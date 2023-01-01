Текст по окружности в Figma: как создать круговой дизайн без плагинов

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие в Figma

Студенты и начинающие графические дизайнеры

Профессионалы, заинтересованные в развитии навыков в типографике и композиции Текст по окружности — эффектный приём в дизайне, способный превратить обычный логотип в произведение искусства или добавить изюминку в стандартный макет. В Figma, к сожалению, нет встроенной функции для создания кругового текста, но это не значит, что такая задача невыполнима! Я исследовал все возможные способы размещения текста по окружности — от ручного метода до специализированных плагинов — и готов поделиться подробными инструкциями, которые сэкономят вам часы экспериментов и разочарований. 🎯

Освоив технику создания текста по окружности, вы значительно расширите свой арсенал дизайнерских приёмов.

Возможности Figma для создания текста по окружности

Сразу скажу: в Figma нет встроенной функции для размещения текста по кругу, в отличие от Adobe Illustrator с его Type on a Path. Однако это не повод отказываться от интересных дизайнерских решений. Существует несколько подходов к созданию этого эффекта, каждый со своими преимуществами и ограничениями.

Основные методы создания текста по окружности в Figma:

Ручное размещение каждого символа по круговой траектории

Использование специализированных плагинов

Импорт готовых элементов из других редакторов

Комбинирование текста и векторных фигур

Выбор метода зависит от конкретной задачи, сложности проекта и личных предпочтений. Давайте рассмотрим их подробнее в контексте различных дизайнерских задач.

Метод Подходит для Ограничения Сложность Ручное размещение Коротких слов, логотипов с небольшим количеством текста Трудоёмко для длинных фраз, сложно редактировать Средняя Плагины Любых текстов, регулярных задач с круговым текстом Зависимость от сторонних разработчиков Низкая Импорт из других редакторов Сложных дизайнов, требующих точного позиционирования Необходимость работы в нескольких программах Высокая Векторный подход Статичных элементов, требующих высокой точности Текст теряет редактируемость Высокая

Каждый из этих методов имеет свою область применения. Ручное размещение отлично подойдёт для быстрого прототипирования или когда нужно разместить всего несколько символов. Плагины — самый эффективный вариант для регулярной работы с круговым текстом.

Алексей Кузнецов, UI/UX дизайнер Однажды мне поступил заказ на создание логотипа для крафтовой пивоварни. Клиент хотел круглую эмблему с названием компании, расположенным по окружности. Первые два часа я пытался вручную расставить каждую букву в Figma, поворачивая под нужным углом. Результат выглядел неровно, а любая правка превращалась в пытку. Отчаявшись, я начал искать плагины и обнаружил Text Curves. Установка заняла меньше минуты, а создание идеально ровного текста по кругу — ещё две минуты. Клиент был в восторге от результата, а я сэкономил кучу времени и нервов. С тех пор плагины для кругового текста стали неотъемлемой частью моего рабочего процесса, особенно при создании печатей, значков и круглых логотипов.

Базовый метод создания кругового текста без плагинов

Если вы хотите создать текст по кругу без использования плагинов, придётся применить немного творчества и терпения. Вот подробный метод ручного размещения текста по окружности, который работает в любой версии Figma:

Создайте круг нужного размера — он будет основой для вашего текста Добавьте текстовый элемент с одним символом (буквой или знаком) Разместите этот символ на краю круга Дублируйте текстовый элемент и измените символ на следующий в вашем тексте Поворачивайте каждый новый элемент вокруг центра круга, соблюдая равные интервалы Повторяйте процесс для всех символов вашего текста

Этот метод даёт полный контроль над расположением каждого символа, но отнимает много времени при работе с длинными текстами. Давайте рассмотрим каждый шаг подробнее.

Для более точного позиционирования символов используйте следующую формулу: если ваш текст содержит N символов, которые нужно расположить на половине круга (180°), каждый символ должен быть повёрнут на 180° / (N-1) относительно предыдущего.

Например, для слова из 5 букв, которое нужно разместить на верхней полуокружности, угол поворота между буквами будет 180° / 4 = 45°. Это обеспечит равномерное распределение букв.

Для более эффективной работы используйте горячие клавиши:

⌘D (Ctrl+D) — для быстрого дублирования элементов

⌘G (Ctrl+G) — для группировки созданных текстовых элементов

R — для активации инструмента поворота

Shift+стрелки — для точного перемещения элементов

Если текст должен идти по нижней части круга, вам потребуется не только поворачивать сами буквы, но и переворачивать их на 180°, чтобы они стояли правильно относительно окружности. Это можно сделать с помощью функции Transform в правой панели.

🔍 Небольшой лайфхак: чтобы быстрее оценить, как будет выглядеть ваш текст по кругу, сначала создайте все буквы и разместите их по окружности с приблизительным интервалом. Затем корректируйте положение каждого символа для достижения идеального результата.

Лучшие плагины для работы с текстом по кругу в Figma

Плагины значительно упрощают создание текста по окружности в Figma. Вместо кропотливой ручной работы вы получаете результат за несколько кликов. Я протестировал большинство доступных решений и выбрал самые эффективные.

Название плагина Основные возможности Простота использования Обновления Text Curves Текст по различным кривым, включая круг; настройка распределения; поддержка кириллицы ⭐⭐⭐⭐⭐ Регулярные Circlator Специализированный плагин для текста по кругу; настройка радиуса; поддержка разных шрифтов ⭐⭐⭐⭐⭐ Периодические Type on Path Текст по любым путям; множество настроек; возможность анимации ⭐⭐⭐⭐ Редкие Typogrid Комплексная работа с текстом; круговое расположение как одна из функций ⭐⭐⭐ Регулярные

Text Curves — один из самых популярных и функциональных плагинов. Он позволяет размещать текст не только по кругу, но и по любой другой кривой. Важными преимуществами являются настройка интервала между символами и возможность выбора направления текста. Плагин регулярно обновляется, что снижает риск несовместимости с новыми версиями Figma.

Circlator — специализированный плагин, созданный исключительно для размещения текста по окружности. Он обладает интуитивно понятным интерфейсом и позволяет быстро достичь результата. Среди настроек: выбор радиуса, направления текста (внутрь или наружу), начальная точка размещения и интервал между символами.

Type on Path предлагает больше гибкости, позволяя размещать текст вдоль любого нарисованного вами пути. Это особенно полезно для сложных композиций, где текст должен следовать за нестандартной формой. Однако плагин имеет более крутую кривую обучения по сравнению с предыдущими вариантами.

Typogrid — это комплексный инструмент для работы с типографикой в Figma, где функция кругового текста является лишь одной из многих возможностей. Если вы часто экспериментируете с текстом в своих проектах, это решение может быть наиболее эффективным.

Для установки любого плагина:

Откройте меню плагинов в Figma (нажмите на значок головоломки в верхней панели) Нажмите "Browse plugins in Community" В поиске введите название нужного плагина Нажмите "Install"

🚀 Совет: используйте разные плагины для разных задач. Например, Text Curves отлично подходит для сложных проектов с нестандартными траекториями, а Circlator идеален для быстрого создания круглых печатей или значков.

Пошаговая инструкция: размещаем текст по окружности

Рассмотрим полный процесс создания текста по окружности на примере плагина Text Curves — одного из самых функциональных решений. Эта подробная инструкция поможет вам создать профессионально выглядящий круговой текст даже если вы впервые сталкиваетесь с подобной задачей.

Подготовка: Создайте новый файл в Figma или откройте существующий проект Установка плагина: Если у вас еще не установлен Text Curves, следуйте инструкции из предыдущего раздела Создание основы: Нарисуйте круг с помощью инструмента Ellipse (O). Установите нужный диаметр — он определит радиус кривизны текста Запуск плагина: Выделите созданный круг и запустите плагин Text Curves через меню плагинов (значок головоломки) Настройка параметров: В открывшемся окне плагина введите текст, который хотите расположить по кругу Выбор шрифта и размера: Настройте типографику, выбрав шрифт, размер, начертание и цвет Настройка положения: Определите, как текст будет размещен относительно окружности: Внутри круга (текст изгибается к центру)

Снаружи круга (текст изгибается от центра)

Точка начала текста (в градусах)

Направление (по часовой или против часовой стрелки) Настройка интервала: Отрегулировайте расстояние между буквами (трекинг) Применение настроек: Нажмите "Apply", чтобы создать текст по окружности Финальная корректировка: При необходимости точно позиционируйте полученный результат на вашем макете

После выполнения этих шагов вы получите текст, идеально следующий по траектории окружности. Обратите внимание, что плагин создает группу из отдельных текстовых элементов, что позволяет при необходимости корректировать положение каждого символа индивидуально.

Марина Соколова, Графический дизайнер В работе над брендингом для фестиваля цирковых искусств я столкнулась с необходимостью создать эмблему с круговой надписью. Поскольку клиенту требовалось множество вариаций для разных носителей, мне нужен был гибкий способ работы с текстом по окружности. Первые макеты я делала в Adobe Illustrator, но это создавало сложности при коллективной работе — не все члены команды имели доступ к программе. После перехода проекта в Figma я обнаружила плагин Text Curves. Он не просто решил проблему кругового текста, но и позволил быстро тестировать разные варианты размещения слогана вокруг логотипа. Самым приятным открытием стала возможность менять радиус кривизны «на лету», что позволило создать целую систему круговых элементов разного размера для разных форматов. Клиент был впечатлен скоростью итераций и тем, как легко мы адаптировали дизайн под разные носители.

Если вы предпочитаете плагин Circlator, процесс будет похожим, но с некоторыми отличиями:

Создайте фрейм или артборд с вашим дизайном Запустите Circlator из меню плагинов В интерфейсе плагина введите текст в поле "Text to Circle" Настройте радиус круга в поле "Radius" Определите, будет ли текст размещен внутри или снаружи круга (Inside/Outside) Настройте начальную позицию текста с помощью параметра "Start Position" Выберите направление текста (по часовой или против часовой стрелки) Нажмите "Create" для генерации текста по кругу

🧙‍♂️ Про-совет: Для создания двойного кругового текста (например, верхней и нижней надписи в печати) создайте два отдельных текстовых элемента с разными настройками начальной позиции. Для верхнего текста используйте "Start Position" 0°, для нижнего — 180°.

Советы по оформлению и редактированию кругового текста

Создание текста по окружности — это только половина дела. Чтобы ваш дизайн выглядел профессионально и гармонично, важно правильно оформить круговой текст и учесть нюансы его редактирования. Вот несколько советов, которые помогут достичь наилучшего результата.

Типографика для кругового текста

Выбор шрифта: Для текста по окружности лучше использовать шрифты с хорошей читаемостью. Слишком декоративные шрифты могут стать нечитаемыми при изгибе. Отлично работают гротески и геометрические шрифты с равномерной толщиной штрихов

Для текста по окружности лучше использовать шрифты с хорошей читаемостью. Слишком декоративные шрифты могут стать нечитаемыми при изгибе. Отлично работают гротески и геометрические шрифты с равномерной толщиной штрихов Регистр: Текст в верхнем регистре (CAPS) обычно лучше смотрится на окружности, поскольку создаёт более ровную линию без выносных элементов

Текст в верхнем регистре (CAPS) обычно лучше смотрится на окружности, поскольку создаёт более ровную линию без выносных элементов Межбуквенный интервал: Часто для кругового текста требуется увеличенный трекинг (150-200% от стандартного), особенно для внешнего размещения по кругу

Часто для кругового текста требуется увеличенный трекинг (150-200% от стандартного), особенно для внешнего размещения по кругу Размер шрифта: Для лучшей читаемости не используйте слишком мелкий текст на окружностях малого радиуса — изгиб будет слишком резким

Композиционные приёмы

Баланс: При создании круговых композиций (например, печатей или значков) старайтесь уравновесить верхнюю и нижнюю части текста. Если вверху размещено название, внизу можно указать год основания или слоган

При создании круговых композиций (например, печатей или значков) старайтесь уравновесить верхнюю и нижнюю части текста. Если вверху размещено название, внизу можно указать год основания или слоган Разделители: Используйте графические элементы (точки, звёздочки, ромбы) для разделения смысловых частей кругового текста

Используйте графические элементы (точки, звёздочки, ромбы) для разделения смысловых частей кругового текста Контраст: Игра с толщиной шрифта, размером или цветом поможет создать иерархию информации даже внутри кругового расположения

Игра с толщиной шрифта, размером или цветом поможет создать иерархию информации даже внутри кругового расположения Пустое пространство: Не стремитесь заполнить текстом всю окружность. Часто эстетичнее выглядит текст, занимающий 2/3 или 3/4 круга

Редактирование кругового текста

После создания текста по кругу с помощью плагина, вы получаете группу из отдельных текстовых элементов. Это важно понимать для дальнейшего редактирования:

Изменение содержимого: Для изменения текста придётся создавать новую композицию через плагин. Сохраняйте все настройки для быстрого воссоздания

Для изменения текста придётся создавать новую композицию через плагин. Сохраняйте все настройки для быстрого воссоздания Масштабирование: При изменении размера всей композиции следите за пропорциональностью. Используйте Shift при масштабировании, чтобы сохранить круглую форму

При изменении размера всей композиции следите за пропорциональностью. Используйте Shift при масштабировании, чтобы сохранить круглую форму Выравнивание: Для точного центрирования кругового текста относительно других элементов дизайна используйте направляющие и инструменты выравнивания Figma

Для точного центрирования кругового текста относительно других элементов дизайна используйте направляющие и инструменты выравнивания Figma Экспорт: При экспорте убедитесь, что разрешение достаточно высокое для сохранения чёткости букв, особенно если текст мелкий

🎨 Дизайнерский совет: Не ограничивайтесь простым текстом по кругу. Экспериментируйте с комбинацией круговых и прямых текстовых элементов для создания более динамичных композиций. Например, название компании может идти по кругу, а слоган — по горизонтали внутри.

Типичные ошибки при работе с круговым текстом и как их избежать:

Слишком длинный текст: Если текст не помещается на окружности без сильного искажения, разделите его на несколько частей или используйте меньший размер шрифта

Если текст не помещается на окружности без сильного искажения, разделите его на несколько частей или используйте меньший размер шрифта Игнорирование оптических иллюзий: Текст по кругу может выглядеть неравномерным даже при одинаковых интервалах. Доверяйте своему глазу и корректируйте расположение вручную при необходимости

Текст по кругу может выглядеть неравномерным даже при одинаковых интервалах. Доверяйте своему глазу и корректируйте расположение вручную при необходимости Низкая контрастность: Из-за искривления текста его читаемость уже снижена, поэтому обеспечьте достаточный контраст с фоном

Из-за искривления текста его читаемость уже снижена, поэтому обеспечьте достаточный контраст с фоном Отсутствие визуальных пауз: Используйте символы или графические элементы для обозначения начала и конца фразы в круговом тексте

Работа с текстом по кругу в Figma демонстрирует, что ограничения платформы — это не преграда для творчества, а скорее приглашение к поиску нестандартных решений. Освоив техники и плагины, описанные в этой статье, вы получаете мощный инструмент для создания уникальных дизайнерских решений — от фирменных логотипов до эффектных заголовков и декоративных элементов. Помните, что в дизайне важен не только инструмент, но и креативный подход к его применению — экспериментируйте, комбинируйте различные методы и создавайте визуальные решения, которые будут выделяться среди шаблонных работ.

