текстом в Figma — это гораздо больше, чем просто выбор шрифта и размера. Это фундаментальный навык, который отличает любителя от профессионала. Освоив все пять способов масштабирования текста, вы не только значительно ускорите свой рабочий процесс, но и получите полный контроль над типографикой в ваших проектах. Помните: текст — это не просто информация, это важнейший элемент пользовательского опыта, и умение виртуозно им управлять — прямой путь к созданию выдающихся интерфейсов.

Читайте также